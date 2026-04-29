Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 01 al 03 de mayo en distintos puntos de entrega del estado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Si estás buscando alimentos gratis en del 01 al 03 de mayo, hay buenas noticias que pueden marcar la diferencia. Durante estos días, distintas comunidades del estado tendrán acceso a distribución de comida sin costo alguno, gracias a organizaciones como Central California Food Bank y Find Regional Food Bank.

La misión es clara: garantizar que nadie pase hambre, conectando a las comunidades con alimentos frescos, productos de despensa y apoyo básico.

Fechas y puntos de entrega de alimentos gratis del 01 al 03 de mayo

Durante estas fechas, los bancos de alimentos organizan:

  • Entrega de cajas con productos básicos
  • Distribuciones móviles en barrios y centros comunitarios
  • Apoyo directo en iglesias, escuelas y centros sociales

Los horarios pueden variar según el condado, pero en general las entregas suelen realizarse entre la mañana y la tarde (8:00 a.m. – 4:00 p.m.).

Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California gracias a la red de bancos de alimentos comunitarios. | Crédito: Central California Food Bank / Facebook
Requisitos para recibir alimentos gratis en California

En la mayoría de puntos de distribución se solicita:

  • Documento de identidad (ID) con foto (en algunos casos)
  • Dirección o comprobante de residencia (no siempre obligatorio)
  • Registro rápido en el lugar (si es primera vez)

No es necesario tener ciudadanía ni estatus migratorio específico en la mayoría de los programas.

📦 Alimentos gratis en California del 01 al 03 de mayo

Según la información proporcionada por y :

📅 Viernes 01 de mayo: alimentos gratis en California

🕒 Horario📍 Lugar🏠 Dirección
7:00 am – 08:30 amFIND Food Bank83775 Citrus Ave, Indio
9:00 am – 11:00 amButler Mennonite Brethren Church4884 E Butler Ave, Fresno, CA 93727, USA
9:00 am – 11:00 amCentro Familia de Adoracion4546 E Thomas Ave, Fresno, CA 93702, USA
9:00 am – 11:00 amDinuba Hispanic SDA Church312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618, USA
9:00 am – 11:00 amEOC - Parlier - At City Heritage Park690 S. Newmark Ave, Parlier, CA. 93648
10:00 am – 12:00 pmAltruistic United Humanity Association (AUHA)219 N E St, Porterville, CA 93257, USA
10:00 am – 12:00 pmShepherds Temple16283 Ave 24 1/2, Chowchilla, CA 93610, USA
10:30 am – 12:30 pmCancel-Cold Springs Rancheria32861 Sycamore Rd, Tollhouse, CA 93667, USA
10:30 am – 12:30 pmFirst Southern Baptist Church of Ivanhoe33017 Hawthorne Rd, Ivanhoe, CA 93235, USA
2:00 pm – 4:00 pmCasa De Dios Agua De Vida500 E Bush St, Lemoore, CA 93245, USA
2:00 pm – 4:00 pmCasa De Dios Christian Fellowship1037 S 7th Ave, Avenal, CA 93204, USA
3:00 pm – 5:00 pmCentro Familiar Cosecha Abundante2540 S Main St, Porterville, CA 93257, USA
3:30 pm – 4:30 pmHarmony Korean Church403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727, USA

📅 Sábado 02 de mayo: : alimentos gratis en California

🕒 Horario📍 Lugar🏠 Dirección
8:00 am – 10:00 amShadow Hills HS39225 Jefferson St., Indio
9:00 am – 10:00 amAgua Caliente Elementary
30800 San Luis Rey,
Cathedral Cit
9:00 am – 11:00 amBrooks Chapel701 S U St, Tulare, CA 93274, USA
9:00 am – 11:00 amGlad Tidings Church of Hanford750 E Grangeville Blvd, Hanford, CA 93230, USA
9:00 am – 11:00 amHoly Ground Family Fellowship - Neighborhood Market & USDA Food DistributionHoly Ground Family Fellowship, 980 Gettysburg Ave, Clovis, CA 93612, USA
9:30 am – 12:00 pmCentral Sierra Chamber54120 Highway 245, Pinehurst, CA 93641
10:00 am – 12:00 pmHope Worldwide - Central Valley3425 E Shields Ave, Fresno, CA 93726, USA
3:00 pm – 5:00 pmCaruthers Seven Day Adventist Church2257 Sandy, Caruthers, CA 93609, USA

📅 Domingo 03 de mayo: : alimentos gratis en California

No se registran puntos de entrega de alimentos gratis en California para este día.

Si necesitas apoyo, los alimentos gratis en California se distribuyen con solo acudir a los centros habilitados o llamar al 2-1-1. | Crédito: Getty Images
Si necesitas alimentos gratis en California

Si no sabes dónde acudir, recuerda:

  • Llama al 2-1-1 en cualquier momento
  • Te conectan con el banco de alimentos más cercano
  • Es un servicio gratuito y confidencial

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

