Si estás buscando alimentos gratis en California del 01 al 03 de mayo, hay buenas noticias que pueden marcar la diferencia. Durante estos días, distintas comunidades del estado tendrán acceso a distribución de comida sin costo alguno, gracias a organizaciones como Central California Food Bank y Find Regional Food Bank.
La misión es clara: garantizar que nadie pase hambre, conectando a las comunidades con alimentos frescos, productos de despensa y apoyo básico.
Fechas y puntos de entrega de alimentos gratis del 01 al 03 de mayo
Durante estas fechas, los bancos de alimentos organizan:
- Entrega de cajas con productos básicos
- Distribuciones móviles en barrios y centros comunitarios
- Apoyo directo en iglesias, escuelas y centros sociales
Los horarios pueden variar según el condado, pero en general las entregas suelen realizarse entre la mañana y la tarde (8:00 a.m. – 4:00 p.m.).
Requisitos para recibir alimentos gratis en California
En la mayoría de puntos de distribución se solicita:
- Documento de identidad (ID) con foto (en algunos casos)
- Dirección o comprobante de residencia (no siempre obligatorio)
- Registro rápido en el lugar (si es primera vez)
No es necesario tener ciudadanía ni estatus migratorio específico en la mayoría de los programas.
📦 Alimentos gratis en California del 01 al 03 de mayo
Según la información proporcionada por Central California Food Bank y Find Regional Food Bank:
📅 Viernes 01 de mayo: alimentos gratis en California
|🕒 Horario
|📍 Lugar
|🏠 Dirección
|7:00 am – 08:30 am
|FIND Food Bank
|83775 Citrus Ave, Indio
|9:00 am – 11:00 am
|Butler Mennonite Brethren Church
|4884 E Butler Ave, Fresno, CA 93727, USA
|9:00 am – 11:00 am
|Centro Familia de Adoracion
|4546 E Thomas Ave, Fresno, CA 93702, USA
|9:00 am – 11:00 am
|Dinuba Hispanic SDA Church
|312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618, USA
|9:00 am – 11:00 am
|EOC - Parlier - At City Heritage Park
|690 S. Newmark Ave, Parlier, CA. 93648
|10:00 am – 12:00 pm
|Altruistic United Humanity Association (AUHA)
|219 N E St, Porterville, CA 93257, USA
|10:00 am – 12:00 pm
|Shepherds Temple
|16283 Ave 24 1/2, Chowchilla, CA 93610, USA
|10:30 am – 12:30 pm
|Cancel-Cold Springs Rancheria
|32861 Sycamore Rd, Tollhouse, CA 93667, USA
|10:30 am – 12:30 pm
|First Southern Baptist Church of Ivanhoe
|33017 Hawthorne Rd, Ivanhoe, CA 93235, USA
|2:00 pm – 4:00 pm
|Casa De Dios Agua De Vida
|500 E Bush St, Lemoore, CA 93245, USA
|2:00 pm – 4:00 pm
|Casa De Dios Christian Fellowship
|1037 S 7th Ave, Avenal, CA 93204, USA
|3:00 pm – 5:00 pm
|Centro Familiar Cosecha Abundante
|2540 S Main St, Porterville, CA 93257, USA
|3:30 pm – 4:30 pm
|Harmony Korean Church
|403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727, USA
📅 Sábado 02 de mayo: : alimentos gratis en California
|🕒 Horario
|📍 Lugar
|🏠 Dirección
|8:00 am – 10:00 am
|Shadow Hills HS
|39225 Jefferson St., Indio
|9:00 am – 10:00 am
|Agua Caliente Elementary
|30800 San Luis Rey,
Cathedral Cit
|9:00 am – 11:00 am
|Brooks Chapel
|701 S U St, Tulare, CA 93274, USA
|9:00 am – 11:00 am
|Glad Tidings Church of Hanford
|750 E Grangeville Blvd, Hanford, CA 93230, USA
|9:00 am – 11:00 am
|Holy Ground Family Fellowship - Neighborhood Market & USDA Food Distribution
|Holy Ground Family Fellowship, 980 Gettysburg Ave, Clovis, CA 93612, USA
|9:30 am – 12:00 pm
|Central Sierra Chamber
|54120 Highway 245, Pinehurst, CA 93641
|10:00 am – 12:00 pm
|Hope Worldwide - Central Valley
|3425 E Shields Ave, Fresno, CA 93726, USA
|3:00 pm – 5:00 pm
|Caruthers Seven Day Adventist Church
|2257 Sandy, Caruthers, CA 93609, USA
📅 Domingo 03 de mayo: : alimentos gratis en California
No se registran puntos de entrega de alimentos gratis en California para este día.
Si necesitas alimentos gratis en California
Si no sabes dónde acudir, recuerda:
- Llama al 2-1-1 en cualquier momento
- Te conectan con el banco de alimentos más cercano
- Es un servicio gratuito y confidencial
