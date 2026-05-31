Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California durante las jornadas de distribución programadas para junio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Miles de familias en continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California del 01 al 04 de junio en ciudades como Fresno, Madera y otras zonas del estado. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.

Distribución de alimentos gratis en California del 01 al 04 de junio

A continuación, el calendario de Central California Food Bank para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 01 al 04 de junio:

FechaHorarioPunto de distribuciónDirección
1 de junio de 20269:30 a.m. – 12:30 p.m.Mustard Seed (Home Garden)9615 Temple Dr., Hanford, CA 93230
10:00 a.m. – 1:00 p.m.Call To Glory Ministries322 S G St, Tulare, CA 93274
10:00 a.m. – 12:00 p.m.South Valley Community Church-MP1050 W Bush St, Lemoore, CA 93245
10:00 a.m. – 12:00 p.m.United Christian Church1038 W Shields Ave, Fresno, CA 93705
10:00 a.m. – 1:00 p.m.Westside Family Services-Huron36618 Lassen Ave, Huron, CA 93234
10:30 a.m. – 12:30 p.m.Lindsay SDA588 E Honolulu St, Lindsay, CA 93247
1:00 p.m. – 3:00 p.m.Our Saviour’s Lutheran2101 N Fruit Ave, Fresno, CA 93705
2 de junio de 20268:00 a.m. – 11:00 a.m.Iglesia Buen Pastor863 11th St, Orange Cove, CA 93646
9:00 a.m. – 11:00 a.m.EOC Mendota121 Belmont Ave, Mendota, CA 93640
9:00 a.m. – 12:00 p.m.Footman Park-Raymond Community Association35048 Road 606, Raymond, CA 93653
9:00 a.m. – 12:00 p.m.The Salvation Army Clovis210 Barstow Ave, Clovis, CA 93612
10:30 a.m. – 12:30 p.m.St. Paul’s Catholic Church25592 Doughty Ave, Tranquillity, CA 93668
11:00 a.m. – 2:00 p.m.Ministerio Evangelístico Apostólico (Dinuba Veterans Bldg.)249 S Alta Ave, Dinuba, CA 93618
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Stone Corral Elementary School15590 Ave 383, Visalia, CA 93292
3:00 p.m. – 5:00 p.m.Woodlake Food Pantry199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286
3 de junio de 20267:30 a.m. – 9:30 a.m.Fowler Baptist Church507 E Merced St, Fowler, CA 93625
9:00 a.m. – 11:30 a.m.Fresno Spanish Seventh Day Adventist3033 E Olive Ave, Fresno, CA 93701
9:00 a.m. – 11:30 a.m.Kings County Commission on Aging10953 14th Ave, Armona, CA 93202
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Visalia Church of God1020 W Grove Ave, Visalia, CA 93291
10:00 a.m. – 1:00 p.m.Firebaugh-MP (Dunkle Park)Dunkle Park, Firebaugh, CA 93622
10:00 a.m. – 12:00 p.m.San Joaquin Veterans Hall22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Fresno United2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Springville Ranch ADHC36400 CA-190, Springville, CA 93265
3:00 p.m. – 5:00 p.m.Masjid Al Aqabah949 Waterman Ave, Fresno, CA 93706

Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 01 al 04 de junio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del . Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.

Los puntos de entrega de alimentos gratis en California estarán disponibles en varias ciudades con horarios específicos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Cómo conseguir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

  • Presentarse en el horario indicado.
  • En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
  • Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
  • Respetar el orden de llegada.
Consultar las fechas y direcciones ayudará a aprovechar los programas de alimentos gratis en California sin contratiempos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

