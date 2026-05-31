Miles de familias en California continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California del 01 al 04 de junio en ciudades como Fresno, Madera y otras zonas del estado. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.
Distribución de alimentos gratis en California del 01 al 04 de junio
A continuación, el calendario de Central California Food Bank para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 01 al 04 de junio:
|Fecha
|Horario
|Punto de distribución
|Dirección
|1 de junio de 2026
|9:30 a.m. – 12:30 p.m.
|Mustard Seed (Home Garden)
|9615 Temple Dr., Hanford, CA 93230
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Call To Glory Ministries
|322 S G St, Tulare, CA 93274
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|South Valley Community Church-MP
|1050 W Bush St, Lemoore, CA 93245
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|United Christian Church
|1038 W Shields Ave, Fresno, CA 93705
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Westside Family Services-Huron
|36618 Lassen Ave, Huron, CA 93234
|10:30 a.m. – 12:30 p.m.
|Lindsay SDA
|588 E Honolulu St, Lindsay, CA 93247
|1:00 p.m. – 3:00 p.m.
|Our Saviour’s Lutheran
|2101 N Fruit Ave, Fresno, CA 93705
|2 de junio de 2026
|8:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Iglesia Buen Pastor
|863 11th St, Orange Cove, CA 93646
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|EOC Mendota
|121 Belmont Ave, Mendota, CA 93640
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Footman Park-Raymond Community Association
|35048 Road 606, Raymond, CA 93653
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|The Salvation Army Clovis
|210 Barstow Ave, Clovis, CA 93612
|10:30 a.m. – 12:30 p.m.
|St. Paul’s Catholic Church
|25592 Doughty Ave, Tranquillity, CA 93668
|11:00 a.m. – 2:00 p.m.
|Ministerio Evangelístico Apostólico (Dinuba Veterans Bldg.)
|249 S Alta Ave, Dinuba, CA 93618
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Stone Corral Elementary School
|15590 Ave 383, Visalia, CA 93292
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|Woodlake Food Pantry
|199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286
|3 de junio de 2026
|7:30 a.m. – 9:30 a.m.
|Fowler Baptist Church
|507 E Merced St, Fowler, CA 93625
|9:00 a.m. – 11:30 a.m.
|Fresno Spanish Seventh Day Adventist
|3033 E Olive Ave, Fresno, CA 93701
|9:00 a.m. – 11:30 a.m.
|Kings County Commission on Aging
|10953 14th Ave, Armona, CA 93202
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Visalia Church of God
|1020 W Grove Ave, Visalia, CA 93291
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Firebaugh-MP (Dunkle Park)
|Dunkle Park, Firebaugh, CA 93622
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|San Joaquin Veterans Hall
|22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Fresno United
|2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Springville Ranch ADHC
|36400 CA-190, Springville, CA 93265
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|Masjid Al Aqabah
|949 Waterman Ave, Fresno, CA 93706
Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 01 al 04 de junio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank. Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.
Cómo conseguir alimentos gratis en California
En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:
- Presentarse en el horario indicado.
- En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el orden de llegada.
Información sobre entrega de alimentos gratis en California
Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.
Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.
