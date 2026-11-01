Varias comunidades en California habilitarán despensas para repartir alimentos gratis desde el 02 hasta el 05 de noviembre. El propósito de esta iniciativa es permitir que los habitantes puedan ahorrar más dinero de lo planificado. Si quieres conocer las direcciones exactas, los lugares confirmados y los horarios de atención de cada punto de distribución, sigue leyendo este artículo informativo.
California es considerado como un estado con un elevado costo de vida. Esto significa que sus habitantes necesitan contar con buenos ingresos económicos para mantener una calidad de vida estable.
Pese a este requisito, muchas familias no tienen la suerte de percibir buenos ingresos cada mes. Es así que enfrentan un alto estrés ante las cuentas y las deudas que necesitan cancelar.
Para permitir que estos hogares sientan —en cierta parte— un alivio económico, los distintos bancos de alimentos de California habilitarán puntos para permitir que sus habitantes acceden a productos básicos.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en California del 02 al 05 de noviembre
- Lunes 02 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|SHARE Ministries
|1031 Thompson Way, Placerville CA
|10 a.m. a 12 p.m.
|The Salvation Army Fresno Family Services
|1752 Fulton St., Fresno, CA 93721
|9 a.m. a 12 p.m.
|Catholic Charites - Pantry
|149 N. Fulton St., Fresno, CA 93704
|8:30 a.m. a 12:15 p.m.
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
- Martes 03 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Light of the Hills Lutheran Church
|3100 Rodeo Road, Cameron Park, CA 95682
|11 a.m. a 12 p.m.
|The Salvation Army ARC
|804 S Parallel Ave., Fresno, CA 93702
|9 a.m. a 12 p.m.
|The Salvation Army Fresno Family Services
|1752 Fulton St., Fresno, CA 93721
|9 a.m. a 12 p.m.
|Catholic Charites - Pantry
|149 N. Fulton St., Fresno, CA 93704
|8:30 a.m. a 12:15 p.m.
|The Dream Center
|281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012
|2:30 a 3:30 p.m.
- Miércoles 04 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|SHARE Ministries
|1031 Thompson Way, Placerville CA
|10 a.m. a 12 p.m.
|Camino Seventh-day Adventist Church
|3520 Carson Road, Camino, CA 95709
|9 a.m. a 12 p.m.
|The Salvation Army Fresno Family Services
|1752 Fulton St., Fresno, CA 93721
|9 a.m. a 12 p.m.
|Catholic Charites - Pantry
|149 N. Fulton St., Fresno, CA 93704
|8:30 a.m. a 12:15 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
- Jueves 05 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Catholic Charites - Pantry
|149 N. Fulton St., Fresno, CA 93704
|8:30 a.m. a 12:15 p.m.
|Grace Bound Inc.
|420 N Broadway St., Fresno, CA 93701
|9 a 11 a.m.
|ANE Foundation
|312 E 5th Street, Los Angeles, CA 90013
|11:30 a.m. a 1 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|The Dream Center
|1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
Para que localices un banco de alimentos según la ciudad donde residas, necesitas ingresar a la plataforma de California Food Banks. Con solo darle clic a la opción que te corresponda, se te dirigirá hacia un sistema que te permitirá buscar la despensa más cercana a tu ubicación.
Es necesario que acudas con puntualidad a estos puntos para evitar demoras. Es más, si tienes alguna duda o pretendes buscar ayuda, puedes contactarte al 2-1-1 de manera gratuita.