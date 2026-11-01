Muchas familias pueden resultar beneficiadas con esta iniciativa. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Muchas familias pueden resultar beneficiadas con esta iniciativa. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
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Varias comunidades en habilitarán despensas para repartir alimentos gratis desde el 02 hasta el 05 de noviembre. El propósito de esta iniciativa es permitir que los habitantes puedan ahorrar más dinero de lo planificado. Si quieres conocer las direcciones exactas, los lugares confirmados y los horarios de atención de cada punto de distribución, sigue leyendo este artículo informativo.

California es considerado como un estado con un elevado costo de vida. Esto significa que sus habitantes necesitan contar con buenos ingresos económicos para mantener una calidad de vida estable.

Pese a este requisito, muchas familias no tienen la suerte de percibir buenos ingresos cada mes. Es así que enfrentan un alto estrés ante las cuentas y las deudas que necesitan cancelar.

Para permitir que estos hogares sientan —en cierta parte— un alivio económico, los distintos bancos de alimentos de California habilitarán puntos para permitir que sus habitantes acceden a productos básicos.

Los enlatados también forman parte de los productos gratuitos que ofrecen estas despensas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Los enlatados también forman parte de los productos gratuitos que ofrecen estas despensas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en California del 02 al 05 de noviembre

  • Lunes 02 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
SHARE Ministries1031 Thompson Way, Placerville CA10 a.m. a 12 p.m.
The Salvation Army Fresno Family Services1752 Fulton St., Fresno, CA 937219 a.m. a 12 p.m.
Catholic Charites - Pantry149 N. Fulton St., Fresno, CA 937048:30 a.m. a 12:15 p.m.
Central City Neighborhood Partners501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 900172 a 5 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m.
  • Martes 03 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Light of the Hills Lutheran Church3100 Rodeo Road, Cameron Park, CA 9568211 a.m. a 12 p.m.
The Salvation Army ARC804 S Parallel Ave., Fresno, CA 937029 a.m. a 12 p.m.
The Salvation Army Fresno Family Services1752 Fulton St., Fresno, CA 937219 a.m. a 12 p.m.
Catholic Charites - Pantry149 N. Fulton St., Fresno, CA 937048:30 a.m. a 12:15 p.m.
The Dream Center281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 900122:30 a 3:30 p.m.
  • Miércoles 04 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
SHARE Ministries1031 Thompson Way, Placerville CA10 a.m. a 12 p.m.
Camino Seventh-day Adventist Church3520 Carson Road, Camino, CA 957099 a.m. a 12 p.m.
The Salvation Army Fresno Family Services1752 Fulton St., Fresno, CA 937219 a.m. a 12 p.m.
Catholic Charites - Pantry149 N. Fulton St., Fresno, CA 937048:30 a.m. a 12:15 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m.
  • Jueves 05 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Catholic Charites - Pantry149 N. Fulton St., Fresno, CA 937048:30 a.m. a 12:15 p.m.
Grace Bound Inc.420 N Broadway St., Fresno, CA 937019 a 11 a.m.
ANE Foundation312 E 5th Street, Los Angeles, CA 9001311:30 a.m. a 1 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m.
The Dream Center1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
Distintas cajas de alimentos estarán disponibles para ser repartidas a los interesados. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Distintas cajas de alimentos estarán disponibles para ser repartidas a los interesados. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

Para que localices un banco de alimentos según la ciudad donde residas, necesitas ingresar a la . Con solo darle clic a la opción que te corresponda, se te dirigirá hacia un sistema que te permitirá buscar la despensa más cercana a tu ubicación.

Es necesario que acudas con puntualidad a estos puntos para evitar demoras. Es más, si tienes alguna duda o pretendes buscar ayuda, puedes contactarte al 2-1-1 de manera gratuita.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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