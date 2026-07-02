Habrá distribución de alimentos gratis en California durante el 03 y 04 de julio en distintos puntos del estado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Habrá distribución de alimentos gratis en California durante el 03 y 04 de julio en distintos puntos del estado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si necesitas apoyo para abastecer tu despensa, esta puede ser una buena oportunidad. Del 03 al 05 de julio, diversas organizaciones realizarán jornadas de distribución de alimentos gratis en , ofreciendo productos esenciales a familias y personas que enfrentan dificultades económicas. Los puntos de entrega ya cuentan con horarios y direcciones confirmados, por lo que es importante conocer dónde acudir y qué requisitos podrían solicitar antes de asistir.

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Distribución de alimentos gratis en California del 03 al 05 de julio

A continuación, el calendario de para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 03 al 05 de julio:

FechaHorarioLugarDirección
Viernes 03 de julio9:00 am – 11:00 amButler Mennonite Brethren Church4884 E Butler Ave, Fresno, CA 93727
9:00 am – 11:00 amDinuba Hispanic SDA Church312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
9:00 am – 11:00 amEOC - Parlier - At City Heritage Park690 S. Newmark Ave, Parlier, CA 93648
9:00 am – 11:00 amEOC - Parlier - At City Heritage Park (Rescheduled)690 S. Newmark Ave, Parlier, CA 93648
10:00 am – 12:00 pmAltruistic United Humanity Association (AUHA)219 N E St, Porterville, CA 93257
10:30 am – 12:30 pmFirst Southern Baptist Church of Ivanhoe33017 Hawthorne Rd, Ivanhoe, CA 93235
10:30 am – 12:30 pmFirst Southern Baptist Church of Ivanhoe (Rescheduled)33017 Hawthorne Rd, Ivanhoe, CA 93235
2:00 pm – 4:00 pmCasa De Dios Agua De Vida500 E Bush St, Lemoore, CA 93245
2:00 pm – 4:00 pmCasa De Dios Christian Fellowship1037 S 7th Ave, Avenal, CA 93204
3:00 pm – 5:00 pmCentro Familiar Cosecha Abundante2540 S Main St, Porterville, CA 93257
3:30 pm – 4:30 pmHarmony Korean Church403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727
Sábado 04 de julio9:00 am – 11:00 amBrooks Chapel701 S U St, Tulare, CA 93274
9:00 am – 11:00 amGlad Tidings Church of Hanford750 E Grangeville Blvd, Hanford, CA 93230
10:00 am – 12:00 pmHope Worldwide - Central Valley3425 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
Domingo 05 de julioNo se registra distribución de alimentos gratis en California--

Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 03 al 05 de julio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del . Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.

Muchas familias podrán acceder a alimentos gratis en California gracias a iglesias y organizaciones comunitarias. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Muchas familias podrán acceder a alimentos gratis en California gracias a iglesias y organizaciones comunitarias. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cómo conseguir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

  • Presentarse en el horario indicado.
  • En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
  • Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
  • Respetar el orden de llegada.
Los eventos de alimentos gratis en California se realizarán en horarios de mañana y tarde para facilitar la asistencia. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los eventos de alimentos gratis en California se realizarán en horarios de mañana y tarde para facilitar la asistencia. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos gratis en California están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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