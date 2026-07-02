Si necesitas apoyo para abastecer tu despensa, esta puede ser una buena oportunidad. Del 03 al 05 de julio, diversas organizaciones realizarán jornadas de distribución de alimentos gratis en California, ofreciendo productos esenciales a familias y personas que enfrentan dificultades económicas. Los puntos de entrega ya cuentan con horarios y direcciones confirmados, por lo que es importante conocer dónde acudir y qué requisitos podrían solicitar antes de asistir.
Distribución de alimentos gratis en California del 03 al 05 de julio
A continuación, el calendario de Central California Food Bank para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 03 al 05 de julio:
|Fecha
|Horario
|Lugar
|Dirección
|Viernes 03 de julio
|9:00 am – 11:00 am
|Butler Mennonite Brethren Church
|4884 E Butler Ave, Fresno, CA 93727
|9:00 am – 11:00 am
|Dinuba Hispanic SDA Church
|312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
|9:00 am – 11:00 am
|EOC - Parlier - At City Heritage Park
|690 S. Newmark Ave, Parlier, CA 93648
|9:00 am – 11:00 am
|EOC - Parlier - At City Heritage Park (Rescheduled)
|690 S. Newmark Ave, Parlier, CA 93648
|10:00 am – 12:00 pm
|Altruistic United Humanity Association (AUHA)
|219 N E St, Porterville, CA 93257
|10:30 am – 12:30 pm
|First Southern Baptist Church of Ivanhoe
|33017 Hawthorne Rd, Ivanhoe, CA 93235
|10:30 am – 12:30 pm
|First Southern Baptist Church of Ivanhoe (Rescheduled)
|33017 Hawthorne Rd, Ivanhoe, CA 93235
|2:00 pm – 4:00 pm
|Casa De Dios Agua De Vida
|500 E Bush St, Lemoore, CA 93245
|2:00 pm – 4:00 pm
|Casa De Dios Christian Fellowship
|1037 S 7th Ave, Avenal, CA 93204
|3:00 pm – 5:00 pm
|Centro Familiar Cosecha Abundante
|2540 S Main St, Porterville, CA 93257
|3:30 pm – 4:30 pm
|Harmony Korean Church
|403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727
|Sábado 04 de julio
|9:00 am – 11:00 am
|Brooks Chapel
|701 S U St, Tulare, CA 93274
|9:00 am – 11:00 am
|Glad Tidings Church of Hanford
|750 E Grangeville Blvd, Hanford, CA 93230
|10:00 am – 12:00 pm
|Hope Worldwide - Central Valley
|3425 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
|Domingo 05 de julio
|No se registra distribución de alimentos gratis en California
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|-
Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 03 al 05 de julio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank. Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.
Cómo conseguir alimentos gratis en California
En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:
- Presentarse en el horario indicado.
- En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el orden de llegada.
Información sobre entrega de alimentos gratis en California
Las entregas de alimentos gratis en California están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.
Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.
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