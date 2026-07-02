Si necesitas apoyo para abastecer tu despensa, esta puede ser una buena oportunidad. Del 03 al 05 de julio, diversas organizaciones realizarán jornadas de distribución de alimentos gratis en California, ofreciendo productos esenciales a familias y personas que enfrentan dificultades económicas. Los puntos de entrega ya cuentan con horarios y direcciones confirmados, por lo que es importante conocer dónde acudir y qué requisitos podrían solicitar antes de asistir.

Distribución de alimentos gratis en California del 03 al 05 de julio

A continuación, el calendario de Central California Food Bank para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 03 al 05 de julio:

Fecha Horario Lugar Dirección Viernes 03 de julio 9:00 am – 11:00 am Butler Mennonite Brethren Church 4884 E Butler Ave, Fresno, CA 93727 9:00 am – 11:00 am Dinuba Hispanic SDA Church 312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618 9:00 am – 11:00 am EOC - Parlier - At City Heritage Park 690 S. Newmark Ave, Parlier, CA 93648 9:00 am – 11:00 am EOC - Parlier - At City Heritage Park (Rescheduled) 690 S. Newmark Ave, Parlier, CA 93648 10:00 am – 12:00 pm Altruistic United Humanity Association (AUHA) 219 N E St, Porterville, CA 93257 10:30 am – 12:30 pm First Southern Baptist Church of Ivanhoe 33017 Hawthorne Rd, Ivanhoe, CA 93235 10:30 am – 12:30 pm First Southern Baptist Church of Ivanhoe (Rescheduled) 33017 Hawthorne Rd, Ivanhoe, CA 93235 2:00 pm – 4:00 pm Casa De Dios Agua De Vida 500 E Bush St, Lemoore, CA 93245 2:00 pm – 4:00 pm Casa De Dios Christian Fellowship 1037 S 7th Ave, Avenal, CA 93204 3:00 pm – 5:00 pm Centro Familiar Cosecha Abundante 2540 S Main St, Porterville, CA 93257 3:30 pm – 4:30 pm Harmony Korean Church 403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727 Sábado 04 de julio 9:00 am – 11:00 am Brooks Chapel 701 S U St, Tulare, CA 93274 9:00 am – 11:00 am Glad Tidings Church of Hanford 750 E Grangeville Blvd, Hanford, CA 93230 10:00 am – 12:00 pm Hope Worldwide - Central Valley 3425 E Shields Ave, Fresno, CA 93726 Domingo 05 de julio No se registra distribución de alimentos gratis en California - -

Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 03 al 05 de julio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank. Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.

Muchas familias podrán acceder a alimentos gratis en California gracias a iglesias y organizaciones comunitarias. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cómo conseguir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

Presentarse en el horario indicado.

En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.

Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.

Respetar el orden de llegada.

Los eventos de alimentos gratis en California se realizarán en horarios de mañana y tarde para facilitar la asistencia. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos gratis en California están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

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