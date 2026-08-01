Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del 03 al 06 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del 03 al 06 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Encontrar apoyo alimentario puede marcar una gran diferencia para miles de familias que atraviesan dificultades económicas. Por ello, diversas organizaciones y bancos de alimentos realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en ddel 03 al 06 de agosto, con distribuciones programadas en distintas ciudades y condados del estado. A continuación, te comparto los lugares, fechas y horarios en los que se ofrecerán estas despensas sin costo, para que puedas planificar tu visita y acceder a este importante recurso comunitario.

MIRA TAMBIÉN:

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 03 al 06 de agosto?

El calendario de distribución del incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:

FechaHorarioLugarDirección
Lunes 3 de agosto9:30 a.m. – 12:00 p.m.Mustard Seeds (Hanford)Home Garden, 9615 Temple Dr., Hanford, CA 93230
10:00 a.m. – 1:00 p.m.Call To Glory Ministries322 S G St, Tulare, CA 93274
10:00 a.m. – 12:00 p.m.South Valley Community Church-MP1050 W Bush St, Lemoore, CA 93245
10:00 a.m. – 12:00 p.m.United Christian Church1038 W Shields Ave, Fresno, CA 93705
10:00 a.m. – 1:00 p.m.Westside Family Services-Huron36618 Lassen Ave, Huron, CA 93234
10:30 a.m. – 12:30 p.m.Lindsay SDA588 E Honolulu St, Lindsay, CA 93247
Martes 4 de agosto9:00 a.m. – 11:00 a.m.EOC Mendota121 Belmont Ave, Mendota, CA 93640
9:00 a.m. – 12:00 p.m.Footman Park-Raymond Community Association35048 Road 606, Raymond, CA 93653
9:00 a.m. – 12:00 p.m.The Salvation Army Clovis210 Barstow Ave, Clovis, CA 93612
9:30 a.m. – 11:30 a.m.Iglesia Bueno Pastor863 11th St, Orange Cove, CA 93646
10:30 a.m. – 12:30 p.m.St. Paul’s Catholic Church – USDA & Neighborhood Market25592 Doughty Ave, Tranquillity, CA 93668
11:00 a.m. – 2:00 p.m.Ministerio Evangelístico Apostólico (Dinuba)
(en espera hasta nuevo aviso)		Dinuba Veterans Bldg., 249 S Alta, Dinuba, CA 93618
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Springville Ranch ADHCDirección no especificada
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Visalia – Stone Corral Elementary15590 Ave. 383, Visalia, CA 93292
3:00 p.m. – 5:00 p.m.Woodlake Food Pantry199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286
Miércoles 5 de agosto7:30 a.m. – 9:30 a.m.Fowler Baptist Church507 E Merced St, Fowler, CA 93625
8:00 a.m. – 10:00 a.m.Rapto Divino Madera716 S Gateway Dr., Madera, CA 93637
9:00 a.m. – 11:30 a.m.Fresno Spanish Seventh Day Adventist3033 E Olive Ave, Fresno, CA 93701
9:00 a.m. – 12:00 p.m.Kings County Commission on Aging10953 14th Ave, Armona, CA 93202
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Visalia Church of God1020 W Grove Ave, Visalia, CA 93291
10:00 a.m. – 1:00 p.m.Firebaugh-MPFirebaugh Rodeo Grounds, 1655 13th St, Firebaugh, CA 93622
10:00 a.m. – 12:00 p.m.San Joaquin Veterans Hall22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Fresno United
(HOLD)		2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
3:00 p.m. – 5:00 p.m.Masjid Al Aqabah949 Waterman Ave, Fresno, CA 93706
Jueves 6 de agosto9:00 a.m. – 11:00 a.m.Saint Rest Community Church1550 E Reverend Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Armona Mobile PantryRecreation Park-K (Hood Street), Armona, CA 93202
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Episcopal Church of the Savior519 N Douty St, Hanford, CA 93230
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Firebaugh1653 13th St, Firebaugh, CA 93622
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Visalia – Community Church of Christ3838 S Court St, Visalia, CA 93277
12:00 p.m. – 2:00 p.m.Central Valley Empowerment Alliance-NM14665 Rd. 192, Poplar, CA 93257
12:30 p.m. – 2:30 p.m.West Fresno Family Resource Center-NMNew Kingdom Church of God in Christ, 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
5:00 p.m. – 7:00 p.m.Pleasant Valley Church160 E Birch Ave, Coalinga, CA 93210
Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del 03 al 06 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del 03 al 06 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank

Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California

Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 03 al 06 de agosto en múltiples ciudades y horarios. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 03 al 06 de agosto en múltiples ciudades y horarios. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank

Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC