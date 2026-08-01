Encontrar apoyo alimentario puede marcar una gran diferencia para miles de familias que atraviesan dificultades económicas. Por ello, diversas organizaciones y bancos de alimentos realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en California ddel 03 al 06 de agosto, con distribuciones programadas en distintas ciudades y condados del estado. A continuación, te comparto los lugares, fechas y horarios en los que se ofrecerán estas despensas sin costo, para que puedas planificar tu visita y acceder a este importante recurso comunitario.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 03 al 06 de agosto?
El calendario de distribución del Central California Food Bank incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:
|Fecha
|Horario
|Lugar
|Dirección
|Lunes 3 de agosto
|9:30 a.m. – 12:00 p.m.
|Mustard Seeds (Hanford)
|Home Garden, 9615 Temple Dr., Hanford, CA 93230
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Call To Glory Ministries
|322 S G St, Tulare, CA 93274
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|South Valley Community Church-MP
|1050 W Bush St, Lemoore, CA 93245
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|United Christian Church
|1038 W Shields Ave, Fresno, CA 93705
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Westside Family Services-Huron
|36618 Lassen Ave, Huron, CA 93234
|10:30 a.m. – 12:30 p.m.
|Lindsay SDA
|588 E Honolulu St, Lindsay, CA 93247
|Martes 4 de agosto
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|EOC Mendota
|121 Belmont Ave, Mendota, CA 93640
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Footman Park-Raymond Community Association
|35048 Road 606, Raymond, CA 93653
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|The Salvation Army Clovis
|210 Barstow Ave, Clovis, CA 93612
|9:30 a.m. – 11:30 a.m.
|Iglesia Bueno Pastor
|863 11th St, Orange Cove, CA 93646
|10:30 a.m. – 12:30 p.m.
|St. Paul’s Catholic Church – USDA & Neighborhood Market
|25592 Doughty Ave, Tranquillity, CA 93668
|11:00 a.m. – 2:00 p.m.
|Ministerio Evangelístico Apostólico (Dinuba)
(en espera hasta nuevo aviso)
|Dinuba Veterans Bldg., 249 S Alta, Dinuba, CA 93618
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Springville Ranch ADHC
|Dirección no especificada
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Visalia – Stone Corral Elementary
|15590 Ave. 383, Visalia, CA 93292
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|Woodlake Food Pantry
|199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286
|Miércoles 5 de agosto
|7:30 a.m. – 9:30 a.m.
|Fowler Baptist Church
|507 E Merced St, Fowler, CA 93625
|8:00 a.m. – 10:00 a.m.
|Rapto Divino Madera
|716 S Gateway Dr., Madera, CA 93637
|9:00 a.m. – 11:30 a.m.
|Fresno Spanish Seventh Day Adventist
|3033 E Olive Ave, Fresno, CA 93701
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Kings County Commission on Aging
|10953 14th Ave, Armona, CA 93202
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Visalia Church of God
|1020 W Grove Ave, Visalia, CA 93291
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Firebaugh-MP
|Firebaugh Rodeo Grounds, 1655 13th St, Firebaugh, CA 93622
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|San Joaquin Veterans Hall
|22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Fresno United
(HOLD)
|2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|Masjid Al Aqabah
|949 Waterman Ave, Fresno, CA 93706
|Jueves 6 de agosto
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Saint Rest Community Church
|1550 E Reverend Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Armona Mobile Pantry
|Recreation Park-K (Hood Street), Armona, CA 93202
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Episcopal Church of the Savior
|519 N Douty St, Hanford, CA 93230
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Firebaugh
|1653 13th St, Firebaugh, CA 93622
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Visalia – Community Church of Christ
|3838 S Court St, Visalia, CA 93277
|12:00 p.m. – 2:00 p.m.
|Central Valley Empowerment Alliance-NM
|14665 Rd. 192, Poplar, CA 93257
|12:30 p.m. – 2:30 p.m.
|West Fresno Family Resource Center-NM
|New Kingdom Church of God in Christ, 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
|5:00 p.m. – 7:00 p.m.
|Pleasant Valley Church
|160 E Birch Ave, Coalinga, CA 93210
Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California
Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.
Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.
Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!