Si necesitas alimentos gratis en California, entre el 4 y el 6 de septiembre se desarrollarán diversas jornadas de distribución dirigidas a personas y familias que requieren ayuda para cubrir sus necesidades de alimentación. Estas iniciativas comunitarias permiten acceder a comida sin costo y pueden contribuir a reducir los gastos del hogar. A continuación, encontrarás los puntos de entrega, los horarios disponibles y algunas recomendaciones importantes que conviene considerar antes de acudir.

La disponibilidad de alimentos gratis en California puede variar según la ciudad y la organización responsable de cada jornada. Por esta razón, es importante confirmar con anticipación la fecha, el horario y los requisitos establecidos para cada entrega.

Algunas campañas distribuyen productos únicamente hasta agotar existencias, por lo que llegar temprano puede incrementar las posibilidades de obtener los alimentos disponibles.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 04 al 06 de septiembre. | Crédito: Central California Food Bank

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 04 al 06 de septiembre?

El calendario de distribución de alimentos del Central California Food Bank contempla diversas jornadas programadas en distintas fechas y comunidades de California.

A continuación, te presento el detalle de cada actividad, incluyendo los días, horarios y ubicaciones donde se realizarán las entregas, para que puedas identificar con anticipación el punto más cercano y organizar tu visita.

Fecha Ciudad Lugar de distribución Horario Dirección Viernes 4 de septiembre Fresno Butler Mennonite Brethren Church 9:00 a. m. – 11:00 a. m. 4884 E Butler Ave, Fresno, CA 93727 Fresno Centro Familia de Adoracion 9:00 a. m. – 11:00 a. m. 4546 E Thomas Ave, Fresno, CA 93702 Dinuba Dinuba Hispanic SDA Church 9:00 a. m. – 11:00 a. m. 312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618 Parlier EOC - Parlier - At City Heritage Park 9:00 a. m. – 11:00 a. m. 690 S. Newmark Ave, Parlier, CA 93648 Porterville Altruistic United Humanity Association (AUHA) 10:00 a. m. – 12:00 p. m. 219 N E St, Porterville, CA 93257 Ivanhoe First Southern Baptist Church of Ivanhoe 10:30 a. m. – 12:30 p. m. 33017 Hawthorne Rd, Ivanhoe, CA 93235 Lemoore Casa De Dios Agua De Vida 2:00 p. m. – 4:00 p. m. 500 E Bush St, Lemoore, CA 93245 Avenal Casa De Dios Christian Fellowship 2:00 p. m. – 4:00 p. m. 1037 S 7th Ave, Avenal, CA 93204 Porterville Centro Familiar Cosecha Abundante 3:00 p. m. – 5:00 p. m. 2540 S Main St, Porterville, CA 93257 Fresno Harmony Korean Church 3:30 p. m. – 4:30 p. m. 403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727 Sábado 5 de septiembre Tulare Brooks Chapel 9:00 a. m. – 11:00 a. m. 701 S U St, Tulare, CA 93274 Hanford Glad Tidings Church of Hanford 9:00 a. m. – 11:00 a. m. 750 E Grangeville Blvd, Hanford, CA 93230 Clovis Holy Ground Family Fellowship - Neighborhood Market & USDA Food Distribution 9:00 a. m. – 11:00 a. m. 980 Gettysburg Ave, Clovis, CA 93612 Pinehurst Central Sierra Chamber 9:30 a. m. – 12:00 p. m. 54120 Highway 245, Pinehurst, CA 93641 Fresno Hope Worldwide- Central Valley 10:00 a. m. – 12:00 p. m. 3425 E Shields Ave, Fresno, CA 93726 Caruthers Caruthers Seven Day Adventist Church 3:00 p. m. – 5:00 p. m. 2257 Sandy, Caruthers, CA 93609 Domingo 6 de septiembre — No se registra distribución de alimentos gratis en California — —

Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 04 al 06 de septiembre. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si buscas alimentos gratis en California, lo recomendable es acudir al punto de distribución elegido dentro del horario establecido. Debido a que algunas jornadas pueden entregar productos hasta agotar existencias, llegar con anticipación puede ser importante para asegurar la atención.

Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank para apoyar a comunidades que atraviesan dificultades económicas y facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.

Importante: las fechas, horarios y cantidades disponibles pueden cambiar. Antes de trasladarte, verifica la información de la jornada para evitar inconvenientes.