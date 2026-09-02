Si necesitas alimentos gratis en California, entre el 4 y el 6 de septiembre se desarrollarán diversas jornadas de distribución dirigidas a personas y familias que requieren ayuda para cubrir sus necesidades de alimentación. Estas iniciativas comunitarias permiten acceder a comida sin costo y pueden contribuir a reducir los gastos del hogar. A continuación, encontrarás los puntos de entrega, los horarios disponibles y algunas recomendaciones importantes que conviene considerar antes de acudir.
La disponibilidad de alimentos gratis en California puede variar según la ciudad y la organización responsable de cada jornada. Por esta razón, es importante confirmar con anticipación la fecha, el horario y los requisitos establecidos para cada entrega.
Algunas campañas distribuyen productos únicamente hasta agotar existencias, por lo que llegar temprano puede incrementar las posibilidades de obtener los alimentos disponibles.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 04 al 06 de septiembre?
El calendario de distribución de alimentos del Central California Food Bank contempla diversas jornadas programadas en distintas fechas y comunidades de California.
A continuación, te presento el detalle de cada actividad, incluyendo los días, horarios y ubicaciones donde se realizarán las entregas, para que puedas identificar con anticipación el punto más cercano y organizar tu visita.
|Fecha
|Ciudad
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|Viernes 4 de septiembre
|Fresno
|Butler Mennonite Brethren Church
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|4884 E Butler Ave, Fresno, CA 93727
|Fresno
|Centro Familia de Adoracion
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|4546 E Thomas Ave, Fresno, CA 93702
|Dinuba
|Dinuba Hispanic SDA Church
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
|Parlier
|EOC - Parlier - At City Heritage Park
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|690 S. Newmark Ave, Parlier, CA 93648
|Porterville
|Altruistic United Humanity Association (AUHA)
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|219 N E St, Porterville, CA 93257
|Ivanhoe
|First Southern Baptist Church of Ivanhoe
|10:30 a. m. – 12:30 p. m.
|33017 Hawthorne Rd, Ivanhoe, CA 93235
|Lemoore
|Casa De Dios Agua De Vida
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|500 E Bush St, Lemoore, CA 93245
|Avenal
|Casa De Dios Christian Fellowship
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|1037 S 7th Ave, Avenal, CA 93204
|Porterville
|Centro Familiar Cosecha Abundante
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|2540 S Main St, Porterville, CA 93257
|Fresno
|Harmony Korean Church
|3:30 p. m. – 4:30 p. m.
|403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727
|Sábado 5 de septiembre
|Tulare
|Brooks Chapel
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|701 S U St, Tulare, CA 93274
|Hanford
|Glad Tidings Church of Hanford
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|750 E Grangeville Blvd, Hanford, CA 93230
|Clovis
|Holy Ground Family Fellowship - Neighborhood Market & USDA Food Distribution
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|980 Gettysburg Ave, Clovis, CA 93612
|Pinehurst
|Central Sierra Chamber
|9:30 a. m. – 12:00 p. m.
|54120 Highway 245, Pinehurst, CA 93641
|Fresno
|Hope Worldwide- Central Valley
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|3425 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
|Caruthers
|Caruthers Seven Day Adventist Church
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|2257 Sandy, Caruthers, CA 93609
|Domingo 6 de septiembre
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|No se registra distribución de alimentos gratis en California
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¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?
Si buscas alimentos gratis en California, lo recomendable es acudir al punto de distribución elegido dentro del horario establecido. Debido a que algunas jornadas pueden entregar productos hasta agotar existencias, llegar con anticipación puede ser importante para asegurar la atención.
Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank para apoyar a comunidades que atraviesan dificultades económicas y facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.
Importante: las fechas, horarios y cantidades disponibles pueden cambiar. Antes de trasladarte, verifica la información de la jornada para evitar inconvenientes.