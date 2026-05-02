Durante la semana del 04 al 07 de mayo, distintos bancos de alimentos y organizaciones comunitarias en California estarán realizando entregas de alimentos gratuitos en varias ciudades del estado. Estas jornadas, organizadas en coordinación con la Central California Food Bank y la Find Regional Food Bank, buscan apoyar a familias y personas en situación de vulnerabilidad con productos básicos.
Las distribuciones de alimentos gratis en Estados Unidos se realizarán en horarios específicos y en diferentes puntos de entrega. A continuación, te detallo el cronograma completo.
📝 Requisitos para recibir alimentos gratis en California
En la mayoría de estos puntos de distribución, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:
- Presentarse en el horario indicado.
- En algunos casos, mostrar identificación o comprobante de residencia.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el orden de llegada.
📅 Puntos de entrega de alimentos gratis en California de 04 al 07 de mayo
Según la información proporcionada por Central California Food Bank y Find Regional Food Bank, estos son los puntos de distribución de alimentos gratis en California del 04 al 07 de mayo:
|Fecha
|Horario
|Punto de entrega
|Dirección
|Lunes 4 de mayo
|11:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Coachella Valley HS
|83800 Airport Blvd, Thermal, CA
|Lunes 4 de mayo
|1:00 p.m. – 3:00 p.m.
|Our Saviour’s Lutheran
|2101 N Fruit Ave, Fresno, CA 93705
|Martes 5 de mayo
|9:00 a.m. – 10:00 a.m.
|Copper Mountain College
|6162 Rotary Way, Joshua Tree, CA
|Martes 5 de mayo
|8:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Iglesia Bueno Pastor
|863 11th St, Orange Cove, CA 93646
|Martes 5 de mayo
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|The Salvation Army Clovis
|210 Barstow Ave, Clovis, CA 93612
|Miércoles 6 de mayo
|7:30 a.m. – 9:30 a.m.
|Fowler Baptist Church
|507 E Merced St, Fowler, CA 93625
|Miércoles 6 de mayo
|9:00 a.m. – 11:30 a.m.
|Fresno Spanish Seventh Day Adventist
|3033 E Olive Ave, Fresno, CA 93701
|Jueves 7 de mayo
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Saint Rest Community Church
|1550 E Reverend Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706
|Jueves 7 de mayo
|4:00 p.m. – 5:30 p.m.
|P.S Convention Center
|277 N Avenida Caballeros, Palm Springs, CA
|Jueves 7 de mayo
|5:00 p.m. – 7:00 p.m.
|Pleasant Valley Church
|160 E Birch Ave, Coalinga, CA 93210
📌 Importante información sobre alimentos gratis en California
Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.
Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.
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