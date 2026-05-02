Durante la semana del 04 al 07 de mayo, distintos bancos de alimentos y organizaciones comunitarias en California estarán realizando entregas de alimentos gratuitos en varias ciudades del estado. Estas jornadas, organizadas en coordinación con la Central California Food Bank y la Find Regional Food Bank, buscan apoyar a familias y personas en situación de vulnerabilidad con productos básicos.

Las distribuciones de alimentos gratis en Estados Unidos se realizarán en horarios específicos y en diferentes puntos de entrega. A continuación, te detallo el cronograma completo.

📝 Requisitos para recibir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

Presentarse en el horario indicado.

En algunos casos, mostrar identificación o comprobante de residencia.

o comprobante de residencia. Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.

o cajas para transportar los alimentos. Respetar el orden de llegada.

Las jornadas de alimentos gratis en California buscan apoyar a familias con necesidades básicas en varias ciudades del estado. | Crédito: Freepik

📅 Puntos de entrega de alimentos gratis en California de 04 al 07 de mayo

Según la información proporcionada por Central California Food Bank y Find Regional Food Bank, estos son los puntos de distribución de alimentos gratis en California del 04 al 07 de mayo:

Fecha Horario Punto de entrega Dirección Lunes 4 de mayo 11:00 a.m. – 12:00 p.m. Coachella Valley HS 83800 Airport Blvd, Thermal, CA Lunes 4 de mayo 1:00 p.m. – 3:00 p.m. Our Saviour’s Lutheran 2101 N Fruit Ave, Fresno, CA 93705 Martes 5 de mayo 9:00 a.m. – 10:00 a.m. Copper Mountain College 6162 Rotary Way, Joshua Tree, CA Martes 5 de mayo 8:00 a.m. – 11:00 a.m. Iglesia Bueno Pastor 863 11th St, Orange Cove, CA 93646 Martes 5 de mayo 9:00 a.m. – 12:00 p.m. The Salvation Army Clovis 210 Barstow Ave, Clovis, CA 93612 Miércoles 6 de mayo 7:30 a.m. – 9:30 a.m. Fowler Baptist Church 507 E Merced St, Fowler, CA 93625 Miércoles 6 de mayo 9:00 a.m. – 11:30 a.m. Fresno Spanish Seventh Day Adventist 3033 E Olive Ave, Fresno, CA 93701 Jueves 7 de mayo 9:00 a.m. – 11:00 a.m. Saint Rest Community Church 1550 E Reverend Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706 Jueves 7 de mayo 4:00 p.m. – 5:30 p.m. P.S Convention Center 277 N Avenida Caballeros, Palm Springs, CA Jueves 7 de mayo 5:00 p.m. – 7:00 p.m. Pleasant Valley Church 160 E Birch Ave, Coalinga, CA 93210

Consulta los horarios y lugares de alimentos gratis en California para no perder estas entregas comunitarias. | Foto: @cencalfoodbank / Instagram

📌 Importante información sobre alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

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