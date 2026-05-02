Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos de entrega durante la primera semana de mayo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos de entrega durante la primera semana de mayo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Durante la semana del 04 al 07 de mayo, distintos bancos de alimentos y organizaciones comunitarias en estarán realizando entregas de alimentos gratuitos en varias ciudades del estado. Estas jornadas, organizadas en coordinación con la Central California Food Bank y la Find Regional Food Bank, buscan apoyar a familias y personas en situación de vulnerabilidad con productos básicos.

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Las distribuciones de alimentos gratis en Estados Unidos se realizarán en horarios específicos y en diferentes puntos de entrega. A continuación, te detallo el cronograma completo.

📝 Requisitos para recibir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

  • Presentarse en el horario indicado.
  • En algunos casos, mostrar identificación o comprobante de residencia.
  • Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
  • Respetar el orden de llegada.
Las jornadas de alimentos gratis en California buscan apoyar a familias con necesidades básicas en varias ciudades del estado. | Crédito: Freepik
Las jornadas de alimentos gratis en California buscan apoyar a familias con necesidades básicas en varias ciudades del estado. | Crédito: Freepik

📅 Puntos de entrega de alimentos gratis en California de 04 al 07 de mayo

Según la información proporcionada por y , estos son los puntos de distribución de alimentos gratis en California del 04 al 07 de mayo:

FechaHorarioPunto de entregaDirección
Lunes 4 de mayo11:00 a.m. – 12:00 p.m.Coachella Valley HS83800 Airport Blvd, Thermal, CA
Lunes 4 de mayo1:00 p.m. – 3:00 p.m.Our Saviour’s Lutheran2101 N Fruit Ave, Fresno, CA 93705
Martes 5 de mayo9:00 a.m. – 10:00 a.m.Copper Mountain College6162 Rotary Way, Joshua Tree, CA
Martes 5 de mayo8:00 a.m. – 11:00 a.m.Iglesia Bueno Pastor863 11th St, Orange Cove, CA 93646
Martes 5 de mayo9:00 a.m. – 12:00 p.m.The Salvation Army Clovis210 Barstow Ave, Clovis, CA 93612
Miércoles 6 de mayo7:30 a.m. – 9:30 a.m.Fowler Baptist Church507 E Merced St, Fowler, CA 93625
Miércoles 6 de mayo9:00 a.m. – 11:30 a.m.Fresno Spanish Seventh Day Adventist3033 E Olive Ave, Fresno, CA 93701
Jueves 7 de mayo9:00 a.m. – 11:00 a.m.Saint Rest Community Church1550 E Reverend Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706
Jueves 7 de mayo4:00 p.m. – 5:30 p.m.P.S Convention Center277 N Avenida Caballeros, Palm Springs, CA
Jueves 7 de mayo5:00 p.m. – 7:00 p.m.Pleasant Valley Church160 E Birch Ave, Coalinga, CA 93210
Consulta los horarios y lugares de alimentos gratis en California para no perder estas entregas comunitarias. | Foto: @cencalfoodbank / Instagram
Consulta los horarios y lugares de alimentos gratis en California para no perder estas entregas comunitarias. | Foto: @cencalfoodbank / Instagram

📌 Importante información sobre alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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