Miles de familias en California continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California del 05 al 07 de junio en ciudades como Fresno, Madera y otras zonas del estado. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.
Distribución de alimentos gratis en California del 05 al 07 de junio
A continuación, el calendario de Central California Food Bank para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 05 al 07 de junio:
|Fecha
|Horario
|Ciudad / Evento
|Dirección
|Viernes 5 de junio de 2026
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Fresno – Butler Mennonite Brethren Church
|4884 E Butler Ave, Fresno, CA 93727
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Fresno – Centro Familia de Adoración
|4546 E Thomas Ave, Fresno, CA 93702
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Dinuba – Dinuba Hispanic SDA Church
|312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Parlier – EOC (City Heritage Park)
|690 S. Newmark Ave, Parlier, CA 93648
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Porterville – Altruistic United Humanity Association (AUHA)
|219 N E St, Porterville, CA 93257
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Chowchilla – Shepherds Temple
|16283 Ave 24 1/2, Chowchilla, CA 93610
|10:30 a.m. – 12:30 p.m.
|Tollhouse – Cold Springs Rancheria
|32861 Sycamore Rd, Tollhouse, CA 93667
|10:30 a.m. – 12:30 p.m.
|Ivanhoe – First Southern Baptist Church of Ivanhoe
|33017 Hawthorne Rd, Ivanhoe, CA 93235
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Lemoore – Casa De Dios Agua De Vida
|500 E Bush St, Lemoore, CA 93245
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|Porterville – Centro Familiar Cosecha Abundante
|2540 S Main St, Porterville, CA 93257
|3:30 p.m. – 4:30 p.m.
|Fresno – Harmony Korean Church
|403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727
|Sábado 6 de junio de 2026
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Tulare – Brooks Chapel
|701 S U St, Tulare, CA 93274
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Hanford – Glad Tidings Church of Hanford
|750 E Grangeville Blvd, Hanford, CA 93230
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Clovis – Holy Ground Family Fellowship (Neighborhood Market & USDA Food Distribution)
|980 Gettysburg Ave, Clovis, CA 93612
|9:30 a.m. – 12:00 p.m.
|Pinehurst – Central Sierra Chamber
|54120 Highway 245, Pinehurst, CA 93641
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Fresno – Hope Worldwide Central Valley
|3425 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|Caruthers – Caruthers Seven Day Adventist Church
|2257 Sandy, Caruthers, CA 93609
|Domingo 7 de junio de 2026
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|No se registran distribuciones de alimentos gratis en California
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Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 01 al 04 de junio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank. Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.
Cómo conseguir alimentos gratis en California
En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:
- Presentarse en el horario indicado.
- En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el orden de llegada.
Información sobre entrega de alimentos gratis en California
Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.
Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.
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