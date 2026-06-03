Las distribuciones de alimentos gratis en California continuarán el 5 y 6 de junio de 2026 en varias ciudades, mientras que para el 7 de junio no se han confirmado eventos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Las distribuciones de alimentos gratis en California continuarán el 5 y 6 de junio de 2026 en varias ciudades, mientras que para el 7 de junio no se han confirmado eventos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Miles de familias en continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California del 05 al 07 de junio en ciudades como Fresno, Madera y otras zonas del estado. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.

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Distribución de alimentos gratis en California del 05 al 07 de junio

A continuación, el calendario de para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 05 al 07 de junio:

FechaHorarioCiudad / EventoDirección
Viernes 5 de junio de 20269:00 a.m. – 11:00 a.m.Fresno – Butler Mennonite Brethren Church4884 E Butler Ave, Fresno, CA 93727
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Fresno – Centro Familia de Adoración4546 E Thomas Ave, Fresno, CA 93702
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Dinuba – Dinuba Hispanic SDA Church312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Parlier – EOC (City Heritage Park)690 S. Newmark Ave, Parlier, CA 93648
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Porterville – Altruistic United Humanity Association (AUHA)219 N E St, Porterville, CA 93257
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Chowchilla – Shepherds Temple16283 Ave 24 1/2, Chowchilla, CA 93610
10:30 a.m. – 12:30 p.m.Tollhouse – Cold Springs Rancheria32861 Sycamore Rd, Tollhouse, CA 93667
10:30 a.m. – 12:30 p.m.Ivanhoe – First Southern Baptist Church of Ivanhoe33017 Hawthorne Rd, Ivanhoe, CA 93235
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Lemoore – Casa De Dios Agua De Vida500 E Bush St, Lemoore, CA 93245
3:00 p.m. – 5:00 p.m.Porterville – Centro Familiar Cosecha Abundante2540 S Main St, Porterville, CA 93257
3:30 p.m. – 4:30 p.m.Fresno – Harmony Korean Church403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727
Sábado 6 de junio de 20269:00 a.m. – 11:00 a.m.Tulare – Brooks Chapel701 S U St, Tulare, CA 93274
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Hanford – Glad Tidings Church of Hanford750 E Grangeville Blvd, Hanford, CA 93230
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Clovis – Holy Ground Family Fellowship (Neighborhood Market & USDA Food Distribution)980 Gettysburg Ave, Clovis, CA 93612
9:30 a.m. – 12:00 p.m.Pinehurst – Central Sierra Chamber54120 Highway 245, Pinehurst, CA 93641
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Fresno – Hope Worldwide Central Valley3425 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
3:00 p.m. – 5:00 p.m.Caruthers – Caruthers Seven Day Adventist Church2257 Sandy, Caruthers, CA 93609
Domingo 7 de junio de 2026No se registran distribuciones de alimentos gratis en California

Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 01 al 04 de junio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del . Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.

Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California durante las jornadas de distribución programadas para junio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California durante las jornadas de distribución programadas para junio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cómo conseguir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

  • Presentarse en el horario indicado.
  • En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
  • Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
  • Respetar el orden de llegada.
Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California durante la primera semana de junio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California durante la primera semana de junio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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