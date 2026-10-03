Consulta las fechas y horarios de los alimentos gratis en California del 05 al 08 de octubre. | Crédito: Central California Food Bank
Consulta las fechas y horarios de los alimentos gratis en California del 05 al 08 de octubre. | Crédito: Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello
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Si buscas alimentos gratis en , entre el lunes 05 y el jueves 08 de octubre habrá distintas jornadas de distribución en comunidades del centro del estado. El calendario contempla actividades en ciudades como Fresno, Hanford, Tulare, Lemoore, Clovis, Mendota, Visalia, Madera, Firebaugh y otras localidades, con horarios que comienzan desde las primeras horas de la mañana y se extienden hasta la tarde. Las entregas forman parte del calendario del Central California Food Bank y se desarrollarán en iglesias, centros comunitarios, escuelas, organizaciones locales y otros puntos habilitados para estas jornadas.

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Para quienes necesitan alimentos o productos de primera necesidad, conocer con anticipación la fecha, el horario y la dirección puede facilitar la planificación del traslado. Algunas actividades tienen una duración de apenas dos horas, mientras que otras permanecen abiertas durante tres horas o más.

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 05 al 08 de octubre?

El contempla jornadas distribuidas entre el 5 y el 8 de octubre. A continuación, puedes consultar los puntos de distribución organizados por fecha.

¿Dónde entregarán alimentos gratis el lunes 05 de octubre?

HorarioLugarDirección
9:30 a. m. – 11:30 a. m.Mustard Seeds (Hanford)Home Garden, 9615 Temple Dr., Hanford, CA 93230
10:00 a. m. – 1:00 p. m.Call To Glory Ministries322 S G St, Tulare, CA 93274
10:00 a. m. – 12:00 p. m.South Valley Community Church-MP1050 W Bush St, Lemoore, CA 93245
10:00 a. m. – 12:00 p. m.United Christian Church1038 W Shields Ave, Fresno, CA 93705
10:00 a. m. – 1:00 p. m.Westside Family Services-Huron36618 Lassen Ave, Huron, CA 93234
10:30 a. m. – 12:30 p. m.Lindsay SDA588 E Honolulu St, Lindsay, CA 93247
1:00 p. m. – 3:00 p. m.Our Saviour’s Lutheran2101 N Fruit Ave, Fresno, CA 93705
Conoce los lugares donde habrá alimentos gratis en California durante estos días. | Crédito: Central California Food Bank
Conoce los lugares donde habrá alimentos gratis en California durante estos días. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué lugares repartirán alimentos gratis el martes 06 de octubre?

HorarioLugarDirección
9:00 a. m. – 11:00 a. m.EOC Mendota121 Belmont Ave, Mendota, CA 93640
9:00 a. m. – 12:00 p. m.Footman Park-Raymond Community Association35048 Road 606, Raymond, CA 93653
9:00 a. m. – 12:00 p. m.The Salvation Army Clovis210 Barstow Ave, Clovis, CA 93612
9:30 a. m. – 11:30 a. m.Iglesia Bueno Pastor863 11th St, Orange Cove, CA 93646
10:30 a. m. – 12:30 p. m.St. Paul’s Catholic Church- USDA & Neighborhood Market25592 Doughty Ave, Tranquillity, CA 93668
11:00 a. m. – 2:00 p. m.Dinuba - Ministerio Evangelístico ApostólicoDinuba Veterans Bldg., 249 S. Alta, Dinuba, CA 93618
2:00 p. m. – 4:00 p. m.Visalia-Stone Corral Elementary15590 Ave 383, Visalia, CA 93292
3:00 p. m. – 5:00 p. m.Woodlake Food Pantry199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286

Importante: la jornada de Dinuba - Ministerio Evangelístico Apostólico figura como “On Hold Until Further Notice”, por lo que conviene confirmar previamente si la distribución se realizará.

¿Dónde habrá alimentos gratis el miércoles 07 de octubre?

HorarioLugarDirección
7:30 a. m. – 9:30 a. m.Fowler Baptist Church507 E Merced St, Fowler, CA 93625
8:00 a. m. – 10:00 a. m.Rapto Divino Madera716 S Gateway Dr, Madera, CA 93637
9:00 a. m. – 11:30 a. m.Fresno Spanish Seventh Day Adventist3033 E Olive Ave, Fresno, CA 93701
9:00 a. m. – 12:00 p. m.Kings County Commission on Aging10953 14th Ave, Armona, CA 93202
9:00 a. m. – 11:00 a. m.Visalia Church of God1020 W Grove Ave, Visalia, CA 93291
10:00 a. m. – 1:00 p. m.Firebaugh-MPFirebaugh Rodeo Grounds, 1655 13th St, Firebaugh, CA 93622
2:00 p. m. – 4:00 p. m.Fresno United2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
3:00 p. m. – 5:00 p. m.Masjid Al Aqabah949 Waterman Ave, Fresno, CA 93706
Revisa las direcciones de los puntos de alimentos gratis en California antes de acudir. | Crédito: Central California Food Bank
Revisa las direcciones de los puntos de alimentos gratis en California antes de acudir. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué lugares entregarán alimentos gratis el jueves 08 de octubre?

HorarioLugarDirección
9:00 a. m. – 11:00 a. m.Clovis - Praise Church1600 Willow Ave, Clovis, CA 93613
9:00 a. m. – 12:00 p. m.EOC Firebaugh1655 13th St, Firebaugh, CA 93622
9:00 a. m. – 12:00 p. m.Rojas Pierce Park-Mendota350 Sorensen Ave, Mendota, CA 93640
9:00 a. m. – 11:00 a. m.St. Katherine Catholic Church5375 Carmel, Del Rey, CA 93616
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Mana Community Service311 W 3rd St, Hanford, CA 93230
10:00 a. m. – 12:00 p. m.San Joaquin - Veterans Memorial Hall22001 W. Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
10:00 a. m. – 12:00 p. m.St. Joseph Catholic Church2441 Dockery Ave, Selma, CA 93662
12:30 p. m. – 2:30 p. m.West Fresno Family Resource Center- NMNew Kingdom Church Of God In Christ, 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
1:00 p. m. – 3:00 p. m.Poplar - ACTS 2 Christian Fellowship Church of God19283 Ave. 144, Poplar, CA 93258
2:00 p. m. – 4:00 p. m.Clovis Hills Community Church (Tulare Street)819 Tulare St, Fresno, CA 93706

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si estás interesado en una de estas jornadas de alimentos gratis en California, lo recomendable es identificar el punto más cercano y acudir dentro del horario establecido. La duración de cada actividad varía según la sede, por lo que es importante revisar la fecha y la hora antes de trasladarte.

También puede ser conveniente llegar con anticipación. Algunas distribuciones pueden atender a las personas hasta agotar las existencias disponibles, por lo que el horario publicado no necesariamente garantiza que los productos permanezcan disponibles durante toda la jornada.

Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank y sus organizaciones comunitarias para facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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