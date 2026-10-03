Si buscas alimentos gratis en California, entre el lunes 05 y el jueves 08 de octubre habrá distintas jornadas de distribución en comunidades del centro del estado. El calendario contempla actividades en ciudades como Fresno, Hanford, Tulare, Lemoore, Clovis, Mendota, Visalia, Madera, Firebaugh y otras localidades, con horarios que comienzan desde las primeras horas de la mañana y se extienden hasta la tarde. Las entregas forman parte del calendario del Central California Food Bank y se desarrollarán en iglesias, centros comunitarios, escuelas, organizaciones locales y otros puntos habilitados para estas jornadas.
Para quienes necesitan alimentos o productos de primera necesidad, conocer con anticipación la fecha, el horario y la dirección puede facilitar la planificación del traslado. Algunas actividades tienen una duración de apenas dos horas, mientras que otras permanecen abiertas durante tres horas o más.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 05 al 08 de octubre?
El calendario contempla jornadas distribuidas entre el 5 y el 8 de octubre. A continuación, puedes consultar los puntos de distribución organizados por fecha.
¿Dónde entregarán alimentos gratis el lunes 05 de octubre?
|Horario
|Lugar
|Dirección
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|Mustard Seeds (Hanford)
|Home Garden, 9615 Temple Dr., Hanford, CA 93230
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Call To Glory Ministries
|322 S G St, Tulare, CA 93274
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|South Valley Community Church-MP
|1050 W Bush St, Lemoore, CA 93245
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|United Christian Church
|1038 W Shields Ave, Fresno, CA 93705
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Westside Family Services-Huron
|36618 Lassen Ave, Huron, CA 93234
|10:30 a. m. – 12:30 p. m.
|Lindsay SDA
|588 E Honolulu St, Lindsay, CA 93247
|1:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Our Saviour’s Lutheran
|2101 N Fruit Ave, Fresno, CA 93705
¿Qué lugares repartirán alimentos gratis el martes 06 de octubre?
|Horario
|Lugar
|Dirección
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|EOC Mendota
|121 Belmont Ave, Mendota, CA 93640
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Footman Park-Raymond Community Association
|35048 Road 606, Raymond, CA 93653
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|The Salvation Army Clovis
|210 Barstow Ave, Clovis, CA 93612
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|Iglesia Bueno Pastor
|863 11th St, Orange Cove, CA 93646
|10:30 a. m. – 12:30 p. m.
|St. Paul’s Catholic Church- USDA & Neighborhood Market
|25592 Doughty Ave, Tranquillity, CA 93668
|11:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Dinuba - Ministerio Evangelístico Apostólico
|Dinuba Veterans Bldg., 249 S. Alta, Dinuba, CA 93618
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Visalia-Stone Corral Elementary
|15590 Ave 383, Visalia, CA 93292
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|Woodlake Food Pantry
|199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286
Importante: la jornada de Dinuba - Ministerio Evangelístico Apostólico figura como “On Hold Until Further Notice”, por lo que conviene confirmar previamente si la distribución se realizará.
¿Dónde habrá alimentos gratis el miércoles 07 de octubre?
|Horario
|Lugar
|Dirección
|7:30 a. m. – 9:30 a. m.
|Fowler Baptist Church
|507 E Merced St, Fowler, CA 93625
|8:00 a. m. – 10:00 a. m.
|Rapto Divino Madera
|716 S Gateway Dr, Madera, CA 93637
|9:00 a. m. – 11:30 a. m.
|Fresno Spanish Seventh Day Adventist
|3033 E Olive Ave, Fresno, CA 93701
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Kings County Commission on Aging
|10953 14th Ave, Armona, CA 93202
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Visalia Church of God
|1020 W Grove Ave, Visalia, CA 93291
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Firebaugh-MP
|Firebaugh Rodeo Grounds, 1655 13th St, Firebaugh, CA 93622
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Fresno United
|2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|Masjid Al Aqabah
|949 Waterman Ave, Fresno, CA 93706
¿Qué lugares entregarán alimentos gratis el jueves 08 de octubre?
|Horario
|Lugar
|Dirección
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Clovis - Praise Church
|1600 Willow Ave, Clovis, CA 93613
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|EOC Firebaugh
|1655 13th St, Firebaugh, CA 93622
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Rojas Pierce Park-Mendota
|350 Sorensen Ave, Mendota, CA 93640
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|St. Katherine Catholic Church
|5375 Carmel, Del Rey, CA 93616
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Mana Community Service
|311 W 3rd St, Hanford, CA 93230
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|San Joaquin - Veterans Memorial Hall
|22001 W. Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|St. Joseph Catholic Church
|2441 Dockery Ave, Selma, CA 93662
|12:30 p. m. – 2:30 p. m.
|West Fresno Family Resource Center- NM
|New Kingdom Church Of God In Christ, 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
|1:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Poplar - ACTS 2 Christian Fellowship Church of God
|19283 Ave. 144, Poplar, CA 93258
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Clovis Hills Community Church (Tulare Street)
|819 Tulare St, Fresno, CA 93706
¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?
Si estás interesado en una de estas jornadas de alimentos gratis en California, lo recomendable es identificar el punto más cercano y acudir dentro del horario establecido. La duración de cada actividad varía según la sede, por lo que es importante revisar la fecha y la hora antes de trasladarte.
También puede ser conveniente llegar con anticipación. Algunas distribuciones pueden atender a las personas hasta agotar las existencias disponibles, por lo que el horario publicado no necesariamente garantiza que los productos permanezcan disponibles durante toda la jornada.
Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank y sus organizaciones comunitarias para facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.