Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 06 al 09 de julio en decenas de puntos de distribución con horarios confirmados. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 06 al 09 de julio en decenas de puntos de distribución con horarios confirmados. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Los programas de alimentos gratis en continúan brindando apoyo a miles de familias que necesitan asistencia alimentaria. Del 06 al 09 de julio, diversas organizaciones comunitarias, iglesias y bancos de alimentos llevarán a cabo jornadas de distribución gratuita en distintas ciudades del estado. Las fechas, horarios y puntos de entrega ya fueron confirmados, lo que permitirá a los beneficiarios organizar su visita con anticipación. A continuación, consulta el calendario completo y conoce dónde recoger alimentos gratis en California durante esos días.

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Distribución de alimentos gratis en California del 06 al 09 de julio

A continuación, el calendario de para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 06 al 09 de julio:

Lunes 06 de julio9:30 a.m. – 12:30 p.m.Mustard Seed (Hanford)Home Garden, 9615 Temple Dr., Hanford, CA 93230
10:00 a.m. – 1:00 p.m.Call To Glory Ministries322 S G St., Tulare, CA 93274
10:00 a.m. – 12:00 p.m.South Valley Community Church-MP1050 W Bush St., Lemoore, CA 93245
10:00 a.m. – 12:00 p.m.United Christian Church1038 W Shields Ave., Fresno, CA 93705
10:00 a.m. – 1:00 p.m.Westside Family Services-Huron36618 Lassen Ave., Huron, CA 93234
10:30 a.m. – 12:30 p.m.Lindsay SDA588 E Honolulu St., Lindsay, CA 93247
1:00 p.m. – 3:00 p.m.Our Saviour’s Lutheran2101 N Fruit Ave., Fresno, CA 93705
Martes 07 de julio8:00 a.m. – 11:00 a.m.Iglesia Bueno Pastor863 11th St., Orange Cove, CA 93646
9:00 a.m. – 11:00 a.m.EOC Mendota121 Belmont Ave., Mendota, CA 93640
9:00 a.m. – 12:00 p.m.Footman Park-Raymond Community Assocation35048 Road 606, Raymond, CA 93653
9:00 a.m. – 12:00 p.m.The Salvation Army Clovis210 Barstow Ave., Clovis, CA 93612
10:30 a.m. – 12:30 p.m.Tranquility NM-St. Paul’s Catholic Church25592 Doughty Ave., Tranquillity, CA 93668
11:00 a.m. – 2:00 p.m.On Hold Until Further Notice Dinuba -Ministerio Evangelistico ApostolicoDinuba Veterans Bldg., 249 S. Alta, Dinuba, CA 93618
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Visalia-Stone Corral ElementaryStone Corral Elementary School, 15590 Ave. 383, Visalia, CA 93292
3:00 p.m. – 5:00 p.m.Woodlake Food Pantry199 W Antelope Ave., Woodlake, CA 93286
Miércoles 08 de julio7:30 a.m. – 11:00 a.m.Second Baptist Church1041 E Jensen Ave., Fresno, CA 93706
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Biola Community Center4925 N Seventh St., Biola, CA 93606
9:00 a.m. – 12:00 p.m.Madera - Central Valley Church1201 E Yosemite Ave., Madera, CA 93638
9:30 a.m. – 11:30 a.m.Raisin City School District- NM6330 W Bowles Ave., Raisin City, CA 93652
10:00 a.m. – 1:00 p.m.Alpaugh - Save the Children5313 Rd. 39, Alpaugh, CA 93201
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Visalia United Methodist Church5200 Caldwell, Visalia, CA 93277
11:00 a.m. – 2:00 p.m.Allensworth School3320 Rd. 81, Earlimart, CA 93219
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Fresno United2940 S M.L.K. Jr Blvd., Fresno, CA 93706
3:00 p.m. – 5:00 p.m.ADHC-MaderaMadera County Foster Care, 629 E Yosemite Ave. STE 684, Madera, CA 93638
3:00 p.m. – 5:00 p.m.Masjid Al Aqabah949 Waterman Ave., Fresno, CA 93706
Jueves 09 de julio9:00 a.m. – 11:00 a.m.Clovis - Praise Church1600 Willow Ave., Clovis, CA 93613
9:00 a.m. – 12:00 p.m.EOC Firebaugh1655 13th St., Firebaugh, CA 93622
9:00 a.m. – 12:00 p.m.Rojas Pierce Park-Mendota350 Sorensen Ave., Mendota, CA 93640
9:00 a.m. – 11:00 a.m.St. Katherine Catholic Church5375 Carmel, Del Rey, CA 93616
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Mana Community Service311 W 3rd St., Hanford, CA 93230
10:00 a.m. – 12:00 p.m.San Joaquin - Veterans Memorial Hall22001 W. Manning Ave., San Joaquin, CA 93660
10:00 a.m. – 12:00 p.m.St. Joseph Catholic Church2441 Dockery Ave., Selma, CA 93662
11:30 a.m. – 3:00 p.m.Poplar - ACTS 2 Christian Fellowship Church of God19283 Ave. 144, Poplar, CA 93258
12:30 p.m. – 2:30 p.m.West Fresno Family Resource Center- NMNew Kingdom Church Of God In Christ, 1825 S Delno Ave., Fresno, CA 93706
Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California durante las jornadas de distribución programadas para junio. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California durante las jornadas de distribución programadas para junio. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Cómo conseguir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

  • Presentarse en el horario indicado.
  • En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
  • Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
  • Respetar el orden de llegada.
Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California gracias a las jornadas organizadas por iglesias, bancos de alimentos y organizaciones comunitarias. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California gracias a las jornadas organizadas por iglesias, bancos de alimentos y organizaciones comunitarias. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos gratis en California están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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