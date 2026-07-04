Los programas de alimentos gratis en California continúan brindando apoyo a miles de familias que necesitan asistencia alimentaria. Del 06 al 09 de julio, diversas organizaciones comunitarias, iglesias y bancos de alimentos llevarán a cabo jornadas de distribución gratuita en distintas ciudades del estado. Las fechas, horarios y puntos de entrega ya fueron confirmados, lo que permitirá a los beneficiarios organizar su visita con anticipación. A continuación, consulta el calendario completo y conoce dónde recoger alimentos gratis en California durante esos días.
Distribución de alimentos gratis en California del 06 al 09 de julio
A continuación, el calendario de Central California Food Bank para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 06 al 09 de julio:
|Lunes 06 de julio
|9:30 a.m. – 12:30 p.m.
|Mustard Seed (Hanford)
|Home Garden, 9615 Temple Dr., Hanford, CA 93230
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Call To Glory Ministries
|322 S G St., Tulare, CA 93274
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|South Valley Community Church-MP
|1050 W Bush St., Lemoore, CA 93245
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|United Christian Church
|1038 W Shields Ave., Fresno, CA 93705
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Westside Family Services-Huron
|36618 Lassen Ave., Huron, CA 93234
|10:30 a.m. – 12:30 p.m.
|Lindsay SDA
|588 E Honolulu St., Lindsay, CA 93247
|1:00 p.m. – 3:00 p.m.
|Our Saviour’s Lutheran
|2101 N Fruit Ave., Fresno, CA 93705
|Martes 07 de julio
|8:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Iglesia Bueno Pastor
|863 11th St., Orange Cove, CA 93646
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|EOC Mendota
|121 Belmont Ave., Mendota, CA 93640
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Footman Park-Raymond Community Assocation
|35048 Road 606, Raymond, CA 93653
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|The Salvation Army Clovis
|210 Barstow Ave., Clovis, CA 93612
|10:30 a.m. – 12:30 p.m.
|Tranquility NM-St. Paul’s Catholic Church
|25592 Doughty Ave., Tranquillity, CA 93668
|11:00 a.m. – 2:00 p.m.
|On Hold Until Further Notice Dinuba -Ministerio Evangelistico Apostolico
|Dinuba Veterans Bldg., 249 S. Alta, Dinuba, CA 93618
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Visalia-Stone Corral Elementary
|Stone Corral Elementary School, 15590 Ave. 383, Visalia, CA 93292
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|Woodlake Food Pantry
|199 W Antelope Ave., Woodlake, CA 93286
|Miércoles 08 de julio
|7:30 a.m. – 11:00 a.m.
|Second Baptist Church
|1041 E Jensen Ave., Fresno, CA 93706
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Biola Community Center
|4925 N Seventh St., Biola, CA 93606
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Madera - Central Valley Church
|1201 E Yosemite Ave., Madera, CA 93638
|9:30 a.m. – 11:30 a.m.
|Raisin City School District- NM
|6330 W Bowles Ave., Raisin City, CA 93652
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Alpaugh - Save the Children
|5313 Rd. 39, Alpaugh, CA 93201
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Visalia United Methodist Church
|5200 Caldwell, Visalia, CA 93277
|11:00 a.m. – 2:00 p.m.
|Allensworth School
|3320 Rd. 81, Earlimart, CA 93219
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Fresno United
|2940 S M.L.K. Jr Blvd., Fresno, CA 93706
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|ADHC-Madera
|Madera County Foster Care, 629 E Yosemite Ave. STE 684, Madera, CA 93638
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|Masjid Al Aqabah
|949 Waterman Ave., Fresno, CA 93706
|Jueves 09 de julio
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Clovis - Praise Church
|1600 Willow Ave., Clovis, CA 93613
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|EOC Firebaugh
|1655 13th St., Firebaugh, CA 93622
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Rojas Pierce Park-Mendota
|350 Sorensen Ave., Mendota, CA 93640
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|St. Katherine Catholic Church
|5375 Carmel, Del Rey, CA 93616
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Mana Community Service
|311 W 3rd St., Hanford, CA 93230
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|San Joaquin - Veterans Memorial Hall
|22001 W. Manning Ave., San Joaquin, CA 93660
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|St. Joseph Catholic Church
|2441 Dockery Ave., Selma, CA 93662
|11:30 a.m. – 3:00 p.m.
|Poplar - ACTS 2 Christian Fellowship Church of God
|19283 Ave. 144, Poplar, CA 93258
|12:30 p.m. – 2:30 p.m.
|West Fresno Family Resource Center- NM
|New Kingdom Church Of God In Christ, 1825 S Delno Ave., Fresno, CA 93706
Cómo conseguir alimentos gratis en California
En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:
- Presentarse en el horario indicado.
- En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el orden de llegada.
Información sobre entrega de alimentos gratis en California
Las entregas de alimentos gratis en California están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.
Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.
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