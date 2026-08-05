Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos de ayuda comunitaria del 07 al 09 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos de ayuda comunitaria del 07 al 09 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

La búsqueda de alimentos gratis en continúa siendo una alternativa de apoyo para familias y personas que necesitan ayuda para cubrir sus necesidades básicas. Entre el 07 y el 09 de agosto, distintas organizaciones comunitarias, iglesias y centros de asistencia realizarán jornadas de distribución de comida en varias ciudades del estado. Los beneficiarios podrán acudir a estos puntos de entrega en los horarios establecidos, aunque se recomienda verificar previamente los requisitos, disponibilidad y condiciones para recibir los alimentos sin costo.

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¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 07 al 09 de agosto?

El calendario de distribución del incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:

FechaHorarioLugar de distribuciónDirección
Viernes 07 de agosto9:00 a. m. – 11:00 a. m.Butler Mennonite Brethren Church4884 E Butler Ave, Fresno, CA 93727
9:00 a. m. – 11:00 a. m.Centro Familia de Adoracion4546 E Thomas Ave, Fresno, CA 93702
9:00 a. m. – 11:00 a. m.Dinuba Hispanic SDA Church312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
9:00 a. m. – 11:00 a. m.EOC - Parlier - At City Heritage Park690 S. Newmark Ave, Parlier, CA 93648
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Altruistic United Humanity Association (AUHA)219 N E St, Porterville, CA 93257
10:30 a. m. – 12:30 p. m.First Southern Baptist Church of Ivanhoe33017 Hawthorne Rd, Ivanhoe, CA 93235
2:00 p. m. – 4:00 p. m.Casa De Dios Agua De Vida500 E Bush St, Lemoore, CA 93245
2:00 p. m. – 4:00 p. m.Casa De Dios Christian Fellowship1037 S 7th Ave, Avenal, CA 93204
3:00 p. m. – 5:00 p. m.Centro Familiar Cosecha Abundante2540 S Main St, Porterville, CA 93257
3:30 p. m. – 4:30 p. m.Harmony Korean Church403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727
Sábado 08 de agosto7:00 a. m. – 9:00 a. m.Life Free Will1625 E. Pine St., Fresno, CA 93703
8:00 a. m. – 10:00 a. m.Sierra Lutheran Church32410 Rockhill Ln, Auberry, CA 93602
8:30 a. m. – 10:00 a. m.ACTS Foundation5125 N Gates Ave, Fresno, CA 93722
8:30 a. m. – 10:30 a. m.Faith Community Church430 Peach Ave, Clovis, CA 93612
9:00 a. m. – 11:00 a. m.Mennonite Community Church5015 E Olive Ave, Fresno, CA 93727
10:00 a. m. – 12:00 p. m.New Life Baptist Church2033 S Cedar Ave, Fresno, CA 93702
Domingo 09 de agosto-No se registra distribución de alimentos gratis en California-
Conoce dónde encontrar alimentos gratis en California, además de horarios y requisitos para recibir asistencia. | Crédito: Central California Food Bank
Conoce dónde encontrar alimentos gratis en California, además de horarios y requisitos para recibir asistencia. | Crédito: Central California Food Bank

Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California

Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.

Las jornadas de alimentos gratis en California buscan apoyar a familias que necesitan ayuda alimentaria. | Crédito: Central California Food Bank
Las jornadas de alimentos gratis en California buscan apoyar a familias que necesitan ayuda alimentaria. | Crédito: Central California Food Bank

Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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