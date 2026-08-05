La búsqueda de alimentos gratis en California continúa siendo una alternativa de apoyo para familias y personas que necesitan ayuda para cubrir sus necesidades básicas. Entre el 07 y el 09 de agosto, distintas organizaciones comunitarias, iglesias y centros de asistencia realizarán jornadas de distribución de comida en varias ciudades del estado. Los beneficiarios podrán acudir a estos puntos de entrega en los horarios establecidos, aunque se recomienda verificar previamente los requisitos, disponibilidad y condiciones para recibir los alimentos sin costo.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 07 al 09 de agosto?
El calendario de distribución del Central California Food Bank incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:
|Fecha
|Horario
|Lugar de distribución
|Dirección
|Viernes 07 de agosto
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Butler Mennonite Brethren Church
|4884 E Butler Ave, Fresno, CA 93727
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Centro Familia de Adoracion
|4546 E Thomas Ave, Fresno, CA 93702
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Dinuba Hispanic SDA Church
|312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|EOC - Parlier - At City Heritage Park
|690 S. Newmark Ave, Parlier, CA 93648
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Altruistic United Humanity Association (AUHA)
|219 N E St, Porterville, CA 93257
|10:30 a. m. – 12:30 p. m.
|First Southern Baptist Church of Ivanhoe
|33017 Hawthorne Rd, Ivanhoe, CA 93235
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Casa De Dios Agua De Vida
|500 E Bush St, Lemoore, CA 93245
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Casa De Dios Christian Fellowship
|1037 S 7th Ave, Avenal, CA 93204
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|Centro Familiar Cosecha Abundante
|2540 S Main St, Porterville, CA 93257
|3:30 p. m. – 4:30 p. m.
|Harmony Korean Church
|403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727
|Sábado 08 de agosto
|7:00 a. m. – 9:00 a. m.
|Life Free Will
|1625 E. Pine St., Fresno, CA 93703
|8:00 a. m. – 10:00 a. m.
|Sierra Lutheran Church
|32410 Rockhill Ln, Auberry, CA 93602
|8:30 a. m. – 10:00 a. m.
|ACTS Foundation
|5125 N Gates Ave, Fresno, CA 93722
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|Faith Community Church
|430 Peach Ave, Clovis, CA 93612
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Mennonite Community Church
|5015 E Olive Ave, Fresno, CA 93727
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|New Life Baptist Church
|2033 S Cedar Ave, Fresno, CA 93702
|Domingo 09 de agosto
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|No se registra distribución de alimentos gratis en California
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Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California
Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.
Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.
Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.
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