Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Los alimentos gratis en estarán disponibles en distintos puntos de distribución entre el lunes 07 y el jueves 10 de septiembre. Durante estos días, iglesias, escuelas, centros comunitarios y organizaciones locales entregarán comida gratuita en diferentes ciudades del estado, principalmente en zonas del Valle Central. Los horarios de atención varían según cada establecimiento, por lo que es importante revisar con anticipación la fecha, hora y dirección del lugar más cercano. Aquí encontrarás los principales puntos donde se distribuirán despensas sin costo, organizados por día y horario, para que puedas planificar tu visita y conocer dónde acudir.

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La disponibilidad de alimentos gratis en California puede variar según la ciudad y la organización responsable de cada jornada. Por esta razón, es importante confirmar con anticipación la fecha, el horario y los requisitos establecidos para cada entrega.

Algunas campañas distribuyen productos únicamente hasta agotar existencias, por lo que llegar temprano puede incrementar las posibilidades de obtener los alimentos disponibles.

Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 07 al 10 de septiembre?

El calendario de distribución de alimentos del contempla diversas jornadas programadas en distintas fechas y comunidades de California.

A continuación, te presento el detalle de cada actividad, incluyendo los días, horarios y ubicaciones donde se realizarán las entregas, para que puedas identificar con anticipación el punto más cercano y organizar tu visita.

FechaHorariosLugarDirección
Lunes 7 de septiembre9:30 a. m. – 12:00 p. m.Mustard Seeds (Hanford)Home Garden 9615 Temple Dr., Hanford, CA 93230
10:00 a. m. – 1:00 p. m.Call To Glory Ministries322 S G St., Tulare, CA 93274
10:00 a. m. – 12:00 p. m.South Valley Community Church-MP1050 W Bush St., Lemoore, CA 93245
10:00 a. m. – 12:00 p. m.United Christian Church1038 W Shields Ave., Fresno, CA 93705
10:30 a. m. – 12:30 p. m.Lindsay SDA588 E Honolulu St., Lindsay, CA 93247
Martes 8 de septiembre6:30 a. m. – 8:30 a. m.Hope Lutheran Church364 E Barstow Ave., Fresno, CA 93710
9:00 a. m. – 11:00 a. m.Saints Community Church3740 E Ashlan Ave., Fresno, CA 93726
9:30 a. m. – 11:30 a. m.Westside Elementary School- Five Points19191 W Excelsior Ave., Five Points, CA 93624
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Lanare Community Center20620 S Grantland Ave., Riverdale, CA 93656
10:00 a. m. – 12:00 p. m.North Assembly of God2707 W Dakota Ave., Fresno, CA 93705
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Tulare- St. John’s Missionary Baptist Church310 S. Blackstone Ave., Tulare, CA
10:00 a. m. – 1:00 p. m.Westside Family Services-Huron36618 Lassen Ave., Huron, CA 93234
11:00 a. m. – 1:00 p. m.Woodlake- Iglesia Adventista del Septimo Dia230 N Acacia St., Woodlake, CA 93286
11:00 a. m. – 1:00 p. m.Zion Mt. Christian Center39712 Dunlap Rd., Dunlap, CA 93621
Miércoles 9 de septiembre7:30 a. m. – 11:00 a. m.Second Baptist Church1041 E Jensen Ave., Fresno, CA 93706
9:00 a. m. – 11:00 a. m.Biola Community Center4925 N Seventh St., Biola, CA 93606
9:00 a. m. – 11:00 a. m.EOC Pinedale7435 N Ingram Ave., Fresno, CA 93711
9:00 a. m. – 12:00 p. m.Madera - Central Valley Church1201 E. Yosemite Ave., Madera, CA 93638
9:30 a. m. – 11:30 a. m.Raisin City School District- NM6330 W Bowles Ave., Raisin City, CA 93652
10:00 a. m. – 1:00 p. m.Alpaugh - Save the Children5313 Rd. 39, Alpaugh, CA 93201
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Visalia United Methodist Church5200 Caldwell, Visalia, CA 93277
11:00 a. m. – 2:00 p. m.Allensworth School3320 Rd 81, Earlimart, CA 93219
2:00 p. m. – 4:00 p. m.Fresno United2940 S M.L.K. Jr Blvd., Fresno, CA 93706
3:00 p. m. – 5:00 p. m.ADHC-Madera629 E Yosemite Ave. STE 684, Madera, CA 93638
3:00 p. m. – 5:00 p. m.Masjid Al Aqabah949 Waterman Ave., Fresno, CA 93706
Jueves 10 de septiembre9:00 a. m. – 11:00 a. m.Clovis - Praise Church1600 Willow Ave., Clovis, CA 93613
9:00 a. m. – 12:00 p. m.EOC Firebaugh1655 13th St., Firebaugh, CA 93622
9:00 a. m. – 12:00 p. m.Rojas Pierce Park-Mendota350 Sorensen Ave., Mendota, CA 93640
9:00 a. m. – 11:00 a. m.St. Katherine Catholic Church5375 Carmel, Del Rey, CA 93616
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Mana Community Service311 W 3rd St., Hanford, CA 93230
10:00 a. m. – 12:00 p. m.San Joaquin - Veterans Memorial Hall22001 W. Manning Ave., San Joaquin, CA 93660
10:00 a. m. – 12:00 p. m.St. Joseph Catholic Church2441 Dockery Ave., Selma, CA 93662
12:30 p. m. – 2:30 p. m.West Fresno Family Resource Center- NMNew Kingdom Church Of God In Christ, 1825 S Delno Ave., Fresno, CA 93706
1:00 p. m. – 3:00 p. m.Poplar - ACTS 2 Christian Fellowship Church of God19283 Ave. 144, Poplar, CA 93258
2:00 p. m. – 4:00 p. m.Clovis Hills Community Church (Tulare Street)819 Tulare St., Fresno, CA 93706
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 07 al 10 de septiembre. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 07 al 10 de septiembre. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si buscas alimentos gratis en California, lo recomendable es acudir al punto de distribución elegido dentro del horario establecido. Debido a que algunas jornadas pueden entregar productos hasta agotar existencias, llegar con anticipación puede ser importante para asegurar la atención.

Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank para apoyar a comunidades que atraviesan dificultades económicas y facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.

Importante: las fechas, horarios y cantidades disponibles pueden cambiar. Antes de trasladarte, verifica la información de la jornada para evitar inconvenientes.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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