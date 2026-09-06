Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos de distribución entre el lunes 07 y el jueves 10 de septiembre. Durante estos días, iglesias, escuelas, centros comunitarios y organizaciones locales entregarán comida gratuita en diferentes ciudades del estado, principalmente en zonas del Valle Central. Los horarios de atención varían según cada establecimiento, por lo que es importante revisar con anticipación la fecha, hora y dirección del lugar más cercano. Aquí encontrarás los principales puntos donde se distribuirán despensas sin costo, organizados por día y horario, para que puedas planificar tu visita y conocer dónde acudir.
La disponibilidad de alimentos gratis en California puede variar según la ciudad y la organización responsable de cada jornada. Por esta razón, es importante confirmar con anticipación la fecha, el horario y los requisitos establecidos para cada entrega.
Algunas campañas distribuyen productos únicamente hasta agotar existencias, por lo que llegar temprano puede incrementar las posibilidades de obtener los alimentos disponibles.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 07 al 10 de septiembre?
El calendario de distribución de alimentos del Central California Food Bank contempla diversas jornadas programadas en distintas fechas y comunidades de California.
A continuación, te presento el detalle de cada actividad, incluyendo los días, horarios y ubicaciones donde se realizarán las entregas, para que puedas identificar con anticipación el punto más cercano y organizar tu visita.
|Fecha
|Horarios
|Lugar
|Dirección
|Lunes 7 de septiembre
|9:30 a. m. – 12:00 p. m.
|Mustard Seeds (Hanford)
|Home Garden 9615 Temple Dr., Hanford, CA 93230
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Call To Glory Ministries
|322 S G St., Tulare, CA 93274
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|South Valley Community Church-MP
|1050 W Bush St., Lemoore, CA 93245
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|United Christian Church
|1038 W Shields Ave., Fresno, CA 93705
|10:30 a. m. – 12:30 p. m.
|Lindsay SDA
|588 E Honolulu St., Lindsay, CA 93247
|Martes 8 de septiembre
|6:30 a. m. – 8:30 a. m.
|Hope Lutheran Church
|364 E Barstow Ave., Fresno, CA 93710
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Saints Community Church
|3740 E Ashlan Ave., Fresno, CA 93726
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|Westside Elementary School- Five Points
|19191 W Excelsior Ave., Five Points, CA 93624
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Lanare Community Center
|20620 S Grantland Ave., Riverdale, CA 93656
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|North Assembly of God
|2707 W Dakota Ave., Fresno, CA 93705
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Tulare- St. John’s Missionary Baptist Church
|310 S. Blackstone Ave., Tulare, CA
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Westside Family Services-Huron
|36618 Lassen Ave., Huron, CA 93234
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Woodlake- Iglesia Adventista del Septimo Dia
|230 N Acacia St., Woodlake, CA 93286
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Zion Mt. Christian Center
|39712 Dunlap Rd., Dunlap, CA 93621
|Miércoles 9 de septiembre
|7:30 a. m. – 11:00 a. m.
|Second Baptist Church
|1041 E Jensen Ave., Fresno, CA 93706
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Biola Community Center
|4925 N Seventh St., Biola, CA 93606
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|EOC Pinedale
|7435 N Ingram Ave., Fresno, CA 93711
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Madera - Central Valley Church
|1201 E. Yosemite Ave., Madera, CA 93638
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|Raisin City School District- NM
|6330 W Bowles Ave., Raisin City, CA 93652
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Alpaugh - Save the Children
|5313 Rd. 39, Alpaugh, CA 93201
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Visalia United Methodist Church
|5200 Caldwell, Visalia, CA 93277
|11:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Allensworth School
|3320 Rd 81, Earlimart, CA 93219
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Fresno United
|2940 S M.L.K. Jr Blvd., Fresno, CA 93706
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|ADHC-Madera
|629 E Yosemite Ave. STE 684, Madera, CA 93638
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|Masjid Al Aqabah
|949 Waterman Ave., Fresno, CA 93706
|Jueves 10 de septiembre
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Clovis - Praise Church
|1600 Willow Ave., Clovis, CA 93613
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|EOC Firebaugh
|1655 13th St., Firebaugh, CA 93622
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Rojas Pierce Park-Mendota
|350 Sorensen Ave., Mendota, CA 93640
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|St. Katherine Catholic Church
|5375 Carmel, Del Rey, CA 93616
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Mana Community Service
|311 W 3rd St., Hanford, CA 93230
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|San Joaquin - Veterans Memorial Hall
|22001 W. Manning Ave., San Joaquin, CA 93660
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|St. Joseph Catholic Church
|2441 Dockery Ave., Selma, CA 93662
|12:30 p. m. – 2:30 p. m.
|West Fresno Family Resource Center- NM
|New Kingdom Church Of God In Christ, 1825 S Delno Ave., Fresno, CA 93706
|1:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Poplar - ACTS 2 Christian Fellowship Church of God
|19283 Ave. 144, Poplar, CA 93258
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Clovis Hills Community Church (Tulare Street)
|819 Tulare St., Fresno, CA 93706
¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?
Si buscas alimentos gratis en California, lo recomendable es acudir al punto de distribución elegido dentro del horario establecido. Debido a que algunas jornadas pueden entregar productos hasta agotar existencias, llegar con anticipación puede ser importante para asegurar la atención.
Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank para apoyar a comunidades que atraviesan dificultades económicas y facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.
Importante: las fechas, horarios y cantidades disponibles pueden cambiar. Antes de trasladarte, verifica la información de la jornada para evitar inconvenientes.