Si estás buscando alimentos gratis en California, este fin de semana hay múltiples puntos de entrega donde podrás acceder a ayuda alimentaria sin costo. Las jornadas se concentran principalmente el viernes 8 y sábado 9 de mayo, con opciones en distintas ciudades como Fresno, Clovis, Avenal, Orosi, Thermal e Indian Wells. A continuación, te dejo un cuadro claro y ordenado para que encuentres rápidamente el lugar, horario y organización más cercana.
📝 Requisitos para recibir alimentos gratis en California
En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:
- Presentarse en el horario indicado.
- En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el orden de llegada.
📌 Información sobre entrega de alimentos gratis en California
Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.
Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.
📅 Puntos de entrega de alimentos gratis en California de 08 al 10 de mayo
Según la información proporcionada por Central California Food Bank y Find Regional Food Bank, estos son los puntos de distribución de alimentos gratis en California del 08 al 10 de mayo:
|Fecha
|Horario
|Lugar
|Dirección
|Organización
|Viernes 8 de mayo
|9:00 am – 11:00 am
|Immanuel Lutheran Church
|65 W Willamette Ave, Fresno, CA 93706
|Neighborhood Market
|9:30 am – 11:30 am
|Buchanan High School
|1560 N Minnewawa Ave, Clovis, CA 93619
|Neighborhood Market (alterna con Clovis East)
|10:00 am – 1:00 pm
|Feed My Sheep
|117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706
|Feed My Sheep
|2:00 pm – 4:00 pm
|Veterans Memorial Hall
|108 W Kings St, Avenal, CA 93204
|Valley Voices - Avenal
|3:00 pm – 5:00 pm
|Celebration Nation Orosi
|41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
|Celebration Nation
|4:00 pm – 6:00 pm
|Harmony Hope Chest
|5372 E Belmont Ave, Fresno, CA 93727
|Harmony Hope Chest
|4:00 pm – 6:00 pm
|Oasis Elementary
|88175 74th Ave, Thermal, CA
|—
|Sábado 9 de mayo
|7:00 am – 9:00 am
|Wellspring Church
|44175 Washington St., Indian Wells, CA
|Wellspring Church
|7:00 am – 9:00 am
|Life Free Will
|1625 E Pine St., Fresno, CA 93703
|Life Free Will
|8:00 am – 10:00 am
|Sierra Lutheran Church
|32410 Rockhill Ln, Auberry, CA 93602
|Sierra Lutheran Church
|8:30 am – 10:00 am
|ACTS Foundation
|5125 N Gates Ave, Fresno, CA 93722
|ACTS Foundation
|8:30 am – 10:30 am
|Faith Community Church
|430 Peach Ave, Clovis, CA 93612
|Faith Community Church
|9:00 am – 11:00 am
|Anza Electric Co-Op
|58470 CA-371, Anza, CA
|Anza Electric Co-Op
|9:00 am – 11:00 am
|Mennonite Community Church
|5015 E Olive Ave, Fresno, CA 93727
|Mennonite Community Church
|10:00 am – 12:00 pm
|New Life Baptist Church
|2033 S Cedar Ave, Fresno, CA 93702
|New Life Baptist Church
|Domingo 10 de mayo
|No hay eventos programados
|—
|—
|—
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!