Este fin de semana habrá alimentos gratis en California en distintos puntos de entrega. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Este fin de semana habrá alimentos gratis en California en distintos puntos de entrega. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si estás buscando alimentos gratis en California, este fin de semana hay múltiples puntos de entrega donde podrás acceder a ayuda alimentaria sin costo. Las jornadas se concentran principalmente el viernes 8 y sábado 9 de mayo, con opciones en distintas ciudades como Fresno, Clovis, Avenal, Orosi, Thermal e Indian Wells. A continuación, te dejo un cuadro claro y ordenado para que encuentres rápidamente el lugar, horario y organización más cercana.

MIRA TAMBIÉN:

📝 Requisitos para recibir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

  • Presentarse en el horario indicado.
  • En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
  • Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
  • Respetar el orden de llegada.
Muchas familias podrán acceder a alimentos gratis en California con solo acudir temprano. | Crédito: @cencalfoodbank / Instagram
Muchas familias podrán acceder a alimentos gratis en California con solo acudir temprano. | Crédito: @cencalfoodbank / Instagram

📌 Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

Los eventos de alimentos gratis en California se realizarán principalmente el viernes y sábado. | Crédito: Freepik
Los eventos de alimentos gratis en California se realizarán principalmente el viernes y sábado. | Crédito: Freepik

📅 Puntos de entrega de alimentos gratis en California de 08 al 10 de mayo

Según la información proporcionada por y , estos son los puntos de distribución de alimentos gratis en California del 08 al 10 de mayo:

FechaHorarioLugarDirecciónOrganización
Viernes 8 de mayo9:00 am – 11:00 amImmanuel Lutheran Church65 W Willamette Ave, Fresno, CA 93706Neighborhood Market
9:30 am – 11:30 amBuchanan High School1560 N Minnewawa Ave, Clovis, CA 93619Neighborhood Market (alterna con Clovis East)
10:00 am – 1:00 pmFeed My Sheep117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706Feed My Sheep
2:00 pm – 4:00 pmVeterans Memorial Hall108 W Kings St, Avenal, CA 93204Valley Voices - Avenal
3:00 pm – 5:00 pmCelebration Nation Orosi41645 Rd 128, Orosi, CA 93647Celebration Nation
4:00 pm – 6:00 pmHarmony Hope Chest5372 E Belmont Ave, Fresno, CA 93727Harmony Hope Chest
4:00 pm – 6:00 pmOasis Elementary88175 74th Ave, Thermal, CA
Sábado 9 de mayo7:00 am – 9:00 amWellspring Church44175 Washington St., Indian Wells, CAWellspring Church
7:00 am – 9:00 amLife Free Will1625 E Pine St., Fresno, CA 93703Life Free Will
8:00 am – 10:00 amSierra Lutheran Church32410 Rockhill Ln, Auberry, CA 93602Sierra Lutheran Church
8:30 am – 10:00 amACTS Foundation5125 N Gates Ave, Fresno, CA 93722ACTS Foundation
8:30 am – 10:30 amFaith Community Church430 Peach Ave, Clovis, CA 93612Faith Community Church
9:00 am – 11:00 amAnza Electric Co-Op58470 CA-371, Anza, CAAnza Electric Co-Op
9:00 am – 11:00 amMennonite Community Church5015 E Olive Ave, Fresno, CA 93727Mennonite Community Church
10:00 am – 12:00 pmNew Life Baptist Church2033 S Cedar Ave, Fresno, CA 93702New Life Baptist Church
Domingo 10 de mayoNo hay eventos programados

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC