Cientos de familias continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California del 08 al 11 de junio. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.
Distribución de alimentos gratis en California del 08 al 11 de junio
A continuación, el calendario de Fresno Economic Opportunities Commission para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 08 al 11 de junio:
|Fecha
|Ciudad
|Punto de distribución
|Dirección
|Lunes 8 de junio de 2026
|Sanger
|John F. Kennedy Park
|Faller Ave & North Ave, Sanger, CA 93657
|Martes 9 de junio de 2026
|Five Points
|Westside Elementary School
|19191 W Excelsior Ave, Five Points, CA 93624
|Miércoles 10 de junio de 2026
|Pinedale (Fresno)
|Consulado de México
|7435 N Ingram Ave, Fresno, CA 93711
|Jueves 11 de junio de 2026
|Firebaugh
|Firebaugh Community Center
|1655 13th Street, Firebaugh, CA 93622
Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 08 al 11 de junio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank. Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.
Cómo conseguir alimentos gratis en California
En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:
- Presentarse en el horario indicado.
- En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el orden de llegada.
Información sobre entrega de alimentos gratis en California
Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.
Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.
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