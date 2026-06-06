Cientos de familias continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California del 08 al 11 de junio. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.

Distribución de alimentos gratis en California del 08 al 11 de junio

A continuación, el calendario de Fresno Economic Opportunities Commission para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 08 al 11 de junio:

Fecha Ciudad Punto de distribución Dirección Lunes 8 de junio de 2026 Sanger John F. Kennedy Park Faller Ave & North Ave, Sanger, CA 93657 Martes 9 de junio de 2026 Five Points Westside Elementary School 19191 W Excelsior Ave, Five Points, CA 93624 Miércoles 10 de junio de 2026 Pinedale (Fresno) Consulado de México 7435 N Ingram Ave, Fresno, CA 93711 Jueves 11 de junio de 2026 Firebaugh Firebaugh Community Center 1655 13th Street, Firebaugh, CA 93622

Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 08 al 11 de junio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank. Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.

Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California a través de jornadas comunitarias programadas esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cómo conseguir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

Presentarse en el horario indicado.

En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.

Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.

Respetar el orden de llegada.

Los eventos de alimentos gratis en California se realizarán en parques, escuelas y centros comunitarios seleccionados. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

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