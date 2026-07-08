Los alimentos gratis en California estarán disponibles en varios puntos de distribución durante julio. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Los alimentos gratis en California estarán disponibles en varios puntos de distribución durante julio. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Los alimentos gratis en estarán disponibles del 10 al 12 de julio a través de nuevas jornadas de distribución organizadas para apoyar a familias y personas que necesitan ayuda para acceder a productos básicos. Durante estas fechas, distintas comunidades del centro del estado podrán acudir a puntos habilitados para recibir comida sin costo, incluyendo frutas, verduras y otros artículos esenciales de despensa, según la disponibilidad de cada entrega.

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Las distribuciones estarán a cargo del y se desarrollarán en iglesias, centros comunitarios y organizaciones locales de ciudades como Fresno, Clovis, Avenal y Orosi. Los asistentes podrán acercarse a las sedes establecidas dentro de los horarios anunciados para recoger alimentos mientras duren las existencias.

Las jornadas de alimentos gratis en California permitirán a familias acceder a productos básicos sin costo. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Las jornadas de alimentos gratis en California permitirán a familias acceder a productos básicos sin costo. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 10 al 12 de julio?

El calendario de distribución del Central California Food Bank incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:

FechaHorarioLugar de distribuciónDirección
Viernes 10 de julio9:00 a.m. – 11:00 a.m.Immanuel Lutheran Church65 W Willamette Ave, Fresno, CA 93706
10:00 a.m. – 1:00 p.m.Feed My Sheep117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Valley Voices - AvenalVeterans Memorial Hall, 108 W Kings St, Avenal, CA 93204
3:00 p.m. – 5:00 p.m.Celebration Nation Orosi41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
4:00 p.m. – 6:00 p.m.Harmony Hope Chest5372 E Belmont Ave, Fresno, CA 93727
Sábado 11 de julio7:00 a.m. – 9:00 a.m.Life Free Will1625 E Pine St., Fresno, CA 93703
8:00 a.m. – 10:00 a.m.Sierra Lutheran Church32410 Rockhill Ln, Auberry, CA 93602
8:30 a.m. – 10:00 a.m.ACTS Foundation5125 N Gates Ave, Fresno, CA 93722
8:30 a.m. – 10:30 a.m.Faith Community Church430 Peach Ave, Clovis, CA 93612
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Mennonite Community Church5015 E Olive Ave, Fresno, CA 93727
9:30 a.m. – 12:00 p.m.Central Sierra Chamber54120 Highway 245, Pinehurst, CA 93641
10:00 a.m. – 12:00 p.m.New Life Baptist Church2033 S Cedar Ave, Fresno, CA 93702
Domingo 12 de julioNo se registra distribución de alimentos gratis en California--

Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California

Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.

Conoce dónde recibir alimentos gratis en California y los horarios de entrega establecidos. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Conoce dónde recibir alimentos gratis en California y los horarios de entrega establecidos. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.

Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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