Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 10 al 12 de julio a través de nuevas jornadas de distribución organizadas para apoyar a familias y personas que necesitan ayuda para acceder a productos básicos. Durante estas fechas, distintas comunidades del centro del estado podrán acudir a puntos habilitados para recibir comida sin costo, incluyendo frutas, verduras y otros artículos esenciales de despensa, según la disponibilidad de cada entrega.

Las distribuciones estarán a cargo del Central California Food Bank y se desarrollarán en iglesias, centros comunitarios y organizaciones locales de ciudades como Fresno, Clovis, Avenal y Orosi. Los asistentes podrán acercarse a las sedes establecidas dentro de los horarios anunciados para recoger alimentos mientras duren las existencias.

Las jornadas de alimentos gratis en California permitirán a familias acceder a productos básicos sin costo. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 10 al 12 de julio?

El calendario de distribución del Central California Food Bank incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:

Fecha Horario Lugar de distribución Dirección Viernes 10 de julio 9:00 a.m. – 11:00 a.m. Immanuel Lutheran Church 65 W Willamette Ave, Fresno, CA 93706 10:00 a.m. – 1:00 p.m. Feed My Sheep 117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706 2:00 p.m. – 4:00 p.m. Valley Voices - Avenal Veterans Memorial Hall, 108 W Kings St, Avenal, CA 93204 3:00 p.m. – 5:00 p.m. Celebration Nation Orosi 41645 Rd 128, Orosi, CA 93647 4:00 p.m. – 6:00 p.m. Harmony Hope Chest 5372 E Belmont Ave, Fresno, CA 93727 Sábado 11 de julio 7:00 a.m. – 9:00 a.m. Life Free Will 1625 E Pine St., Fresno, CA 93703 8:00 a.m. – 10:00 a.m. Sierra Lutheran Church 32410 Rockhill Ln, Auberry, CA 93602 8:30 a.m. – 10:00 a.m. ACTS Foundation 5125 N Gates Ave, Fresno, CA 93722 8:30 a.m. – 10:30 a.m. Faith Community Church 430 Peach Ave, Clovis, CA 93612 9:00 a.m. – 11:00 a.m. Mennonite Community Church 5015 E Olive Ave, Fresno, CA 93727 9:30 a.m. – 12:00 p.m. Central Sierra Chamber 54120 Highway 245, Pinehurst, CA 93641 10:00 a.m. – 12:00 p.m. New Life Baptist Church 2033 S Cedar Ave, Fresno, CA 93702 Domingo 12 de julio No se registra distribución de alimentos gratis en California - -

Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California

Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.

Conoce dónde recibir alimentos gratis en California y los horarios de entrega establecidos. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.

Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.

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