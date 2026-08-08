Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 10 al 13 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 10 al 13 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Las personas y familias que necesitan apoyo para cubrir sus necesidades básicas podrán acceder a distintas jornadas de alimentos gratis en del 10 al 13 de agosto. Durante estos días se han programado distribuciones en Fresno, Madera, Visalia, Clovis, Hanford, Selma y otras comunidades del estado. Los horarios y requisitos pueden variar según el punto de entrega, por lo que es recomendable revisar la información antes de acudir. A continuación, encontrarás los principales lugares, horarios y detalles para recibir esta ayuda alimentaria.

MIRA TAMBIÉN:

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 10 al 13 de agosto?

El calendario de distribución del incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:

FechaLugar de distribuciónHorarioDirección
10 de agostoCatholic Charities – Fresno8:30 a. m. – 10:30 a. m.149 N Fulton St, Fresno
Del Rey Community Center8:30 a. m. – 10:30 a. m.10649 E Morro Ave, Del Rey
EOC – Sanger9:00 a. m. – 11:00 a. m.Faller Ave & North Ave, Sanger
The Salvation Army – San Joaquin9:00 a. m. – 11:00 a. m.21962 W Railroad Ave, San Joaquin
Westside Family Services – Huron10:00 a. m. – 1:00 p. m.36618 S Lassen Ave, Huron
Iglesia El Buen Pastor – Orange Cove10:30 a. m. – 12:30 p. m.863 11th St, Orange Cove
11 de agostoHope Lutheran Church – Fresno6:30 a. m. – 8:30 a. m.364 E Barstow Ave, Fresno
Saints Community Church – Fresno9:00 a. m. – 11:00 a. m.3740 E Ashlan Ave, Fresno
Westside Elementary School – Five Points9:30 a. m. – 11:30 a. m.19191 W Excelsior Ave, Five Points
Lanare Community Center – Riverdale10:00 a. m. – 12:00 p. m.20620 S Grantland Ave, Riverdale
North Assembly of God – Fresno10:00 a. m. – 12:00 p. m.2707 W Dakota Ave, Fresno
Iglesia Adventista del Séptimo Día – Woodlake11:00 a. m. – 1:00 p. m.230 N Acacia St, Woodlake
Zion Mt. Christian Center – Dunlap11:00 a. m. – 1:00 p. m.39712 Dunlap Rd, Dunlap
12 de agostoSecond Baptist Church – Fresno7:30 a. m. – 11:00 a. m.1041 E Jensen Ave, Fresno
Biola Community Center9:00 a. m. – 11:00 a. m.4925 N Seventh St, Biola
EOC Pinedale – Fresno9:00 a. m. – 11:00 a. m.7435 N Ingram Ave, Fresno
Central Valley Church – Madera9:00 a. m. – 12:00 p. m.1201 E Yosemite Ave, Madera
Raisin City School District9:30 a. m. – 11:30 a. m.6330 W Bowles Ave, Raisin City
Save the Children – Alpaugh10:00 a. m. – 1:00 p. m.5313 Rd. 39, Alpaugh
Visalia United Methodist Church10:00 a. m. – 12:00 p. m.5200 Caldwell Ave, Visalia
Allensworth School – Earlimart11:00 a. m. – 2:00 p. m.3320 Rd 81, Earlimart
Fresno United2:00 p. m. – 4:00 p. m.2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno
ADHC – Madera3:00 p. m. – 5:00 p. m.629 E Yosemite Ave, Madera
Masjid Al Aqabah – Fresno3:00 p. m. – 5:00 p. m.949 Waterman Ave, Fresno
13 de agostoPraise Church – Clovis9:00 a. m. – 11:00 a. m.1600 Willow Ave, Clovis
EOC Firebaugh9:00 a. m. – 12:00 p. m.1655 13th St, Firebaugh
Rojas Pierce Park – Mendota9:00 a. m. – 12:00 p. m.350 Sorensen Ave, Mendota
St. Katherine Catholic Church – Del Rey9:00 a. m. – 11:00 a. m.5375 Carmel, Del Rey
Mana Community Service – Hanford10:00 a. m. – 12:00 p. m.311 W 3rd St, Hanford
Veterans Memorial Hall – San Joaquin10:00 a. m. – 12:00 p. m.22001 W Manning Ave, San Joaquin
St. Joseph Catholic Church – Selma10:00 a. m. – 12:00 p. m.2441 Dockery Ave, Selma
West Fresno Family Resource Center12:30 p. m. – 2:30 p. m.1825 S Delno Ave, Fresno
ACTS 2 Christian Fellowship – Poplar1:00 p. m. – 3:00 p. m.19283 Ave. 144, Poplar
Clovis Hills Community Church2:00 p. m. – 4:00 p. m.819 Tulare St, Fresno
Consulta los puntos de entrega de alimentos gratis en California antes de acudir. | Crédito: Central California Food Bank
Consulta los puntos de entrega de alimentos gratis en California antes de acudir. | Crédito: Central California Food Bank

Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California

Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.

Los horarios de los alimentos gratis en California varían según cada localidad. | Crédito: Central California Food Bank
Los horarios de los alimentos gratis en California varían según cada localidad. | Crédito: Central California Food Bank

Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC