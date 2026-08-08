Las personas y familias que necesitan apoyo para cubrir sus necesidades básicas podrán acceder a distintas jornadas de alimentos gratis en California del 10 al 13 de agosto. Durante estos días se han programado distribuciones en Fresno, Madera, Visalia, Clovis, Hanford, Selma y otras comunidades del estado. Los horarios y requisitos pueden variar según el punto de entrega, por lo que es recomendable revisar la información antes de acudir. A continuación, encontrarás los principales lugares, horarios y detalles para recibir esta ayuda alimentaria.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 10 al 13 de agosto?
El calendario de distribución del Central California Food Bank incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:
|Fecha
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|10 de agosto
|Catholic Charities – Fresno
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|149 N Fulton St, Fresno
|Del Rey Community Center
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|10649 E Morro Ave, Del Rey
|EOC – Sanger
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Faller Ave & North Ave, Sanger
|The Salvation Army – San Joaquin
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|21962 W Railroad Ave, San Joaquin
|Westside Family Services – Huron
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|36618 S Lassen Ave, Huron
|Iglesia El Buen Pastor – Orange Cove
|10:30 a. m. – 12:30 p. m.
|863 11th St, Orange Cove
|11 de agosto
|Hope Lutheran Church – Fresno
|6:30 a. m. – 8:30 a. m.
|364 E Barstow Ave, Fresno
|Saints Community Church – Fresno
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|3740 E Ashlan Ave, Fresno
|Westside Elementary School – Five Points
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|19191 W Excelsior Ave, Five Points
|Lanare Community Center – Riverdale
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|20620 S Grantland Ave, Riverdale
|North Assembly of God – Fresno
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|2707 W Dakota Ave, Fresno
|Iglesia Adventista del Séptimo Día – Woodlake
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|230 N Acacia St, Woodlake
|Zion Mt. Christian Center – Dunlap
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|39712 Dunlap Rd, Dunlap
|12 de agosto
|Second Baptist Church – Fresno
|7:30 a. m. – 11:00 a. m.
|1041 E Jensen Ave, Fresno
|Biola Community Center
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|4925 N Seventh St, Biola
|EOC Pinedale – Fresno
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|7435 N Ingram Ave, Fresno
|Central Valley Church – Madera
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|1201 E Yosemite Ave, Madera
|Raisin City School District
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|6330 W Bowles Ave, Raisin City
|Save the Children – Alpaugh
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|5313 Rd. 39, Alpaugh
|Visalia United Methodist Church
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|5200 Caldwell Ave, Visalia
|Allensworth School – Earlimart
|11:00 a. m. – 2:00 p. m.
|3320 Rd 81, Earlimart
|Fresno United
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno
|ADHC – Madera
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|629 E Yosemite Ave, Madera
|Masjid Al Aqabah – Fresno
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|949 Waterman Ave, Fresno
|13 de agosto
|Praise Church – Clovis
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|1600 Willow Ave, Clovis
|EOC Firebaugh
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|1655 13th St, Firebaugh
|Rojas Pierce Park – Mendota
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|350 Sorensen Ave, Mendota
|St. Katherine Catholic Church – Del Rey
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|5375 Carmel, Del Rey
|Mana Community Service – Hanford
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|311 W 3rd St, Hanford
|Veterans Memorial Hall – San Joaquin
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|22001 W Manning Ave, San Joaquin
|St. Joseph Catholic Church – Selma
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|2441 Dockery Ave, Selma
|West Fresno Family Resource Center
|12:30 p. m. – 2:30 p. m.
|1825 S Delno Ave, Fresno
|ACTS 2 Christian Fellowship – Poplar
|1:00 p. m. – 3:00 p. m.
|19283 Ave. 144, Poplar
|Clovis Hills Community Church
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|819 Tulare St, Fresno
Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California
Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.
Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.
Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.
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