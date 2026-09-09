Consulta los puntos habilitados para recibir alimentos gratis en California durante este fin de semana. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Consulta los puntos habilitados para recibir alimentos gratis en California durante este fin de semana. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Las familias que necesitan apoyo para cubrir sus gastos de alimentación tendrán nuevas oportunidades durante este fin de semana. Entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, distintas iglesias, organizaciones comunitarias y grupos de ayuda realizarán jornadas de distribución de alimentos gratis en . Los eventos se desarrollarán en varias ciudades y contarán con horarios específicos, por lo que conviene revisar con anticipación los puntos habilitados y acudir dentro del periodo establecido para recoger esta ayuda.

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La disponibilidad de alimentos gratis en California puede variar según la ciudad y la organización responsable de cada jornada. Por esta razón, es importante confirmar con anticipación la fecha, el horario y los requisitos establecidos para cada entrega.

Algunas campañas distribuyen productos únicamente hasta agotar existencias, por lo que llegar temprano puede incrementar las posibilidades de obtener los alimentos disponibles.

Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 11 al 13 de septiembre?

El calendario de distribución de alimentos del contempla diversas jornadas programadas en distintas fechas y comunidades de California.

A continuación, te presento el detalle de cada actividad, incluyendo los días, horarios y ubicaciones donde se realizarán las entregas, para que puedas identificar con anticipación el punto más cercano y organizar tu visita.

FechaCiudadLugar de distribuciónHorarioDirección
Viernes 11 de septiembreFresnoImmanuel Lutheran Church9:00 a. m. – 11:00 a. m.65 W Willamette Ave, Fresno, CA 93706
FresnoFeed My Sheep10:00 a. m. – 1:00 p. m.117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706
AvenalValley Voices - Avenal2:00 p. m. – 4:00 p. m.Veterans Memorial Hall, 108 W Kings St, Avenal, CA 93204
OrosiCelebration Nation Orosi3:00 p. m. – 5:00 p. m.41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
FresnoHarmony Hope Chest4:00 p. m. – 6:00 p. m.5372 E Belmont Ave, Fresno, CA 93727
Sábado 12 de septiembreFresnoLife Free Will7:00 a. m. – 9:00 a. m.1625 E. Pine St., Fresno, CA 93703
AuberrySierra Lutheran Church8:00 a. m. – 10:00 a. m.32410 Rockhill Ln, Auberry, CA 93602
FresnoACTS Foundation8:30 a. m. – 10:00 a. m.5125 N Gates Ave, Fresno, CA 93722
ClovisFaith Community Church8:30 a. m. – 10:30 a. m.430 Peach Ave, Clovis, CA 93612
FresnoLutheran Hunger Network9:00 a. m. – 11:00 a. m.5140 N Fruit Ave, Fresno, CA 93711
FresnoMennonite Community Church9:00 a. m. – 11:00 a. m.5015 E Olive Ave, Fresno, CA 93727
FresnoNew Life Baptist Church10:00 a. m. – 12:00 p. m.2033 S Cedar Ave, Fresno, CA 93702
Domingo 13 de septiembreNo se registra distribución de alimentos gratis en California
Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si buscas alimentos gratis en California, lo recomendable es acudir al punto de distribución elegido dentro del horario establecido. Debido a que algunas jornadas pueden entregar productos hasta agotar existencias, llegar con anticipación puede ser importante para asegurar la atención.

Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank para apoyar a comunidades que atraviesan dificultades económicas y facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.

Importante: las fechas, horarios y cantidades disponibles pueden cambiar. Antes de trasladarte, verifica la información de la jornada para evitar inconvenientes.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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