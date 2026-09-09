Las familias que necesitan apoyo para cubrir sus gastos de alimentación tendrán nuevas oportunidades durante este fin de semana. Entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, distintas iglesias, organizaciones comunitarias y grupos de ayuda realizarán jornadas de distribución de alimentos gratis en California. Los eventos se desarrollarán en varias ciudades y contarán con horarios específicos, por lo que conviene revisar con anticipación los puntos habilitados y acudir dentro del periodo establecido para recoger esta ayuda.
La disponibilidad de alimentos gratis en California puede variar según la ciudad y la organización responsable de cada jornada. Por esta razón, es importante confirmar con anticipación la fecha, el horario y los requisitos establecidos para cada entrega.
Algunas campañas distribuyen productos únicamente hasta agotar existencias, por lo que llegar temprano puede incrementar las posibilidades de obtener los alimentos disponibles.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 11 al 13 de septiembre?
El calendario de distribución de alimentos del Central California Food Bank contempla diversas jornadas programadas en distintas fechas y comunidades de California.
A continuación, te presento el detalle de cada actividad, incluyendo los días, horarios y ubicaciones donde se realizarán las entregas, para que puedas identificar con anticipación el punto más cercano y organizar tu visita.
|Fecha
|Ciudad
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|Viernes 11 de septiembre
|Fresno
|Immanuel Lutheran Church
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|65 W Willamette Ave, Fresno, CA 93706
|Fresno
|Feed My Sheep
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706
|Avenal
|Valley Voices - Avenal
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Veterans Memorial Hall, 108 W Kings St, Avenal, CA 93204
|Orosi
|Celebration Nation Orosi
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
|Fresno
|Harmony Hope Chest
|4:00 p. m. – 6:00 p. m.
|5372 E Belmont Ave, Fresno, CA 93727
|Sábado 12 de septiembre
|Fresno
|Life Free Will
|7:00 a. m. – 9:00 a. m.
|1625 E. Pine St., Fresno, CA 93703
|Auberry
|Sierra Lutheran Church
|8:00 a. m. – 10:00 a. m.
|32410 Rockhill Ln, Auberry, CA 93602
|Fresno
|ACTS Foundation
|8:30 a. m. – 10:00 a. m.
|5125 N Gates Ave, Fresno, CA 93722
|Clovis
|Faith Community Church
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|430 Peach Ave, Clovis, CA 93612
|Fresno
|Lutheran Hunger Network
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|5140 N Fruit Ave, Fresno, CA 93711
|Fresno
|Mennonite Community Church
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|5015 E Olive Ave, Fresno, CA 93727
|Fresno
|New Life Baptist Church
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|2033 S Cedar Ave, Fresno, CA 93702
|Domingo 13 de septiembre
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|No se registra distribución de alimentos gratis en California
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¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?
Si buscas alimentos gratis en California, lo recomendable es acudir al punto de distribución elegido dentro del horario establecido. Debido a que algunas jornadas pueden entregar productos hasta agotar existencias, llegar con anticipación puede ser importante para asegurar la atención.
Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank para apoyar a comunidades que atraviesan dificultades económicas y facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.
Importante: las fechas, horarios y cantidades disponibles pueden cambiar. Antes de trasladarte, verifica la información de la jornada para evitar inconvenientes.