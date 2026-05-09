Entre el 11 y el 14 de mayo, cientos de familias en el Valle Central de California podrán conseguir alimentos gratis en diferentes iglesias, escuelas y centros comunitarios, sin necesidad de presentar grandes requisitos y muy cerca de donde viven. En ciudades como Fresno, Madera, Selma, Clovis, Hanford, Mendota, Del Rey o pequeñas comunidades rurales como Alpaugh, Raisin City o Five Points, muchas personas que trabajan en el campo, en la construcción, en servicios o que simplemente no llegan a fin de mes dependen de estos “food distributions” para completar la despensa de la semana y poner comida en la mesa. En un contexto en el que la renta, la gasolina y hasta una simple ida al supermercado siguen subiendo, estos eventos se han convertido en un alivio real para familias hispanas, incluidos muchos inmigrantes que prefieren acudir a iglesias, escuelas y centros vecinales donde se sienten más seguros y acompañados por su comunidad.

Para quienes viven en California, especialmente en el área del Valle Central, ya es parte de la rutina escuchar en la radio local, en grupos de Facebook o por el WhatsApp de la familia que esta semana habrá repartos de comida gratis en tal iglesia de Fresno, en un centro comunitario de Madera o en una escuela de Five Points. Muchas veces, después de dejar a los niños en la escuela o de salir del trabajo en el “shift” de la mañana, las personas pasan por estos puntos de distribución para recoger frutas, vegetales frescos, lácteos, granos y, en algunos casos, productos enlatados o empacados que ayudan a estirar el presupuesto. No se trata solo de recibir bolsas de comida: suele ser también un momento para saludar a vecinos, cruzar unas palabras en español, enterarse de otros recursos disponibles y sentir que no se está solo.

En este calendario especial, que cubre del lunes 11 al jueves 14 de mayo, se han organizado repartos en lugares muy conocidos por la comunidad latina, como iglesias católicas y cristianas, centros comunitarios y escuelas donde muchos niños hispanos estudian. Es común ver a familias de origen mexicano, salvadoreño, guatemalteco o de otros países de América Latina hacer fila desde temprano, a veces con los niños o con adultos mayores que viven con ellos, para aprovechar estos recursos. Para quienes mandan remesas a sus familiares en sus países de origen o comparten casa con otras familias para poder cubrir el alquiler, estas distribuciones de alimentos se convierten en una herramienta clave para equilibrar el presupuesto mensual sin dejar de comer de forma digna.

Un punto importante que debes saber es que toda esta información sobre horarios, puntos de entrega y ciudades proviene del Central California Food Bank, una organización que desde hace años coordina con iglesias, escuelas, organizaciones sin fines de lucro y voluntarios para llevar comida a las zonas donde más se necesita. Gracias a su trabajo y a la colaboración de docenas de voluntarios que se levantan temprano para cargar cajas, ordenar filas y atender a las personas en inglés y en español, es posible que estas distribuciones se mantengan activas varias veces por semana. Por eso es fundamental revisar con atención el calendario, respetar los horarios y, si es posible, compartir estos datos con amigos, familiares y vecinos que quizá no tienen acceso constante a internet o no saben que estas ayudas existen.

Si vives en California y estás pasando por un momento difícil, ya sea porque tus horas de trabajo han bajado, porque tienes que cubrir gastos médicos o simplemente porque el dinero ya no alcanza como antes, aprovechar estos eventos de comida gratis no solo es válido, sino recomendable. Muchas familias hispanas del estado, incluso aquellas que llevan años aquí o que ya tienen hijos nacidos en Estados Unidos, han normalizado acudir a estos repartos como una forma más de cuidar la economía del hogar, sin vergüenza y con la tranquilidad de saber que es un recurso creado precisamente para eso. A continuación encontrarás el detalle, día por día, de los horarios y puntos de entrega de alimentos del 11 al 14 de mayo en distintas ciudades de California, para que puedas identificar el lugar más cercano a tu casa, tu trabajo o la escuela de tus hijos y organizarte con tiempo para asistir.

Lunes 11 de mayo

Horario Punto de entrega Ciudad 10:30 a. m. – 12:30 p. m. Iglesia El Buen Pastor, 863 11th St Orange Cove, CA 93646 10:00 a. m. – 1:00 p. m. Westside Family Services-Huron @ John Palacios Community Center, 16856 4th Street Huron, CA 93234 9:00 a. m. – 11:00 a. m. The Salvation Army – San Joaquín, 21962 W Railroad Ave San Joaquín, CA 93660 9:00 a. m. – 11:00 a. m. EOC – Sanger, Faller Avenue & North Avenue Sanger, CA 93657 8:30 a. m. – 10:30 a. m. Del Rey Community Center, 10649 E Morro Ave Del Rey, CA 93616 8:30 a. m. – 10:30 a. m. Catholic Charities, 149 N Fulton St Fresno, CA 93701

Martes 12 de mayo

Horario Punto de entrega Ciudad 11:00 a. m. – 1:00 p. m. Zion Mt. Christian Center, 39712 Dunlap Rd Dunlap, CA 93621 11:00 a. m. – 1:00 p. m. Woodlake – Iglesia Adventista del Séptimo Día, 230 N Acacia St Woodlake, CA 93286 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Tulare – St. John’s Missionary Baptist Church, 310 S Blackstone Ave Tulare, CA 10:00 a. m. – 12:00 p. m. North Assembly of God, 2707 W Dakota Ave Fresno, CA 93705 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Lanare Community Center, 20620 S Grantland Ave Riverdale, CA 93656 9:30 a. m. – 11:30 a. m. Westside Elementary School – Five Points, 19191 W Excelsior Ave Five Points, CA 93624 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Saints Community Church, 3740 E Ashlan Ave Fresno, CA 93726 6:30 a. m. – 8:30 a. m. Hope Lutheran Church, 364 E Barstow Ave Fresno, CA 93710

Miércoles 13 de mayo

Horario Punto de entrega Ciudad 3:00 p. m. – 5:00 p. m. Masjid Al Aqabah, 949 Waterman Ave Fresno, CA 93706 3:00 p. m. – 5:00 p. m. ADHC – Madera, Madera County Foster Care, 629 E Yosemite Ave STE 684 Madera, CA 93638 2:00 p. m. – 4:00 p. m. Fresno United, 2940 S M.L.K. Jr Blvd Fresno, CA 93706 11:00 a. m. – 2:00 p. m. Allensworth School, 3320 Rd 81 Earlimart, CA 93219 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Visalia United Methodist Church, 5200 Caldwell Ave Visalia, CA 93277 10:00 a. m. – 1:00 p. m. Alpaugh – Save the Children, 5313 Rd 39 Alpaugh, CA 93201 9:30 a. m. – 11:30 a. m. Raisin City School District – NM, 6330 W Bowles Ave Raisin City, CA 93652 9:00 a. m. – 12:00 p. m. Madera – Central Valley Church, 1201 E Yosemite Ave Madera, CA 93638 9:00 a. m. – 11:00 a. m. EOC Pinedale, 7435 N Ingram Ave Fresno, CA 93711 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Biola Community Center, 4925 N Seventh St Biola, CA 93606 7:30 a. m. – 11:00 a. m. Second Baptist Church, 1041 E Jensen Ave Fresno, CA 93706

Jueves 14 de mayo

Horario Punto de entrega Ciudad 12:30 p. m. – 2:30 p. m. West Fresno Family Resource Center – NM, New Kingdom Church of God in Christ, 1825 S Delno Ave Fresno, CA 93706 11:30 a. m. – 3:00 p. m. Poplar – ACTS 2 Christian Fellowship Church of God, 19283 Ave. 144 Poplar, CA 93258 10:00 a. m. – 12:00 p. m. St. Joseph Catholic Church, 2441 Dockery Ave Selma, CA 93662 10:00 a. m. – 12:00 p. m. San Joaquín – Veterans Memorial Hall, 22001 W Manning Ave San Joaquín, CA 93660 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Mana Community Service, 311 W 3rd St Hanford, CA 93230 9:00 a. m. – 11:00 a. m. St. Katherine Catholic Church, 5375 Carmel Del Rey, CA 93616 9:00 a. m. – 12:00 p. m. Rojas Pierce Park – Mendota, 350 Sorensen Ave Mendota, CA 93640 9:00 a. m. – 12:00 p. m. EOC Firebaugh, 1655 13th St Firebaugh, CA 93622 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Clovis – Praise Church, 1600 Willow Ave Clovis, CA 93613

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