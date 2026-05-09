Entre el 11 y el 14 de mayo, cientos de familias en el Valle Central de California podrán conseguir alimentos gratis en diferentes iglesias, escuelas y centros comunitarios, sin necesidad de presentar grandes requisitos y muy cerca de donde viven. En ciudades como Fresno, Madera, Selma, Clovis, Hanford, Mendota, Del Rey o pequeñas comunidades rurales como Alpaugh, Raisin City o Five Points, muchas personas que trabajan en el campo, en la construcción, en servicios o que simplemente no llegan a fin de mes dependen de estos “food distributions” para completar la despensa de la semana y poner comida en la mesa. En un contexto en el que la renta, la gasolina y hasta una simple ida al supermercado siguen subiendo, estos eventos se han convertido en un alivio real para familias hispanas, incluidos muchos inmigrantes que prefieren acudir a iglesias, escuelas y centros vecinales donde se sienten más seguros y acompañados por su comunidad.
Para quienes viven en California, especialmente en el área del Valle Central, ya es parte de la rutina escuchar en la radio local, en grupos de Facebook o por el WhatsApp de la familia que esta semana habrá repartos de comida gratis en tal iglesia de Fresno, en un centro comunitario de Madera o en una escuela de Five Points. Muchas veces, después de dejar a los niños en la escuela o de salir del trabajo en el “shift” de la mañana, las personas pasan por estos puntos de distribución para recoger frutas, vegetales frescos, lácteos, granos y, en algunos casos, productos enlatados o empacados que ayudan a estirar el presupuesto. No se trata solo de recibir bolsas de comida: suele ser también un momento para saludar a vecinos, cruzar unas palabras en español, enterarse de otros recursos disponibles y sentir que no se está solo.
En este calendario especial, que cubre del lunes 11 al jueves 14 de mayo, se han organizado repartos en lugares muy conocidos por la comunidad latina, como iglesias católicas y cristianas, centros comunitarios y escuelas donde muchos niños hispanos estudian. Es común ver a familias de origen mexicano, salvadoreño, guatemalteco o de otros países de América Latina hacer fila desde temprano, a veces con los niños o con adultos mayores que viven con ellos, para aprovechar estos recursos. Para quienes mandan remesas a sus familiares en sus países de origen o comparten casa con otras familias para poder cubrir el alquiler, estas distribuciones de alimentos se convierten en una herramienta clave para equilibrar el presupuesto mensual sin dejar de comer de forma digna.
Un punto importante que debes saber es que toda esta información sobre horarios, puntos de entrega y ciudades proviene del Central California Food Bank, una organización que desde hace años coordina con iglesias, escuelas, organizaciones sin fines de lucro y voluntarios para llevar comida a las zonas donde más se necesita. Gracias a su trabajo y a la colaboración de docenas de voluntarios que se levantan temprano para cargar cajas, ordenar filas y atender a las personas en inglés y en español, es posible que estas distribuciones se mantengan activas varias veces por semana. Por eso es fundamental revisar con atención el calendario, respetar los horarios y, si es posible, compartir estos datos con amigos, familiares y vecinos que quizá no tienen acceso constante a internet o no saben que estas ayudas existen.
Si vives en California y estás pasando por un momento difícil, ya sea porque tus horas de trabajo han bajado, porque tienes que cubrir gastos médicos o simplemente porque el dinero ya no alcanza como antes, aprovechar estos eventos de comida gratis no solo es válido, sino recomendable. Muchas familias hispanas del estado, incluso aquellas que llevan años aquí o que ya tienen hijos nacidos en Estados Unidos, han normalizado acudir a estos repartos como una forma más de cuidar la economía del hogar, sin vergüenza y con la tranquilidad de saber que es un recurso creado precisamente para eso. A continuación encontrarás el detalle, día por día, de los horarios y puntos de entrega de alimentos del 11 al 14 de mayo en distintas ciudades de California, para que puedas identificar el lugar más cercano a tu casa, tu trabajo o la escuela de tus hijos y organizarte con tiempo para asistir.
Lunes 11 de mayo
|Horario
|Punto de entrega
|Ciudad
|10:30 a. m. – 12:30 p. m.
|Iglesia El Buen Pastor, 863 11th St
|Orange Cove, CA 93646
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Westside Family Services-Huron @ John Palacios Community Center, 16856 4th Street
|Huron, CA 93234
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|The Salvation Army – San Joaquín, 21962 W Railroad Ave
|San Joaquín, CA 93660
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|EOC – Sanger, Faller Avenue & North Avenue
|Sanger, CA 93657
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|Del Rey Community Center, 10649 E Morro Ave
|Del Rey, CA 93616
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|Catholic Charities, 149 N Fulton St
|Fresno, CA 93701
Martes 12 de mayo
|Horario
|Punto de entrega
|Ciudad
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Zion Mt. Christian Center, 39712 Dunlap Rd
|Dunlap, CA 93621
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Woodlake – Iglesia Adventista del Séptimo Día, 230 N Acacia St
|Woodlake, CA 93286
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Tulare – St. John’s Missionary Baptist Church, 310 S Blackstone Ave
|Tulare, CA
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|North Assembly of God, 2707 W Dakota Ave
|Fresno, CA 93705
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Lanare Community Center, 20620 S Grantland Ave
|Riverdale, CA 93656
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|Westside Elementary School – Five Points, 19191 W Excelsior Ave
|Five Points, CA 93624
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Saints Community Church, 3740 E Ashlan Ave
|Fresno, CA 93726
|6:30 a. m. – 8:30 a. m.
|Hope Lutheran Church, 364 E Barstow Ave
|Fresno, CA 93710
Miércoles 13 de mayo
|Horario
|Punto de entrega
|Ciudad
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|Masjid Al Aqabah, 949 Waterman Ave
|Fresno, CA 93706
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|ADHC – Madera, Madera County Foster Care, 629 E Yosemite Ave STE 684
|Madera, CA 93638
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Fresno United, 2940 S M.L.K. Jr Blvd
|Fresno, CA 93706
|11:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Allensworth School, 3320 Rd 81
|Earlimart, CA 93219
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Visalia United Methodist Church, 5200 Caldwell Ave
|Visalia, CA 93277
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Alpaugh – Save the Children, 5313 Rd 39
|Alpaugh, CA 93201
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|Raisin City School District – NM, 6330 W Bowles Ave
|Raisin City, CA 93652
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Madera – Central Valley Church, 1201 E Yosemite Ave
|Madera, CA 93638
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|EOC Pinedale, 7435 N Ingram Ave
|Fresno, CA 93711
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Biola Community Center, 4925 N Seventh St
|Biola, CA 93606
|7:30 a. m. – 11:00 a. m.
|Second Baptist Church, 1041 E Jensen Ave
|Fresno, CA 93706
Jueves 14 de mayo
|Horario
|Punto de entrega
|Ciudad
|12:30 p. m. – 2:30 p. m.
|West Fresno Family Resource Center – NM, New Kingdom Church of God in Christ, 1825 S Delno Ave
|Fresno, CA 93706
|11:30 a. m. – 3:00 p. m.
|Poplar – ACTS 2 Christian Fellowship Church of God, 19283 Ave. 144
|Poplar, CA 93258
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|St. Joseph Catholic Church, 2441 Dockery Ave
|Selma, CA 93662
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|San Joaquín – Veterans Memorial Hall, 22001 W Manning Ave
|San Joaquín, CA 93660
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Mana Community Service, 311 W 3rd St
|Hanford, CA 93230
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|St. Katherine Catholic Church, 5375 Carmel
|Del Rey, CA 93616
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Rojas Pierce Park – Mendota, 350 Sorensen Ave
|Mendota, CA 93640
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|EOC Firebaugh, 1655 13th St
|Firebaugh, CA 93622
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Clovis – Praise Church, 1600 Willow Ave
|Clovis, CA 93613
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