California contará con múltiples jornadas de distribución gratuita de alimentos los días 12 y 13 de junio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
California contará con múltiples jornadas de distribución gratuita de alimentos los días 12 y 13 de junio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Cientos de familias continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en del 12 al 14 de junio. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.

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Distribución de alimentos gratis en California del 12 al 14 de junio

A continuación, el calendario de para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 12 al 14 de junio:

FechaOrganizaciónHorarioLugar
Viernes 12 de junio de 2026Immanuel Lutheran Church9:00 a.m. – 11:00 a.m.65 W Willamette Ave, Fresno, CA 93706
Buchanan High School9:30 a.m. – 11:30 a.m.1560 N Minnewawa Ave, Clovis, CA 93619
Feed My Sheep10:00 a.m. – 1:00 p.m.117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706
Tulare SDA-NM10:00 a.m. – 12:00 p.m.494 N Blackstone St, Tulare, CA 93274
Valley Voices - Avenal2:00 p.m. – 4:00 p.m.Veterans Memorial Hall, 108 W Kings St, Avenal, CA 93204
Celebration Nation Orosi3:00 p.m. – 5:00 p.m.41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
Harmony Hope Chest4:00 p.m. – 6:00 p.m.5372 E Belmont Ave, Fresno, CA 93727
Sábado 13 de junio de 2026Life Free Will7:00 a.m. – 9:00 a.m.1625 E Pine St, Fresno, CA 93703
Sierra Lutheran Church8:00 a.m. – 10:00 a.m.32410 Rockhill Ln, Auberry, CA 93602
ACTS Foundation8:30 a.m. – 10:00 a.m.5125 N Gates Ave, Fresno, CA 93722
Faith Community Church8:30 a.m. – 10:30 a.m.430 Peach Ave, Clovis, CA 93612
Mennonite Community Church9:00 a.m. – 11:00 a.m.5015 E Olive Ave, Fresno, CA 93727
New Life Baptist Church10:00 a.m. – 12:00 p.m.2033 S Cedar Ave, Fresno, CA 93702
Domingo 14 de junio de 2026No hay distribución de alimentos gratis en California

Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 01 al 04 de junio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del . Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos de entrega entre el 12 y el 14 de junio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos de entrega entre el 12 y el 14 de junio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cómo conseguir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

  • Presentarse en el horario indicado.
  • En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
  • Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
  • Respetar el orden de llegada.
Esta fin de semana habrá alimentos gratis en California en distintos puntos de entrega. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Esta fin de semana habrá alimentos gratis en California en distintos puntos de entrega. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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