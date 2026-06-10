Cientos de familias continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California del 12 al 14 de junio. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.
Distribución de alimentos gratis en California del 12 al 14 de junio
A continuación, el calendario de Central California Food Bank para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 12 al 14 de junio:
|Fecha
|Organización
|Horario
|Lugar
|Viernes 12 de junio de 2026
|Immanuel Lutheran Church
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|65 W Willamette Ave, Fresno, CA 93706
|Buchanan High School
|9:30 a.m. – 11:30 a.m.
|1560 N Minnewawa Ave, Clovis, CA 93619
|Feed My Sheep
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706
|Tulare SDA-NM
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|494 N Blackstone St, Tulare, CA 93274
|Valley Voices - Avenal
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Veterans Memorial Hall, 108 W Kings St, Avenal, CA 93204
|Celebration Nation Orosi
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
|Harmony Hope Chest
|4:00 p.m. – 6:00 p.m.
|5372 E Belmont Ave, Fresno, CA 93727
|Sábado 13 de junio de 2026
|Life Free Will
|7:00 a.m. – 9:00 a.m.
|1625 E Pine St, Fresno, CA 93703
|Sierra Lutheran Church
|8:00 a.m. – 10:00 a.m.
|32410 Rockhill Ln, Auberry, CA 93602
|ACTS Foundation
|8:30 a.m. – 10:00 a.m.
|5125 N Gates Ave, Fresno, CA 93722
|Faith Community Church
|8:30 a.m. – 10:30 a.m.
|430 Peach Ave, Clovis, CA 93612
|Mennonite Community Church
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|5015 E Olive Ave, Fresno, CA 93727
|New Life Baptist Church
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|2033 S Cedar Ave, Fresno, CA 93702
|Domingo 14 de junio de 2026
|No hay distribución de alimentos gratis en California
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Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 01 al 04 de junio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank. Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.
Cómo conseguir alimentos gratis en California
En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:
- Presentarse en el horario indicado.
- En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el orden de llegada.
Información sobre entrega de alimentos gratis en California
Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.
Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.
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