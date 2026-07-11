Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California entre el 13 y el 16 de julio gracias a las distribuciones organizadas por Central California Food Bank, una de las principales organizaciones de ayuda alimentaria del estado. Las jornadas se realizarán en iglesias, centros comunitarios, escuelas y otras sedes ubicadas en distintos condados del centro del estado. La iniciativa busca facilitar el acceso a productos básicos del hogar para personas y hogares que enfrentan dificultades económicas durante este mes.

La organización atiende a los condados de Fresno, Madera, Tulare, Kings y Kern, donde distribuye alimentos nutritivos a más de 320,000 personas cada mes, incluidos más de 100,000 niños. A través de una red de más de 260 organizaciones asociadas, el banco de alimentos entregó más de 60 millones de libras de comida durante el último año.

Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California durante las jornadas de distribución programadas esta semana. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Calendario de distribución de alimentos gratis en California del 13 al 16 de julio

A continuación, los puntos de distribución programados por Central California Food Bank para esta semana:

Fecha Horario Lugar Dirección Lunes 13 de julio 8:30 a.m. – 10:30 a.m. Catholic Charities 149 N Fulton St, Fresno, CA 93701 8:30 a.m. – 10:30 a.m. Del Rey Community Center 10649 E Morro Ave, Del Rey, CA 93616 9:00 a.m. – 11:00 a.m. The Salvation Army – San Joaquin 21962 W Railroad Ave, San Joaquin, CA 93660 Martes 14 de julio 6:30 a.m. – 8:30 a.m. Hope Lutheran Church 364 E Barstow Ave, Fresno, CA 93710 9:00 a.m. – 11:00 a.m. Saints Community Church 3740 E Ashlan Ave, Fresno, CA 93726 9:30 a.m. – 11:30 a.m. Westside Elementary School 19191 W Excelsior Ave, Five Points, CA 93624 10:00 a.m. – 12:00 p.m. Lanare Community Center 20620 S Grantland Ave, Riverdale, CA 93656 11:00 a.m. – 1:00 p.m. Zion Mt. Christian Center 39712 Dunlap Rd, Dunlap, CA 93621 Miércoles 15 de julio 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Malaga Community Center 3582 S Winery Ave, Fresno, CA 93725 10:00 a.m. – 12:00 p.m. Westside Family Services – Kerman 15101 W Kearney Blvd, Kerman, CA 93630 Jueves 16 de julio 8:30 a.m. – 10:30 a.m. California Hotel 851 Van Ness Ave, Fresno, CA 93721 9:00 a.m. – 11:00 a.m. Mountain Valley Church 30598 E Kings Canyon Rd, Squaw Valley, CA 93675 9:00 a.m. – 2:00 p.m. Westside Youth Center 1709 7th St, Mendota, CA 93640 10:00 a.m. – 12:00 p.m. Auberry – Big Sandy Rancheria 37387 Auberry Mission Rd, Auberry, CA 93602

¿Quién organiza estas entregas de alimentos gratis en California?

Central California Food Bank es la organización de lucha contra el hambre más grande de la región central del estado. Además de realizar distribuciones directas, trabaja con más de 300 sitios asociados, entre iglesias, centros comunitarios y organizaciones sin fines de lucro que acercan alimentos a las comunidades con mayores necesidades.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles en varios puntos de distribución durante julio. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Las jornadas son posibles gracias al apoyo de miles de voluntarios que colaboran en la clasificación y entrega de productos. Si una persona necesita alimentos de manera inmediata, también puede acudir a alguno de los centros de distribución abiertos que forman parte de la red permanente del banco de alimentos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!