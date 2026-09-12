Las familias que buscan apoyo para cubrir sus necesidades de alimentación podrán encontrar distintas opciones durante los próximos días. Entre el lunes 14 y el jueves 17 de septiembre se han programado jornadas de distribución en diferentes comunidades del estado, con horarios que varían según cada punto. Los alimentos gratis en California estarán disponibles en iglesias, centros comunitarios, organizaciones sociales y otros espacios, por lo que conviene revisar con anticipación la fecha, la hora y la dirección correspondiente. Además, algunas jornadas pueden establecer condiciones o requisitos para recibir la ayuda, por lo que es importante conocer los detalles antes de acudir.
La disponibilidad de alimentos gratis en California puede variar según la ciudad y la organización responsable de cada jornada. Por esta razón, es importante confirmar con anticipación la fecha, el horario y los requisitos establecidos para cada entrega.
Algunas campañas distribuyen productos únicamente hasta agotar existencias, por lo que llegar temprano puede incrementar las posibilidades de obtener los alimentos disponibles.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 14 al 17 de septiembre?
El calendario de distribución de alimentos del Central California Food Bank contempla diversas jornadas programadas en distintas fechas y comunidades de California.
A continuación, te presento el detalle de cada actividad, incluyendo los días, horarios y ubicaciones donde se realizarán las entregas, para que puedas identificar con anticipación el punto más cercano y organizar tu visita.
|Fecha
|Horario
|Lugar
|Dirección
|Lunes 14 de septiembre
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|Catholic Charities
|149 N Fulton St, Fresno, CA 93701
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|Del Rey Community Center
|10649 E Morro Ave, Del Rey, CA 93616
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|EOC - Sanger
|Faller Avenue & North Avenue, Sanger, CA 93657
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|The Salvation Army - San Joaquin
|21962 W Railroad Ave, San Joaquin, CA 93660
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|United Christian Church
|1038 W Shields Ave, Fresno, CA 93705
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Westside Family Services - Huron
|36618 S Lassen Ave, Huron, CA 93234
|10:30 a. m. – 12:30 p. m.
|Iglesia El Buen Pastor
|863 11th St, Orange Cove, CA 93646
|1:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Our Saviour’s Lutheran
|2101 N Fruit Ave, Fresno, CA 93705
|Martes 15 de septiembre
|6:00 a. m. – 8:00 a. m.
|Woodlake Food Pantry
|199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Coarsegold Historic Village - Mobile Pantry
|35300 CA-41, Coarsegold, CA 93614
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|EOC Orange Cove
|1705 S Anchor Ave, Orange Cove, CA 93646
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Fresno - St. Rest Baptist Church
|1550 E. Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Open Gates Orosi - Orosi Memorial Hall
|41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|St. James Episcopal Cathedral
|4147 E Dakota Ave, Fresno, CA 93726
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Cantua Creek Education Center - USDA and Neighborhood Market
|29595 W Latta Ave, Cantua Creek, CA 93608
|11:30 a. m. – 1:30 p. m.
|Corcoran-Fountain of Life
|1725 Chittenden Ave, Corcoran, CA 93212
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Rural Foundation for Community Advancement - Earlimart
|712 E Washington St, Earlimart, CA 93219
|2:30 p. m. – 4:30 p. m.
|Raisin City School District - USDA
|6330 W Bowles Ave, Raisin City, CA 93652
|Miércoles 16 de septiembre
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Coalinga - Chapel Grace
|120 E Hawthorne St, Coalinga, CA 93210
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Malaga Community Center
|3582 S Winery Ave, Fresno, CA 93725
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Peanut Butter & Jelly Ministries
|3585 N Blythe Ave, Fresno, CA 93722
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Family Health Care Network - Goshen
|7210 Avenue 308, Visalia, CA 93291
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Manna House of Oakhurst
|40399 Junction Dr, Oakhurst, CA 93644
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|San Joaquin Veterans Memorial Hall
|22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Westside Family Services - Kerman
|15101 W Kearney Blvd, Kerman, CA 93630
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Fresno United
|2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
|Jueves 17 de septiembre
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|California Hotel
|851 Van Ness Ave, Fresno, CA 93721
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|EOC Fresno - LLC
|1805 E California Ave, Fresno, CA 93706
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Mountain Valley Church
|30598 E Kings Canyon Rd, Squaw Valley, CA 93675
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|The Salvation Army Visalia
|1501 W Main St, Visalia, CA 93291
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Westside Youth Center
|1709 7th St, Mendota, CA 93640
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Auberry - Big Sandy Rancheria
|37387 Auberry Mission Rd, Auberry, CA 93602
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Clovis Community College
|10309 N Willow Ave, Fresno, CA 93720
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Episcopal Church of the Savior
|519 N Douty St, Hanford, CA 93230
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Firebaugh
|Firebaugh Rodeo Grounds, 1191 P St, Firebaugh, CA 93622
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Lanare Community Center - Neighborhood Market
|20620 S. Grantland, Riverdale, CA 93656
|12:30 p. m. – 2:30 p. m.
|West Fresno Family Resource Center
|New Kingdom Church Of God In Christ, 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?
Si buscas alimentos gratis en California, lo recomendable es acudir al punto de distribución elegido dentro del horario establecido. Debido a que algunas jornadas pueden entregar productos hasta agotar existencias, llegar con anticipación puede ser importante para asegurar la atención.
Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank para apoyar a comunidades que atraviesan dificultades económicas y facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.
Importante: las fechas, horarios y cantidades disponibles pueden cambiar. Antes de trasladarte, verifica la información de la jornada para evitar inconvenientes.