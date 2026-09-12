Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Las familias que buscan apoyo para cubrir sus necesidades de alimentación podrán encontrar distintas opciones durante los próximos días. Entre el lunes 14 y el jueves 17 de septiembre se han programado jornadas de distribución en diferentes comunidades del estado, con horarios que varían según cada punto. Los alimentos gratis en estarán disponibles en iglesias, centros comunitarios, organizaciones sociales y otros espacios, por lo que conviene revisar con anticipación la fecha, la hora y la dirección correspondiente. Además, algunas jornadas pueden establecer condiciones o requisitos para recibir la ayuda, por lo que es importante conocer los detalles antes de acudir.

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La disponibilidad de alimentos gratis en California puede variar según la ciudad y la organización responsable de cada jornada. Por esta razón, es importante confirmar con anticipación la fecha, el horario y los requisitos establecidos para cada entrega.

Algunas campañas distribuyen productos únicamente hasta agotar existencias, por lo que llegar temprano puede incrementar las posibilidades de obtener los alimentos disponibles.

Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 14 al 17 de septiembre?

El calendario de distribución de alimentos del contempla diversas jornadas programadas en distintas fechas y comunidades de California.

A continuación, te presento el detalle de cada actividad, incluyendo los días, horarios y ubicaciones donde se realizarán las entregas, para que puedas identificar con anticipación el punto más cercano y organizar tu visita.

FechaHorarioLugarDirección
Lunes 14 de septiembre8:30 a. m. – 10:30 a. m.Catholic Charities149 N Fulton St, Fresno, CA 93701
8:30 a. m. – 10:30 a. m.Del Rey Community Center10649 E Morro Ave, Del Rey, CA 93616
9:00 a. m. – 11:00 a. m.EOC - SangerFaller Avenue & North Avenue, Sanger, CA 93657
9:00 a. m. – 11:00 a. m.The Salvation Army - San Joaquin21962 W Railroad Ave, San Joaquin, CA 93660
10:00 a. m. – 12:00 p. m.United Christian Church1038 W Shields Ave, Fresno, CA 93705
10:00 a. m. – 1:00 p. m.Westside Family Services - Huron36618 S Lassen Ave, Huron, CA 93234
10:30 a. m. – 12:30 p. m.Iglesia El Buen Pastor863 11th St, Orange Cove, CA 93646
1:00 p. m. – 3:00 p. m.Our Saviour’s Lutheran2101 N Fruit Ave, Fresno, CA 93705
Martes 15 de septiembre6:00 a. m. – 8:00 a. m.Woodlake Food Pantry199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286
9:00 a. m. – 12:00 p. m.Coarsegold Historic Village - Mobile Pantry35300 CA-41, Coarsegold, CA 93614
9:00 a. m. – 11:00 a. m.EOC Orange Cove1705 S Anchor Ave, Orange Cove, CA 93646
9:00 a. m. – 12:00 p. m.Fresno - St. Rest Baptist Church1550 E. Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706
9:00 a. m. – 11:00 a. m.Open Gates Orosi - Orosi Memorial Hall41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
9:30 a. m. – 11:30 a. m.St. James Episcopal Cathedral4147 E Dakota Ave, Fresno, CA 93726
11:00 a. m. – 1:00 p. m.Cantua Creek Education Center - USDA and Neighborhood Market29595 W Latta Ave, Cantua Creek, CA 93608
11:30 a. m. – 1:30 p. m.Corcoran-Fountain of Life1725 Chittenden Ave, Corcoran, CA 93212
2:00 p. m. – 4:00 p. m.Rural Foundation for Community Advancement - Earlimart712 E Washington St, Earlimart, CA 93219
2:30 p. m. – 4:30 p. m.Raisin City School District - USDA6330 W Bowles Ave, Raisin City, CA 93652
Miércoles 16 de septiembre9:00 a. m. – 12:00 p. m.Coalinga - Chapel Grace120 E Hawthorne St, Coalinga, CA 93210
9:00 a. m. – 12:00 p. m.Malaga Community Center3582 S Winery Ave, Fresno, CA 93725
9:00 a. m. – 11:00 a. m.Peanut Butter & Jelly Ministries3585 N Blythe Ave, Fresno, CA 93722
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Family Health Care Network - Goshen7210 Avenue 308, Visalia, CA 93291
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Manna House of Oakhurst40399 Junction Dr, Oakhurst, CA 93644
10:00 a. m. – 12:00 p. m.San Joaquin Veterans Memorial Hall22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Westside Family Services - Kerman15101 W Kearney Blvd, Kerman, CA 93630
2:00 p. m. – 4:00 p. m.Fresno United2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
Jueves 17 de septiembre8:30 a. m. – 10:30 a. m.California Hotel851 Van Ness Ave, Fresno, CA 93721
9:00 a. m. – 11:00 a. m.EOC Fresno - LLC1805 E California Ave, Fresno, CA 93706
9:00 a. m. – 11:00 a. m.Mountain Valley Church30598 E Kings Canyon Rd, Squaw Valley, CA 93675
9:00 a. m. – 12:00 p. m.The Salvation Army Visalia1501 W Main St, Visalia, CA 93291
9:00 a. m. – 12:00 p. m.Westside Youth Center1709 7th St, Mendota, CA 93640
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Auberry - Big Sandy Rancheria37387 Auberry Mission Rd, Auberry, CA 93602
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Clovis Community College10309 N Willow Ave, Fresno, CA 93720
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Episcopal Church of the Savior519 N Douty St, Hanford, CA 93230
10:00 a. m. – 12:00 p. m.FirebaughFirebaugh Rodeo Grounds, 1191 P St, Firebaugh, CA 93622
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Lanare Community Center - Neighborhood Market20620 S. Grantland, Riverdale, CA 93656
12:30 p. m. – 2:30 p. m.West Fresno Family Resource CenterNew Kingdom Church Of God In Christ, 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 14 al 17 de septiembre. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 14 al 17 de septiembre. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si buscas alimentos gratis en California, lo recomendable es acudir al punto de distribución elegido dentro del horario establecido. Debido a que algunas jornadas pueden entregar productos hasta agotar existencias, llegar con anticipación puede ser importante para asegurar la atención.

Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank para apoyar a comunidades que atraviesan dificultades económicas y facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.

Importante: las fechas, horarios y cantidades disponibles pueden cambiar. Antes de trasladarte, verifica la información de la jornada para evitar inconvenientes.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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