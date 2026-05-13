Este fin de semana habrá alimentos gratis en California en distintos puntos de entrega. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Este fin de semana habrá alimentos gratis en California en distintos puntos de entrega. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Miles de familias en California continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega entre el 15 y el 17 de mayo en ciudades como Fresno, Indio, Coachella, Parlier y otras zonas del estado. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.

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📝 Requisitos para recibir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

  • Presentarse en el horario indicado.
  • En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
  • Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
  • Respetar el orden de llegada.
Los eventos de alimentos gratis en California se realizarán principalmente el viernes y sábado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los eventos de alimentos gratis en California se realizarán principalmente el viernes y sábado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📌 Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

Muchas familias podrán acceder a alimentos gratis en California con solo acudir temprano. | Crédito: @cencalfoodbank / Instagram "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."
Muchas familias podrán acceder a alimentos gratis en California con solo acudir temprano. | Crédito: @cencalfoodbank / Instagram "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

📅 Puntos de entrega de alimentos gratis en California de 15 al 17 de mayo

Según la información proporcionada por y , estos son los puntos de distribución de alimentos gratis en California del 15 al 17 de mayo:

FechaPunto de distribuciónHorarioDirección
Viernes 15 de mayoLasFlores Park7:00 a.m. – 9:00 a.m.48400 Van Buren St., Coachella, CA
Calwa - Rapto Divino8:00 a.m. – 11:00 a.m.Rapto Divino, 3707 E Laurite Ave, Fresno, CA 93725
Dinuba Hispanic SDA Church9:00 a.m. – 11:00 a.m.312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
EOC - Parlier9:00 a.m. – 11:00 a.m.1100 E Parlier Ave, Parlier, CA 93648
Sábado 16 de mayoMathis Home6:30 a.m. – 8:30 a.m.81410 Hwy. 111, Indio, CA
University Presbyterian Church8:00 a.m. – 10:00 a.m.1776 E Roberts Ave, Fresno, CA 93710
Annadale Baptist Church9:00 a.m. – 11:00 a.m.1511 14th St, Sanger, CA 93657
Westside Church of God9:00 a.m. – 11:30 a.m.1424 W California Ave, Fresno, CA 93706
Domingo 17 de mayoNo hay distribución

Fresno concentra varios puntos de alimentos gratis en California este fin de semana

Entre las ciudades con más actividad destaca Fresno, donde habrá múltiples entregas tanto el viernes como el sábado. Iglesias y centros comunitarios abrirán sus puertas para apoyar a residentes que necesitan alimentos básicos durante el fin de semana.

Por otro lado, zonas como Indio y Coachella también tendrán distribución temprana, por lo que los organizadores recomiendan llegar puntual para asegurar el acceso a los productos disponibles.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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