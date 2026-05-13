Miles de familias en California continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis entre el 15 y el 17 de mayo en ciudades como Fresno, Indio, Coachella, Parlier y otras zonas del estado. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.
📝 Requisitos para recibir alimentos gratis en California
En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:
- Presentarse en el horario indicado.
- En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el orden de llegada.
📌 Información sobre entrega de alimentos gratis en California
Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.
Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.
📅 Puntos de entrega de alimentos gratis en California de 15 al 17 de mayo
Según la información proporcionada por Central California Food Bank y Find Regional Food Bank, estos son los puntos de distribución de alimentos gratis en California del 15 al 17 de mayo:
|Fecha
|Punto de distribución
|Horario
|Dirección
|Viernes 15 de mayo
|LasFlores Park
|7:00 a.m. – 9:00 a.m.
|48400 Van Buren St., Coachella, CA
|Calwa - Rapto Divino
|8:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Rapto Divino, 3707 E Laurite Ave, Fresno, CA 93725
|Dinuba Hispanic SDA Church
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
|EOC - Parlier
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|1100 E Parlier Ave, Parlier, CA 93648
|Sábado 16 de mayo
|Mathis Home
|6:30 a.m. – 8:30 a.m.
|81410 Hwy. 111, Indio, CA
|University Presbyterian Church
|8:00 a.m. – 10:00 a.m.
|1776 E Roberts Ave, Fresno, CA 93710
|Annadale Baptist Church
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|1511 14th St, Sanger, CA 93657
|Westside Church of God
|9:00 a.m. – 11:30 a.m.
|1424 W California Ave, Fresno, CA 93706
|Domingo 17 de mayo
|No hay distribución
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Fresno concentra varios puntos de alimentos gratis en California este fin de semana
Entre las ciudades con más actividad destaca Fresno, donde habrá múltiples entregas tanto el viernes como el sábado. Iglesias y centros comunitarios abrirán sus puertas para apoyar a residentes que necesitan alimentos básicos durante el fin de semana.
Por otro lado, zonas como Indio y Coachella también tendrán distribución temprana, por lo que los organizadores recomiendan llegar puntual para asegurar el acceso a los productos disponibles.
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