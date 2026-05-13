Miles de familias en California continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis entre el 15 y el 17 de mayo en ciudades como Fresno, Indio, Coachella, Parlier y otras zonas del estado. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.

📝 Requisitos para recibir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

Presentarse en el horario indicado.

En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.

Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.

Respetar el orden de llegada.

Los eventos de alimentos gratis en California se realizarán principalmente el viernes y sábado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📌 Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

Muchas familias podrán acceder a alimentos gratis en California con solo acudir temprano. | Crédito: @cencalfoodbank / Instagram "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

📅 Puntos de entrega de alimentos gratis en California de 15 al 17 de mayo

Según la información proporcionada por Central California Food Bank y Find Regional Food Bank, estos son los puntos de distribución de alimentos gratis en California del 15 al 17 de mayo:

Fecha Punto de distribución Horario Dirección Viernes 15 de mayo LasFlores Park 7:00 a.m. – 9:00 a.m. 48400 Van Buren St., Coachella, CA Calwa - Rapto Divino 8:00 a.m. – 11:00 a.m. Rapto Divino, 3707 E Laurite Ave, Fresno, CA 93725 Dinuba Hispanic SDA Church 9:00 a.m. – 11:00 a.m. 312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618 EOC - Parlier 9:00 a.m. – 11:00 a.m. 1100 E Parlier Ave, Parlier, CA 93648 Sábado 16 de mayo Mathis Home 6:30 a.m. – 8:30 a.m. 81410 Hwy. 111, Indio, CA University Presbyterian Church 8:00 a.m. – 10:00 a.m. 1776 E Roberts Ave, Fresno, CA 93710 Annadale Baptist Church 9:00 a.m. – 11:00 a.m. 1511 14th St, Sanger, CA 93657 Westside Church of God 9:00 a.m. – 11:30 a.m. 1424 W California Ave, Fresno, CA 93706 Domingo 17 de mayo No hay distribución — —

Fresno concentra varios puntos de alimentos gratis en California este fin de semana

Entre las ciudades con más actividad destaca Fresno, donde habrá múltiples entregas tanto el viernes como el sábado. Iglesias y centros comunitarios abrirán sus puertas para apoyar a residentes que necesitan alimentos básicos durante el fin de semana.

Por otro lado, zonas como Indio y Coachella también tendrán distribución temprana, por lo que los organizadores recomiendan llegar puntual para asegurar el acceso a los productos disponibles.

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