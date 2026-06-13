Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos durante varios días de la semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos durante varios días de la semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si estás buscando apoyo alimentario, esta información puede ser de gran ayuda. Durante los próximos días se estarán realizando varias jornadas de alimentos gratis en del 15 al 18 de junio, distribuidas en distintos puntos del estado y en horarios específicos para facilitar el acceso a las familias que más lo necesitan. Estas entregas forman parte de iniciativas comunitarias y organizaciones locales que buscan garantizar que más personas puedan acceder a productos básicos sin costo. A continuación, te compartimos los lugares de reparto y los horarios actualizados, para que puedas ubicar el punto más cercano y organizar tu visita con anticipación.

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Distribución de alimentos gratis en California del 15 al 18 de junio

A continuación, el calendario de para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 15 al 18 de junio:

FechaHorarioLugarDirección
Lunes 15 de junio de 20269:00 am – 11:00 amEOC - Cantua Creek16101 S Derrick Ave, Cantua Creek, CA 93608
9:00 am – 11:00 amWest Hills College Lemoore555 College Ave, Lemoore, CA 93245
10:00 am – 12:00 pmIglesia Cristiana Siervos de Cristo-NM849 Skyline Blvd, Avenal, CA 93204
10:00 am – 12:00 pmNorth Fork Seventh Day Adventist - NM56160 Rd 200, North Fork, CA 93643
10:00 am – 1:00 pmWestside Family Services-Huron16854 4th St, Huron, CA 93234
10:30 am – 12:30 pmHinton Community Center2385 S Fairview Ave, Fresno, CA 93706
2:00 pm – 4:00 pmIglesia Jesus es El Señor1917 W Inyo Ave, Tulare, CA 93274
Martes 16 de junio de 20266:00 am – 8:00 amWoodlake Food Pantry199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286
9:00 am – 1:00 pmCoarsegold Historic Village-Mobile Pantry35300 CA-41, Coarsegold, CA 93614
9:00 am – 11:00 amEOC Orange Cove1705 S Anchor Ave, Orange Cove, CA 93646
9:00 am – 12:00 pmFresno - St. Rest Baptist Church1550 E Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706
9:00 am – 11:00 amOpen Gates Orosi - Orosi Memorial Hall41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
9:30 am – 11:30 amSt. James Episcopal Cathedral4147 E Dakota Ave, Fresno, CA 93726
10:00 am – 12:00 pmCorcoran-Fountain of Life1725 Chittenden Ave, Corcoran, CA 93212
11:00 am – 1:00 pmCantua Creek Education Center - NM29595 W Latta Ave, Cantua Creek, CA 93608
2:00 pm – 4:00 pmRural Foundation for Community Advancement (Earlimart)-NM712 E Washington St, Earlimart, CA 93219
2:30 pm – 4:30 pmRaisin City School District-USDA6330 W Bowles Ave, Raisin City, CA 93652
Miércoles 17 de junio de 20269:00 am – 12:00 pmCoalinga - Chapel Grace120 E Hawthorne St, Coalinga, CA 93210
9:00 am – 12:00 pmMalaga Community Center3582 S Winery Ave, Fresno, CA 93725
9:00 am – 11:00 amPeanut Butter & Jelly Ministries -NM3585 N Blythe Ave, Fresno, CA 93722
10:00 am – 12:00 pmFamily Health Care Network-Goshen7210 Ave 308, Visalia, CA 93291
10:00 am – 12:00 pmSan Joaquin Veterans Memorial Hall22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
10:00 am – 12:00 pmWestside Family Services-Kerman15101 W Kearney Blvd, Kerman, CA 93630
2:00 pm – 4:00 pmFresno United2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
Jueves 18 de junio de 20268:30 am – 10:30 amCalifornia Hotel851 Van Ness Ave, Fresno, CA 93721
9:00 am – 11:00 amEOC Fresno - LLC1805 E California Ave, Fresno, CA 93706
9:00 am – 11:00 amMountain Valley Church30598 E Kings Canyon Rd, Squaw Valley, CA 93675
9:00 am – 12:00 pmThe Salvation Army Visalia1501 W Main St, Visalia, CA 93291
9:00 am – 2:00 pmWestside Youth Center1709 7th St, Mendota, CA 93640
10:00 am – 12:00 pmAuberry - Big Sandy Rancheria37387 Auberry Mission Rd, Auberry, CA 93602
10:00 am – 12:00 pmClovis Community College10309 N Willow Ave, Fresno, CA 93720
10:00 am – 12:00 pmEpiscopal Church of the Savior519 N Douty St, Hanford, CA 93230
10:00 am – 12:00 pmFirebaugh Rodeo Grounds1191 P St, Firebaugh, CA 93622
10:00 am – 12:00 pmLanare Community Center - Neighborhood Market20620 S Grantland, Riverdale, CA 93656
12:30 pm – 2:30 pmWest Fresno Family Resource Center-NM1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
2:00 pm – 4:00 pmClovis Hills Community Church819 Tulare St, Fresno, CA 93706

Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 01 al 04 de junio, puedes buscar más los puntos de entrega en el localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank. Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.

Las jornadas de alimentos gratis en California buscan apoyar a las familias que necesitan acceso a productos básicos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Las jornadas de alimentos gratis en California buscan apoyar a las familias que necesitan acceso a productos básicos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cómo conseguir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

  • Presentarse en el horario indicado.
  • En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
  • Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
  • Respetar el orden de llegada.
Revisa los horarios y lugares de los alimentos gratis en California para acudir al punto más cercano. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Revisa los horarios y lugares de los alimentos gratis en California para acudir al punto más cercano. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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