Si estás buscando apoyo alimentario, esta información puede ser de gran ayuda. Durante los próximos días se estarán realizando varias jornadas de alimentos gratis en California del 15 al 18 de junio, distribuidas en distintos puntos del estado y en horarios específicos para facilitar el acceso a las familias que más lo necesitan. Estas entregas forman parte de iniciativas comunitarias y organizaciones locales que buscan garantizar que más personas puedan acceder a productos básicos sin costo. A continuación, te compartimos los lugares de reparto y los horarios actualizados, para que puedas ubicar el punto más cercano y organizar tu visita con anticipación.
Distribución de alimentos gratis en California del 15 al 18 de junio
A continuación, el calendario de Central California Food Bank para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 15 al 18 de junio:
|Fecha
|Horario
|Lugar
|Dirección
|Lunes 15 de junio de 2026
|9:00 am – 11:00 am
|EOC - Cantua Creek
|16101 S Derrick Ave, Cantua Creek, CA 93608
|9:00 am – 11:00 am
|West Hills College Lemoore
|555 College Ave, Lemoore, CA 93245
|10:00 am – 12:00 pm
|Iglesia Cristiana Siervos de Cristo-NM
|849 Skyline Blvd, Avenal, CA 93204
|10:00 am – 12:00 pm
|North Fork Seventh Day Adventist - NM
|56160 Rd 200, North Fork, CA 93643
|10:00 am – 1:00 pm
|Westside Family Services-Huron
|16854 4th St, Huron, CA 93234
|10:30 am – 12:30 pm
|Hinton Community Center
|2385 S Fairview Ave, Fresno, CA 93706
|2:00 pm – 4:00 pm
|Iglesia Jesus es El Señor
|1917 W Inyo Ave, Tulare, CA 93274
|Martes 16 de junio de 2026
|6:00 am – 8:00 am
|Woodlake Food Pantry
|199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286
|9:00 am – 1:00 pm
|Coarsegold Historic Village-Mobile Pantry
|35300 CA-41, Coarsegold, CA 93614
|9:00 am – 11:00 am
|EOC Orange Cove
|1705 S Anchor Ave, Orange Cove, CA 93646
|9:00 am – 12:00 pm
|Fresno - St. Rest Baptist Church
|1550 E Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706
|9:00 am – 11:00 am
|Open Gates Orosi - Orosi Memorial Hall
|41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
|9:30 am – 11:30 am
|St. James Episcopal Cathedral
|4147 E Dakota Ave, Fresno, CA 93726
|10:00 am – 12:00 pm
|Corcoran-Fountain of Life
|1725 Chittenden Ave, Corcoran, CA 93212
|11:00 am – 1:00 pm
|Cantua Creek Education Center - NM
|29595 W Latta Ave, Cantua Creek, CA 93608
|2:00 pm – 4:00 pm
|Rural Foundation for Community Advancement (Earlimart)-NM
|712 E Washington St, Earlimart, CA 93219
|2:30 pm – 4:30 pm
|Raisin City School District-USDA
|6330 W Bowles Ave, Raisin City, CA 93652
|Miércoles 17 de junio de 2026
|9:00 am – 12:00 pm
|Coalinga - Chapel Grace
|120 E Hawthorne St, Coalinga, CA 93210
|9:00 am – 12:00 pm
|Malaga Community Center
|3582 S Winery Ave, Fresno, CA 93725
|9:00 am – 11:00 am
|Peanut Butter & Jelly Ministries -NM
|3585 N Blythe Ave, Fresno, CA 93722
|10:00 am – 12:00 pm
|Family Health Care Network-Goshen
|7210 Ave 308, Visalia, CA 93291
|10:00 am – 12:00 pm
|San Joaquin Veterans Memorial Hall
|22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
|10:00 am – 12:00 pm
|Westside Family Services-Kerman
|15101 W Kearney Blvd, Kerman, CA 93630
|2:00 pm – 4:00 pm
|Fresno United
|2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
|Jueves 18 de junio de 2026
|8:30 am – 10:30 am
|California Hotel
|851 Van Ness Ave, Fresno, CA 93721
|9:00 am – 11:00 am
|EOC Fresno - LLC
|1805 E California Ave, Fresno, CA 93706
|9:00 am – 11:00 am
|Mountain Valley Church
|30598 E Kings Canyon Rd, Squaw Valley, CA 93675
|9:00 am – 12:00 pm
|The Salvation Army Visalia
|1501 W Main St, Visalia, CA 93291
|9:00 am – 2:00 pm
|Westside Youth Center
|1709 7th St, Mendota, CA 93640
|10:00 am – 12:00 pm
|Auberry - Big Sandy Rancheria
|37387 Auberry Mission Rd, Auberry, CA 93602
|10:00 am – 12:00 pm
|Clovis Community College
|10309 N Willow Ave, Fresno, CA 93720
|10:00 am – 12:00 pm
|Episcopal Church of the Savior
|519 N Douty St, Hanford, CA 93230
|10:00 am – 12:00 pm
|Firebaugh Rodeo Grounds
|1191 P St, Firebaugh, CA 93622
|10:00 am – 12:00 pm
|Lanare Community Center - Neighborhood Market
|20620 S Grantland, Riverdale, CA 93656
|12:30 pm – 2:30 pm
|West Fresno Family Resource Center-NM
|1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
|2:00 pm – 4:00 pm
|Clovis Hills Community Church
|819 Tulare St, Fresno, CA 93706
Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 01 al 04 de junio, puedes buscar más AQUÍ los puntos de entrega en el localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank. Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.
Cómo conseguir alimentos gratis en California
En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:
- Presentarse en el horario indicado.
- En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el orden de llegada.
Información sobre entrega de alimentos gratis en California
Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.
Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.
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