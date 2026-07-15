Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California gracias a las jornadas de distribución organizadas por bancos de alimentos, iglesias y organizaciones comunitarias. Del 17 al 19 de julio, se llevarán a cabo entregas gratuitas de despensas en diferentes ciudades del estado, con puntos habilitados y horarios específicos para facilitar el acceso de quienes más lo necesitan. Si buscas ayuda alimentaria, a continuación encontrarás la lista de lugares, fechas y horarios disponibles para recoger este apoyo alimentario.
Las distribuciones estarán a cargo del Central California Food Bank y se desarrollarán en iglesias, centros comunitarios y organizaciones locales de ciudades como Fresno, Parlier, Porterville y Firebaugh. Los asistentes podrán acercarse a las sedes establecidas dentro de los horarios anunciados para recoger alimentos mientras duren las existencias.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 17 al 19 de julio?
El calendario de distribución del Central California Food Bank incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:
|Viernes 17 de julio
|8:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Calwa – Rapto Divino
|Rapto Divino, 3707 E Laurite Ave, Fresno, CA 93725
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Dinuba Hispanic SDA Church
|312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|EOC – Parlier
|1100 E Parlier Ave, Parlier, CA 93648
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|The Salvation Army Hanford
|380 Ivy, Hanford, CA 93230
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Celebration Nation Madera
|Parkwood Park, Madera, CA 93637
(Distribución sobre Watt St., entre San Bruno y Georgia Ave. Se recomienda llevar carrito o bolsas.)
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Cold Springs Rancheria
|32861 Sycamore Road, Tollhouse, CA 93667
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Friends of Calwa
|3980 E Jensen Ave, Fresno, CA 93725
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Tule River Justice Center-NM
|129 South Reservation Road, California 93257
|1:00 p.m. – 3:00 p.m.
|Mt. Olive Baptist Church
|101 W Clinton Ave, Fresno, CA 93705
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Central Valley SDA Church
|3901 E Clinton Ave, Fresno, CA 93703
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|A Hopeful Encounter
|3253 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|Centro Familiar Cosecha Abundante
|2540 S Main St, Porterville, CA 93257
|3:30 p.m. – 4:30 p.m.
|Harmony Korean Church
|403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727
|Sábado 18 de julio
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Annadale Baptist Church
|1511 14th St, Sanger, CA 93657
|9:00 a.m. – 11:30 a.m.
|Westside Church of God
|1424 W California Ave, Fresno, CA 93706
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|New Kingdom Church
|1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Pixley First Assembly of God
|703 S Elm St, Pixley, CA 93256
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Valley Voices Stratford
|St. Joseph Catholic Church, 19300 Empire St, Stratford, CA 93266
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Iglesia Jesucristo Mi Roca
|2035 N Helm Canal Rd, Firebaugh, CA 93622
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Ministerio Cristiano Pentecostal La Voz de Dios
|5509 S Newmark Ave, Parlier, CA 93648
|Domingo 19 de julio
|No se registra distribución de alimentos gratis en California
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Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California
Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.
Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.
Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.
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