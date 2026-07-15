Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 17 al 19 de julio en distintos puntos del estado. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 17 al 19 de julio en distintos puntos del estado. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en gracias a las jornadas de distribución organizadas por bancos de alimentos, iglesias y organizaciones comunitarias. Del 17 al 19 de julio, se llevarán a cabo entregas gratuitas de despensas en diferentes ciudades del estado, con puntos habilitados y horarios específicos para facilitar el acceso de quienes más lo necesitan. Si buscas ayuda alimentaria, a continuación encontrarás la lista de lugares, fechas y horarios disponibles para recoger este apoyo alimentario.

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Las distribuciones estarán a cargo del y se desarrollarán en iglesias, centros comunitarios y organizaciones locales de ciudades como Fresno, Parlier, Porterville y Firebaugh. Los asistentes podrán acercarse a las sedes establecidas dentro de los horarios anunciados para recoger alimentos mientras duren las existencias.

Consulta los horarios y ubicaciones para acceder a alimentos gratis en California sin costo. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank
Consulta los horarios y ubicaciones para acceder a alimentos gratis en California sin costo. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 17 al 19 de julio?

El calendario de distribución del Central California Food Bank incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:

Viernes 17 de julio8:00 a.m. – 11:00 a.m.Calwa – Rapto DivinoRapto Divino, 3707 E Laurite Ave, Fresno, CA 93725
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Dinuba Hispanic SDA Church312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
9:00 a.m. – 11:00 a.m.EOC – Parlier1100 E Parlier Ave, Parlier, CA 93648
9:00 a.m. – 11:00 a.m.The Salvation Army Hanford380 Ivy, Hanford, CA 93230
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Celebration Nation MaderaParkwood Park, Madera, CA 93637
(Distribución sobre Watt St., entre San Bruno y Georgia Ave. Se recomienda llevar carrito o bolsas.)
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Cold Springs Rancheria32861 Sycamore Road, Tollhouse, CA 93667
11:00 a.m. – 1:00 p.m.Friends of Calwa3980 E Jensen Ave, Fresno, CA 93725
11:00 a.m. – 1:00 p.m.Tule River Justice Center-NM129 South Reservation Road, California 93257
1:00 p.m. – 3:00 p.m.Mt. Olive Baptist Church101 W Clinton Ave, Fresno, CA 93705
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Central Valley SDA Church3901 E Clinton Ave, Fresno, CA 93703
3:00 p.m. – 5:00 p.m.A Hopeful Encounter3253 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
3:00 p.m. – 5:00 p.m.Centro Familiar Cosecha Abundante2540 S Main St, Porterville, CA 93257
3:30 p.m. – 4:30 p.m.Harmony Korean Church403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727
Sábado 18 de julio9:00 a.m. – 11:00 a.m.Annadale Baptist Church1511 14th St, Sanger, CA 93657
9:00 a.m. – 11:30 a.m.Westside Church of God1424 W California Ave, Fresno, CA 93706
10:00 a.m. – 12:00 p.m.New Kingdom Church1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Pixley First Assembly of God703 S Elm St, Pixley, CA 93256
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Valley Voices StratfordSt. Joseph Catholic Church, 19300 Empire St, Stratford, CA 93266
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Iglesia Jesucristo Mi Roca2035 N Helm Canal Rd, Firebaugh, CA 93622
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Ministerio Cristiano Pentecostal La Voz de Dios5509 S Newmark Ave, Parlier, CA 93648
Domingo 19 de julioNo se registra distribución de alimentos gratis en California--
Miles de familias podrán beneficiarse de los alimentos gratis en California gracias a las jornadas de distribución. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank
Miles de familias podrán beneficiarse de los alimentos gratis en California gracias a las jornadas de distribución. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank

Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California

Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.

Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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