Los alimentos gratis en California del 17 al 20 de agosto estarán disponibles en numerosos puntos de distribución de distintas comunidades. Las jornadas se realizarán en ciudades como Fresno, Visalia, Tulare, Lemoore y otras localidades, con horarios que varían según cada sede. Revisa las fechas, direcciones y horas de atención para identificar el punto más cercano y organizar tu visita para recibir comida sin costo.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 17 al 20 de agosto?
El calendario de distribución del Central California Food Bank incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:
|Fecha
|Lugar
|Horario
|Dirección
|Lunes 17 de agosto
|EOC - Cantua Creek
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|16101 S Derrick Ave, Cantua Creek, CA 93608
|West Hills College Lemoore
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|555 College Ave, Lemoore, CA 93245
|Hinton Community Center
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|2385 S Fairview Ave, Fresno, CA 93706
|Iglesia Cristiana Siervos de Cristo-NM
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|849 Skyline Blvd, Avenal, CA 93204
|North Fork Seventh Day Adventist - NM
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|56160 Rd 200, North Fork, CA 93643
|Westside Family Services-Huron-NM
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|36618 S Lassen Ave, Huron, CA 93234
|Iglesia Jesus es El Señor
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|1917 W Inyo Ave, Tulare, CA 93274
|Martes 18 de agosto
|Woodlake Food Pantry
|6:00 a. m. – 8:00 a. m.
|199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286
|Coarsegold Historic Village-Mobile Pantry
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|35300 CA-41, Coarsegold, CA 93614
|EOC Orange Cove
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|1705 S Anchor Ave, Orange Cove, CA 93646
|Fresno - St. Rest Baptist Church
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|1550 E Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706
|Open Gates Orosi - Orosi Memorial Hall
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
|St. James Episcopal Cathedral
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|4147 E Dakota Ave, Fresno, CA 93726
|Cantua Creek Education Center - USDA and Neighborhood Market
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|29595 W Latta Ave, Cantua Creek, CA 93608
|Corcoran-Fountain of Life
|11:30 a. m. – 1:30 p. m.
|1725 Chittenden Ave, Corcoran, CA 93212
|Rural Foundation for Community Advancement (Earlimart)-NM
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|712 E Washington St, Earlimart, CA 93219
|Springville Ranch ADHC
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|No especificada
|Raisin City School District- USDA
|2:30 p. m. – 4:30 p. m.
|6330 W Bowles Ave, Raisin City, CA 93652
|Miércoles 19 de agosto
|Coalinga - Chapel Grace
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|120 E Hawthorne St, Coalinga, CA 93210
|Malaga Community Center
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|3582 S Winery Ave, Fresno, CA 93725
|Peanut Butter & Jelly Ministries -NM
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|3585 N Blythe Ave, Fresno, CA 93722
|Family Health Care Network-Goshen
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|7210 Avenue 308, Visalia, CA 93291
|Manna House of Oakhurst - NM
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|40399 Junction Dr, Oakhurst, CA 93644
|San Joaquin Veterans Memorial Hall
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
|Westside Family Services-Kerman
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|15101 W Kearney Blvd, Kerman, CA 93630
|Fresno United - HOLD
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
|Jueves 20 de agosto
|California Hotel
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|851 Van Ness Ave, Fresno, CA 93721
|EOC Fresno - LLC
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|1805 E California Ave, Fresno, CA 93706
|Mountain Valley Church
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|30598 E Kings Canyon Rd, Squaw Valley, CA 93675
|The Salvation Army Visalia
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|1501 W Main St, Visalia, CA 93291
|Westside Youth Center
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|1709 7th St, Mendota, CA 93640
|Auberry - Big Sandy Rancheria
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|37387 Auberry Mission Rd, Auberry, CA 93602
|Clovis Community College
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|10309 N Willow Ave, Fresno, CA 93720
|Episcopal Church of the Savior
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|519 N Douty St, Hanford, CA 93230
|Firebaugh
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|1191 P St, Firebaugh, CA 93622
|Lanare Community Center- Neighborhood Market
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|20620 S Grantland, Riverdale, CA 93656
|West Fresno Family Resource Center- NM
|12:30 p. m. – 2:30 p. m.
|1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California
Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.
Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.
Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.
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