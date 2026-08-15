Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 17 al 20 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 17 al 20 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Los alimentos gratis en del 17 al 20 de agosto estarán disponibles en numerosos puntos de distribución de distintas comunidades. Las jornadas se realizarán en ciudades como Fresno, Visalia, Tulare, Lemoore y otras localidades, con horarios que varían según cada sede. Revisa las fechas, direcciones y horas de atención para identificar el punto más cercano y organizar tu visita para recibir comida sin costo.

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¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 17 al 20 de agosto?

El calendario de distribución del incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:

FechaLugarHorarioDirección
Lunes 17 de agostoEOC - Cantua Creek9:00 a. m. – 11:00 a. m.16101 S Derrick Ave, Cantua Creek, CA 93608
West Hills College Lemoore9:00 a. m. – 11:00 a. m.555 College Ave, Lemoore, CA 93245
Hinton Community Center9:30 a. m. – 11:30 a. m.2385 S Fairview Ave, Fresno, CA 93706
Iglesia Cristiana Siervos de Cristo-NM10:00 a. m. – 12:00 p. m.849 Skyline Blvd, Avenal, CA 93204
North Fork Seventh Day Adventist - NM10:00 a. m. – 12:00 p. m.56160 Rd 200, North Fork, CA 93643
Westside Family Services-Huron-NM10:00 a. m. – 1:00 p. m.36618 S Lassen Ave, Huron, CA 93234
Iglesia Jesus es El Señor2:00 p. m. – 4:00 p. m.1917 W Inyo Ave, Tulare, CA 93274
Martes 18 de agostoWoodlake Food Pantry6:00 a. m. – 8:00 a. m.199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286
Coarsegold Historic Village-Mobile Pantry9:00 a. m. – 12:00 p. m.35300 CA-41, Coarsegold, CA 93614
EOC Orange Cove9:00 a. m. – 11:00 a. m.1705 S Anchor Ave, Orange Cove, CA 93646
Fresno - St. Rest Baptist Church9:00 a. m. – 12:00 p. m.1550 E Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706
Open Gates Orosi - Orosi Memorial Hall9:00 a. m. – 11:00 a. m.41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
St. James Episcopal Cathedral9:30 a. m. – 11:30 a. m.4147 E Dakota Ave, Fresno, CA 93726
Cantua Creek Education Center - USDA and Neighborhood Market11:00 a. m. – 1:00 p. m.29595 W Latta Ave, Cantua Creek, CA 93608
Corcoran-Fountain of Life11:30 a. m. – 1:30 p. m.1725 Chittenden Ave, Corcoran, CA 93212
Rural Foundation for Community Advancement (Earlimart)-NM2:00 p. m. – 4:00 p. m.712 E Washington St, Earlimart, CA 93219
Springville Ranch ADHC2:00 p. m. – 4:00 p. m.No especificada
Raisin City School District- USDA2:30 p. m. – 4:30 p. m.6330 W Bowles Ave, Raisin City, CA 93652
Miércoles 19 de agostoCoalinga - Chapel Grace9:00 a. m. – 12:00 p. m.120 E Hawthorne St, Coalinga, CA 93210
Malaga Community Center9:00 a. m. – 12:00 p. m.3582 S Winery Ave, Fresno, CA 93725
Peanut Butter & Jelly Ministries -NM9:00 a. m. – 11:00 a. m.3585 N Blythe Ave, Fresno, CA 93722
Family Health Care Network-Goshen10:00 a. m. – 12:00 p. m.7210 Avenue 308, Visalia, CA 93291
Manna House of Oakhurst - NM10:00 a. m. – 12:00 p. m.40399 Junction Dr, Oakhurst, CA 93644
San Joaquin Veterans Memorial Hall10:00 a. m. – 12:00 p. m.22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
Westside Family Services-Kerman10:00 a. m. – 12:00 p. m.15101 W Kearney Blvd, Kerman, CA 93630
Fresno United - HOLD2:00 p. m. – 4:00 p. m.2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
Jueves 20 de agostoCalifornia Hotel8:30 a. m. – 10:30 a. m.851 Van Ness Ave, Fresno, CA 93721
EOC Fresno - LLC9:00 a. m. – 11:00 a. m.1805 E California Ave, Fresno, CA 93706
Mountain Valley Church9:00 a. m. – 11:00 a. m.30598 E Kings Canyon Rd, Squaw Valley, CA 93675
The Salvation Army Visalia9:00 a. m. – 12:00 p. m.1501 W Main St, Visalia, CA 93291
Westside Youth Center9:00 a. m. – 12:00 p. m.1709 7th St, Mendota, CA 93640
Auberry - Big Sandy Rancheria10:00 a. m. – 12:00 p. m.37387 Auberry Mission Rd, Auberry, CA 93602
Clovis Community College10:00 a. m. – 12:00 p. m.10309 N Willow Ave, Fresno, CA 93720
Episcopal Church of the Savior10:00 a. m. – 12:00 p. m.519 N Douty St, Hanford, CA 93230
Firebaugh10:00 a. m. – 12:00 p. m.1191 P St, Firebaugh, CA 93622
Lanare Community Center- Neighborhood Market10:00 a. m. – 12:00 p. m.20620 S Grantland, Riverdale, CA 93656
West Fresno Family Resource Center- NM12:30 p. m. – 2:30 p. m.1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 17 al 20 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 17 al 20 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank

Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California

Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 17 al 20 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 17 al 20 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank

Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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