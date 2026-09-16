Las familias que buscan alimentos gratis en California tendrán varias opciones durante el fin de semana del 18 al 20 de septiembre. Diferentes organizaciones, iglesias y centros comunitarios realizarán jornadas de distribución en distintas ciudades, con horarios establecidos para quienes necesiten acceder a estos productos sin costo. A continuación, conoce los lugares, fechas y horarios de estas entregas para que puedas identificar el punto más cercano y organizar tu visita.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 18 al 20 de septiembre?
El calendario de distribución de alimentos del Central California Food Bank contempla diversas jornadas programadas en distintas fechas y comunidades de California.
A continuación, te presento el detalle de cada actividad, incluyendo los días, horarios y ubicaciones donde se realizarán las entregas, para que puedas identificar con anticipación el punto más cercano y organizar tu visita.
|Fecha
|Horario
|Lugar
|Dirección
|Viernes 18 de septiembre
|8:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Calwa- Rapto Divino
|3707 E Laurite Ave, Fresno, CA 93725
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Dinuba Hispanic SDA Church
|312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|EOC - Parlier
|690 S Newmark Ave, Parlier, CA 93648
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|The Salvation Army Hanford
|380 Ivy, Hanford, CA 93230
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Celebration Nation Madera
|Parkwood Park, Madera, CA 93637
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Tule River Justice Center-NM
|129 South Reservation Road, California 93257
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Friends of Calwa
|3980 E Jensen Ave, Fresno, CA 93725
|1:00 p.m. – 3:00 p.m.
|Mt. Olive Baptist Church
|101 W Clinton Ave, Fresno, CA 93705
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Central Valley SDA Church
|3901 E Clinton Ave, Fresno, CA 93703
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|A Hopeful Encounter
|3253 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|Centro Familiar Cosecha Abundante
|2540 S Main St, Porterville, CA 93257
|3:30 p.m. – 4:30 p.m.
|Harmony Korean Church
|403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727
|Sábado 19 de septiembre
|8:00 a.m. – 10:00 a.m.
|University Presbyterian Church
|1776 E Roberts Ave, Fresno, CA 93710
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Annadale Baptist Church
|1511 14th St, Sanger, CA 93657
|9:00 a.m. – 11:30 a.m.
|Westside Church of God
|1424 W California Ave, Fresno, CA 93706
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|New Kingdom Church
|1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Pixley First Assembly of God
|703 S Elm St, Pixley, CA 93256
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Valley Voices Stratford
|St. Joseph Catholic Church, 19300 Empire St, Stratford, CA 93266
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Iglesia Jesucristo Mi Roca
|2035 N Helm Canal Rd, Firebaugh, CA 93622
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Ministerio Cristiano Pentecostal La Voz De Dios
|5509 S Newmark Ave, Parlier, CA 93648
|2:30 p.m. – 4:30 p.m.
|Blakeney Children Foundation -NM
|4666 N Maple Ave, Fresno, CA 93726
|Domingo 20 de septiembre
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|No se registra distribución de alimentos gratis en California
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¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?
Si buscas alimentos gratis en California, lo recomendable es acudir al punto de distribución elegido dentro del horario establecido. Debido a que algunas jornadas pueden entregar productos hasta agotar existencias, llegar con anticipación puede ser importante para asegurar la atención.
Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank para apoyar a comunidades que atraviesan dificultades económicas y facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.
Importante: las fechas, horarios y cantidades disponibles pueden cambiar. Antes de trasladarte, verifica la información de la jornada para evitar inconvenientes.