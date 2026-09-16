Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Las familias que buscan alimentos gratis en tendrán varias opciones durante el fin de semana del 18 al 20 de septiembre. Diferentes organizaciones, iglesias y centros comunitarios realizarán jornadas de distribución en distintas ciudades, con horarios establecidos para quienes necesiten acceder a estos productos sin costo. A continuación, conoce los lugares, fechas y horarios de estas entregas para que puedas identificar el punto más cercano y organizar tu visita.

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¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 18 al 20 de septiembre?

El calendario de distribución de alimentos del contempla diversas jornadas programadas en distintas fechas y comunidades de California.

Consulta los puntos habilitados para recibir alimentos gratis en California durante este fin de semana. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Consulta los puntos habilitados para recibir alimentos gratis en California durante este fin de semana. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

A continuación, te presento el detalle de cada actividad, incluyendo los días, horarios y ubicaciones donde se realizarán las entregas, para que puedas identificar con anticipación el punto más cercano y organizar tu visita.

FechaHorarioLugarDirección
Viernes 18 de septiembre8:00 a.m. – 11:00 a.m.Calwa- Rapto Divino3707 E Laurite Ave, Fresno, CA 93725
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Dinuba Hispanic SDA Church312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
9:00 a.m. – 11:00 a.m.EOC - Parlier690 S Newmark Ave, Parlier, CA 93648
9:00 a.m. – 11:00 a.m.The Salvation Army Hanford380 Ivy, Hanford, CA 93230
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Celebration Nation MaderaParkwood Park, Madera, CA 93637
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Tule River Justice Center-NM129 South Reservation Road, California 93257
11:00 a.m. – 1:00 p.m.Friends of Calwa3980 E Jensen Ave, Fresno, CA 93725
1:00 p.m. – 3:00 p.m.Mt. Olive Baptist Church101 W Clinton Ave, Fresno, CA 93705
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Central Valley SDA Church3901 E Clinton Ave, Fresno, CA 93703
3:00 p.m. – 5:00 p.m.A Hopeful Encounter3253 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
3:00 p.m. – 5:00 p.m.Centro Familiar Cosecha Abundante2540 S Main St, Porterville, CA 93257
3:30 p.m. – 4:30 p.m.Harmony Korean Church403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727
Sábado 19 de septiembre8:00 a.m. – 10:00 a.m.University Presbyterian Church1776 E Roberts Ave, Fresno, CA 93710
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Annadale Baptist Church1511 14th St, Sanger, CA 93657
9:00 a.m. – 11:30 a.m.Westside Church of God1424 W California Ave, Fresno, CA 93706
10:00 a.m. – 12:00 p.m.New Kingdom Church1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Pixley First Assembly of God703 S Elm St, Pixley, CA 93256
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Valley Voices StratfordSt. Joseph Catholic Church, 19300 Empire St, Stratford, CA 93266
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Iglesia Jesucristo Mi Roca2035 N Helm Canal Rd, Firebaugh, CA 93622
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Ministerio Cristiano Pentecostal La Voz De Dios5509 S Newmark Ave, Parlier, CA 93648
2:30 p.m. – 4:30 p.m.Blakeney Children Foundation -NM4666 N Maple Ave, Fresno, CA 93726
Domingo 20 de septiembreNo se registra distribución de alimentos gratis en California
Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si buscas alimentos gratis en California, lo recomendable es acudir al punto de distribución elegido dentro del horario establecido. Debido a que algunas jornadas pueden entregar productos hasta agotar existencias, llegar con anticipación puede ser importante para asegurar la atención.

Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank para apoyar a comunidades que atraviesan dificultades económicas y facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.

Importante: las fechas, horarios y cantidades disponibles pueden cambiar. Antes de trasladarte, verifica la información de la jornada para evitar inconvenientes.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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