Esta semana habrá alimentos gratis en California en distintos puntos de entrega. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Miles de familias en continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California entre el 18 y el 21 de mayo en ciudades como Fresno, Visalia, Tulare, Coalinga y otras zonas del estado. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.

📝 Requisitos para recibir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

  • Presentarse en el horario indicado.
  • En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
  • Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
  • Respetar el orden de llegada.
📌 Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

📅 Puntos de entrega de alimentos gratis en California de 18 al 21 de mayo

Según la información proporcionada por y , estos son los puntos de distribución de alimentos gratis en California del 18 al 21 de mayo:

FechaLugarHorarioDirecciónDetalles
Lunes 18EOC – Cantua Creek9:00 am – 11:00 am16101 S Derrick Ave, Cantua Creek, CA 93608Entrega de despensas. Se recomienda llegar con anticipación.
Shrine of Our Lady of Fatima9:00 am – 11:00 am20855 S Fatima Ave, Laton, CA 93242Entrega de despensas para la comunidad local.
West Hills College Lemoore – Mobile Pantry9:00 am – 11:00 am555 College Ave, Lemoore, CA 93245Drive‑thru. La fila comienza a las 8:30 am. No se necesita cita, servicio por orden de llegada y hasta agotar stock. Hay atención a pie con carrito.
Iglesia Cristiana Siervos de Cristo (Neighborhood Market)10:00 am – 12:00 pm849 Skyline Blvd, Avenal, CA 93204Mercado comunitario de alimentos básicos.
North Fork Seventh Day Adventist – NM10:00 am – 12:00 pm56160 Rd 200, North Fork, CA 93643Entrega de alimentos para residentes de la zona.
Westside Family Services – Huron10:00 am – 1:00 pm16854 4th St, Huron, CA 93234Distribución de despensas familiares.
Hinton Community Center10:30 am – 12:30 pm2385 S Fairview Ave, Fresno, CA 93706Comida para familias de Fresno y alrededores.
Iglesia El Buen Pastor10:30 am – 12:30 pm863 11th St, Orange Cove, CA 93646Entrega de despensas para la comunidad hispana.
Iglesia Jesús es El Señor (Neighborhood Market)2:00 pm – 4:00 pm1917 W Inyo Ave, Tulare, CA 93274Mercado comunitario con productos variados.
Martes 19Woodlake Food Pantry6:00 am – 8:00 am199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286Reparto temprano de despensas; conviene llegar antes del inicio.
Coarsegold Historic Village – Mobile Pantry9:00 am – 1:00 pm35300 CA‑41, Coarsegold, CA 93614Despensas móviles para familias de la zona.
EOC Orange Cove9:00 am – 11:00 am1705 S Anchor Ave, Orange Cove, CA 93646Distribución de alimentos básicos.
Fresno – St. Rest Baptist Church9:00 am – 12:00 pm1550 E Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706Iglesia que reparte despensas para la comunidad.
Open Gates Orosi – Orosi Memorial Hall9:00 am – 11:00 am41645 Rd 128, Orosi, CA 93647Entrega de comida; informes al (559) 591‑1241.
St. James Episcopal Cathedral9:30 am – 11:30 am4147 E Dakota Ave, Fresno, CA 93726Despensas para familias de Fresno.
Corcoran – Fountain of Life (Neighborhood Market)10:00 am – 12:00 pm1725 Chittenden Ave, Corcoran, CA 93212Mercado comunitario de alimentos; horario aproximado extendido.
Cantua Creek Education Center – NM11:00 am – 1:00 pm29595 W Latta Ave, Cantua Creek, CA 93608Entrega de despensas para residentes locales.
Rural Foundation for Community Advancement – Earlimart (NM)2:00 pm – 4:00 pm712 E Washington St, Earlimart, CA 93219Distribución de alimentos; informes al (661) 586‑3031.
Raisin City School District – USDA2:30 pm – 4:30 pm6330 W Bowles Ave, Raisin City, CA 93652Programa USDA de entrega de comida.
Sky Valley Community Center 4:00 pm - 5:00 pm 20905 Hot Springs Rd., Desert Hot Springs
Miércoles 20Coalinga – Chapel Grace9:00 am – 12:00 pm120 E Hawthorne St, Coalinga, CA 93210Entrega de despensas en iglesia local.
Malaga Community Center9:00 am – 12:00 pm3582 S Winery Ave, Fresno, CA 93725Centro comunitario con reparto de alimentos.
Peanut Butter & Jelly Ministries – NM9:00 am – 11:00 am3585 N Blythe Ave, Fresno, CA 93722Entrega de comida para familias y personas sin recursos.
Family Health Care Network – Goshen10:00 am – 12:00 pm7210 Avenue 308, Visalia, CA 93291Reparto de alimentos asociado a red de salud comunitaria.
San Joaquin Veterans Memorial Hall10:00 am – 12:00 pm22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660Entrega para veteranos y comunidad general.
Westside Family Services – Kerman10:00 am – 12:00 pm15101 W Kearney Blvd, Kerman, CA 93630Despensas familiares gratuitas.
Fresno United2:00 pm – 4:00 pm2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706Distribución de alimentos por la tarde.
Porterville Unified @ Butterfield Charter (
pausado
)		4:00 pm – 6:30 pm900 Pioneer Ave, Porterville, CA 93257Operativo actualmente en pausa; se recomienda verificar antes de ir.
Desert Mirage HS 4:00 pm - 6:00 pm 86150 Ave 66th, Thermal
Jueves 21California Hotel8:30 am – 10:30 am851 Van Ness Ave, Fresno, CA 93721Despensas para residentes de Fresno.
EOC Fresno – LLC9:00 am – 11:00 am1805 E California Ave, Fresno, CA 93706Entrega matutina de alimentos.
Mountain Valley Church9:00 am – 11:00 am30598 E Kings Canyon Rd, Squaw Valley, CA 93675Despensas para familias de Squaw Valley.
The Salvation Army Visalia9:00 am – 12:00 pm1501 W Main St, Visalia, CA 93291Distribución de comida; informes al (818) 601‑0525.
Westside Youth Center9:00 am – 2:00 pm1709 7th St, Mendota, CA 93640Operativo de larga duración durante el día.
Auberry – Big Sandy Rancheria (USDA & Neighborhood Market)10:00 am – 12:00 pm37387 Auberry Mission Rd, Auberry, CA 93602Programa combinado USDA y mercado comunitario.
Clovis Community College10:00 am – 12:00 pm10309 N Willow Ave, Fresno, CA 93720Entrega en campus universitario.
Episcopal Church of the Savior10:00 am – 12:00 pm519 N Douty St, Hanford, CA 93230Despensas para la comunidad local.
Firebaugh – Rodeo Grounds10:00 am – 12:00 pm1191 P St, Firebaugh, CA 93622Distribución en el recinto ferial de la ciudad.
Lanare Community Center – Neighborhood Market10:00 am – 12:00 pm20620 S Grantland, Riverdale, CA 93656Mercado comunitario con productos variados.
West Fresno Family Resource Center – NM12:30 pm – 2:30 pm1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706Reparto de alimentos al mediodía en New Kingdom Church of God in Christ.
Clovis Hills Community Church (Tulare Street)2:00 pm – 4:00 pm819 Tulare St, Fresno, CA 93706Entrega vespertina para familias y personas mayores.
Palm Desert HS 5:30 pm - 6:30 pm 74910 Aztec Rd., Palm DesertLas líneas se abren 1 hora antes de la hora programada de distribución.

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

