Miles de familias en California continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California entre el 18 y el 21 de mayo en ciudades como Fresno, Visalia, Tulare, Coalinga y otras zonas del estado. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.
📝 Requisitos para recibir alimentos gratis en California
En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:
- Presentarse en el horario indicado.
- En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el orden de llegada.
📌 Información sobre entrega de alimentos gratis en California
Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.
Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.
📅 Puntos de entrega de alimentos gratis en California de 18 al 21 de mayo
Según la información proporcionada por Central California Food Bank y Find Regional Food Bank, estos son los puntos de distribución de alimentos gratis en California del 18 al 21 de mayo:
|Fecha
|Lugar
|Horario
|Dirección
|Detalles
|Lunes 18
|EOC – Cantua Creek
|9:00 am – 11:00 am
|16101 S Derrick Ave, Cantua Creek, CA 93608
|Entrega de despensas. Se recomienda llegar con anticipación.
|Shrine of Our Lady of Fatima
|9:00 am – 11:00 am
|20855 S Fatima Ave, Laton, CA 93242
|Entrega de despensas para la comunidad local.
|West Hills College Lemoore – Mobile Pantry
|9:00 am – 11:00 am
|555 College Ave, Lemoore, CA 93245
|Drive‑thru. La fila comienza a las 8:30 am. No se necesita cita, servicio por orden de llegada y hasta agotar stock. Hay atención a pie con carrito.
|Iglesia Cristiana Siervos de Cristo (Neighborhood Market)
|10:00 am – 12:00 pm
|849 Skyline Blvd, Avenal, CA 93204
|Mercado comunitario de alimentos básicos.
|North Fork Seventh Day Adventist – NM
|10:00 am – 12:00 pm
|56160 Rd 200, North Fork, CA 93643
|Entrega de alimentos para residentes de la zona.
|Westside Family Services – Huron
|10:00 am – 1:00 pm
|16854 4th St, Huron, CA 93234
|Distribución de despensas familiares.
|Hinton Community Center
|10:30 am – 12:30 pm
|2385 S Fairview Ave, Fresno, CA 93706
|Comida para familias de Fresno y alrededores.
|Iglesia El Buen Pastor
|10:30 am – 12:30 pm
|863 11th St, Orange Cove, CA 93646
|Entrega de despensas para la comunidad hispana.
|Iglesia Jesús es El Señor (Neighborhood Market)
|2:00 pm – 4:00 pm
|1917 W Inyo Ave, Tulare, CA 93274
|Mercado comunitario con productos variados.
|Martes 19
|Woodlake Food Pantry
|6:00 am – 8:00 am
|199 W Antelope Ave, Woodlake, CA 93286
|Reparto temprano de despensas; conviene llegar antes del inicio.
|Coarsegold Historic Village – Mobile Pantry
|9:00 am – 1:00 pm
|35300 CA‑41, Coarsegold, CA 93614
|Despensas móviles para familias de la zona.
|EOC Orange Cove
|9:00 am – 11:00 am
|1705 S Anchor Ave, Orange Cove, CA 93646
|Distribución de alimentos básicos.
|Fresno – St. Rest Baptist Church
|9:00 am – 12:00 pm
|1550 E Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706
|Iglesia que reparte despensas para la comunidad.
|Open Gates Orosi – Orosi Memorial Hall
|9:00 am – 11:00 am
|41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
|Entrega de comida; informes al (559) 591‑1241.
|St. James Episcopal Cathedral
|9:30 am – 11:30 am
|4147 E Dakota Ave, Fresno, CA 93726
|Despensas para familias de Fresno.
|Corcoran – Fountain of Life (Neighborhood Market)
|10:00 am – 12:00 pm
|1725 Chittenden Ave, Corcoran, CA 93212
|Mercado comunitario de alimentos; horario aproximado extendido.
|Cantua Creek Education Center – NM
|11:00 am – 1:00 pm
|29595 W Latta Ave, Cantua Creek, CA 93608
|Entrega de despensas para residentes locales.
|Rural Foundation for Community Advancement – Earlimart (NM)
|2:00 pm – 4:00 pm
|712 E Washington St, Earlimart, CA 93219
|Distribución de alimentos; informes al (661) 586‑3031.
|Raisin City School District – USDA
|2:30 pm – 4:30 pm
|6330 W Bowles Ave, Raisin City, CA 93652
|Programa USDA de entrega de comida.
|Sky Valley Community Center
|4:00 pm - 5:00 pm
|20905 Hot Springs Rd., Desert Hot Springs
|Miércoles 20
|Coalinga – Chapel Grace
|9:00 am – 12:00 pm
|120 E Hawthorne St, Coalinga, CA 93210
|Entrega de despensas en iglesia local.
|Malaga Community Center
|9:00 am – 12:00 pm
|3582 S Winery Ave, Fresno, CA 93725
|Centro comunitario con reparto de alimentos.
|Peanut Butter & Jelly Ministries – NM
|9:00 am – 11:00 am
|3585 N Blythe Ave, Fresno, CA 93722
|Entrega de comida para familias y personas sin recursos.
|Family Health Care Network – Goshen
|10:00 am – 12:00 pm
|7210 Avenue 308, Visalia, CA 93291
|Reparto de alimentos asociado a red de salud comunitaria.
|San Joaquin Veterans Memorial Hall
|10:00 am – 12:00 pm
|22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
|Entrega para veteranos y comunidad general.
|Westside Family Services – Kerman
|10:00 am – 12:00 pm
|15101 W Kearney Blvd, Kerman, CA 93630
|Despensas familiares gratuitas.
|Fresno United
|2:00 pm – 4:00 pm
|2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
|Distribución de alimentos por la tarde.
|Porterville Unified @ Butterfield Charter (
pausado
)
|4:00 pm – 6:30 pm
|900 Pioneer Ave, Porterville, CA 93257
|Operativo actualmente en pausa; se recomienda verificar antes de ir.
|Desert Mirage HS
|4:00 pm - 6:00 pm
|86150 Ave 66th, Thermal
|Jueves 21
|California Hotel
|8:30 am – 10:30 am
|851 Van Ness Ave, Fresno, CA 93721
|Despensas para residentes de Fresno.
|EOC Fresno – LLC
|9:00 am – 11:00 am
|1805 E California Ave, Fresno, CA 93706
|Entrega matutina de alimentos.
|Mountain Valley Church
|9:00 am – 11:00 am
|30598 E Kings Canyon Rd, Squaw Valley, CA 93675
|Despensas para familias de Squaw Valley.
|The Salvation Army Visalia
|9:00 am – 12:00 pm
|1501 W Main St, Visalia, CA 93291
|Distribución de comida; informes al (818) 601‑0525.
|Westside Youth Center
|9:00 am – 2:00 pm
|1709 7th St, Mendota, CA 93640
|Operativo de larga duración durante el día.
|Auberry – Big Sandy Rancheria (USDA & Neighborhood Market)
|10:00 am – 12:00 pm
|37387 Auberry Mission Rd, Auberry, CA 93602
|Programa combinado USDA y mercado comunitario.
|Clovis Community College
|10:00 am – 12:00 pm
|10309 N Willow Ave, Fresno, CA 93720
|Entrega en campus universitario.
|Episcopal Church of the Savior
|10:00 am – 12:00 pm
|519 N Douty St, Hanford, CA 93230
|Despensas para la comunidad local.
|Firebaugh – Rodeo Grounds
|10:00 am – 12:00 pm
|1191 P St, Firebaugh, CA 93622
|Distribución en el recinto ferial de la ciudad.
|Lanare Community Center – Neighborhood Market
|10:00 am – 12:00 pm
|20620 S Grantland, Riverdale, CA 93656
|Mercado comunitario con productos variados.
|West Fresno Family Resource Center – NM
|12:30 pm – 2:30 pm
|1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
|Reparto de alimentos al mediodía en New Kingdom Church of God in Christ.
|Clovis Hills Community Church (Tulare Street)
|2:00 pm – 4:00 pm
|819 Tulare St, Fresno, CA 93706
|Entrega vespertina para familias y personas mayores.
|Palm Desert HS
|5:30 pm - 6:30 pm
|74910 Aztec Rd., Palm Desert
|Las líneas se abren 1 hora antes de la hora programada de distribución.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!