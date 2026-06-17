Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California durante las jornadas de distribución programadas esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California durante las jornadas de distribución programadas esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Cientos de familias continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en del 19 al 21 de junio. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.

MIRA TAMBIÉN:

Distribución de alimentos gratis en California del 19 al 21 de junio

A continuación, el calendario de para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 19 al 21 de junio:

FechaHorarioLugarDirección
Viernes 19 de junio8:00 a.m. – 11:00 a.m.Calwa – Rapto Divino3707 E Laurite Ave, Fresno, CA 93725
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Dinuba Hispanic SDA Church312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
9:00 a.m. – 11:00 a.m.EOC – Parlier1100 E Parlier Ave, Parlier, CA 93648
9:00 a.m. – 11:00 a.m.The Salvation Army Hanford380 Ivy, Hanford, CA 93230
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Celebration Nation MaderaParkwood Park, Madera, CA 93637
11:00 a.m. – 1:00 p.m.Friends of Calwa3980 E Jensen Ave, Fresno, CA 93725
11:00 a.m. – 1:00 p.m.Tule River Justice Center-NM129 South Reservation Road, CA 93257
1:00 p.m. – 3:00 p.m.Mt. Olive Baptist Church101 W Clinton Ave, Fresno, CA 93705
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Central Valley SDA Church3901 E Clinton Ave, Fresno, CA 93703
3:00 p.m. – 5:00 p.m.A Hopeful Encounter3253 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
3:00 p.m. – 5:00 p.m.Centro Familiar Cosecha Abundante2540 S Main St, Porterville, CA 93257
3:30 p.m. – 4:30 p.m.Harmony Korean Church403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727
Sábado 20 de junio9:00 a.m. – 11:00 a.m.Annadale Baptist Church1511 14th St, Sanger, CA 93657
9:00 a.m. – 11:30 a.m.Westside Church of God1424 W California Ave, Fresno, CA 93706
10:00 a.m. – 12:00 p.m.New Kingdom Church1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Pixley First Assembly of God703 S Elm St, Pixley, CA 93256
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Valley Voices StratfordSt. Joseph Catholic Church, 19300 Empire St, Stratford, CA 93266
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Iglesia Jesucristo Mi Roca2035 N Helm Canal Rd, Firebaugh, CA 93622
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Ministerio Cristiano Pentecostal La Voz De Dios5509 S Newmark Ave, Parlier, CA 93648
Domingo 21 de junioNo hay distribución de alimentos gratis en California--

Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 19 al 21 de junio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del . Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.

Los puntos de entrega de alimentos gratis en California estarán disponibles en distintas ciudades y comunidades. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los puntos de entrega de alimentos gratis en California estarán disponibles en distintas ciudades y comunidades. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cómo conseguir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

  • Presentarse en el horario indicado.
  • En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
  • Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
  • Respetar el orden de llegada.
Se recomienda llegar con anticipación a los eventos de alimentos gratis en California debido a la alta demanda de asistencia. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Se recomienda llegar con anticipación a los eventos de alimentos gratis en California debido a la alta demanda de asistencia. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC