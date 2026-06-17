Cientos de familias continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California del 19 al 21 de junio. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.
Distribución de alimentos gratis en California del 19 al 21 de junio
A continuación, el calendario de Central California Food Bank para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 19 al 21 de junio:
|Fecha
|Horario
|Lugar
|Dirección
|Viernes 19 de junio
|8:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Calwa – Rapto Divino
|3707 E Laurite Ave, Fresno, CA 93725
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Dinuba Hispanic SDA Church
|312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|EOC – Parlier
|1100 E Parlier Ave, Parlier, CA 93648
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|The Salvation Army Hanford
|380 Ivy, Hanford, CA 93230
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Celebration Nation Madera
|Parkwood Park, Madera, CA 93637
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Friends of Calwa
|3980 E Jensen Ave, Fresno, CA 93725
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Tule River Justice Center-NM
|129 South Reservation Road, CA 93257
|1:00 p.m. – 3:00 p.m.
|Mt. Olive Baptist Church
|101 W Clinton Ave, Fresno, CA 93705
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Central Valley SDA Church
|3901 E Clinton Ave, Fresno, CA 93703
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|A Hopeful Encounter
|3253 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|Centro Familiar Cosecha Abundante
|2540 S Main St, Porterville, CA 93257
|3:30 p.m. – 4:30 p.m.
|Harmony Korean Church
|403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727
|Sábado 20 de junio
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Annadale Baptist Church
|1511 14th St, Sanger, CA 93657
|9:00 a.m. – 11:30 a.m.
|Westside Church of God
|1424 W California Ave, Fresno, CA 93706
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|New Kingdom Church
|1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Pixley First Assembly of God
|703 S Elm St, Pixley, CA 93256
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Valley Voices Stratford
|St. Joseph Catholic Church, 19300 Empire St, Stratford, CA 93266
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Iglesia Jesucristo Mi Roca
|2035 N Helm Canal Rd, Firebaugh, CA 93622
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Ministerio Cristiano Pentecostal La Voz De Dios
|5509 S Newmark Ave, Parlier, CA 93648
|Domingo 21 de junio
|No hay distribución de alimentos gratis en California
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Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 19 al 21 de junio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank. Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.
Cómo conseguir alimentos gratis en California
En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:
- Presentarse en el horario indicado.
- En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el orden de llegada.
Información sobre entrega de alimentos gratis en California
Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.
Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.
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