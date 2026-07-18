Consulta los horarios y ubicaciones para acceder a alimentos gratis en California sin costo. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank
Consulta los horarios y ubicaciones para acceder a alimentos gratis en California sin costo. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Los programas de alimentos gratis en continúan brindando apoyo a miles de familias que necesitan acceder a productos básicos sin costo. Entre el 20 y el 23 de julio, distintas organizaciones, iglesias, bancos de alimentos y centros comunitarios realizarán jornadas de distribución en varias ciudades del estado. En la mayoría de los casos, la atención será por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación. A continuación, consulta el listado completo de lugares, horarios y los requisitos que podrían solicitar para recibir la ayuda alimentaria.

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Las distribuciones estarán a cargo del Central California Food Bank y se desarrollarán en iglesias, centros comunitarios y organizaciones locales de ciudades como Fresno, Tulare, Visalia, Lemoore y Huron. Los asistentes podrán acercarse a las sedes establecidas dentro de los horarios anunciados para recoger alimentos mientras duren las existencias.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 20 al 23 de julio en distintos puntos del estado. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 20 al 23 de julio en distintos puntos del estado. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 20 al 23 de julio?

El calendario de distribución del incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:

FechaHorarioLugarCiudad
Lunes 20 de julio9:00 a.m. – 11:00 a.m.EOC - Cantua Creek (16101 S Derrick Ave)Cantua Creek
9:00 a.m. – 11:00 a.m.West Hills College Lemoore (555 College Ave)Lemoore
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Iglesia Cristiana Siervos de Cristo (849 Skyline Blvd.)Avenal
10:00 a.m. – 12:00 p.m.North Fork Seventh Day Adventist (56160 Rd 200)North Fork
10:00 a.m. – 1:00 p.m.Westside Family Services (16854 4th St.)Huron
10:30 a.m. – 12:30 p.m.Hinton Community Center (2385 S Fairview Ave.)Fresno
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Iglesia Jesús es El Señor (1917 W. Inyo Ave.)Tulare
Martes 21 de julio6:00 a.m. – 8:00 a.m.Woodlake Food Pantry (199 W Antelope Ave.)Woodlake
9:00 a.m. – 1:00 p.m.Coarsegold Historic Village – Mobile Pantry (35300 CA-41)Coarsegold
9:00 a.m. – 11:00 a.m.EOC Orange Cove (1705 S Anchor Ave.)Orange Cove
9:00 a.m. – 12:00 p.m.St. Rest Baptist Church (1550 E. Chester Riggins Ave.)Fresno
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Orosi Memorial Hall (41645 Rd 128)Orosi
9:30 a.m. – 11:30 a.m.St. James Episcopal Cathedral (4147 E Dakota Ave.)Fresno
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Fountain of Life (1725 Chittenden Ave.)Corcoran
11:00 a.m. – 1:00 p.m.Cantua Creek Education Center (29595 W Latta Ave.)Cantua Creek
11:00 a.m. – 1:00 p.m.Iglesia Adventista del Séptimo Día (230 N Acacia St.)Woodlake
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Rural Foundation for Community Advancement (712 E Washington St.)Earlimart
2:30 p.m. – 4:30 p.m.Raisin City School District (6330 W Bowles Ave.)Raisin City
Miércoles 22 de julio9:00 a.m. – 11:00 a.m.Butler Pentecostal Church of God (3542 E. Butler)Fresno
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Lemon Cove Community Church (32937 Sierra Dr.)Lemon Cove
9:00 a.m. – 11:00 a.m.The Salvation Army (314 E San Joaquin Ave.)Tulare
9:00 a.m. – 12:00 p.m.Westside Family Services (36618 Lassen Ave.)Huron
9:30 a.m. – 11:30 a.m.Burrel Elementary School (16704 S Jameson Ave.)Riverdale
9:30 a.m. – 12:30 p.m.Bread Basket (41673 N Fork Dr.)Three Rivers
10:00 a.m. – 1:00 p.m.Hope Sanger (1348 Church Ave.)Sanger
10:30 a.m. – 12:30 p.m.Avenal Rotary Club (108 W Kings St.)Avenal
11:00 a.m. – 1:00 p.m.Avenal Rotary Club (108 W Kings St.)Avenal
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Fresno United (2940 S Martin Luther King Jr. Blvd.)Fresno
4:00 p.m. – 6:00 p.m.Biola Community Center (4925 N Seventh St.)Biola
Jueves 23 de julio8:30 a.m. – 10:30 a.m.Catholic Charities Neighborhood Market (149 N Fulton St.)Fresno
9:00 a.m. – 11:30 a.m.Dunkle ParkFirebaugh
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Rojas Pierce Park (350 Sorensen Ave.)Mendota
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Visalia Nazarene Church (3333 W Caldwell Ave.)Visalia
12:30 p.m. – 2:30 p.m.West Fresno Family Resource Center – NM (New Kingdom Church of God in Christ, 1825 S Delno Ave.)Fresno
12:30 p.m. – 2:00 p.m.West Fresno Family Resource Center – USDA (New Kingdom Church of God in Christ, 1825 S Delno Ave.)Fresno
Miles de familias podrán beneficiarse de los alimentos gratis en California gracias a las jornadas de distribución. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank
Miles de familias podrán beneficiarse de los alimentos gratis en California gracias a las jornadas de distribución. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank

Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California

Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.

ProgramaRequisitos
Distribuciones comunitarias de alimentosGeneralmente son gratuitas y se atiende por orden de llegada hasta agotar existencias.
DocumentaciónSe recomienda llevar una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio si el organizador lo solicita.
Retiro de alimentosEn algunos puntos puede permitirse recoger alimentos para otra persona con autorización.
RecomendaciónLlegar con anticipación y llevar bolsas o cajas para transportar los productos.

Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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