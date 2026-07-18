Los programas de alimentos gratis en California continúan brindando apoyo a miles de familias que necesitan acceder a productos básicos sin costo. Entre el 20 y el 23 de julio, distintas organizaciones, iglesias, bancos de alimentos y centros comunitarios realizarán jornadas de distribución en varias ciudades del estado. En la mayoría de los casos, la atención será por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación. A continuación, consulta el listado completo de lugares, horarios y los requisitos que podrían solicitar para recibir la ayuda alimentaria.
Las distribuciones estarán a cargo del Central California Food Bank y se desarrollarán en iglesias, centros comunitarios y organizaciones locales de ciudades como Fresno, Tulare, Visalia, Lemoore y Huron. Los asistentes podrán acercarse a las sedes establecidas dentro de los horarios anunciados para recoger alimentos mientras duren las existencias.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 20 al 23 de julio?
El calendario de distribución del Central California Food Bank incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:
|Fecha
|Horario
|Lugar
|Ciudad
|Lunes 20 de julio
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|EOC - Cantua Creek (16101 S Derrick Ave)
|Cantua Creek
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|West Hills College Lemoore (555 College Ave)
|Lemoore
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Iglesia Cristiana Siervos de Cristo (849 Skyline Blvd.)
|Avenal
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|North Fork Seventh Day Adventist (56160 Rd 200)
|North Fork
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Westside Family Services (16854 4th St.)
|Huron
|10:30 a.m. – 12:30 p.m.
|Hinton Community Center (2385 S Fairview Ave.)
|Fresno
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Iglesia Jesús es El Señor (1917 W. Inyo Ave.)
|Tulare
|Martes 21 de julio
|6:00 a.m. – 8:00 a.m.
|Woodlake Food Pantry (199 W Antelope Ave.)
|Woodlake
|9:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Coarsegold Historic Village – Mobile Pantry (35300 CA-41)
|Coarsegold
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|EOC Orange Cove (1705 S Anchor Ave.)
|Orange Cove
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|St. Rest Baptist Church (1550 E. Chester Riggins Ave.)
|Fresno
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Orosi Memorial Hall (41645 Rd 128)
|Orosi
|9:30 a.m. – 11:30 a.m.
|St. James Episcopal Cathedral (4147 E Dakota Ave.)
|Fresno
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Fountain of Life (1725 Chittenden Ave.)
|Corcoran
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Cantua Creek Education Center (29595 W Latta Ave.)
|Cantua Creek
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Iglesia Adventista del Séptimo Día (230 N Acacia St.)
|Woodlake
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Rural Foundation for Community Advancement (712 E Washington St.)
|Earlimart
|2:30 p.m. – 4:30 p.m.
|Raisin City School District (6330 W Bowles Ave.)
|Raisin City
|Miércoles 22 de julio
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Butler Pentecostal Church of God (3542 E. Butler)
|Fresno
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Lemon Cove Community Church (32937 Sierra Dr.)
|Lemon Cove
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|The Salvation Army (314 E San Joaquin Ave.)
|Tulare
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Westside Family Services (36618 Lassen Ave.)
|Huron
|9:30 a.m. – 11:30 a.m.
|Burrel Elementary School (16704 S Jameson Ave.)
|Riverdale
|9:30 a.m. – 12:30 p.m.
|Bread Basket (41673 N Fork Dr.)
|Three Rivers
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Hope Sanger (1348 Church Ave.)
|Sanger
|10:30 a.m. – 12:30 p.m.
|Avenal Rotary Club (108 W Kings St.)
|Avenal
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Avenal Rotary Club (108 W Kings St.)
|Avenal
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Fresno United (2940 S Martin Luther King Jr. Blvd.)
|Fresno
|4:00 p.m. – 6:00 p.m.
|Biola Community Center (4925 N Seventh St.)
|Biola
|Jueves 23 de julio
|8:30 a.m. – 10:30 a.m.
|Catholic Charities Neighborhood Market (149 N Fulton St.)
|Fresno
|9:00 a.m. – 11:30 a.m.
|Dunkle Park
|Firebaugh
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Rojas Pierce Park (350 Sorensen Ave.)
|Mendota
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Visalia Nazarene Church (3333 W Caldwell Ave.)
|Visalia
|12:30 p.m. – 2:30 p.m.
|West Fresno Family Resource Center – NM (New Kingdom Church of God in Christ, 1825 S Delno Ave.)
|Fresno
|12:30 p.m. – 2:00 p.m.
|West Fresno Family Resource Center – USDA (New Kingdom Church of God in Christ, 1825 S Delno Ave.)
|Fresno
Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California
Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.
Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.
|Programa
|Requisitos
|Distribuciones comunitarias de alimentos
|Generalmente son gratuitas y se atiende por orden de llegada hasta agotar existencias.
|Documentación
|Se recomienda llevar una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio si el organizador lo solicita.
|Retiro de alimentos
|En algunos puntos puede permitirse recoger alimentos para otra persona con autorización.
|Recomendación
|Llegar con anticipación y llevar bolsas o cajas para transportar los productos.
Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.
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