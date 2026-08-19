Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 21 al 23 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 21 al 23 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si buscas alimentos gratis en , entre el 21 y el 23 de agosto habrá diferentes jornadas de distribución para personas y familias que necesiten apoyo con su alimentación. Estos eventos ofrecen una oportunidad para recibir comida sin pagar y aliviar parte de los gastos del hogar. Aquí encontrarás los lugares donde se realizarán las entregas, los horarios disponibles y la información que debes conocer antes de acudir para aprovechar estos recursos comunitarios.

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Las jornadas de alimentos gratis en California pueden variar según la ciudad y la organización responsable de cada entrega, por lo que es importante revisar con anticipación la fecha, el horario y los requisitos establecidos. Algunas distribuciones funcionan hasta agotar existencias, así que llegar temprano puede ser clave para asegurar la recepción de los alimentos disponibles.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 21 al 23 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 21 al 23 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 21 al 23 de agosto?

El calendario de distribución del incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:

FechaHorarioLugarDirección
Viernes 21 de agosto8:00 a.m. – 11:00 a.m.Rapto Divino – Calwa3707 E Laurite Ave, Fresno, CA 93725
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Dinuba Hispanic SDA Church312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
9:00 a.m. – 11:00 a.m.EOC – Parlier690 S Newmark Ave, Parlier, CA 93648
9:00 a.m. – 11:00 a.m.The Salvation Army Hanford380 Ivy, Hanford, CA 93230
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Celebration Nation MaderaParkwood Park, Madera, CA 93637
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Cold Springs Rancheria32861 Sycamore Road, Tollhouse, CA 93667
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Tule River Justice Center-NM129 South Reservation Road, CA 93257
11:00 a.m. – 1:00 p.m.Friends of Calwa3980 E Jensen Ave, Fresno, CA 93725
1:00 p.m. – 3:00 p.m.Mt. Olive Baptist Church101 W Clinton Ave, Fresno, CA 93705
3:00 p.m. – 5:00 p.m.A Hopeful Encounter3253 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
3:00 p.m. – 5:00 p.m.Centro Familiar Cosecha Abundante2540 S Main St, Porterville, CA 93257
3:30 p.m. – 4:30 p.m.Harmony Korean Church403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727
Sábado 22 de agosto7:00 a.m. – 11:00 a.m.Flipside 13 – Breakthrough Christian Church4421 N Cedar Ave, Fresno, CA 93726
8:30 a.m. – 10:30 a.m.Full Gospel Tabernacle519 E 11th St, Reedley, CA 93654
9:00 a.m. – 11:00 a.m.West McKinley Assembly of God3014 W McKinley Ave, Fresno, CA
Domingo 23 de agostoNo se registra distribución de alimentos gratis en California

Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California

Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 21 al 23 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 21 al 23 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank

Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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