Si buscas alimentos gratis en California, entre el 21 y el 23 de agosto habrá diferentes jornadas de distribución para personas y familias que necesiten apoyo con su alimentación. Estos eventos ofrecen una oportunidad para recibir comida sin pagar y aliviar parte de los gastos del hogar. Aquí encontrarás los lugares donde se realizarán las entregas, los horarios disponibles y la información que debes conocer antes de acudir para aprovechar estos recursos comunitarios.
Las jornadas de alimentos gratis en California pueden variar según la ciudad y la organización responsable de cada entrega, por lo que es importante revisar con anticipación la fecha, el horario y los requisitos establecidos. Algunas distribuciones funcionan hasta agotar existencias, así que llegar temprano puede ser clave para asegurar la recepción de los alimentos disponibles.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 21 al 23 de agosto?
El calendario de distribución del Central California Food Bank incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:
|Fecha
|Horario
|Lugar
|Dirección
|Viernes 21 de agosto
|8:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Rapto Divino – Calwa
|3707 E Laurite Ave, Fresno, CA 93725
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Dinuba Hispanic SDA Church
|312 N Villa Ave, Dinuba, CA 93618
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|EOC – Parlier
|690 S Newmark Ave, Parlier, CA 93648
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|The Salvation Army Hanford
|380 Ivy, Hanford, CA 93230
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Celebration Nation Madera
|Parkwood Park, Madera, CA 93637
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Cold Springs Rancheria
|32861 Sycamore Road, Tollhouse, CA 93667
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Tule River Justice Center-NM
|129 South Reservation Road, CA 93257
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Friends of Calwa
|3980 E Jensen Ave, Fresno, CA 93725
|1:00 p.m. – 3:00 p.m.
|Mt. Olive Baptist Church
|101 W Clinton Ave, Fresno, CA 93705
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|A Hopeful Encounter
|3253 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|Centro Familiar Cosecha Abundante
|2540 S Main St, Porterville, CA 93257
|3:30 p.m. – 4:30 p.m.
|Harmony Korean Church
|403 S Clovis Ave, Fresno, CA 93727
|Sábado 22 de agosto
|7:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Flipside 13 – Breakthrough Christian Church
|4421 N Cedar Ave, Fresno, CA 93726
|8:30 a.m. – 10:30 a.m.
|Full Gospel Tabernacle
|519 E 11th St, Reedley, CA 93654
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|West McKinley Assembly of God
|3014 W McKinley Ave, Fresno, CA
|Domingo 23 de agosto
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|No se registra distribución de alimentos gratis en California
Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California
Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.
Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.
Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.
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