Miles de familias en California continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California entre el 18 y el 21 de mayo en ciudades como ... y otras zonas del estado. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.
📝 Requisitos para recibir alimentos gratis en California
En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:
- Presentarse en el horario indicado.
- En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el orden de llegada.
📌 Información sobre entrega de alimentos gratis en California
Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.
Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.
📅 Puntos de entrega de alimentos gratis en California de 22 al 24 de mayo
Según la información proporcionada por Central California Food Bank y Find Regional Food Bank, estos son los puntos de distribución de alimentos gratis en California del 22 al 24 de mayo:
|Fecha
|Ciudad / Organización
|Horario
|Punto de entrega
|22 de mayo de 2026
|Feed My Sheep – Fresno
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706
|Strathmore Full Gospel Assembly of God – Strathmore
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|19570 Orange Belt Dr, Strathmore, CA 93267
|Mt. Zion Assemblies – Fresno
|6:00 p.m. – 8:00 p.m.
|4368 N Brawley Ave, Fresno, CA 93722
|FIND Food Bank – Indio
|7:00 a.m. – 8:30 a.m.
|83775 Citrus Ave, Indio, CA
|Oasis Elementary – Thermal
|4:00 p.m. – 6:00 p.m.
|88175 74th Ave, Thermal, CA
|23 de mayo de 2026
|Flipside 13 (Breakthrough Christian Church) – Fresno
|7:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Breakthrough Christian Church, 4421 N Cedar Ave, Fresno, CA 93726
|Full Gospel Tabernacle – Reedley
|8:30 a.m. – 10:30 a.m.
|519 E 11th St, Reedley, CA 93654
|West McKinley Assembly of God – Fresno
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|3014 W McKinley Ave, Fresno, CA
|La Quinta Library (solo para adultos mayores) – La Quinta
|7:00 a.m. – 9:00 a.m.
|78275 Calle Tampico, La Quinta, CA
|24 de mayo de 2026
|Sin entregas confirmadas
|—
|No se registran puntos de entrega
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