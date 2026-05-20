Miles de familias en California continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California entre el 18 y el 21 de mayo en ciudades como ... y otras zonas del estado. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.

📝 Requisitos para recibir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

Presentarse en el horario indicado.

En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.

Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.

Respetar el orden de llegada.

Los puntos de entrega de alimentos gratis en California ya confirmaron horarios en Fresno, Indio y otras ciudades. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📌 Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

La distribución de alimentos gratis en California estará disponible el 22 y 23 de mayo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📅 Puntos de entrega de alimentos gratis en California de 22 al 24 de mayo

Según la información proporcionada por Central California Food Bank y Find Regional Food Bank, estos son los puntos de distribución de alimentos gratis en California del 22 al 24 de mayo:

Fecha Ciudad / Organización Horario Punto de entrega 22 de mayo de 2026 Feed My Sheep – Fresno 10:00 a.m. – 1:00 p.m. 117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706 Strathmore Full Gospel Assembly of God – Strathmore 10:00 a.m. – 12:00 p.m. 19570 Orange Belt Dr, Strathmore, CA 93267 Mt. Zion Assemblies – Fresno 6:00 p.m. – 8:00 p.m. 4368 N Brawley Ave, Fresno, CA 93722 FIND Food Bank – Indio 7:00 a.m. – 8:30 a.m. 83775 Citrus Ave, Indio, CA Oasis Elementary – Thermal 4:00 p.m. – 6:00 p.m. 88175 74th Ave, Thermal, CA 23 de mayo de 2026 Flipside 13 (Breakthrough Christian Church) – Fresno 7:00 a.m. – 11:00 a.m. Breakthrough Christian Church, 4421 N Cedar Ave, Fresno, CA 93726 Full Gospel Tabernacle – Reedley 8:30 a.m. – 10:30 a.m. 519 E 11th St, Reedley, CA 93654 West McKinley Assembly of God – Fresno 9:00 a.m. – 11:00 a.m. 3014 W McKinley Ave, Fresno, CA La Quinta Library (solo para adultos mayores) – La Quinta 7:00 a.m. – 9:00 a.m. 78275 Calle Tampico, La Quinta, CA 24 de mayo de 2026 Sin entregas confirmadas — No se registran puntos de entrega

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