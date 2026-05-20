Decenas de familias podrán recibir alimentos gratis en California durante el fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Decenas de familias podrán recibir alimentos gratis en California durante el fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Miles de familias en continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California entre el 18 y el 21 de mayo en ciudades como ... y otras zonas del estado. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.

MIRA TAMBIÉN:

📝 Requisitos para recibir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

  • Presentarse en el horario indicado.
  • En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
  • Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
  • Respetar el orden de llegada.
Los puntos de entrega de alimentos gratis en California ya confirmaron horarios en Fresno, Indio y otras ciudades. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los puntos de entrega de alimentos gratis en California ya confirmaron horarios en Fresno, Indio y otras ciudades. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📌 Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

La distribución de alimentos gratis en California estará disponible el 22 y 23 de mayo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
La distribución de alimentos gratis en California estará disponible el 22 y 23 de mayo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📅 Puntos de entrega de alimentos gratis en California de 22 al 24 de mayo

Según la información proporcionada por y , estos son los puntos de distribución de alimentos gratis en California del 22 al 24 de mayo:

FechaCiudad / OrganizaciónHorarioPunto de entrega
22 de mayo de 2026Feed My Sheep – Fresno10:00 a.m. – 1:00 p.m.117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706
Strathmore Full Gospel Assembly of God – Strathmore10:00 a.m. – 12:00 p.m.19570 Orange Belt Dr, Strathmore, CA 93267
Mt. Zion Assemblies – Fresno6:00 p.m. – 8:00 p.m.4368 N Brawley Ave, Fresno, CA 93722
FIND Food Bank – Indio7:00 a.m. – 8:30 a.m.83775 Citrus Ave, Indio, CA
Oasis Elementary – Thermal4:00 p.m. – 6:00 p.m.88175 74th Ave, Thermal, CA
23 de mayo de 2026Flipside 13 (Breakthrough Christian Church) – Fresno7:00 a.m. – 11:00 a.m.Breakthrough Christian Church, 4421 N Cedar Ave, Fresno, CA 93726
Full Gospel Tabernacle – Reedley8:30 a.m. – 10:30 a.m.519 E 11th St, Reedley, CA 93654
West McKinley Assembly of God – Fresno9:00 a.m. – 11:00 a.m.3014 W McKinley Ave, Fresno, CA
La Quinta Library (solo para adultos mayores) – La Quinta7:00 a.m. – 9:00 a.m.78275 Calle Tampico, La Quinta, CA
24 de mayo de 2026Sin entregas confirmadasNo se registran puntos de entrega

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC