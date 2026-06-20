Cientos de familias continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California del 22 al 25 de junio. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.
Distribución de alimentos gratis en California del 22 al 25 de junio
A continuación, el calendario de Central California Food Bank para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 22 al 25 de junio:
|Fecha
|Horario
|Lugar
|Dirección
|Lunes 22 de junio de 2026
|8:00 am – 10:00 am
|First Christian Church-USDA
|1701 Whitson St, Selma, CA 93662
|9:00 am – 11:00 am
|Shrine of Our Lady of Fatima
|20855 S Fatima Ave, Laton, CA 93242
|9:00 am – 12:00 pm
|Westside Family Services - Coalinga
|160 Elm Ave, Coalinga, CA 93210
|10:00 am – 1:00 pm
|Fellowship Missionary Baptist Church
|2529 E Belmont Ave, Fresno, CA 93726
|10:00 am – 12:00 pm
|Madera Clearview Outreach
|331 S D St, Madera, CA 93638
|10:00 am – 12:00 pm
|Porterville College
|100 E College Ave, Porterville, CA 93257
|10:30 am – 12:30 pm
|Iglesia El Buen Pastor
|863 11th St, Orange Cove, CA 93646
|2:30 pm – 5:00 pm
|Traver (K-CAPS)
|3957 Kitchner Dr, Traver, CA 93673
|3:00 pm – 5:00 pm
|The Fresno Center
|4879 E Kings Canyon Rd, Fresno, CA 93727
|Martes 23 de junio de 2026
|8:00 am – 10:00 am
|Selma Enhancement
|2301 Selma St, Selma, CA 93662
|9:00 am – 11:30 am
|Fresno Sequoia SDA Church
|4867 E Fillmore Ave, Fresno, CA 93727
|9:00 am – 11:00 am
|Iglesia De Dios Peniel
|358 N E St, Tulare, CA 93274
|9:00 am – 12:00 pm
|North Fork - Grace Community Church
|56442 Rd 200, North Fork, CA 93643
|9:00 am – 11:00 am
|Open Gate Ministries Cutler
|12588 Ave 407, Cutler, CA
|10:00 am – 12:00 pm
|Cold Springs Rancheria
|32861 Sycamore Rd, Tollhouse, CA 93667
|10:00 am – 12:00 pm
|Lanare Community Center
|20620 S Grantland Ave, Riverdale, CA 93656
|Miércoles 24 de junio de 2026
|9:00 am – 11:00 am
|Butler Pentecostal Church of God
|3542 E Butler Ave, Fresno, CA 93702
|9:00 am – 11:00 am
|Lemon Cove Community Church
|32937 Sierra Dr, Lemon Cove, CA 93244
|9:00 am – 11:00 am
|The Salvation Army Tulare
|314 E San Joaquin Ave, Tulare, CA 93274
|9:00 am – 12:00 pm
|Westside Family Services - Huron
|36618 Lassen Ave, Huron, CA 93234
|9:30 am – 11:30 am
|Burrel Elementary School
|16704 S Jameson Ave, Riverdale, CA 93656
|9:30 am – 12:30 pm
|Three Rivers Bread Basket
|41673 N Fork Dr, Three Rivers, CA 93271
|10:00 am – 1:00 pm
|Hope Sanger-USDA
|1348 Church Ave, Sanger, CA 93657
|10:30 am – 12:30 pm
|Avenal Rotary Club
|108 W Kings St, Avenal, CA 93204
|2:00 pm – 4:00 pm
|Fresno United
|2940 S Martin Luther King Jr Blvd, Fresno, CA 93706
|4:00 pm – 6:00 pm
|Biola Community Center
|4925 N Seventh St, Biola, CA 93606
|Jueves 25 de junio de 2026
|8:30 am – 10:30 am
|Catholic Charities Neighborhood Market
|149 N Fulton St, Fresno, CA 93701
|9:00 am – 11:30 am
|Firebaugh-USDA
|Dunkle Park, Firebaugh, CA 93622
|9:00 am – 12:00 pm
|Miracles in the Community (MICA)
|659 E Dinuba Ave, Reedley, CA 93654
|9:00 am – 11:00 am
|Rojas Pierce Park
|350 Sorensen Ave, Mendota, CA 93640
|9:00 am – 11:00 am
|Visalia Nazarene Church
|3333 W Caldwell Ave, Visalia, CA 93292
|9:30 am – 11:30 am
|Corcoran Seventh-Day Adventist Church
|1320 Norboe Ave, Corcoran, CA 93212
|12:30 pm – 2:30 pm
|West Fresno Family Resource Center - NM
|1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
|12:30 pm – 2:00 pm
|West Fresno Family Resource Center - USDA
|1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 22 al 25 de junio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank. Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.
Cómo conseguir alimentos gratis en California
En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:
- Presentarse en el horario indicado.
- En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el orden de llegada.
Información sobre entrega de alimentos gratis en California
Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.
Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!