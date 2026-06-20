Cientos de familias continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California del 22 al 25 de junio. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.

Distribución de alimentos gratis en California del 22 al 25 de junio

A continuación, el calendario de Central California Food Bank para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 22 al 25 de junio:

Fecha Horario Lugar Dirección Lunes 22 de junio de 2026 8:00 am – 10:00 am First Christian Church-USDA 1701 Whitson St, Selma, CA 93662 9:00 am – 11:00 am Shrine of Our Lady of Fatima 20855 S Fatima Ave, Laton, CA 93242 9:00 am – 12:00 pm Westside Family Services - Coalinga 160 Elm Ave, Coalinga, CA 93210 10:00 am – 1:00 pm Fellowship Missionary Baptist Church 2529 E Belmont Ave, Fresno, CA 93726 10:00 am – 12:00 pm Madera Clearview Outreach 331 S D St, Madera, CA 93638 10:00 am – 12:00 pm Porterville College 100 E College Ave, Porterville, CA 93257 10:30 am – 12:30 pm Iglesia El Buen Pastor 863 11th St, Orange Cove, CA 93646 2:30 pm – 5:00 pm Traver (K-CAPS) 3957 Kitchner Dr, Traver, CA 93673 3:00 pm – 5:00 pm The Fresno Center 4879 E Kings Canyon Rd, Fresno, CA 93727 Martes 23 de junio de 2026 8:00 am – 10:00 am Selma Enhancement 2301 Selma St, Selma, CA 93662 9:00 am – 11:30 am Fresno Sequoia SDA Church 4867 E Fillmore Ave, Fresno, CA 93727 9:00 am – 11:00 am Iglesia De Dios Peniel 358 N E St, Tulare, CA 93274 9:00 am – 12:00 pm North Fork - Grace Community Church 56442 Rd 200, North Fork, CA 93643 9:00 am – 11:00 am Open Gate Ministries Cutler 12588 Ave 407, Cutler, CA 10:00 am – 12:00 pm Cold Springs Rancheria 32861 Sycamore Rd, Tollhouse, CA 93667 10:00 am – 12:00 pm Lanare Community Center 20620 S Grantland Ave, Riverdale, CA 93656 Miércoles 24 de junio de 2026 9:00 am – 11:00 am Butler Pentecostal Church of God 3542 E Butler Ave, Fresno, CA 93702 9:00 am – 11:00 am Lemon Cove Community Church 32937 Sierra Dr, Lemon Cove, CA 93244 9:00 am – 11:00 am The Salvation Army Tulare 314 E San Joaquin Ave, Tulare, CA 93274 9:00 am – 12:00 pm Westside Family Services - Huron 36618 Lassen Ave, Huron, CA 93234 9:30 am – 11:30 am Burrel Elementary School 16704 S Jameson Ave, Riverdale, CA 93656 9:30 am – 12:30 pm Three Rivers Bread Basket 41673 N Fork Dr, Three Rivers, CA 93271 10:00 am – 1:00 pm Hope Sanger-USDA 1348 Church Ave, Sanger, CA 93657 10:30 am – 12:30 pm Avenal Rotary Club 108 W Kings St, Avenal, CA 93204 2:00 pm – 4:00 pm Fresno United 2940 S Martin Luther King Jr Blvd, Fresno, CA 93706 4:00 pm – 6:00 pm Biola Community Center 4925 N Seventh St, Biola, CA 93606 Jueves 25 de junio de 2026 8:30 am – 10:30 am Catholic Charities Neighborhood Market 149 N Fulton St, Fresno, CA 93701 9:00 am – 11:30 am Firebaugh-USDA Dunkle Park, Firebaugh, CA 93622 9:00 am – 12:00 pm Miracles in the Community (MICA) 659 E Dinuba Ave, Reedley, CA 93654 9:00 am – 11:00 am Rojas Pierce Park 350 Sorensen Ave, Mendota, CA 93640 9:00 am – 11:00 am Visalia Nazarene Church 3333 W Caldwell Ave, Visalia, CA 93292 9:30 am – 11:30 am Corcoran Seventh-Day Adventist Church 1320 Norboe Ave, Corcoran, CA 93212 12:30 pm – 2:30 pm West Fresno Family Resource Center - NM 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706 12:30 pm – 2:00 pm West Fresno Family Resource Center - USDA 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706

Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 22 al 25 de junio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank. Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.

Los puntos de entrega de alimentos gratis en California estarán disponibles en distintas ciudades y comunidades. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cómo conseguir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

Presentarse en el horario indicado.

En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.

Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.

Respetar el orden de llegada.

Se recomienda llegar con anticipación a los eventos de alimentos gratis en California debido a la alta demanda de asistencia. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

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