Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California durante las jornadas de distribución programadas esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California durante las jornadas de distribución programadas esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Cientos de familias continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California del 22 al 25 de junio. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.

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Distribución de alimentos gratis en California del 22 al 25 de junio

A continuación, el calendario de para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 22 al 25 de junio:

FechaHorarioLugarDirección
Lunes 22 de junio de 20268:00 am – 10:00 amFirst Christian Church-USDA1701 Whitson St, Selma, CA 93662
9:00 am – 11:00 amShrine of Our Lady of Fatima20855 S Fatima Ave, Laton, CA 93242
9:00 am – 12:00 pmWestside Family Services - Coalinga160 Elm Ave, Coalinga, CA 93210
10:00 am – 1:00 pmFellowship Missionary Baptist Church2529 E Belmont Ave, Fresno, CA 93726
10:00 am – 12:00 pmMadera Clearview Outreach331 S D St, Madera, CA 93638
10:00 am – 12:00 pmPorterville College100 E College Ave, Porterville, CA 93257
10:30 am – 12:30 pmIglesia El Buen Pastor863 11th St, Orange Cove, CA 93646
2:30 pm – 5:00 pmTraver (K-CAPS)3957 Kitchner Dr, Traver, CA 93673
3:00 pm – 5:00 pmThe Fresno Center4879 E Kings Canyon Rd, Fresno, CA 93727
Martes 23 de junio de 20268:00 am – 10:00 amSelma Enhancement2301 Selma St, Selma, CA 93662
9:00 am – 11:30 amFresno Sequoia SDA Church4867 E Fillmore Ave, Fresno, CA 93727
9:00 am – 11:00 amIglesia De Dios Peniel358 N E St, Tulare, CA 93274
9:00 am – 12:00 pmNorth Fork - Grace Community Church56442 Rd 200, North Fork, CA 93643
9:00 am – 11:00 amOpen Gate Ministries Cutler12588 Ave 407, Cutler, CA
10:00 am – 12:00 pmCold Springs Rancheria32861 Sycamore Rd, Tollhouse, CA 93667
10:00 am – 12:00 pmLanare Community Center20620 S Grantland Ave, Riverdale, CA 93656
Miércoles 24 de junio de 20269:00 am – 11:00 amButler Pentecostal Church of God3542 E Butler Ave, Fresno, CA 93702
9:00 am – 11:00 amLemon Cove Community Church32937 Sierra Dr, Lemon Cove, CA 93244
9:00 am – 11:00 amThe Salvation Army Tulare314 E San Joaquin Ave, Tulare, CA 93274
9:00 am – 12:00 pmWestside Family Services - Huron36618 Lassen Ave, Huron, CA 93234
9:30 am – 11:30 amBurrel Elementary School16704 S Jameson Ave, Riverdale, CA 93656
9:30 am – 12:30 pmThree Rivers Bread Basket41673 N Fork Dr, Three Rivers, CA 93271
10:00 am – 1:00 pmHope Sanger-USDA1348 Church Ave, Sanger, CA 93657
10:30 am – 12:30 pmAvenal Rotary Club108 W Kings St, Avenal, CA 93204
2:00 pm – 4:00 pmFresno United2940 S Martin Luther King Jr Blvd, Fresno, CA 93706
4:00 pm – 6:00 pmBiola Community Center4925 N Seventh St, Biola, CA 93606
Jueves 25 de junio de 20268:30 am – 10:30 amCatholic Charities Neighborhood Market149 N Fulton St, Fresno, CA 93701
9:00 am – 11:30 amFirebaugh-USDADunkle Park, Firebaugh, CA 93622
9:00 am – 12:00 pmMiracles in the Community (MICA)659 E Dinuba Ave, Reedley, CA 93654
9:00 am – 11:00 amRojas Pierce Park350 Sorensen Ave, Mendota, CA 93640
9:00 am – 11:00 amVisalia Nazarene Church3333 W Caldwell Ave, Visalia, CA 93292
9:30 am – 11:30 amCorcoran Seventh-Day Adventist Church1320 Norboe Ave, Corcoran, CA 93212
12:30 pm – 2:30 pmWest Fresno Family Resource Center - NM1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
12:30 pm – 2:00 pmWest Fresno Family Resource Center - USDA1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706

Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 22 al 25 de junio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del . Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.

Los puntos de entrega de alimentos gratis en California estarán disponibles en distintas ciudades y comunidades. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los puntos de entrega de alimentos gratis en California estarán disponibles en distintas ciudades y comunidades. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cómo conseguir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

  • Presentarse en el horario indicado.
  • En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
  • Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
  • Respetar el orden de llegada.
Se recomienda llegar con anticipación a los eventos de alimentos gratis en California debido a la alta demanda de asistencia. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Se recomienda llegar con anticipación a los eventos de alimentos gratis en California debido a la alta demanda de asistencia. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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