Encontrar apoyo alimentario puede marcar una gran diferencia para miles de familias que atraviesan dificultades económicas. Por ello, diversas organizaciones y bancos de alimentos realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en California entre el 24 y el 26 de julio, con distribuciones programadas en distintas ciudades y condados del estado. A continuación, te compartimos los lugares, fechas y horarios en los que se ofrecerán estas despensas sin costo, para que puedas planificar tu visita y acceder a este importante recurso comunitario.

Las distribuciones estarán a cargo del Central California Food Bank y se desarrollarán en iglesias, centros comunitarios y organizaciones locales de ciudades como Fresno, Strathmore y Reedley. Los asistentes podrán acercarse a las sedes establecidas dentro de los horarios anunciados para recoger alimentos mientras duren las existencias.

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 24 al 26 de julio?

El calendario de distribución del Central California Food Bank incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:

Viernes 24 de julio 10:00 a. m. – 1:00 p. m. Feed My Sheep 117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706 6:00 p. m. – 8:00 p. m. Mt. Zion Assemblies 4368 N Brawley Ave, Fresno, CA 93722 Sábado 25 de julio 7:00 a. m. – 11:00 a. m. Flipside 13 (Breakthrough Christian Church) Breakthrough Christian Church, 4421 N Cedar Ave, Fresno, CA 93726 7:00 a. m. – 9:00 a. m. Life Free Will 1625 E. Pine St., Fresno, CA 93703 8:30 a. m. – 10:30 a. m. Full Gospel Tabernacle 519 E 11th St, Reedley, CA 93654 9:00 a. m. – 11:00 a. m. West McKinley Assembly of God 3014 W McKinley Ave, Fresno, CA Domingo 26 de julio No se registra distribución de alimentos gratis en Florida - -

Consulta los horarios y ubicaciones para acceder a alimentos gratis en California sin costo. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank

Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California

Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 24 al 26 de julio en distintos puntos del estado. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank

Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.

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