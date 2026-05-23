Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California durante la última semana de mayo.
Oscar Guerrero Tello
Miles de familias en continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California entre el 25 y el 28 de mayo en ciudades como Fresno, Madera y otras zonas del estado. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.

📝 Requisitos para recibir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

  • Presentarse en el horario indicado.
  • En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
  • Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
  • Respetar el orden de llegada.
📌 Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

📅 Puntos de entrega de alimentos gratis en California del 25 al 28 de mayo

Según la información proporcionada por y , estos son los puntos de distribución de alimentos gratis en California del 25 al 28 de mayo:

FechaHorarioPunto de entregaDirección
Lunes 25 de mayo10:00 a.m. – 1:00 p.m.Fellowship Missionary Baptist2529 East Belmont Avenue, Fresno, CA 93726
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Madera Clearview Outreach331 S D St, Madera, CA 93638
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Madera Clearview Outreach (cancelado en mayo)331 S D St, Madera, CA 93638
Martes 26 de mayo8:00 a.m. – 10:00 a.m.First Christian Church-USDA1701 Whitson St, Selma, CA 93662
8:00 a.m. – 10:00 a.m.Selma Enhancement2301 Selma St, Selma, CA 93662
9:00 a.m. – 11:30 a.m.Fresno Sequoia Spanish Seventh Day Adventist4867 E Fillmore Ave, Fresno, CA 93727
4:00 p.m. – 6:00 p.m.North Shore Community Park99480 70 Ave, Mecca
Miércoles 27 de mayo10:00 a.m. – 11:00 a.m.Cabazon Community Center50390 Carmen Ave, Cabazon
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Fresno - Butler Pentecostal Church of God3542 E. Butler, Fresno, CA 93702
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Lemon Cove Community ChurchFirst Presbyterian Church of Lemon Cove, 32937 Sierra Dr., Lemon Cove, CA 93244
9:00 a.m. – 11:00 a.m.The Salvation Army Tulare314 E San Joaquin Ave, Tulare, CA 93274
Jueves 28 de mayo4:00 p.m. – 6:00 p.m.James O. Jessie Desert Highland480 W. Tramview Rd., Palm Springs
8:30 a.m. – 10:30 a.m.Catholic Charities Neighborhood Market149 N. Fulton St., Fresno, CA 93701
9:00 a.m. – 11:30 a.m.Firebaugh-USDADunkle Park, Firebaugh, CA 93622
9:00 a.m. – 12:00 p.m.Miracles in the Community (MICA)659 E Dinuba Ave, Reedley, CA 93654

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

