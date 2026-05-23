Miles de familias en California continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California entre el 25 y el 28 de mayo en ciudades como Fresno, Madera y otras zonas del estado. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.
📝 Requisitos para recibir alimentos gratis en California
En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:
- Presentarse en el horario indicado.
- En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el orden de llegada.
📌 Información sobre entrega de alimentos gratis en California
Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.
Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.
📅 Puntos de entrega de alimentos gratis en California del 25 al 28 de mayo
Según la información proporcionada por Central California Food Bank y Find Regional Food Bank, estos son los puntos de distribución de alimentos gratis en California del 25 al 28 de mayo:
|Fecha
|Horario
|Punto de entrega
|Dirección
|Lunes 25 de mayo
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Fellowship Missionary Baptist
|2529 East Belmont Avenue, Fresno, CA 93726
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Madera Clearview Outreach
|331 S D St, Madera, CA 93638
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Madera Clearview Outreach (cancelado en mayo)
|331 S D St, Madera, CA 93638
|Martes 26 de mayo
|8:00 a.m. – 10:00 a.m.
|First Christian Church-USDA
|1701 Whitson St, Selma, CA 93662
|8:00 a.m. – 10:00 a.m.
|Selma Enhancement
|2301 Selma St, Selma, CA 93662
|9:00 a.m. – 11:30 a.m.
|Fresno Sequoia Spanish Seventh Day Adventist
|4867 E Fillmore Ave, Fresno, CA 93727
|4:00 p.m. – 6:00 p.m.
|North Shore Community Park
|99480 70 Ave, Mecca
|Miércoles 27 de mayo
|10:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Cabazon Community Center
|50390 Carmen Ave, Cabazon
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Fresno - Butler Pentecostal Church of God
|3542 E. Butler, Fresno, CA 93702
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Lemon Cove Community Church
|First Presbyterian Church of Lemon Cove, 32937 Sierra Dr., Lemon Cove, CA 93244
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|The Salvation Army Tulare
|314 E San Joaquin Ave, Tulare, CA 93274
|Jueves 28 de mayo
|4:00 p.m. – 6:00 p.m.
|James O. Jessie Desert Highland
|480 W. Tramview Rd., Palm Springs
|8:30 a.m. – 10:30 a.m.
|Catholic Charities Neighborhood Market
|149 N. Fulton St., Fresno, CA 93701
|9:00 a.m. – 11:30 a.m.
|Firebaugh-USDA
|Dunkle Park, Firebaugh, CA 93622
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Miracles in the Community (MICA)
|659 E Dinuba Ave, Reedley, CA 93654
