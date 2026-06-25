Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 26 al 28 de junio en distintas ciudades del estado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 26 al 28 de junio en distintas ciudades del estado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Cientos de familias continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California del 26 al 28 de junio. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.

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Distribución de alimentos gratis en California del 26 al 28 de junio

A continuación, el calendario de para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 26 al 28 de junio:

FechaOrganizaciónHorarioLugar
Viernes 26 de junio de 20262hunned Inc Nonprofit1:00 pm – 5:00 pm2028 E. El Segundo Blvd, Compton, CA 90222
Antelope Valley Partners for Health8:00 am – 11:00 am44247 10th St. West, Lancaster, CA 93534
Christ the Good Shepherd Episcopal Church9:00 am – 11:00 am3303 W. Vernon Ave, Los Angeles, CA 90008
Christ the Savior American Coptic Orthodox Church5:00 pm – 7:00 pm10347 Mason Ave, Chatsworth, CA 91311
El Hajj Malik Shabazz Islamic Center2:00 pm – 3:30 pm2914 W. Jefferson Blvd, Los Angeles, CA 90018
Feed My Sheep Christian Fellowship10:00 am – 1:00 pm1305 E. Compton Blvd, Compton, CA 90221
Help Me Help You (Lakewood)2:00 pm – 3:00 pm6822 Paramount Blvd, Lakewood, CA 90805
Help Me Help You (Long Beach)11:30 am – 12:30 pm700 Locust Ave, Long Beach, CA 90813
Justice for Murdered Children12:00 pm – 2:00 pm1722 S. Gaffey St, San Pedro, CA 90731
Koreatown Youth Community Center Inc.11:00 am – 12:00 pm1230 S. Menlo Ave #100, Los Angeles, CA 90006
Los Angeles County/USC Medical Center Auxiliary9:00 am – 11:00 am2020 Zonal Ave, Los Angeles, CA 90033
Next Dimension Ministries11:00 am – 1:00 pm45337 Sierra Hwy, Lancaster, CA 93534
Omni Ministries9:00 am – 2:00 pm12601 Wilmington Ave, Compton, CA 90222
SALVA9:30 am – 11:30 am503 E Ave Q3, Palmdale, CA 93550
Sunshine Community Resource Organization Center3:00 pm – 5:00 pm15116 Atlantic Ave, Compton, CA 90221
Sábado 27 de junio de 2026All Peoples Community Center9:30 am – 12:30 pm822 E. 20th St, Los Angeles, CA 90011
Atherton Baptist Church10:00 am – 1:00 pm2627 W. 116th St, Hawthorne, CA 90250
Bethesda Temple Church9:00 am – 12:00 pm4915 Crenshaw Blvd, Los Angeles, CA 90043
Buddhist Tzu Chi Foundation9:15 am – 10:30 am1355 Broad Ave, Wilmington, CA 90744
CUSH Foundation10:00 am – 12:00 pm2343 N. San Antonio Ave, Pomona, CA 91767
Detours Mentoring Group Inc.12:00 pm – 2:00 pm1202 W. 135th St, Gardena, CA 90247
God’s Pantry8:00 am – 10:00 am710 N. Lark Ellen Ave, West Covina, CA 91791
Grace Memorial9:00 am – 10:00 am1021 E. 19th St, Long Beach, CA 90806
Domingo 28 de junio de 2026Community of Faith Bible Church1:00 pm – 3:00 pm12025 Industrial Ave, South Gate, CA 90280
Greater Good News Church of God in Christ10:00 am – 11:00 am5840 S. Broadway, Los Angeles, CA 90003
Inglewood Wrapping Arms Around the Community9:00 am – 12:00 pm650 E Manchester Ave, Inglewood, CA 90301
Iglesia Pentecostes Roca de Salvacion4:30 pm – 5:30 pm122 S. Evergreen Ave, Los Angeles, CA 90033
Living Hope SDA Church1:00 pm – 3:00 pm650 W. 21st St, Los Angeles, CA 90007

Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 22 al 25 de junio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del . Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.

Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California durante las jornadas de distribución programadas esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California durante las jornadas de distribución programadas esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cómo conseguir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

  • Presentarse en el horario indicado.
  • En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
  • Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
  • Respetar el orden de llegada.
La distribución de alimentos gratis en California reunirá a diversas organizaciones locales que apoyan a comunidades vulnerables durante estos tres días. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
La distribución de alimentos gratis en California reunirá a diversas organizaciones locales que apoyan a comunidades vulnerables durante estos tres días. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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