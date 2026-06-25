Cientos de familias continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California del 26 al 28 de junio. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.

Distribución de alimentos gratis en California del 26 al 28 de junio

A continuación, el calendario de Central California Food Bank para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 26 al 28 de junio:

Fecha Organización Horario Lugar Viernes 26 de junio de 2026 2hunned Inc Nonprofit 1:00 pm – 5:00 pm 2028 E. El Segundo Blvd, Compton, CA 90222 Antelope Valley Partners for Health 8:00 am – 11:00 am 44247 10th St. West, Lancaster, CA 93534 Christ the Good Shepherd Episcopal Church 9:00 am – 11:00 am 3303 W. Vernon Ave, Los Angeles, CA 90008 Christ the Savior American Coptic Orthodox Church 5:00 pm – 7:00 pm 10347 Mason Ave, Chatsworth, CA 91311 El Hajj Malik Shabazz Islamic Center 2:00 pm – 3:30 pm 2914 W. Jefferson Blvd, Los Angeles, CA 90018 Feed My Sheep Christian Fellowship 10:00 am – 1:00 pm 1305 E. Compton Blvd, Compton, CA 90221 Help Me Help You (Lakewood) 2:00 pm – 3:00 pm 6822 Paramount Blvd, Lakewood, CA 90805 Help Me Help You (Long Beach) 11:30 am – 12:30 pm 700 Locust Ave, Long Beach, CA 90813 Justice for Murdered Children 12:00 pm – 2:00 pm 1722 S. Gaffey St, San Pedro, CA 90731 Koreatown Youth Community Center Inc. 11:00 am – 12:00 pm 1230 S. Menlo Ave #100, Los Angeles, CA 90006 Los Angeles County/USC Medical Center Auxiliary 9:00 am – 11:00 am 2020 Zonal Ave, Los Angeles, CA 90033 Next Dimension Ministries 11:00 am – 1:00 pm 45337 Sierra Hwy, Lancaster, CA 93534 Omni Ministries 9:00 am – 2:00 pm 12601 Wilmington Ave, Compton, CA 90222 SALVA 9:30 am – 11:30 am 503 E Ave Q3, Palmdale, CA 93550 Sunshine Community Resource Organization Center 3:00 pm – 5:00 pm 15116 Atlantic Ave, Compton, CA 90221 Sábado 27 de junio de 2026 All Peoples Community Center 9:30 am – 12:30 pm 822 E. 20th St, Los Angeles, CA 90011 Atherton Baptist Church 10:00 am – 1:00 pm 2627 W. 116th St, Hawthorne, CA 90250 Bethesda Temple Church 9:00 am – 12:00 pm 4915 Crenshaw Blvd, Los Angeles, CA 90043 Buddhist Tzu Chi Foundation 9:15 am – 10:30 am 1355 Broad Ave, Wilmington, CA 90744 CUSH Foundation 10:00 am – 12:00 pm 2343 N. San Antonio Ave, Pomona, CA 91767 Detours Mentoring Group Inc. 12:00 pm – 2:00 pm 1202 W. 135th St, Gardena, CA 90247 God’s Pantry 8:00 am – 10:00 am 710 N. Lark Ellen Ave, West Covina, CA 91791 Grace Memorial 9:00 am – 10:00 am 1021 E. 19th St, Long Beach, CA 90806 Domingo 28 de junio de 2026 Community of Faith Bible Church 1:00 pm – 3:00 pm 12025 Industrial Ave, South Gate, CA 90280 Greater Good News Church of God in Christ 10:00 am – 11:00 am 5840 S. Broadway, Los Angeles, CA 90003 Inglewood Wrapping Arms Around the Community 9:00 am – 12:00 pm 650 E Manchester Ave, Inglewood, CA 90301 Iglesia Pentecostes Roca de Salvacion 4:30 pm – 5:30 pm 122 S. Evergreen Ave, Los Angeles, CA 90033 Living Hope SDA Church 1:00 pm – 3:00 pm 650 W. 21st St, Los Angeles, CA 90007

Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 22 al 25 de junio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank. Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.

Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California durante las jornadas de distribución programadas esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cómo conseguir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

Presentarse en el horario indicado.

En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.

Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.

Respetar el orden de llegada.

La distribución de alimentos gratis en California reunirá a diversas organizaciones locales que apoyan a comunidades vulnerables durante estos tres días. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

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