Cientos de familias continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California del 26 al 28 de junio. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.
Distribución de alimentos gratis en California del 26 al 28 de junio
A continuación, el calendario de Central California Food Bank para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 26 al 28 de junio:
|Fecha
|Organización
|Horario
|Lugar
|Viernes 26 de junio de 2026
|2hunned Inc Nonprofit
|1:00 pm – 5:00 pm
|2028 E. El Segundo Blvd, Compton, CA 90222
|Antelope Valley Partners for Health
|8:00 am – 11:00 am
|44247 10th St. West, Lancaster, CA 93534
|Christ the Good Shepherd Episcopal Church
|9:00 am – 11:00 am
|3303 W. Vernon Ave, Los Angeles, CA 90008
|Christ the Savior American Coptic Orthodox Church
|5:00 pm – 7:00 pm
|10347 Mason Ave, Chatsworth, CA 91311
|El Hajj Malik Shabazz Islamic Center
|2:00 pm – 3:30 pm
|2914 W. Jefferson Blvd, Los Angeles, CA 90018
|Feed My Sheep Christian Fellowship
|10:00 am – 1:00 pm
|1305 E. Compton Blvd, Compton, CA 90221
|Help Me Help You (Lakewood)
|2:00 pm – 3:00 pm
|6822 Paramount Blvd, Lakewood, CA 90805
|Help Me Help You (Long Beach)
|11:30 am – 12:30 pm
|700 Locust Ave, Long Beach, CA 90813
|Justice for Murdered Children
|12:00 pm – 2:00 pm
|1722 S. Gaffey St, San Pedro, CA 90731
|Koreatown Youth Community Center Inc.
|11:00 am – 12:00 pm
|1230 S. Menlo Ave #100, Los Angeles, CA 90006
|Los Angeles County/USC Medical Center Auxiliary
|9:00 am – 11:00 am
|2020 Zonal Ave, Los Angeles, CA 90033
|Next Dimension Ministries
|11:00 am – 1:00 pm
|45337 Sierra Hwy, Lancaster, CA 93534
|Omni Ministries
|9:00 am – 2:00 pm
|12601 Wilmington Ave, Compton, CA 90222
|SALVA
|9:30 am – 11:30 am
|503 E Ave Q3, Palmdale, CA 93550
|Sunshine Community Resource Organization Center
|3:00 pm – 5:00 pm
|15116 Atlantic Ave, Compton, CA 90221
|Sábado 27 de junio de 2026
|All Peoples Community Center
|9:30 am – 12:30 pm
|822 E. 20th St, Los Angeles, CA 90011
|Atherton Baptist Church
|10:00 am – 1:00 pm
|2627 W. 116th St, Hawthorne, CA 90250
|Bethesda Temple Church
|9:00 am – 12:00 pm
|4915 Crenshaw Blvd, Los Angeles, CA 90043
|Buddhist Tzu Chi Foundation
|9:15 am – 10:30 am
|1355 Broad Ave, Wilmington, CA 90744
|CUSH Foundation
|10:00 am – 12:00 pm
|2343 N. San Antonio Ave, Pomona, CA 91767
|Detours Mentoring Group Inc.
|12:00 pm – 2:00 pm
|1202 W. 135th St, Gardena, CA 90247
|God’s Pantry
|8:00 am – 10:00 am
|710 N. Lark Ellen Ave, West Covina, CA 91791
|Grace Memorial
|9:00 am – 10:00 am
|1021 E. 19th St, Long Beach, CA 90806
|Domingo 28 de junio de 2026
|Community of Faith Bible Church
|1:00 pm – 3:00 pm
|12025 Industrial Ave, South Gate, CA 90280
|Greater Good News Church of God in Christ
|10:00 am – 11:00 am
|5840 S. Broadway, Los Angeles, CA 90003
|Inglewood Wrapping Arms Around the Community
|9:00 am – 12:00 pm
|650 E Manchester Ave, Inglewood, CA 90301
|Iglesia Pentecostes Roca de Salvacion
|4:30 pm – 5:30 pm
|122 S. Evergreen Ave, Los Angeles, CA 90033
|Living Hope SDA Church
|1:00 pm – 3:00 pm
|650 W. 21st St, Los Angeles, CA 90007
Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 22 al 25 de junio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank. Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.
Cómo conseguir alimentos gratis en California
En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:
- Presentarse en el horario indicado.
- En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el orden de llegada.
Información sobre entrega de alimentos gratis en California
Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.
Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.
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