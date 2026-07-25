Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California gracias a las jornadas de distribución organizadas por bancos de alimentos y organizaciones comunitarias del 27 al 30 de julio. Durante esos días, distintos puntos de entrega abrirán sus puertas en ciudades como Fresno, Selma, Madera, Reedley, Coalinga, Tulare y Porterville, ofreciendo despensas sin costo para personas y hogares que necesiten apoyo. A continuación, consulta el calendario completo con las ciudades, horarios y lugares donde se realizará la entrega de alimentos.

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 27 al 30 de julio?

El calendario de distribución del Central California Food Bank incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:

Ciudad Lunes 27 de julio 8:00 a. m. – 10:00 a. m. Selma First Christian Church-USDA (1701 Whitson St) 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Laton Shrine of Our Lady of Fatima (20855 S Fatima Ave) 9:00 a. m. – 12:00 p. m. Coalinga Westside Family Services (160 Elm Ave) 9:30 a. m. – 11:30 a. m. Orange Cove Iglesia El Buen Pastor (863 11th St) 10:00 a. m. – 1:00 p. m. Fresno Fellowship Missionary Baptist Church (2529 E Belmont Ave) 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Madera Madera Clearview Outreach (331 S D St) 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Porterville Porterville College (100 E. College) 2:30 p. m. – 5:00 p. m. Traver Traver (K-CAPS) (3957 Kitchner Dr) 3:00 p. m. – 5:00 p. m. Fresno The Fresno Center (4879 E Kings Canyon Rd) Martes 28 de julio 8:00 a. m. – 10:00 a. m. Selma Selma Enhancement (2301 Selma St) 9:00 a. m. – 11:30 a. m. Fresno Fresno Sequoia Spanish Seventh Day Adventist (4867 E Fillmore Ave) 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Tulare Iglesia De Dios Peniel (358 N E St) 9:00 a. m. – 11:00 a. m. North Fork Grace Community Church (56442 Road 200) 9:00 a. m. – 11:00 a. m. Cutler Open Gate Ministries Cutler (12588 Ave. 407, St. Mary’s Catholic Church) 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Lanare (Riverdale) Lanare Community Center (20620 S Grantland Ave) Miércoles 29 de julio - - No se registra distribución de alimentos gratis en California Jueves 30 de julio 8:00 a. m. – 10:00 a. m. Fresno Amazing Grace Ministries (1225 S Maple Ave) 9:00 a. m. – 12:00 p. m. Reedley Miracles in the Community - MICA (659 E Dinuba Ave) 9:30 a. m. – 11:30 a. m. Corcoran Corcoran Seventh-Day Adventist Church (1320 Norboe Ave) 12:30 p. m. – 2:30 p. m. Fresno West Fresno Family Resource Center (1825 S Delno Ave) 2:00 p. m. – 4:00 p. m. Fresno Clovis Hills Community Church (819 Tulare St)

Consulta los horarios y ubicaciones para acceder a alimentos gratis en California sin costo. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank

Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California

Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del estado del 27 al 30 de julio. | Crédito: Central California Food Bank

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.

Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.

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