Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California gracias a las jornadas de distribución organizadas por bancos de alimentos y organizaciones comunitarias del 27 al 30 de julio. Durante esos días, distintos puntos de entrega abrirán sus puertas en ciudades como Fresno, Selma, Madera, Reedley, Coalinga, Tulare y Porterville, ofreciendo despensas sin costo para personas y hogares que necesiten apoyo. A continuación, consulta el calendario completo con las ciudades, horarios y lugares donde se realizará la entrega de alimentos.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 27 al 30 de julio?
El calendario de distribución del Central California Food Bank incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:
|Ciudad
|Lunes 27 de julio
|8:00 a. m. – 10:00 a. m.
|Selma
|First Christian Church-USDA (1701 Whitson St)
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Laton
|Shrine of Our Lady of Fatima (20855 S Fatima Ave)
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Coalinga
|Westside Family Services (160 Elm Ave)
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|Orange Cove
|Iglesia El Buen Pastor (863 11th St)
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Fresno
|Fellowship Missionary Baptist Church (2529 E Belmont Ave)
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Madera
|Madera Clearview Outreach (331 S D St)
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Porterville
|Porterville College (100 E. College)
|2:30 p. m. – 5:00 p. m.
|Traver
|Traver (K-CAPS) (3957 Kitchner Dr)
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|Fresno
|The Fresno Center (4879 E Kings Canyon Rd)
|Martes 28 de julio
|8:00 a. m. – 10:00 a. m.
|Selma
|Selma Enhancement (2301 Selma St)
|9:00 a. m. – 11:30 a. m.
|Fresno
|Fresno Sequoia Spanish Seventh Day Adventist (4867 E Fillmore Ave)
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Tulare
|Iglesia De Dios Peniel (358 N E St)
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|North Fork
|Grace Community Church (56442 Road 200)
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Cutler
|Open Gate Ministries Cutler (12588 Ave. 407, St. Mary’s Catholic Church)
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Lanare (Riverdale)
|Lanare Community Center (20620 S Grantland Ave)
|Miércoles 29 de julio
|-
|-
|No se registra distribución de alimentos gratis en California
|Jueves 30 de julio
|8:00 a. m. – 10:00 a. m.
|Fresno
|Amazing Grace Ministries (1225 S Maple Ave)
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Reedley
|Miracles in the Community - MICA (659 E Dinuba Ave)
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|Corcoran
|Corcoran Seventh-Day Adventist Church (1320 Norboe Ave)
|12:30 p. m. – 2:30 p. m.
|Fresno
|West Fresno Family Resource Center (1825 S Delno Ave)
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Fresno
|Clovis Hills Community Church (819 Tulare St)
Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California
Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.
Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.
Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.
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