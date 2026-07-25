Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 27 al 30 de julio en múltiples ciudades y horarios. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 27 al 30 de julio en múltiples ciudades y horarios. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en gracias a las jornadas de distribución organizadas por bancos de alimentos y organizaciones comunitarias del 27 al 30 de julio. Durante esos días, distintos puntos de entrega abrirán sus puertas en ciudades como Fresno, Selma, Madera, Reedley, Coalinga, Tulare y Porterville, ofreciendo despensas sin costo para personas y hogares que necesiten apoyo. A continuación, consulta el calendario completo con las ciudades, horarios y lugares donde se realizará la entrega de alimentos.

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¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 27 al 30 de julio?

El calendario de distribución del incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:

Ciudad
Lunes 27 de julio8:00 a. m. – 10:00 a. m.SelmaFirst Christian Church-USDA (1701 Whitson St)
9:00 a. m. – 11:00 a. m.LatonShrine of Our Lady of Fatima (20855 S Fatima Ave)
9:00 a. m. – 12:00 p. m.CoalingaWestside Family Services (160 Elm Ave)
9:30 a. m. – 11:30 a. m.Orange CoveIglesia El Buen Pastor (863 11th St)
10:00 a. m. – 1:00 p. m.FresnoFellowship Missionary Baptist Church (2529 E Belmont Ave)
10:00 a. m. – 12:00 p. m.MaderaMadera Clearview Outreach (331 S D St)
10:00 a. m. – 12:00 p. m.PortervillePorterville College (100 E. College)
2:30 p. m. – 5:00 p. m.TraverTraver (K-CAPS) (3957 Kitchner Dr)
3:00 p. m. – 5:00 p. m.FresnoThe Fresno Center (4879 E Kings Canyon Rd)
Martes 28 de julio8:00 a. m. – 10:00 a. m.SelmaSelma Enhancement (2301 Selma St)
9:00 a. m. – 11:30 a. m.FresnoFresno Sequoia Spanish Seventh Day Adventist (4867 E Fillmore Ave)
9:00 a. m. – 11:00 a. m.TulareIglesia De Dios Peniel (358 N E St)
9:00 a. m. – 11:00 a. m.North ForkGrace Community Church (56442 Road 200)
9:00 a. m. – 11:00 a. m.CutlerOpen Gate Ministries Cutler (12588 Ave. 407, St. Mary’s Catholic Church)
10:00 a. m. – 12:00 p. m.Lanare (Riverdale)Lanare Community Center (20620 S Grantland Ave)
Miércoles 29 de julio--No se registra distribución de alimentos gratis en California
Jueves 30 de julio8:00 a. m. – 10:00 a. m.FresnoAmazing Grace Ministries (1225 S Maple Ave)
9:00 a. m. – 12:00 p. m.ReedleyMiracles in the Community - MICA (659 E Dinuba Ave)
9:30 a. m. – 11:30 a. m.CorcoranCorcoran Seventh-Day Adventist Church (1320 Norboe Ave)
12:30 p. m. – 2:30 p. m.FresnoWest Fresno Family Resource Center (1825 S Delno Ave)
2:00 p. m. – 4:00 p. m.FresnoClovis Hills Community Church (819 Tulare St)
Consulta los horarios y ubicaciones para acceder a alimentos gratis en California sin costo. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank
Consulta los horarios y ubicaciones para acceder a alimentos gratis en California sin costo. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank

Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California

Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del estado del 27 al 30 de julio. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del estado del 27 al 30 de julio. | Crédito: Central California Food Bank

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.

Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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