Si necesitas alimentos gratis en California, del 28 al 30 de agosto se llevarán a cabo varias jornadas de distribución dirigidas a personas y familias que requieran apoyo alimentario. Estas iniciativas permiten acceder a comida sin costo y pueden ayudar a reducir los gastos del hogar. A continuación, encontrarás los puntos donde se entregarán las despensas, sus horarios y algunos datos importantes que conviene revisar antes de acudir a estas jornadas comunitarias.

Las entregas de alimentos gratis en California pueden cambiar dependiendo de la ciudad y de la organización que las coordine. Por ello, se recomienda verificar previamente la fecha, el horario y las condiciones de cada jornada. En algunos casos, la distribución se mantiene solo hasta agotar las existencias, por lo que acudir con anticipación puede aumentar las posibilidades de recibir los productos disponibles.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 28 al 30 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 28 al 30 de agosto?

El calendario de distribución de alimentos del Central California Food Bank contempla diversas jornadas programadas en distintas fechas y comunidades de California. A continuación, te presento el detalle de cada actividad, incluyendo los días, horarios y ubicaciones donde se realizarán las entregas, para que puedas identificar con anticipación el punto más cercano y organizar tu visita.

Fecha Organización / punto de distribución Horario Ubicación Viernes 28 de agosto Feed My Sheep 10:00 a. m. – 1:00 p. m. 117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706 Fresno Christian Reformed 10:00 a. m. – 12:00 p. m. 1639 W Shields Ave, Fresno, CA 93705 Strathmore Full Gospel Assembly of God 10:00 a. m. – 12:00 p. m. 19570 Orange Belt Dr, Strathmore, CA 93267 Mt. Zion Assemblies 6:00 p. m. – 8:00 p. m. 4368 N Brawley Ave, Fresno, CA 93722 Sábado 29 de agosto Life Free Will 7:00 a. m. – 9:00 a. m. 1625 E. Pine St., Fresno, CA 93703 Domingo 30 de agosto No se registra distribución de alimentos gratis en California — —

Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 28 al 30 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si buscas alimentos gratis en California, lo recomendable es acudir al punto de distribución elegido dentro del horario establecido. Debido a que algunas jornadas pueden entregar productos hasta agotar existencias, llegar con anticipación puede ser importante para asegurar la atención.

Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank para apoyar a comunidades que atraviesan dificultades económicas y facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.

Importante: las fechas, horarios y cantidades disponibles pueden cambiar. Antes de trasladarte, verifica la información de la jornada para evitar inconvenientes.