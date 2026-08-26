Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 28 al 30 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 28 al 30 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si necesitas alimentos gratis en , del 28 al 30 de agosto se llevarán a cabo varias jornadas de distribución dirigidas a personas y familias que requieran apoyo alimentario. Estas iniciativas permiten acceder a comida sin costo y pueden ayudar a reducir los gastos del hogar. A continuación, encontrarás los puntos donde se entregarán las despensas, sus horarios y algunos datos importantes que conviene revisar antes de acudir a estas jornadas comunitarias.

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Las entregas de alimentos gratis en California pueden cambiar dependiendo de la ciudad y de la organización que las coordine. Por ello, se recomienda verificar previamente la fecha, el horario y las condiciones de cada jornada. En algunos casos, la distribución se mantiene solo hasta agotar las existencias, por lo que acudir con anticipación puede aumentar las posibilidades de recibir los productos disponibles.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 28 al 30 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 28 al 30 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 28 al 30 de agosto?

El calendario de distribución de alimentos del contempla diversas jornadas programadas en distintas fechas y comunidades de California. A continuación, te presento el detalle de cada actividad, incluyendo los días, horarios y ubicaciones donde se realizarán las entregas, para que puedas identificar con anticipación el punto más cercano y organizar tu visita.

FechaOrganización / punto de distribuciónHorarioUbicación
Viernes 28 de agostoFeed My Sheep10:00 a. m. – 1:00 p. m.117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706
Fresno Christian Reformed10:00 a. m. – 12:00 p. m.1639 W Shields Ave, Fresno, CA 93705
Strathmore Full Gospel Assembly of God10:00 a. m. – 12:00 p. m.19570 Orange Belt Dr, Strathmore, CA 93267
Mt. Zion Assemblies6:00 p. m. – 8:00 p. m.4368 N Brawley Ave, Fresno, CA 93722
Sábado 29 de agostoLife Free Will7:00 a. m. – 9:00 a. m.1625 E. Pine St., Fresno, CA 93703
Domingo 30 de agostoNo se registra distribución de alimentos gratis en California
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 28 al 30 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 28 al 30 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si buscas alimentos gratis en California, lo recomendable es acudir al punto de distribución elegido dentro del horario establecido. Debido a que algunas jornadas pueden entregar productos hasta agotar existencias, llegar con anticipación puede ser importante para asegurar la atención.

Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank para apoyar a comunidades que atraviesan dificultades económicas y facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.

Importante: las fechas, horarios y cantidades disponibles pueden cambiar. Antes de trasladarte, verifica la información de la jornada para evitar inconvenientes.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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