Si necesitas alimentos gratis en California, del 28 al 30 de agosto se llevarán a cabo varias jornadas de distribución dirigidas a personas y familias que requieran apoyo alimentario. Estas iniciativas permiten acceder a comida sin costo y pueden ayudar a reducir los gastos del hogar. A continuación, encontrarás los puntos donde se entregarán las despensas, sus horarios y algunos datos importantes que conviene revisar antes de acudir a estas jornadas comunitarias.
Las entregas de alimentos gratis en California pueden cambiar dependiendo de la ciudad y de la organización que las coordine. Por ello, se recomienda verificar previamente la fecha, el horario y las condiciones de cada jornada. En algunos casos, la distribución se mantiene solo hasta agotar las existencias, por lo que acudir con anticipación puede aumentar las posibilidades de recibir los productos disponibles.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 28 al 30 de agosto?
El calendario de distribución de alimentos del Central California Food Bank contempla diversas jornadas programadas en distintas fechas y comunidades de California. A continuación, te presento el detalle de cada actividad, incluyendo los días, horarios y ubicaciones donde se realizarán las entregas, para que puedas identificar con anticipación el punto más cercano y organizar tu visita.
|Fecha
|Organización / punto de distribución
|Horario
|Ubicación
|Viernes 28 de agosto
|Feed My Sheep
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706
|Fresno Christian Reformed
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|1639 W Shields Ave, Fresno, CA 93705
|Strathmore Full Gospel Assembly of God
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|19570 Orange Belt Dr, Strathmore, CA 93267
|Mt. Zion Assemblies
|6:00 p. m. – 8:00 p. m.
|4368 N Brawley Ave, Fresno, CA 93722
|Sábado 29 de agosto
|Life Free Will
|7:00 a. m. – 9:00 a. m.
|1625 E. Pine St., Fresno, CA 93703
|Domingo 30 de agosto
|No se registra distribución de alimentos gratis en California
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¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?
Si buscas alimentos gratis en California, lo recomendable es acudir al punto de distribución elegido dentro del horario establecido. Debido a que algunas jornadas pueden entregar productos hasta agotar existencias, llegar con anticipación puede ser importante para asegurar la atención.
Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank para apoyar a comunidades que atraviesan dificultades económicas y facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.
Importante: las fechas, horarios y cantidades disponibles pueden cambiar. Antes de trasladarte, verifica la información de la jornada para evitar inconvenientes.