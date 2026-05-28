Miles de familias en California continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California del 29 al 31 de mayo en ciudades como Fresno, Madera y otras zonas del estado. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.
Cómo conseguir alimentos gratis en California
En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:
- Presentarse en el horario indicado.
- En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el orden de llegada.
Información sobre entrega de alimentos gratis en California
Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.
Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.
Distribución de alimentos gratis en California del 29 al 31 de mayo
A continuación el calendario para encontrar distribución de alimentos gratis en California del 29 al 31 de mayo:
|Fecha
|Lugar
|Horario confirmado
|Dirección
|Viernes 29 de mayo
|Healing Los Angeles Together, Inc.
|12:00 p.m. - 2:00 p.m.
|11001 Crenshaw Blvd, Inglewood, CA 90303
|All Peoples Community Center
|9:30 a.m. - 12:30 p.m.
|822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011
|Ananda Marga of L.A., Inc.
|8:30 a.m. - 10:30 a.m.
|1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019
|Anointed To Minister Ministries
|4:00 p.m. - 6:00 p.m.
|169 W. Ave J-5 #A, Lancaster, CA 93534
|Antelope Valley Boys & Girls Club
|10:00 a.m. - 12:00 p.m.
|45404 Division St, Lancaster, CA 93535
|Build Plus Community Marketplace, Inc.
|10:00 a.m. - 1:00 p.m.
|1686 E. 103rd Street, Los Angeles, CA 90002
|California State University Dominguez Hills
|9:00 a.m. - 1:00 p.m. / 2:00 p.m. - 5:00 p.m.
|1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747
|Calvary Chapel Downey
|10:00 a.m. - 12:00 p.m.
|12808 Woodruff Ave, Downey, CA 90242
|Carson Hope Community Church
|9:30 a.m. - 2:00 p.m.
|129 E. 223rd Street, Carson, CA 90745
|Catholic Charities
|9:00 a.m. - 12:00 p.m. / 1:00 p.m. - 4:00 p.m.
|4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731
|Catholic Charities - Brownson House
|9:00 a.m. - 12:30 p.m.
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|Sábado 30 de mayo
|Healing Los Angeles Together, Inc.
|12:00 p.m. - 2:00 p.m.
|11001 Crenshaw Blvd, Inglewood, CA 90303
|Catholic Rainbow Outreach
|10:30 a.m. - 11:30 a.m.
|11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605
|Domingo 31 de mayo
|No se registra distribución de alimentos gratis en California
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Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 29 al 31 de mayo, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank. Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.
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