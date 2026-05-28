Miles de familias en California continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California del 29 al 31 de mayo en ciudades como Fresno, Madera y otras zonas del estado. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.

Cómo conseguir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

Presentarse en el horario indicado.

En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.

Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.

Respetar el orden de llegada.

Varias organizaciones confirmaron entregas de alimentos gratis en California con horarios específicos. | Crédito: @cencalfoodbank / Instagram

Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

Residentes de distintas ciudades buscan alimentos gratis en California ante el aumento del costo de vida. | Crédito: @cafoodbanks / Instagram

Distribución de alimentos gratis en California del 29 al 31 de mayo

A continuación el calendario para encontrar distribución de alimentos gratis en California del 29 al 31 de mayo:

Fecha Lugar Horario confirmado Dirección Viernes 29 de mayo Healing Los Angeles Together, Inc. 12:00 p.m. - 2:00 p.m. 11001 Crenshaw Blvd, Inglewood, CA 90303 All Peoples Community Center 9:30 a.m. - 12:30 p.m. 822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011 Ananda Marga of L.A., Inc. 8:30 a.m. - 10:30 a.m. 1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019 Anointed To Minister Ministries 4:00 p.m. - 6:00 p.m. 169 W. Ave J-5 #A, Lancaster, CA 93534 Antelope Valley Boys & Girls Club 10:00 a.m. - 12:00 p.m. 45404 Division St, Lancaster, CA 93535 Build Plus Community Marketplace, Inc. 10:00 a.m. - 1:00 p.m. 1686 E. 103rd Street, Los Angeles, CA 90002 California State University Dominguez Hills 9:00 a.m. - 1:00 p.m. / 2:00 p.m. - 5:00 p.m. 1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747 Calvary Chapel Downey 10:00 a.m. - 12:00 p.m. 12808 Woodruff Ave, Downey, CA 90242 Carson Hope Community Church 9:30 a.m. - 2:00 p.m. 129 E. 223rd Street, Carson, CA 90745 Catholic Charities 9:00 a.m. - 12:00 p.m. / 1:00 p.m. - 4:00 p.m. 4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731 Catholic Charities - Brownson House 9:00 a.m. - 12:30 p.m. 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 Sábado 30 de mayo Healing Los Angeles Together, Inc. 12:00 p.m. - 2:00 p.m. 11001 Crenshaw Blvd, Inglewood, CA 90303 Catholic Rainbow Outreach 10:30 a.m. - 11:30 a.m. 11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605 Domingo 31 de mayo No se registra distribución de alimentos gratis en California — —

Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 29 al 31 de mayo, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank. Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.

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