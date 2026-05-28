Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California durante los últimos días de mayo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en California durante los últimos días de mayo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Miles de familias en continúan buscando apoyo para enfrentar el aumento en el costo de la comida y los gastos básicos del hogar. Por eso, diferentes organizaciones y centros comunitarios realizarán nuevas jornadas de entrega alimentos gratis en California del 29 al 31 de mayo en ciudades como Fresno, Madera y otras zonas del estado. Estas distribuciones buscan ayudar a personas y familias que necesitan productos básicos, por lo que se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda y verificar los horarios establecidos para cada punto de entrega.

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Cómo conseguir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

  • Presentarse en el horario indicado.
  • En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
  • Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
  • Respetar el orden de llegada.
Varias organizaciones confirmaron entregas de alimentos gratis en California con horarios específicos. | Crédito: @cencalfoodbank / Instagram
Varias organizaciones confirmaron entregas de alimentos gratis en California con horarios específicos. | Crédito: @cencalfoodbank / Instagram

Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

Residentes de distintas ciudades buscan alimentos gratis en California ante el aumento del costo de vida. | Crédito: @cafoodbanks / Instagram
Residentes de distintas ciudades buscan alimentos gratis en California ante el aumento del costo de vida. | Crédito: @cafoodbanks / Instagram

Distribución de alimentos gratis en California del 29 al 31 de mayo

A continuación el calendario para encontrar distribución de alimentos gratis en California del 29 al 31 de mayo:

FechaLugarHorario confirmadoDirección
Viernes 29 de mayoHealing Los Angeles Together, Inc.12:00 p.m. - 2:00 p.m.11001 Crenshaw Blvd, Inglewood, CA 90303
All Peoples Community Center9:30 a.m. - 12:30 p.m.822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011
Ananda Marga of L.A., Inc.8:30 a.m. - 10:30 a.m.1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019
Anointed To Minister Ministries4:00 p.m. - 6:00 p.m.169 W. Ave J-5 #A, Lancaster, CA 93534
Antelope Valley Boys & Girls Club10:00 a.m. - 12:00 p.m.45404 Division St, Lancaster, CA 93535
Build Plus Community Marketplace, Inc.10:00 a.m. - 1:00 p.m.1686 E. 103rd Street, Los Angeles, CA 90002
California State University Dominguez Hills9:00 a.m. - 1:00 p.m. / 2:00 p.m. - 5:00 p.m.1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747
Calvary Chapel Downey10:00 a.m. - 12:00 p.m.12808 Woodruff Ave, Downey, CA 90242
Carson Hope Community Church9:30 a.m. - 2:00 p.m.129 E. 223rd Street, Carson, CA 90745
Catholic Charities9:00 a.m. - 12:00 p.m. / 1:00 p.m. - 4:00 p.m.4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731
Catholic Charities - Brownson House9:00 a.m. - 12:30 p.m.1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
Sábado 30 de mayoHealing Los Angeles Together, Inc.12:00 p.m. - 2:00 p.m.11001 Crenshaw Blvd, Inglewood, CA 90303
Catholic Rainbow Outreach10:30 a.m. - 11:30 a.m.11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605
Domingo 31 de mayoNo se registra distribución de alimentos gratis en California

Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 29 al 31 de mayo, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del . Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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