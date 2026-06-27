Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos de distribución durante varios días. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos de distribución durante varios días. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si necesitas apoyo para abastecer tu despensa, esta puede ser una buena oportunidad. Del 29 de junio al 2 de julio, diversas organizaciones realizarán jornadas de distribución de alimentos gratis en , ofreciendo productos esenciales a familias y personas que enfrentan dificultades económicas. Los puntos de entrega ya cuentan con horarios y direcciones confirmados, por lo que es importante conocer dónde acudir y qué requisitos podrían solicitar antes de asistir.

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Distribución de alimentos gratis en California del 29 de junio al 02 de julio

A continuación, el calendario de para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 29 de junio al 02 de julio:

FechaHorarioPunto de distribuciónDirección
Lunes 29 de junioNo hay distribución de alimentos gratis en California--
Martes 30 de junioNo hay distribución de alimentos gratis en California--
Miércoles 1 de julio7:30 a.m. – 9:30 a.m.Fowler Baptist Church507 E Merced St, Fowler, CA 93625
9:00 a.m. – 11:30 a.m.Fresno Spanish Seventh Day Adventist3033 E Olive Ave, Fresno, CA 93701
9:00 a.m. – 11:30 a.m.Kings County Commission on Aging10953 14th Ave, Armona, CA 93202
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Visalia Church of God1020 W Grove Ave, Visalia, CA 93291
10:00 a.m. – 1:00 p.m.Firebaugh-MP (Dunkle Park)Dunkle Park, Firebaugh, CA 93622
10:00 a.m. – 12:00 p.m.San Joaquin Veterans Hall22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Fresno United2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Springville Ranch ADHC36400 CA-190, Springville, CA 93265
3:00 p.m. – 5:00 p.m.Masjid Al Aqabah949 Waterman Ave, Fresno, CA 93706
Jueves 2 de julio9:00 a.m. – 12:00 p.m.Firebaugh1653 13th St, Firebaugh, CA 93622
9:00 a.m. – 11:00 a.m.Saint Rest Community Church1550 E Reverend Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Armona Mobile PantryRecreation Park, Hood Street, Armona, CA 93202
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Episcopal Church of the Savior519 N Douty St, Hanford, CA 93230
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Visalia Community Church of Christ3838 S Court St, Visalia, CA 93277
12:00 p.m. – 2:00 p.m.Central Valley Empowerment Alliance - NM14665 Rd 192, Poplar, CA 93257
12:30 p.m. – 2:30 p.m.West Fresno Family Resource Center - NMNew Kingdom Church of God in Christ, 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
2:00 p.m. – 4:00 p.m.Clovis Hills Community Church (Tulare Street)819 Tulare St, Fresno, CA 93706
5:00 p.m. – 7:00 p.m.Pleasant Valley Church160 E Birch Ave, Coalinga, CA 93210

Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 29 de junio al 02 de julio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del . Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.

Consulta los horarios y direcciones para acceder a los alimentos gratis en California sin contratiempos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Consulta los horarios y direcciones para acceder a los alimentos gratis en California sin contratiempos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cómo conseguir alimentos gratis en California

En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:

  • Presentarse en el horario indicado.
  • En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
  • Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
  • Respetar el orden de llegada.
Miles de familias podrán beneficiarse de las jornadas de alimentos gratis en California organizadas por diversas entidades. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Miles de familias podrán beneficiarse de las jornadas de alimentos gratis en California organizadas por diversas entidades. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Información sobre entrega de alimentos gratis en California

Las entregas de alimentos gratis en California están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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