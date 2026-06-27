Si necesitas apoyo para abastecer tu despensa, esta puede ser una buena oportunidad. Del 29 de junio al 2 de julio, diversas organizaciones realizarán jornadas de distribución de alimentos gratis en California, ofreciendo productos esenciales a familias y personas que enfrentan dificultades económicas. Los puntos de entrega ya cuentan con horarios y direcciones confirmados, por lo que es importante conocer dónde acudir y qué requisitos podrían solicitar antes de asistir.
Distribución de alimentos gratis en California del 29 de junio al 02 de julio
A continuación, el calendario de Central California Food Bank para encontrar puntos de distribución de alimentos gratis en California del 29 de junio al 02 de julio:
|Fecha
|Horario
|Punto de distribución
|Dirección
|Lunes 29 de junio
|No hay distribución de alimentos gratis en California
|-
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|Martes 30 de junio
|No hay distribución de alimentos gratis en California
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|Miércoles 1 de julio
|7:30 a.m. – 9:30 a.m.
|Fowler Baptist Church
|507 E Merced St, Fowler, CA 93625
|9:00 a.m. – 11:30 a.m.
|Fresno Spanish Seventh Day Adventist
|3033 E Olive Ave, Fresno, CA 93701
|9:00 a.m. – 11:30 a.m.
|Kings County Commission on Aging
|10953 14th Ave, Armona, CA 93202
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Visalia Church of God
|1020 W Grove Ave, Visalia, CA 93291
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Firebaugh-MP (Dunkle Park)
|Dunkle Park, Firebaugh, CA 93622
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|San Joaquin Veterans Hall
|22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Fresno United
|2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Springville Ranch ADHC
|36400 CA-190, Springville, CA 93265
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|Masjid Al Aqabah
|949 Waterman Ave, Fresno, CA 93706
|Jueves 2 de julio
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Firebaugh
|1653 13th St, Firebaugh, CA 93622
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Saint Rest Community Church
|1550 E Reverend Chester Riggins Ave, Fresno, CA 93706
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Armona Mobile Pantry
|Recreation Park, Hood Street, Armona, CA 93202
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Episcopal Church of the Savior
|519 N Douty St, Hanford, CA 93230
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Visalia Community Church of Christ
|3838 S Court St, Visalia, CA 93277
|12:00 p.m. – 2:00 p.m.
|Central Valley Empowerment Alliance - NM
|14665 Rd 192, Poplar, CA 93257
|12:30 p.m. – 2:30 p.m.
|West Fresno Family Resource Center - NM
|New Kingdom Church of God in Christ, 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|Clovis Hills Community Church (Tulare Street)
|819 Tulare St, Fresno, CA 93706
|5:00 p.m. – 7:00 p.m.
|Pleasant Valley Church
|160 E Birch Ave, Coalinga, CA 93210
Si no encontraste una distribución de alimentos gratis en California del 29 de junio al 02 de julio, puedes buscar más puntos de entrega en el localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank. Ahí solo debes ingresar tu ciudad o código postal para encontrar despensas cercanas, horarios y direcciones actualizadas.
Cómo conseguir alimentos gratis en California
En la mayoría de estos puntos de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos, los requisitos suelen ser simples, aunque pueden variar según la organización:
- Presentarse en el horario indicado.
- En algunos casos, mostrar identificación (ID) o comprobante de residencia.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el orden de llegada.
Información sobre entrega de alimentos gratis en California
Las entregas de alimentos gratis en California están sujetas a disponibilidad y pueden atender a un número limitado de familias por jornada. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar la atención.
Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre bancos de alimentos regionales y organizaciones comunitarias que buscan reducir la inseguridad alimentaria en distintas zonas de California.
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