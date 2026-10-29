La distribución de alimentos gratis en California ofrecerá ayuda alimentaria a familias de Fresno y otras comunidades. | Crédito: Central California Food Bank
La distribución de alimentos gratis en California ofrecerá ayuda alimentaria a familias de Fresno y otras comunidades. | Crédito: Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
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Las familias que necesitan ayuda alimentaria tendrán nuevas oportunidades para acceder a alimentos gratis en durante los últimos días de octubre. Varias organizaciones realizarán jornadas de distribución en Fresno, con horarios establecidos para que los residentes puedan acercarse y recibir productos de primera necesidad. Conoce qué lugares participarán, cuáles son sus direcciones exactas y a qué hora podrás acudir este viernes 30, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.

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¿Dónde habrá distribución de alimentos gratis en California del 30 de octubre al 01 de noviembre?

Estos son los lugares, horarios y direcciones incluidos en el calendario del para esa fecha.

FechaHorarioLugarDirección
Viernes 30 de octubre10 a. m. a 12 p. m.Fresno Christian Reformed1639 W Shields Ave, Fresno, CA 93705
Sábado 31 de octubre7 a. m. a 9 a. m.Life Free Will1625 E. Pine St., Fresno, CA 93703
Domingo 1 de noviembre--No se registra distribución de alimentos gratis en California--

Horarios correspondientes a la hora del Pacífico (PDT). La información proporcionada no incluye distribuciones para el domingo 1 de noviembre.

Las jornadas de alimentos gratis en California se realizarán el viernes 30 y sábado 31 de octubre. | Crédito: Central California Food Bank
Las jornadas de alimentos gratis en California se realizarán el viernes 30 y sábado 31 de octubre. | Crédito: Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:

  • Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.
  • Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.
  • Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.
  • Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.
  • Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.
Conoce los horarios y las direcciones de los puntos de entrega para recibir alimentos gratis en California. | Crédito: Central California Food Bank
Conoce los horarios y las direcciones de los puntos de entrega para recibir alimentos gratis en California. | Crédito: Central California Food Bank
SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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