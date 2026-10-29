Las familias que necesitan ayuda alimentaria tendrán nuevas oportunidades para acceder a alimentos gratis en California durante los últimos días de octubre. Varias organizaciones realizarán jornadas de distribución en Fresno, con horarios establecidos para que los residentes puedan acercarse y recibir productos de primera necesidad. Conoce qué lugares participarán, cuáles son sus direcciones exactas y a qué hora podrás acudir este viernes 30, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.
¿Dónde habrá distribución de alimentos gratis en California del 30 de octubre al 01 de noviembre?
Estos son los lugares, horarios y direcciones incluidos en el calendario del Central California Food Bank para esa fecha.
|Fecha
|Horario
|Lugar
|Dirección
|Viernes 30 de octubre
|10 a. m. a 12 p. m.
|Fresno Christian Reformed
|1639 W Shields Ave, Fresno, CA 93705
|Sábado 31 de octubre
|7 a. m. a 9 a. m.
|Life Free Will
|1625 E. Pine St., Fresno, CA 93703
|Domingo 1 de noviembre
|--
|No se registra distribución de alimentos gratis en California
|--
Horarios correspondientes a la hora del Pacífico (PDT). La información proporcionada no incluye distribuciones para el domingo 1 de noviembre.
¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?
Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:
- Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.
- Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.
- Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.
- Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.
- Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.