Si buscas alimentos gratis en California, entre el 31 de agosto y el 03 de septiembre se realizarán diferentes jornadas de distribución destinadas a personas y familias que necesitan apoyo para cubrir sus necesidades alimentarias. Estas campañas comunitarias ofrecen la posibilidad de recibir comida sin costo y representan una alternativa para aliviar el presupuesto familiar. A continuación, te presento los lugares de entrega, los horarios establecidos y algunas recomendaciones que debes tener en cuenta antes de asistir.

Las entregas de alimentos gratis en California pueden cambiar dependiendo de la ciudad y de la organización que las coordine. Por ello, se recomienda verificar previamente la fecha, el horario y las condiciones de cada jornada. En algunos casos, la distribución se mantiene solo hasta agotar las existencias, por lo que acudir con anticipación puede aumentar las posibilidades de recibir los productos disponibles.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 28 al 30 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank

Dónde reparten alimentos gratis en California del 31 de agosto al 03 de septiembre

El calendario de distribución de alimentos del Los Angeles Regional Food Bank contempla diversas jornadas programadas en distintas fechas y comunidades de California. A continuación, te presento el detalle de cada actividad, incluyendo los días, horarios y ubicaciones donde se realizarán las entregas, para que puedas identificar con anticipación el punto más cercano y organizar tu visita.

Fecha Lugar Horario Dirección Lunes 31 de agosto Alondra Church of Christ 9:45 a. m. – 11:45 a. m. 2301 Alondra Blvd, Compton, CA 90221 California State University Dominguez Hills 9:00 a. m. – 1:00 p. m. / 2:00 p. m. – 6:00 p. m. 1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747 Calvary Chapel Downey 10:00 a. m. – 12:00 p. m. 12808 Woodruff Ave, Downey, CA 90242 Catholic Charities 9:00 a. m. – 12:00 p. m. / 1:00 p. m. – 4:00 p. m. 4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731 Martes 1 de septiembre California State University Dominguez Hills 9:00 a. m. – 1:00 p. m. / 2:00 p. m. – 6:00 p. m. 1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747 Catholic Charities 9:00 a. m. – 12:00 p. m. / 1:00 p. m. – 4:00 p. m. 4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731 Miércoles 2 de septiembre California State University Dominguez Hills 9:00 a. m. – 1:00 p. m. / 2:00 p. m. – 6:00 p. m. 1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747 Calvary Chapel Downey 10:00 a. m. – 12:00 p. m. 12808 Woodruff Ave, Downey, CA 90242 Catholic Charities 9:00 a. m. – 12:00 p. m. 4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731 Jueves 3 de septiembre California State University Dominguez Hills 9:00 a. m. – 1:00 p. m. / 2:00 p. m. – 6:00 p. m. 1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747 Catholic Charities 9:00 a. m. – 12:00 p. m. 4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731

Si buscas alimentos gratis en San Diego, puedes consultar las opciones de ayuda alimentaria disponibles a través de Feeding San Diego en su sitio web oficial: feedingsandiego.org

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si buscas alimentos gratis en California, lo recomendable es acudir al punto de distribución elegido dentro del horario establecido. Debido a que algunas jornadas pueden entregar productos hasta agotar existencias, llegar con anticipación puede ser importante para asegurar la atención.

Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank para apoyar a comunidades que atraviesan dificultades económicas y facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.

Importante: las fechas, horarios y cantidades disponibles pueden cambiar. Antes de trasladarte, verifica la información de la jornada para evitar inconvenientes.