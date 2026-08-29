Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 31 de agosto al 03 de septiembre en distintos puntos del estado. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 31 de agosto al 03 de septiembre en distintos puntos del estado. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si buscas alimentos gratis en , entre el 31 de agosto y el 03 de septiembre se realizarán diferentes jornadas de distribución destinadas a personas y familias que necesitan apoyo para cubrir sus necesidades alimentarias. Estas campañas comunitarias ofrecen la posibilidad de recibir comida sin costo y representan una alternativa para aliviar el presupuesto familiar. A continuación, te presento los lugares de entrega, los horarios establecidos y algunas recomendaciones que debes tener en cuenta antes de asistir.

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Las entregas de alimentos gratis en California pueden cambiar dependiendo de la ciudad y de la organización que las coordine. Por ello, se recomienda verificar previamente la fecha, el horario y las condiciones de cada jornada. En algunos casos, la distribución se mantiene solo hasta agotar las existencias, por lo que acudir con anticipación puede aumentar las posibilidades de recibir los productos disponibles.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 28 al 30 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 28 al 30 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank

Dónde reparten alimentos gratis en California del 31 de agosto al 03 de septiembre

El calendario de distribución de alimentos del contempla diversas jornadas programadas en distintas fechas y comunidades de California. A continuación, te presento el detalle de cada actividad, incluyendo los días, horarios y ubicaciones donde se realizarán las entregas, para que puedas identificar con anticipación el punto más cercano y organizar tu visita.

FechaLugarHorarioDirección
Lunes 31 de agostoAlondra Church of Christ9:45 a. m. – 11:45 a. m.2301 Alondra Blvd, Compton, CA 90221
California State University Dominguez Hills9:00 a. m. – 1:00 p. m. / 2:00 p. m. – 6:00 p. m.1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747
Calvary Chapel Downey10:00 a. m. – 12:00 p. m.12808 Woodruff Ave, Downey, CA 90242
Catholic Charities9:00 a. m. – 12:00 p. m. / 1:00 p. m. – 4:00 p. m.4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731
Martes 1 de septiembreCalifornia State University Dominguez Hills9:00 a. m. – 1:00 p. m. / 2:00 p. m. – 6:00 p. m.1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747
Catholic Charities9:00 a. m. – 12:00 p. m. / 1:00 p. m. – 4:00 p. m.4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731
Miércoles 2 de septiembreCalifornia State University Dominguez Hills9:00 a. m. – 1:00 p. m. / 2:00 p. m. – 6:00 p. m.1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747
Calvary Chapel Downey10:00 a. m. – 12:00 p. m.12808 Woodruff Ave, Downey, CA 90242
Catholic Charities9:00 a. m. – 12:00 p. m.4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731
Jueves 3 de septiembreCalifornia State University Dominguez Hills9:00 a. m. – 1:00 p. m. / 2:00 p. m. – 6:00 p. m.1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747
Catholic Charities9:00 a. m. – 12:00 p. m.4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731

Si buscas alimentos gratis en San Diego, puedes consultar las opciones de ayuda alimentaria disponibles a través de Feeding San Diego en su sitio web oficial:

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si buscas alimentos gratis en California, lo recomendable es acudir al punto de distribución elegido dentro del horario establecido. Debido a que algunas jornadas pueden entregar productos hasta agotar existencias, llegar con anticipación puede ser importante para asegurar la atención.

Estas actividades forman parte de las acciones del Central California Food Bank para apoyar a comunidades que atraviesan dificultades económicas y facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad.

Importante: las fechas, horarios y cantidades disponibles pueden cambiar. Antes de trasladarte, verifica la información de la jornada para evitar inconvenientes.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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