Encontrar apoyo alimentario puede marcar una gran diferencia para miles de familias que atraviesan dificultades económicas. Por ello, diversas organizaciones y bancos de alimentos realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en California d el 31 de julio al 02 de agosto, con distribuciones programadas en distintas ciudades y condados del estado. A continuación, te comparto los lugares, fechas y horarios en los que se ofrecerán estas despensas sin costo, para que puedas planificar tu visita y acceder a este importante recurso comunitario.

¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 31 de julio al 02 de agosto?

El calendario de distribución del Central California Food Bank incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:

Viernes 31 de julio de 2026 Fresno Fresno Christian Reformed 10:00 a.m. – 12:00 p.m. 1639 W Shields Ave, Fresno, CA 93705 Sábado 1 de agosto de 2026 Tulare Brooks Chapel 9:00 a.m. – 11:00 a.m. 701 S U St, Tulare, CA 93274 Hanford Glad Tidings Church of Hanford 9:00 a.m. – 11:00 a.m. 750 E Grangeville Blvd, Hanford, CA 93230 Clovis Holy Ground Family Fellowship - Neighborhood Market & USDA Food Distribution 9:00 a.m. – 11:00 a.m. Holy Ground Family Fellowship, 980 Gettysburg Ave, Clovis, CA 93612 Fresno Lutheran Hunger Network 9:00 a.m. – 11:00 a.m. 5435 N Fresno St, Fresno, CA 93710 Pinehurst Central Sierra Chamber 9:30 a.m. – 12:00 p.m. 54120 Highway 245, Pinehurst, CA 93641 Fresno Hope Worldwide - Central Valley 10:00 a.m. – 12:00 p.m. 3425 E Shields Ave, Fresno, CA 93726 Caruthers Caruthers Seventh-day Adventist Church 3:00 p.m. – 5:00 p.m. 2257 Sandy, Caruthers, CA 93609 Domingo 2 de agosto de 2026 - No se registra distribución de alimentos gratis en California - -

Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 31 de julio al 02 de agosto en múltiples ciudades y horarios. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank

Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California

Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del estado del 31 de julio al 02 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank

Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.

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