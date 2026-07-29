Encontrar apoyo alimentario puede marcar una gran diferencia para miles de familias que atraviesan dificultades económicas. Por ello, diversas organizaciones y bancos de alimentos realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en California d el 31 de julio al 02 de agosto, con distribuciones programadas en distintas ciudades y condados del estado. A continuación, te comparto los lugares, fechas y horarios en los que se ofrecerán estas despensas sin costo, para que puedas planificar tu visita y acceder a este importante recurso comunitario.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 31 de julio al 02 de agosto?
El calendario de distribución del Central California Food Bank incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:
|Viernes 31 de julio de 2026
|Fresno
|Fresno Christian Reformed
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|1639 W Shields Ave, Fresno, CA 93705
|Sábado 1 de agosto de 2026
|Tulare
|Brooks Chapel
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|701 S U St, Tulare, CA 93274
|Hanford
|Glad Tidings Church of Hanford
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|750 E Grangeville Blvd, Hanford, CA 93230
|Clovis
|Holy Ground Family Fellowship - Neighborhood Market & USDA Food Distribution
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Holy Ground Family Fellowship, 980 Gettysburg Ave, Clovis, CA 93612
|Fresno
|Lutheran Hunger Network
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|5435 N Fresno St, Fresno, CA 93710
|Pinehurst
|Central Sierra Chamber
|9:30 a.m. – 12:00 p.m.
|54120 Highway 245, Pinehurst, CA 93641
|Fresno
|Hope Worldwide - Central Valley
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|3425 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
|Caruthers
|Caruthers Seventh-day Adventist Church
|3:00 p.m. – 5:00 p.m.
|2257 Sandy, Caruthers, CA 93609
|Domingo 2 de agosto de 2026
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|No se registra distribución de alimentos gratis en California
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Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California
Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.
Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.
Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.
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