Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del 31 de julio al 02 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del 31 de julio al 02 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Encontrar apoyo alimentario puede marcar una gran diferencia para miles de familias que atraviesan dificultades económicas. Por ello, diversas organizaciones y bancos de alimentos realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en d el 31 de julio al 02 de agosto, con distribuciones programadas en distintas ciudades y condados del estado. A continuación, te comparto los lugares, fechas y horarios en los que se ofrecerán estas despensas sin costo, para que puedas planificar tu visita y acceder a este importante recurso comunitario.

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¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 31 de julio al 02 de agosto?

El calendario de distribución del incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:

Viernes 31 de julio de 2026FresnoFresno Christian Reformed10:00 a.m. – 12:00 p.m.1639 W Shields Ave, Fresno, CA 93705
Sábado 1 de agosto de 2026TulareBrooks Chapel9:00 a.m. – 11:00 a.m.701 S U St, Tulare, CA 93274
HanfordGlad Tidings Church of Hanford9:00 a.m. – 11:00 a.m.750 E Grangeville Blvd, Hanford, CA 93230
ClovisHoly Ground Family Fellowship - Neighborhood Market & USDA Food Distribution9:00 a.m. – 11:00 a.m.Holy Ground Family Fellowship, 980 Gettysburg Ave, Clovis, CA 93612
FresnoLutheran Hunger Network9:00 a.m. – 11:00 a.m.5435 N Fresno St, Fresno, CA 93710
PinehurstCentral Sierra Chamber9:30 a.m. – 12:00 p.m.54120 Highway 245, Pinehurst, CA 93641
FresnoHope Worldwide - Central Valley10:00 a.m. – 12:00 p.m.3425 E Shields Ave, Fresno, CA 93726
CaruthersCaruthers Seventh-day Adventist Church3:00 p.m. – 5:00 p.m.2257 Sandy, Caruthers, CA 93609
Domingo 2 de agosto de 2026-No se registra distribución de alimentos gratis en California--
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 31 de julio al 02 de agosto en múltiples ciudades y horarios. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 31 de julio al 02 de agosto en múltiples ciudades y horarios. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank

Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California

Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del estado del 31 de julio al 02 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del estado del 31 de julio al 02 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank

Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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