Si resides en la ciudad de Chicago, tienes la oportunidad de recibir alimentos gratis desde el 1 al 3 de mayo. Se trata de una iniciativa ejecutada por distintas organizaciones sin fines de lucro para ayudar a las familias más necesitadas de esta área. En caso quieres acceder a mayor información sobre la entrega de estos recursos nutritivos, te invito a leer la siguiente, ya que allí conocerás todos los detalles completos.
En caso tengas un ajustado presupuesto económico, es una buena ocasión para que aproveches esta entrega de alimentos gratuitos. Si bien la acción benéfica está dirigida para familias en situación de vulnerabilidad, también puede acceder aquel que lo requiera.
Para recibir estos alimentos, es necesario llevar un recipiente o una bolsa de gran tamaño, pues suelen ser distintos productos que suelen entregar estos bancos de comida. Eso sí, es importante asistir antes de lo pactado, ya que puede haber colas.
Para estas jornadas, Greater Chicago Food Depository se encargará de abastecer la despensas de centenares de familia. A continuación, te revelaré los horarios y los puntos de entrega a mayor detalle.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Chicago
VIERNES 1 DE MAYO
|Organización
|Horario
|Ubicación
|Chicago Lights
|9:30 - 11:30 a.m.
|126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
|Our Lady of the Holy Family
|1:30 - 3:30 p.m.
|1334 W. Flournoy St., Chicago,IL60607
|St Pius V Parish
|12:30 - 1:30 p.m.
|1919 S Ashland Ave, Chicago,IL60608
|St. Teresa of Avila Parish
|4:00 - 6:00 p.m.
|1950 N Kenmore Ave, Chicago,IL60614
|Pilsen Food Pantry
|10:00 a.m. - 1:30 p.m.
|2124 S Ashland Ave, Chicago,IL 60608
|Pilsen Wellness Center, Inc
|10:00 a.m. - 12:00 p.m.
|2319 S Damen Ave, Chicago,IL60608
|Wells Temple of Deliverance Community Dev Center
|1:00 - 3:00 p.m.
|2739 W Madison St, Chicago,IL60613
|Greater Holy Temple GOCIC
|1:00 - 4:00 p.m.
|246 N California Ave, Chicago, IL 60612
|Marillac St Vincent Family Services
|10:00 a.m. - 12:30 p.m.
|2859 W Jackson Blvd, Chicago,IL60612
|Harbor Light Corps
|1:00 - 3:00 p.m.
|825 N Christiana Ave, Chicago,IL60651
SÁBADO 2 DE MAYO
|Organización
|Horario
|Ubicación
|Pilgrim Rest MBC
|12:00 - 2:00 p.m.
|1901 W Washington Blvd, Chicago,IL60612
|St Pius V Parish
|12:30 - 1:30 p.m.
|1919 S Ashland Ave, Chicago,IL60608
|St. Teresa of Avila Parish
|9:30 - 11:30 a.m.
|1950 N Kenmore Ave, Chicago,IL60614
|Care For Friends
|11:00 a.m. - 1:00 p.m.
|530 W Fullerton Pkwy, Chicago, IL 60614
|Circle Foundation
|9:30 - 11:30 a.m.
|3052 S Gratten Ave, Chicago,IL60608
|Mount Ridge Baptist Church
|9:00 - 11:00 a.m.
|2658 W Jackson Blvd, Chicago, IL 60612
|Manna For Life
|10:00 a.m. - 1:00 p.m.
|2704 W North Ave, Chicago,IL60647
|Breakthrough Urban Ministries Inc.
|10:00 a.m. - 12:00 p.m.
|3334 W Carroll Ave, Chicago,IL60624
|Our Lady of Tepeyac Parish
|9:00 - 11:00 a.m.
|3047 W Cermak Rd, Chicago,IL60623
|Carey Tercentenary AME Church
|1:00 - 3:00 p.m.
|1448 S Homan Ave, Chicago,IL60623
DOMINGO 3 DE MAYO
|Organización
|Horario
|Ubicación
|Meals Ministry
|4:00 - 5:30 p.m.
|126 E Chestnut St, Chicago,IL60611
|Leger Regional Library
|4:00 - 7:00 p.m.
|115 South Pulaski Road, Chicago, IL 60624
|Fuel Movement Community Organization
|9:00 a.m. - 12:00 p.m.
|4248 W Cermak, Chicago,IL60641
|North Shore SDA Church
|10:00 a.m. - 12:00 p.m.
|5220 N California Ave, Chicago,IL60625
|Beth Shalom B’nai Zaken E.H.C.
|1:00 - 3:00 p.m.
|6601 S Kedzie Ave, Chicago,IL60629
|United Church of Rogers Park
|4:00 - 6:00 p.m.
|1545 W Morse Ave, Chicago,IL60626
|Chicago Straford Memorial SDA Church
|1:00 - 3:00 p.m.
|500 W 119th St, Chicago,IL60628
