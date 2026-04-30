Una iniciativa que pretende beneficiar a las familias más necesitadas de Chicago. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Si resides en la , tienes la oportunidad de recibir desde el 1 al 3 de mayo. Se trata de una iniciativa ejecutada por distintas organizaciones sin fines de lucro para ayudar a las familias más necesitadas de esta área. En caso quieres acceder a mayor información sobre la entrega de estos recursos nutritivos, te invito a leer la siguiente, ya que allí conocerás todos los detalles completos.

En caso tengas un ajustado presupuesto económico, es una buena ocasión para que aproveches esta entrega de alimentos gratuitos. Si bien la acción benéfica está dirigida para familias en situación de vulnerabilidad, también puede acceder aquel que lo requiera.

Para recibir estos alimentos, es necesario llevar un recipiente o una bolsa de gran tamaño, pues suelen ser distintos productos que suelen entregar estos bancos de comida. Eso sí, es importante asistir antes de lo pactado, ya que puede haber colas.

Para estas jornadas, se encargará de abastecer la despensas de centenares de familia. A continuación, te revelaré los horarios y los puntos de entrega a mayor detalle.

Se trata de una iniciativa que beneficia a las familias más necesitadas de la ciudad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Chicago

VIERNES 1 DE MAYO

OrganizaciónHorarioUbicación
Chicago Lights9:30 - 11:30 a.m.126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
Our Lady of the Holy Family1:30 - 3:30 p.m.1334 W. Flournoy St., Chicago,IL60607
St Pius V Parish12:30 - 1:30 p.m.1919 S Ashland Ave, Chicago,IL60608
St. Teresa of Avila Parish4:00 - 6:00 p.m.1950 N Kenmore Ave, Chicago,IL60614
Pilsen Food Pantry10:00 a.m. - 1:30 p.m.2124 S Ashland Ave, Chicago,IL 60608
Pilsen Wellness Center, Inc10:00 a.m. - 12:00 p.m.2319 S Damen Ave, Chicago,IL60608
Wells Temple of Deliverance Community Dev Center1:00 - 3:00 p.m.2739 W Madison St, Chicago,IL60613
Greater Holy Temple GOCIC1:00 - 4:00 p.m.246 N California Ave, Chicago, IL 60612
Marillac St Vincent Family Services10:00 a.m. - 12:30 p.m.2859 W Jackson Blvd, Chicago,IL60612
Harbor Light Corps1:00 - 3:00 p.m.825 N Christiana Ave, Chicago,IL60651

SÁBADO 2 DE MAYO

OrganizaciónHorarioUbicación
Pilgrim Rest MBC12:00 - 2:00 p.m.1901 W Washington Blvd, Chicago,IL60612
St Pius V Parish12:30 - 1:30 p.m.1919 S Ashland Ave, Chicago,IL60608
St. Teresa of Avila Parish9:30 - 11:30 a.m.1950 N Kenmore Ave, Chicago,IL60614
Care For Friends11:00 a.m. - 1:00 p.m.530 W Fullerton Pkwy, Chicago, IL 60614
Circle Foundation9:30 - 11:30 a.m.3052 S Gratten Ave, Chicago,IL60608
Mount Ridge Baptist Church9:00 - 11:00 a.m.2658 W Jackson Blvd, Chicago, IL 60612
Manna For Life10:00 a.m. - 1:00 p.m.2704 W North Ave, Chicago,IL60647
Breakthrough Urban Ministries Inc.10:00 a.m. - 12:00 p.m.3334 W Carroll Ave, Chicago,IL60624
Our Lady of Tepeyac Parish9:00 - 11:00 a.m.3047 W Cermak Rd, Chicago,IL60623
Carey Tercentenary AME Church1:00 - 3:00 p.m.1448 S Homan Ave, Chicago,IL60623
Visualiza qué lugar te queda más cerca para que recibas estos alimentos gratis. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
DOMINGO 3 DE MAYO

OrganizaciónHorarioUbicación
Meals Ministry4:00 - 5:30 p.m.126 E Chestnut St, Chicago,IL60611
Leger Regional Library4:00 - 7:00 p.m.115 South Pulaski Road, Chicago, IL 60624
Fuel Movement Community Organization9:00 a.m. - 12:00 p.m.4248 W Cermak, Chicago,IL60641
North Shore SDA Church10:00 a.m. - 12:00 p.m.5220 N California Ave, Chicago,IL60625
Beth Shalom B’nai Zaken E.H.C.1:00 - 3:00 p.m.6601 S Kedzie Ave, Chicago,IL60629
United Church of Rogers Park4:00 - 6:00 p.m.1545 W Morse Ave, Chicago,IL60626
Chicago Straford Memorial SDA Church1:00 - 3:00 p.m.500 W 119th St, Chicago,IL60628

