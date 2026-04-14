Si estás desempleado, tu familia tiene bajos ingresos y/o la inflación no te permite cubrir comida suficiente con tus propios recursos, hay una gran noticia para ti: en Chicago se están entregando alimentos gratis. En los siguientes párrafos, te damos a conocer los horarios y puntos de entrega del 14 al 19 de abril para que no pierdas la oportunidad de conseguir gratis productos para tu despensa. Esta iniciativa busca reducir la inseguridad alimentaria y asegurar que comunidades vulnerables —incluidos migrantes, adultos mayores y familias con niños— tengan acceso a comida básica y nutritiva.

“Comience a tener acceso a una diversa selección de alimentos saludables y obtenga ayuda del Banco de Alimentos de Chicago para avanzar hacia un futuro más estable y con seguridad alimentaria”, se lee en el sitio web Greater Chicago Food.

No se trata de un programa único del gobierno de la ciudad, sino una red de bancos de alimentos y organizaciones comunitarias y religiosas. Entre los que destacan: Greater Chicago Food Depository, que coordina un amplio mapa de despensas y sitios móviles de comida en todo el condado de Cook; Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago, que reparte bolsas y comidas calientes en varios puntos; New Hope Community Food Pantry y The Friendship Center, que operan como despensas de barrio con horarios fijos semanales; y otros bancos y despensas como Nourishing Hope y varias fundaciones y parroquias locales, que organizan repartos puntuales, muchas veces sin importar el estatus migratorio.

Los alimentos están destinados para todas las personas que se acerquen a solicitarlos (Foto: Freepik)

HORARIOS Y PUNTOS DE ENTREGA DE COMIDA GRATIS EN CHICAGO DEL 14 AL 19 DE ABRIL

A continuación, los puntos de entrega de comida gratis, los días y en qué horario se habilitarán:

CHICAGO LIGHTS

126 E Chestnut St (1.12 millas)

Chicago, IL 60611

312-640-2571

Horario regular del programa

Martes 14 de abril: 9:30 AM - 11:30 AM

9:30 AM - 11:30 AM Miércoles 15 de abril: 9:30 AM - 11:30 AM

9:30 AM - 11:30 AM Jueves 16 de abril: 9:30 AM - 11:30 AM

9:30 AM - 11:30 AM Viernes 17 de abril: 9:30 AM - 11:30 AM

MEALS MINISTRY

126 E Chestnut St (1.12 millas)

Chicago, IL 60611

312-787-2729

Horario regular del programa

Martes 14 de abril: 11:30 AM - 1:00 PM

11:30 AM - 1:00 PM Miércoles 15 de abril: 11:30 AM - 1:00 PM

11:30 AM - 1:00 PM Jueves 16 de abril: 11:30 AM - 1:00 PM

11:30 AM - 1:00 PM Domingo 19 de abril: 4:00 PM - 5:30 PM

ST MATTHEW CHILD ADVOCATE

1000 N Orleans St (1.25 millas)

Chicago, IL 60610

312-448-1810

Horario regular del programa

Martes 14 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM

BREAKING BREAD MINISTRIES

1111 N Wells St Ste 500 (1.33 millas)

Chicago, IL 60610

312-805-0408

Horario regular del programa

Miércoles 15 de abril: 6:00 PM - 7:00 PM

OUR LADY OF THE HOLY FAMILY

1334 W. Flournoy St. (1.6 millas)

Chicago, IL 60607

312-519-6200

Horario regular del programa

Viernes 17 de abril: 1:30 PM - 3:30 PM

CHICAGO TEMPLE CORPS COMMUNITY CENTER

1 N Ogden Ave (1.7 millas)

Chicago, IL 60607

312-492-6803

Horario regular del programa

Martes 14 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM

FIRST BAPTIST CONGREGATIONAL CHURCH OF CHICAGO

1613 W Washington Blvd (1.81 millas)

Chicago, IL 60612

312-243-8047

Horario regular del programa

Martes 14 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM

NORTHWESTERN UNIVERSITY SETTLEMENT ASSOCIATION

1400 W Augusta Blvd (1.94 millas)

Chicago, IL 60622

773-278-7471

Horario regular del programa

Martes 14 de abril: 9:00 AM - 12:00 PM

9:00 AM - 12:00 PM Miércoles 15 de abril: 9:00 AM - 12:00 PM

9:00 AM - 12:00 PM Jueves 16 de abril: 9:00 AM - 12:00 PM

LIFE CHANGERS INTERNATIONAL CHURCH

1337 W 15th Street (2.11 millas)

Chicago, IL 60608

847-645-9100

Horario de atención de la ubicación

Jueves 16 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM

ST STANISLAUS KOSTKA

1351 W Evergreen Ave (2.17 millas)

Chicago, IL 60642

773-545-8300

Horario regular del programa

Martes 14 de abril: 11:30 AM - 12:30 PM

11:30 AM - 12:30 PM Miércoles 15 de abril: 11:30 AM - 12:30 PM

11:30 AM - 12:30 PM Jueves 16 de abril: 11:30 AM - 12:30 PM

PILGRIM REST MBC

1901 W Washington Blvd (2.17 millas)

Chicago, IL 60612

773-398-9249

Horario regular del programa

Sábado 18 de abril: 12:00 PM - 2:00 PM

ST PIUS V PARISH

1919 S Ashland Ave (2.58 millas)

Chicago, IL 60608

312-226-6161

Horario regular del programa

Viernes 17 de abril: 12:30 PM - 1:30 PM

12:30 PM - 1:30 PM Sábado 18 de abril: 12:30 PM - 1:30 PM

MIDWEST ASIAN HEALTH ASSOCIATION

218 W 26th St (2.59 millas)

Chicago, IL 60616

312-225-8659

Horario regular del programa

Miércoles 15 de abril: 2:30 PM - 4:30 PM

2:30 PM - 4:30 PM Jueves 16 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM

ST TERESA OF AVILA PARISH

1950 N Kenmore Ave (2.64 millas)

Chicago, IL 60614

773-405-4503

Horario de atención de la ubicación

Sábado 18 de abril: 9:30 AM - 11:30 AM

PILSEN FOOD PANTRY

2124 S Ashland Ave (2.71 millas)

Chicago, IL 60608

773-812-3150

Horario regular del programa

Martes 14 de abril: 10:00 AM - 1:30 PM

10:00 AM - 1:30 PM Miércoles 15 de abril: 10:00 AM - 1:30 PM

10:00 AM - 1:30 PM Jueves 16 de abril: 2:00 PM - 5:00 PM

2:00 PM - 5:00 PM Viernes 17 de abril: 10:00 AM - 1:30 PM

HARVEST HUB LINCOLN PARK

2145 N Halsted St (2.77 millas)

Chicago, IL 60614

312-278-4130

Horario regular del programa

Martes 14 de abril: 9:30 AM - 12:00 PM

9:30 AM - 12:00 PM Jueves 16 de abril: 9:30 AM - 12:00 PM

ST JAMES

2907 S Wabash Ave (2.9 millas)

Chicago, IL 60616

312-842-1919

Horario regular del programa

Martes 14 de abril: 9:00 AM - 11:00 AM

9:00 AM - 11:00 AM Miércoles 15 de abril: 9:00 AM - 11:00 AM

9:00 AM - 11:00 AM Jueves 16 de abril: 9:00 AM - 11:00 AM

MIDWEST CORPS COMMUNITY CENTER

20 S Campbell Ave (2.93 millas)

Chicago, IL 60612

312-733-4801

Horario regular del programa

Jueves 16 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM

CARE FOR FRIENDS

530 W Fullerton Pkwy (3.01 millas)

Chicago, IL 60614

773-932-1010

Horario regular del programa

Sábado 18 de abril: 10:30 AM - 12:30 PM

PILSEN WELLNESS CENTER, INC.

2319 S Damen Ave (3.22 millas)

Chicago, IL 60608

773-579-8932

Horario regular del programa

Jueves 16 de abril: 3:00 PM - 5:00 PM

3:00 PM - 5:00 PM Viernes 17 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM

WELLS TEMPLE OF DELIVERANCE COMMUNITY DEV CENTER

2739 W Madison St (3.26 millas)

Chicago, IL 60613

773-533-6817

Horario regular del programa

Viernes 17 de abril: 1:00 PM - 3:00 PM

CIRCLE FOUNDATION

3052 S Gratten Ave (3.27 millas)

Chicago, IL 60608

773-663-1143

Horario regular del programa

Sábado 18 de abril: 9:30 AM - 11:30 AM

ST ALOYSIUS

1510 N Claremont Ave (3.3 millas)

Chicago, IL 60622

773-278-4808

Horario regular del programa

Jueves 16 de abril: 9:00 AM - 12:00 PM

GREATER HOLY TEMPLE COGIC

246 N California Ave (3.31 millas)

Chicago, IL 60612

773-722-9430

Horario regular del programa

Viernes 17 de abril: 1:00 PM - 4:00 PM

A SAFE HAVEN FOUNDATION

2750 W Roosevelt Rd (3.42 millas)

Chicago, IL 60608

773-435-8331

Horario regular del programa

Miércoles 15 de abril: 10:00 AM - 1:00 PM

MARILLAC ST VINCENT FAMILY SERVICES

2859 W Jackson Blvd (3.42 millas)

Chicago, IL 60612

773-584-4539

Horario regular del programa

Miércoles 15 de abril: 2:30 PM - 5:30 PM

2:30 PM - 5:30 PM Viernes 17 de abril: 10:00 AM - 12:30 PM

EUROPEAN AMERICAN ASSOCIATION

2827 W Division St (3.63 millas)

Chicago, IL 60622

773-342-5868

Horario regular del programa

Jueves 16 de abril: 2:00 PM - 4:00 PM

ST STEPHEN AME CHURCH

3042 W Washington Blvd (3.64 millas)

Chicago, IL 60612

773-673-8045

Horario regular del programa

Miércoles 15 de abril: 3:00 PM - 5:00 PM

3:00 PM - 5:00 PM Jueves 16 de abril: 3:00 PM - 5:00 PM

MOUNT RIDGE BAPTIST CHURCH

2658 W Jackson Blvd (3.66 millas)

Chicago, IL 60612

773-826-7000

Horario regular del programa

Sábado 18 de abril: 9:00 AM - 11:00 AM

ST JOHN UCC

2442 W Moffat St (3.66 millas)

Chicago, IL 60647

773-331-4170

Horario regular del programa

Jueves 16 de abril: 9:00 AM - 12:00 PM

INSTITUTO DEL PROGRESO LATINO

2570 S Blue Island Ave (3.72 millas)

Chicago, IL 60608

773-890-0055

Horario regular del programa

Martes 14 de abril: 2:00 PM - 5:00 PM

2:00 PM - 5:00 PM Jueves 16 de abril: 9:30 AM - 12:30 PM

MANNA FOR LIFE

2704 W North Ave (3.74 millas)

Chicago, IL 60647

773-384-2200

Horario regular del programa

Sábado 18 de abril: 10:00 AM - 1:00 PM

SIXTH GRACE PRESBYTERIAN CHURCH

600 E 35th (3.76 millas)

Chicago, IL 60616

312-225-5300

Horario regular del programa

Martes 14 de abril: 10:00 AM - 1:00 PM

SAFER FOODS

808 S Kedzie Ave (3.89 millas)

Chicago, IL 60612

312-922-2200

Horario regular del programa

Martes 14 de abril: 11:00 AM - 1:00 PM

11:00 AM - 1:00 PM Miércoles 15 de abril: 12:00 PM - 2:00 PM

WEST POINT BAPTIST CHURCH

3566-72 S Cottage Grove Ave (3.9 millas)

Chicago, IL 60653

773-538-7590

Horario regular del programa

Miércoles 15 de abril: 11:00 AM - 1:00 PM

BREAKTHROUGH URBAN MINISTRIES INC.

3334 W Carroll Ave (4.01 millas)

Chicago, IL 60624

872-444-8260

Horario regular del programa

Martes 14 de abril: 2:00 PM - 4:00 PM

2:00 PM - 4:00 PM Jueves 16 de abril: 10:00 AM - 2:00 PM

10:00 AM - 2:00 PM Sábado 18 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM

HARBOR LIGHT CORPS

825 N Christiana Ave (4.05 millas)

Chicago, IL 60651

312-667-2380

Horario regular del programa

Martes 14 de abril: 9:00 AM - 12:00 PM

9:00 AM - 12:00 PM Miércoles 15 de abril: 1:00 PM - 3:00 PM

1:00 PM - 3:00 PM Jueves 16 de abril: 9:00 AM - 12:00 PM

9:00 AM - 12:00 PM Viernes 17 de abril: 1:00 PM - 3:00 PM

APOSTOLIC FAITH CHURCH

3823 S Indiana Ave (4.09 millas)

Chicago, IL 60653

773-373-8500

Horario regular del programa

Martes 14 de abril: 5:00 PM - 7:00 PM

5:00 PM - 7:00 PM Miércoles 15 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM

OUR LADY OF TEPEYAC PARISH

3047 W Cermak Rd (4.21 millas)

Chicago, IL 60623

773-521-8400

Horario regular del programa

Sábado 18 de abril: 9:00 AM - 11:00 AM

CAREY TERCENTENARY AME CHURCH

1448 S Homan Ave (4.32 millas)

Chicago, IL 60623

773-886-1700

Horario regular del programa

Viernes 17 de abril: 1:00 PM - 3:00 PM

CHICAGO LE MOYNE ST CHURCH OF GOD

3301 W LeMoyne St (4.33 millas)

Chicago, IL 60651

312-900-5044

Horario de atención de la ubicación

Jueves 16 de abril: 3:00 PM - 6:00 PM

3:00 PM - 6:00 PM Sábado 18 de abril: 1:00 PM - 4:00 PM

ST SYLVESTER PARISH

2915 W Palmer St (4.41 millas)

Chicago, IL 60647

773-235-3646

Horario regular del programa

Miércoles 15 de abril: 9:00 AM - 12:00 PM

NEW MORNING STAR MBC

206-210 South Hamlin Boulevard (4.58 millas)

Chicago, IL 60624

773-826-3410

Horario regular del programa

Jueves 16 de abril: 3:00 PM - 5:00 PM

HARRIS TEMPLE AOH CHURCH

4138 South Cottage Grove Avenue (4.61 millas)

Chicago, IL 60653

773-536-9138

Horario regular del programa

Sábado 18 de abril: 11:00 AM - 1:00 PM

EL MERCADITO

3533 West North Avenue (4.67 millas)

Chicago, IL 60647

773-525-1777

OJO: las ubicaciones de Sheridan Market y El Mercadito de Nourishing Hope pueden cerrar temprano si alcanzamos nuestra capacidad de servicio para el día.

Horario de atención de la ubicación

Miércoles 15 de abril: 11:00 AM - 2:00 PM

11:00 AM - 2:00 PM Viernes 17 de abril: 11:00 AM - 2:00 PM

En ambos días no sirve a ningún hogar de opción mensual y 75 hogar mensual preenvasado/exprés, para una capacidad total de 150 hogares cada día.

OPEN ARMS MINISTRY

2649 N Francisco Ave (4.75 millas)

Chicago, IL 60647

312-860-9924

Horario regular del programa

Miércoles 15 de abril: 4:00 PM - 6:00 PM

HARMONY COMMUNITY CARES

1908 S Millard Ave (4.76 millas)

Chicago, IL 60623

312-971-8869

Horario regular del programa

Miércoles 15 de abril: 10:30 AM - 1:00 PM

LEGLER REGIONAL LIBRARY

115 South Pulaski Road (4.78 millas)

Chicago, IL 60624

312-746-7730

Horario regular del programa

Jueves 16 de abril: 4:00 PM - 7:00 PM

KENWOOD OAKLAND COMMUNITY ORGANIZATION

4321 S Cottage Grove Ave (4.83 millas)

Chicago, IL 60637

773-548-7500

Horario regular del programa

Martes 14 de abril: 9:30 AM - 1:30 PM

9:30 AM - 1:30 PM Miércoles 15 de abril: 9:30 AM - 1:30 PM

CHICAGO HOPE INC.

2505 N Kedzie Blvd (4.86 millas)

Chicago, IL 60647

773-499-9763

Horario regular del programa

Jueves 16 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM

ABOVE AND BEYOND FREE FOOD PANTRY

817 South Pulaski Road (4.86 millas)

Chicago, IL 60624

773-823-1660

Horario regular del programa

Martes 14 de abril: 12:00 PM - 3:00 PM

12:00 PM - 3:00 PM Miércoles 15 de abril: 12:00 PM - 3:00 PM

12:00 PM - 3:00 PM Jueves 16 de abril: 12:00 PM - 3:00 PM

12:00 PM - 3:00 PM Viernes 17 de abril: 12:00 PM - 3:00 PM

12:00 PM - 3:00 PM Sábado 18 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM

KEYSTONE BAPTIST CHURCH

4035 W Maypole Ave (4.88 millas)

Chicago, IL 60624

773-638-7383

Horario regular del programa

Sábado 18 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM

LA VILLITA CORPS COMMUNITY CENTER

3621 W 24th (4.94 millas)

Chicago, IL 60623

773-257-0700

Horario regular del programa

Miércoles 15 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM

GARFIELD PARK COMMUNITY WORSHIP CENTER

4100 W Jackson Blvd (4.95 millas)

Chicago, IL 60624

Horario regular del programa

Jueves 16 de abril: 1:00 PM - 3:00 PM

1:00 PM - 3:00 PM Sábado 18 de abril: 11:00 AM - 1:00 PM

FELLOWSHIP MBC

4543 S Princeton (4.97 millas)

Chicago, IL 60609

773-924-3232

Horario regular del programa

Jueves 16 de abril: 12:00 PM - 2:00 PM

Conoce más sobre el Banco de Alimentos en Chicago haciendo clic aquí.

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