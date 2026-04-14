Si estás desempleado, tu familia tiene bajos ingresos y/o la inflación no te permite cubrir comida suficiente con tus propios recursos, hay una gran noticia para ti: en Chicago se están entregando alimentos gratis. En los siguientes párrafos, te damos a conocer los horarios y puntos de entrega del 14 al 19 de abril para que no pierdas la oportunidad de conseguir gratis productos para tu despensa. Esta iniciativa busca reducir la inseguridad alimentaria y asegurar que comunidades vulnerables —incluidos migrantes, adultos mayores y familias con niños— tengan acceso a comida básica y nutritiva.
“Comience a tener acceso a una diversa selección de alimentos saludables y obtenga ayuda del Banco de Alimentos de Chicago para avanzar hacia un futuro más estable y con seguridad alimentaria”, se lee en el sitio web Greater Chicago Food.
No se trata de un programa único del gobierno de la ciudad, sino una red de bancos de alimentos y organizaciones comunitarias y religiosas. Entre los que destacan: Greater Chicago Food Depository, que coordina un amplio mapa de despensas y sitios móviles de comida en todo el condado de Cook; Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago, que reparte bolsas y comidas calientes en varios puntos; New Hope Community Food Pantry y The Friendship Center, que operan como despensas de barrio con horarios fijos semanales; y otros bancos y despensas como Nourishing Hope y varias fundaciones y parroquias locales, que organizan repartos puntuales, muchas veces sin importar el estatus migratorio.
HORARIOS Y PUNTOS DE ENTREGA DE COMIDA GRATIS EN CHICAGO DEL 14 AL 19 DE ABRIL
A continuación, los puntos de entrega de comida gratis, los días y en qué horario se habilitarán:
CHICAGO LIGHTS
126 E Chestnut St (1.12 millas)
Chicago, IL 60611
312-640-2571
Horario regular del programa
- Martes 14 de abril: 9:30 AM - 11:30 AM
- Miércoles 15 de abril: 9:30 AM - 11:30 AM
- Jueves 16 de abril: 9:30 AM - 11:30 AM
- Viernes 17 de abril: 9:30 AM - 11:30 AM
MEALS MINISTRY
126 E Chestnut St (1.12 millas)
Chicago, IL 60611
312-787-2729
Horario regular del programa
- Martes 14 de abril: 11:30 AM - 1:00 PM
- Miércoles 15 de abril: 11:30 AM - 1:00 PM
- Jueves 16 de abril: 11:30 AM - 1:00 PM
- Domingo 19 de abril: 4:00 PM - 5:30 PM
ST MATTHEW CHILD ADVOCATE
1000 N Orleans St (1.25 millas)
Chicago, IL 60610
312-448-1810
Horario regular del programa
- Martes 14 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM
BREAKING BREAD MINISTRIES
1111 N Wells St Ste 500 (1.33 millas)
Chicago, IL 60610
312-805-0408
Horario regular del programa
- Miércoles 15 de abril: 6:00 PM - 7:00 PM
OUR LADY OF THE HOLY FAMILY
1334 W. Flournoy St. (1.6 millas)
Chicago, IL 60607
312-519-6200
Horario regular del programa
- Viernes 17 de abril: 1:30 PM - 3:30 PM
CHICAGO TEMPLE CORPS COMMUNITY CENTER
1 N Ogden Ave (1.7 millas)
Chicago, IL 60607
312-492-6803
Horario regular del programa
- Martes 14 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM
FIRST BAPTIST CONGREGATIONAL CHURCH OF CHICAGO
1613 W Washington Blvd (1.81 millas)
Chicago, IL 60612
312-243-8047
Horario regular del programa
- Martes 14 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM
NORTHWESTERN UNIVERSITY SETTLEMENT ASSOCIATION
1400 W Augusta Blvd (1.94 millas)
Chicago, IL 60622
773-278-7471
Horario regular del programa
- Martes 14 de abril: 9:00 AM - 12:00 PM
- Miércoles 15 de abril: 9:00 AM - 12:00 PM
- Jueves 16 de abril: 9:00 AM - 12:00 PM
LIFE CHANGERS INTERNATIONAL CHURCH
1337 W 15th Street (2.11 millas)
Chicago, IL 60608
847-645-9100
Horario de atención de la ubicación
- Jueves 16 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM
ST STANISLAUS KOSTKA
1351 W Evergreen Ave (2.17 millas)
Chicago, IL 60642
773-545-8300
Horario regular del programa
- Martes 14 de abril: 11:30 AM - 12:30 PM
- Miércoles 15 de abril: 11:30 AM - 12:30 PM
- Jueves 16 de abril: 11:30 AM - 12:30 PM
PILGRIM REST MBC
1901 W Washington Blvd (2.17 millas)
Chicago, IL 60612
773-398-9249
Horario regular del programa
- Sábado 18 de abril: 12:00 PM - 2:00 PM
ST PIUS V PARISH
1919 S Ashland Ave (2.58 millas)
Chicago, IL 60608
312-226-6161
Horario regular del programa
- Viernes 17 de abril: 12:30 PM - 1:30 PM
- Sábado 18 de abril: 12:30 PM - 1:30 PM
MIDWEST ASIAN HEALTH ASSOCIATION
218 W 26th St (2.59 millas)
Chicago, IL 60616
312-225-8659
Horario regular del programa
- Miércoles 15 de abril: 2:30 PM - 4:30 PM
- Jueves 16 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM
ST TERESA OF AVILA PARISH
1950 N Kenmore Ave (2.64 millas)
Chicago, IL 60614
773-405-4503
Horario de atención de la ubicación
- Sábado 18 de abril: 9:30 AM - 11:30 AM
PILSEN FOOD PANTRY
2124 S Ashland Ave (2.71 millas)
Chicago, IL 60608
773-812-3150
Horario regular del programa
- Martes 14 de abril: 10:00 AM - 1:30 PM
- Miércoles 15 de abril: 10:00 AM - 1:30 PM
- Jueves 16 de abril: 2:00 PM - 5:00 PM
- Viernes 17 de abril: 10:00 AM - 1:30 PM
HARVEST HUB LINCOLN PARK
2145 N Halsted St (2.77 millas)
Chicago, IL 60614
312-278-4130
Horario regular del programa
- Martes 14 de abril: 9:30 AM - 12:00 PM
- Jueves 16 de abril: 9:30 AM - 12:00 PM
ST JAMES
2907 S Wabash Ave (2.9 millas)
Chicago, IL 60616
312-842-1919
Horario regular del programa
- Martes 14 de abril: 9:00 AM - 11:00 AM
- Miércoles 15 de abril: 9:00 AM - 11:00 AM
- Jueves 16 de abril: 9:00 AM - 11:00 AM
MIDWEST CORPS COMMUNITY CENTER
20 S Campbell Ave (2.93 millas)
Chicago, IL 60612
312-733-4801
Horario regular del programa
- Jueves 16 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM
CARE FOR FRIENDS
530 W Fullerton Pkwy (3.01 millas)
Chicago, IL 60614
773-932-1010
Horario regular del programa
- Sábado 18 de abril: 10:30 AM - 12:30 PM
PILSEN WELLNESS CENTER, INC.
2319 S Damen Ave (3.22 millas)
Chicago, IL 60608
773-579-8932
Horario regular del programa
- Jueves 16 de abril: 3:00 PM - 5:00 PM
- Viernes 17 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM
WELLS TEMPLE OF DELIVERANCE COMMUNITY DEV CENTER
2739 W Madison St (3.26 millas)
Chicago, IL 60613
773-533-6817
Horario regular del programa
- Viernes 17 de abril: 1:00 PM - 3:00 PM
CIRCLE FOUNDATION
3052 S Gratten Ave (3.27 millas)
Chicago, IL 60608
773-663-1143
Horario regular del programa
- Sábado 18 de abril: 9:30 AM - 11:30 AM
ST ALOYSIUS
1510 N Claremont Ave (3.3 millas)
Chicago, IL 60622
773-278-4808
Horario regular del programa
- Jueves 16 de abril: 9:00 AM - 12:00 PM
GREATER HOLY TEMPLE COGIC
246 N California Ave (3.31 millas)
Chicago, IL 60612
773-722-9430
Horario regular del programa
- Viernes 17 de abril: 1:00 PM - 4:00 PM
A SAFE HAVEN FOUNDATION
2750 W Roosevelt Rd (3.42 millas)
Chicago, IL 60608
773-435-8331
Horario regular del programa
- Miércoles 15 de abril: 10:00 AM - 1:00 PM
MARILLAC ST VINCENT FAMILY SERVICES
2859 W Jackson Blvd (3.42 millas)
Chicago, IL 60612
773-584-4539
Horario regular del programa
- Miércoles 15 de abril: 2:30 PM - 5:30 PM
- Viernes 17 de abril: 10:00 AM - 12:30 PM
EUROPEAN AMERICAN ASSOCIATION
2827 W Division St (3.63 millas)
Chicago, IL 60622
773-342-5868
Horario regular del programa
- Jueves 16 de abril: 2:00 PM - 4:00 PM
ST STEPHEN AME CHURCH
3042 W Washington Blvd (3.64 millas)
Chicago, IL 60612
773-673-8045
Horario regular del programa
- Miércoles 15 de abril: 3:00 PM - 5:00 PM
- Jueves 16 de abril: 3:00 PM - 5:00 PM
MOUNT RIDGE BAPTIST CHURCH
2658 W Jackson Blvd (3.66 millas)
Chicago, IL 60612
773-826-7000
Horario regular del programa
- Sábado 18 de abril: 9:00 AM - 11:00 AM
ST JOHN UCC
2442 W Moffat St (3.66 millas)
Chicago, IL 60647
773-331-4170
Horario regular del programa
- Jueves 16 de abril: 9:00 AM - 12:00 PM
INSTITUTO DEL PROGRESO LATINO
2570 S Blue Island Ave (3.72 millas)
Chicago, IL 60608
773-890-0055
Horario regular del programa
- Martes 14 de abril: 2:00 PM - 5:00 PM
- Jueves 16 de abril: 9:30 AM - 12:30 PM
MANNA FOR LIFE
2704 W North Ave (3.74 millas)
Chicago, IL 60647
773-384-2200
Horario regular del programa
- Sábado 18 de abril: 10:00 AM - 1:00 PM
SIXTH GRACE PRESBYTERIAN CHURCH
600 E 35th (3.76 millas)
Chicago, IL 60616
312-225-5300
Horario regular del programa
- Martes 14 de abril: 10:00 AM - 1:00 PM
SAFER FOODS
808 S Kedzie Ave (3.89 millas)
Chicago, IL 60612
312-922-2200
Horario regular del programa
- Martes 14 de abril: 11:00 AM - 1:00 PM
- Miércoles 15 de abril: 12:00 PM - 2:00 PM
WEST POINT BAPTIST CHURCH
3566-72 S Cottage Grove Ave (3.9 millas)
Chicago, IL 60653
773-538-7590
Horario regular del programa
- Miércoles 15 de abril: 11:00 AM - 1:00 PM
BREAKTHROUGH URBAN MINISTRIES INC.
3334 W Carroll Ave (4.01 millas)
Chicago, IL 60624
872-444-8260
Horario regular del programa
- Martes 14 de abril: 2:00 PM - 4:00 PM
- Jueves 16 de abril: 10:00 AM - 2:00 PM
- Sábado 18 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM
HARBOR LIGHT CORPS
825 N Christiana Ave (4.05 millas)
Chicago, IL 60651
312-667-2380
Horario regular del programa
- Martes 14 de abril: 9:00 AM - 12:00 PM
- Miércoles 15 de abril: 1:00 PM - 3:00 PM
- Jueves 16 de abril: 9:00 AM - 12:00 PM
- Viernes 17 de abril: 1:00 PM - 3:00 PM
APOSTOLIC FAITH CHURCH
3823 S Indiana Ave (4.09 millas)
Chicago, IL 60653
773-373-8500
Horario regular del programa
- Martes 14 de abril: 5:00 PM - 7:00 PM
- Miércoles 15 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM
OUR LADY OF TEPEYAC PARISH
3047 W Cermak Rd (4.21 millas)
Chicago, IL 60623
773-521-8400
Horario regular del programa
- Sábado 18 de abril: 9:00 AM - 11:00 AM
CAREY TERCENTENARY AME CHURCH
1448 S Homan Ave (4.32 millas)
Chicago, IL 60623
773-886-1700
Horario regular del programa
- Viernes 17 de abril: 1:00 PM - 3:00 PM
CHICAGO LE MOYNE ST CHURCH OF GOD
3301 W LeMoyne St (4.33 millas)
Chicago, IL 60651
312-900-5044
Horario de atención de la ubicación
- Jueves 16 de abril: 3:00 PM - 6:00 PM
- Sábado 18 de abril: 1:00 PM - 4:00 PM
ST SYLVESTER PARISH
2915 W Palmer St (4.41 millas)
Chicago, IL 60647
773-235-3646
Horario regular del programa
- Miércoles 15 de abril: 9:00 AM - 12:00 PM
NEW MORNING STAR MBC
206-210 South Hamlin Boulevard (4.58 millas)
Chicago, IL 60624
773-826-3410
Horario regular del programa
- Jueves 16 de abril: 3:00 PM - 5:00 PM
HARRIS TEMPLE AOH CHURCH
4138 South Cottage Grove Avenue (4.61 millas)
Chicago, IL 60653
773-536-9138
Horario regular del programa
- Sábado 18 de abril: 11:00 AM - 1:00 PM
EL MERCADITO
3533 West North Avenue (4.67 millas)
Chicago, IL 60647
773-525-1777
OJO: las ubicaciones de Sheridan Market y El Mercadito de Nourishing Hope pueden cerrar temprano si alcanzamos nuestra capacidad de servicio para el día.
Horario de atención de la ubicación
- Miércoles 15 de abril: 11:00 AM - 2:00 PM
- Viernes 17 de abril: 11:00 AM - 2:00 PM
En ambos días no sirve a ningún hogar de opción mensual y 75 hogar mensual preenvasado/exprés, para una capacidad total de 150 hogares cada día.
OPEN ARMS MINISTRY
2649 N Francisco Ave (4.75 millas)
Chicago, IL 60647
312-860-9924
Horario regular del programa
- Miércoles 15 de abril: 4:00 PM - 6:00 PM
HARMONY COMMUNITY CARES
1908 S Millard Ave (4.76 millas)
Chicago, IL 60623
312-971-8869
Horario regular del programa
- Miércoles 15 de abril: 10:30 AM - 1:00 PM
LEGLER REGIONAL LIBRARY
115 South Pulaski Road (4.78 millas)
Chicago, IL 60624
312-746-7730
Horario regular del programa
- Jueves 16 de abril: 4:00 PM - 7:00 PM
KENWOOD OAKLAND COMMUNITY ORGANIZATION
4321 S Cottage Grove Ave (4.83 millas)
Chicago, IL 60637
773-548-7500
Horario regular del programa
- Martes 14 de abril: 9:30 AM - 1:30 PM
- Miércoles 15 de abril: 9:30 AM - 1:30 PM
CHICAGO HOPE INC.
2505 N Kedzie Blvd (4.86 millas)
Chicago, IL 60647
773-499-9763
Horario regular del programa
- Jueves 16 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM
ABOVE AND BEYOND FREE FOOD PANTRY
817 South Pulaski Road (4.86 millas)
Chicago, IL 60624
773-823-1660
Horario regular del programa
- Martes 14 de abril: 12:00 PM - 3:00 PM
- Miércoles 15 de abril: 12:00 PM - 3:00 PM
- Jueves 16 de abril: 12:00 PM - 3:00 PM
- Viernes 17 de abril: 12:00 PM - 3:00 PM
- Sábado 18 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM
KEYSTONE BAPTIST CHURCH
4035 W Maypole Ave (4.88 millas)
Chicago, IL 60624
773-638-7383
Horario regular del programa
- Sábado 18 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM
LA VILLITA CORPS COMMUNITY CENTER
3621 W 24th (4.94 millas)
Chicago, IL 60623
773-257-0700
Horario regular del programa
- Miércoles 15 de abril: 10:00 AM - 12:00 PM
GARFIELD PARK COMMUNITY WORSHIP CENTER
4100 W Jackson Blvd (4.95 millas)
Chicago, IL 60624
Horario regular del programa
- Jueves 16 de abril: 1:00 PM - 3:00 PM
- Sábado 18 de abril: 11:00 AM - 1:00 PM
FELLOWSHIP MBC
4543 S Princeton (4.97 millas)
Chicago, IL 60609
773-924-3232
Horario regular del programa
- Jueves 16 de abril: 12:00 PM - 2:00 PM
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