Si estás buscando alimentos gratis en Connecticut, hay buenas noticias: la despensa móvil de Connecticut Foodshare continúa recorriendo distintas ciudades con productos frescos y sin requisitos complicados. Aquí te explico dónde ir, a qué hora y qué debes saber antes de asistir.
¿Cómo recibir alimentos gratis en Connecticut?
La despensa móvil de Connecticut Foodshare ofrece alimentos en más de 100 ubicaciones en todo el estado. El sistema es sencillo: funciona como un mercado al aire libre, donde puedes recibir comida sin necesidad de registrarte previamente.
Los productos varían cada semana, pero generalmente incluyen:
- Frutas y verduras frescas
- Pan
- Snacks y alimentos perecederos
Además, puedes recibir alrededor de 20 libras de alimentos por persona, así que es una gran ayuda para el hogar.
📍 Jueves 01 de mayo: alimentos gratis en Connecticut
A continuación, encontrarás los puntos confirmados por Connecticut Foodshare para recibir alimentos gratis en Connecticut este jueves 01 de mayo, con direcciones incluidas para ubicar fácilmente el más cercano:
|Ciudad
|Lugar
|Dirección
|Horario
|Hamden
|Hasan Islamic Center
|870 Dixwell Ave, Hamden
|8:45 am – 9:30 am
|Bristol
|First Congregational Church
|31 Maple Street, Bristol
|8:45 am – 9:30 am
|Old Saybrook
|Grace Episcopal Church
|336 Main St, Old Saybrook
|9:00 am – 9:45 am
|Branford
|St. Therese Church
|105 Leets Island Rd., Branford
|9:30 am – 10:15 am
|New Britain
|Wheeler Clinic
|40 Hart Street, New Britain
|10:45 am – 11:30 am
|Hartford
|Bible Way Temple Nation
|3053 Main St, Hartford
|11:00 am – 11:45 am
|West Hartford
|Congregation Beth Israel
|701 Farmington Ave, West Hartford
|1:00 pm – 1:45 pm
|Bridgeport
|St. Vincent’s Hospital
|2800 Main St., Bridgeport
|1:00 pm – 2:00 pm
|Hartford
|St. Augustine Church (Webster Theater)
|31 Webster St, Hartford
|1:15 pm – 2:00 pm
|Meriden
|Mount Hebron
|84 Franklin St, Meriden
|1:15 pm – 2:15 pm
¿Y el 02 y 03 de mayo habrá alimentos gratis en Connecticut?
Para los días viernes 02 y sábado 03 de mayo, las ubicaciones pueden variar. Lo más recomendable es:
- Consultar el mapa actualizado
- O enviar el mensaje de texto al 85511
Requisitos para recibir alimentos gratis en Connecticut
Antes de ir, ten en cuenta estos puntos clave:
- No necesitas mostrar identificación
- No te harán preguntas
- No puedes recoger comida por otra persona
- Solo pueden recibir alimentos personas mayores de 16 años
- Debes llevar tu propia bolsa, caja o carrito
- Llega cerca de la hora indicada (no demasiado temprano)
¿Cómo saber si hay cancelaciones de alimentos gratis en Connecticut?
Las distribuciones pueden cancelarse, especialmente por clima. Para estar informado:
- Envía FOODSHARE o COMIDA al 85511
- Recibirás notificaciones en tiempo real
- También puedes revisar el sitio web oficial
Importante: si las escuelas del área cierran todo el día por mal clima, la distribución se cancela automáticamente.
