Los alimentos gratis en Connecticut están disponibles en múltiples puntos esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en Connecticut están disponibles en múltiples puntos esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si estás buscando alimentos gratis en , hay buenas noticias: la despensa móvil de Connecticut Foodshare continúa recorriendo distintas ciudades con productos frescos y sin requisitos complicados. Aquí te explico dónde ir, a qué hora y qué debes saber antes de asistir.

¿Cómo recibir alimentos gratis en Connecticut?

La despensa móvil de Connecticut Foodshare ofrece alimentos en más de 100 ubicaciones en todo el estado. El sistema es sencillo: funciona como un mercado al aire libre, donde puedes recibir comida sin necesidad de registrarte previamente.

Los productos varían cada semana, pero generalmente incluyen:

  • Frutas y verduras frescas
  • Pan
  • Snacks y alimentos perecederos

Además, puedes recibir alrededor de 20 libras de alimentos por persona, así que es una gran ayuda para el hogar.

Puedes acceder a alimentos gratis en Connecticut sin necesidad de presentar identificación.
Puedes acceder a alimentos gratis en Connecticut sin necesidad de presentar identificación. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📍 Jueves 01 de mayo: alimentos gratis en Connecticut

A continuación, encontrarás los puntos confirmados por para recibir alimentos gratis en Connecticut este jueves 01 de mayo, con direcciones incluidas para ubicar fácilmente el más cercano:

CiudadLugarDirecciónHorario
HamdenHasan Islamic Center870 Dixwell Ave, Hamden8:45 am – 9:30 am
BristolFirst Congregational Church31 Maple Street, Bristol8:45 am – 9:30 am
Old SaybrookGrace Episcopal Church336 Main St, Old Saybrook9:00 am – 9:45 am
BranfordSt. Therese Church105 Leets Island Rd., Branford9:30 am – 10:15 am
New BritainWheeler Clinic40 Hart Street, New Britain10:45 am – 11:30 am
HartfordBible Way Temple Nation3053 Main St, Hartford11:00 am – 11:45 am
West HartfordCongregation Beth Israel701 Farmington Ave, West Hartford1:00 pm – 1:45 pm
BridgeportSt. Vincent’s Hospital2800 Main St., Bridgeport1:00 pm – 2:00 pm
HartfordSt. Augustine Church (Webster Theater)31 Webster St, Hartford1:15 pm – 2:00 pm
MeridenMount Hebron84 Franklin St, Meriden1:15 pm – 2:15 pm

¿Y el 02 y 03 de mayo habrá alimentos gratis en Connecticut?

Para los días viernes 02 y sábado 03 de mayo, las ubicaciones pueden variar. Lo más recomendable es:

Requisitos para recibir alimentos gratis en Connecticut

Antes de ir, ten en cuenta estos puntos clave:

  • No necesitas mostrar identificación
  • No te harán preguntas
  • No puedes recoger comida por otra persona
  • Solo pueden recibir alimentos personas mayores de 16 años
  • Debes llevar tu propia bolsa, caja o carrito
  • Llega cerca de la hora indicada (no demasiado temprano)
Los alimentos gratis en Connecticut incluyen productos frescos y de alta calidad. | Crédito: Freepik
Los alimentos gratis en Connecticut incluyen productos frescos y de alta calidad. | Crédito: Freepik

¿Cómo saber si hay cancelaciones de alimentos gratis en Connecticut?

Las distribuciones pueden cancelarse, especialmente por clima. Para estar informado:

  • Envía FOODSHARE o COMIDA al 85511
  • Recibirás notificaciones en tiempo real
  • También puedes revisar el sitio web oficial

Importante: si las escuelas del área cierran todo el día por mal clima, la distribución se cancela automáticamente.

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

