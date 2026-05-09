Se trata de productos nutritivos que todo habitantes de Connecticut puede acceder. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Marcelo López Chavez
En un esfuerzo por fortalecer el bienestar de las familias locales, diversas organizaciones benéficas de organizaron una serie de jornadas de distribución de programadas del 11 al 14 de mayo. La finalidad de esta iniciativa es reducir la presión económica que sufren las familias del estado al proporcionar artículos de primera necesidad y productos frescos en lugares estratégicos del estado. Te invito a que leas esta nota completa para informarte sobre los lugares de entrega y los horarios disponibles.

De estar interesado en esta iniciativa, puedes acceder a productos nutritivos y otro artículos sin gastar un dólar. Eso sí, es necesario que acudas a estos puntos de entrega antes de la hora pactada, pues habrá decenas de personas que también pretender aprovechar este beneficio.

Como es costumbre, realizará la distribución de alimentos gratis en distintos puntos del estado. Para ello, acudirá a la ayuda a organizaciones, despensas e iglesias, que facilitarán la entrega de estos productos.

Esta organización, surgida de la antigua Connecticut Food Bank y vinculada a Feeding America, se consolida como el principal banco de alimentos estatal mediante una red operativa de 650 comedores y despensas, tanto fijas como móviles.

Todo habitante de Connecticut puede acceder a estos alimentos gratis en cualquier punto del estado. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Connecticut del 11 al 14 de mayo

LUNES 11 DE MAYO

OrganizaciónLugar de entregaHorario
The Universalist ChurchThe Universalist Church, 433 Fern St, West Hartford8:45 a 9:30 a.m.
SS Hockanum ParkSS Hockanum Park75 Hamilton Rd, East Hartford9 a 9:30 a.m.
Holy Name of Jesus ChurchHoly Name of Jesus Church, 1950 Barnum Ave, Stratford9:15 a 10:15 a.m.
Abundant Life195 N Main St, Ansonia9:15 a 10:15 a.m.
Bethel Christian Church106 South Street, West Hartford10:45 a 11:15 a.m.
St. Isaac Jogues Church – Mayberry Village7 Highview St, East Hartford12:30 a 1:15 p.m.
Building 1 Community417 Shippan Ave, Stamford12:45 a 1:45 p.m.
First Church of Christ689 Hopmeadow St, Simsbury1 a 1:30 p.m.
Victory Church191 Meriden Rd., Middlefield1 a 1:45 p.m.

MARTES 12 DE MAYO

OrganizaciónLugar de entregaHorario
Park City Initiative @Klein Memorial910 Fairfield Ave, Bridgeport9 a 9:45 a.m.
St. Ann Church101 North St, New Britain9 a 9:45 a.m.
The Tabernacle1445 West St, Southington9 a 9:45 a.m.
Food for Friends@ Duggan School38 W Porter St, Waterbury9:15 a 10 a.m.
HA Scarlett Drive43 Scarlett Dr, New Britain10:15 a 10:45 a.m.
Clinton Avenue School293 Clinton Ave, New Haven10:45 a 11:30 a.m.
Burlington Social Services200 Spielman Hwy, Burlington11 a 11:30 a.m.
Northwest Comm College119 N Main St, Winsted12:30 a 1:15 p.m.
Bloomfield Senior Center330 Park Ave, Bloomfield12:45 a 1:30 p.m.
Waste Not Want Not – South Congregational Church242 Salmon Brook St, Granby1 a 1:30 p.m.
FRC@ St. Pio of Pietrelcina Parish355 Foxon Road, East Haven2 a 2:45 p.m.
Es necesario que te fijes en los puntos de entrega y horarios para que accedas a estos alimentos gratis. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
MIÉRCOLES 13 DE MAYO

OrganizaciónLugar de entregaHorario
Wethersfield SS: Lancaster Road55 Lancaster Rd, Wethersfield9 a 9:30 a.m.
Pope Park30 Pope Park Dr, Hartford9 a 9:45 a.m.
First Church of Christ Congregational2183 Main St, Glastonbury10 a 10:45 a.m.
Cathedral of St. Joseph140 Farmington Ave, Hartford11:30 a.m. a 12:15 p.m.
New Hope Baptist Church10 Dr Aaron B Samuels Blvd, Danbury11:45 a.m. a 12:45 p.m.
New River Community Church314 Woodbridge St, Manchester12 a 12:30 p.m.
Salem Elementary School124 Meadow St, Naugatuck12 a 1 p.m.
Windsor Food & Fuel - Hopewell Baptist Church280 Windsor Ave, Windsor2 a 2:30 p.m.
Bridgeport Hospital200 Mill Hill Ave, Bridgeport4:30 a 5:15 p.m.
Faith Church600 Danbury Rd, New Milford4:30 a 5:30 p.m.

JUEVES 14 DE MAYO

OrganizaciónLugar de entregaHorario
SS Market Square84 Market Square, Newington9 a 9:30 a.m.
Ellington Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints2 Maple St, Ellington9 a 9:30 a.m.
Vertical Church225 Meloy Rd, West Haven9:30 a 10:30 a.m.
Central Assembly of God350 Putnam Rd, Wauregan9:45 a 10:45 a.m.
United Congregational Church of Tolland45 Tolland Grn, Tolland10 a 10:30 a.m.
New Mt. Moriah Baptist Church222 Barbour St, Hartford10:30 a 11:15 a.m.
Mansfield Human Services309 Maple Rd, Storrs11:30 a.m. a 12 p.m.
VAHF @ Our Lady of Fatima2071 Baldwin St, Waterbury12:30 a 1:30 p.m.
Beckish Senior Center60 Heniquin Rd., Columbia1 a 1:30 p.m.
St. Mary Star of the Sea10 Huntington St, New London1 a 2 p.m.

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

