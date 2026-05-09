En un esfuerzo por fortalecer el bienestar de las familias locales, diversas organizaciones benéficas de Connecticut organizaron una serie de jornadas de distribución de alimentos gratis programadas del 11 al 14 de mayo. La finalidad de esta iniciativa es reducir la presión económica que sufren las familias del estado al proporcionar artículos de primera necesidad y productos frescos en lugares estratégicos del estado. Te invito a que leas esta nota completa para informarte sobre los lugares de entrega y los horarios disponibles.
De estar interesado en esta iniciativa, puedes acceder a productos nutritivos y otro artículos sin gastar un dólar. Eso sí, es necesario que acudas a estos puntos de entrega antes de la hora pactada, pues habrá decenas de personas que también pretender aprovechar este beneficio.
Como es costumbre, Connecticut Foodshare realizará la distribución de alimentos gratis en distintos puntos del estado. Para ello, acudirá a la ayuda a organizaciones, despensas e iglesias, que facilitarán la entrega de estos productos.
Esta organización, surgida de la antigua Connecticut Food Bank y vinculada a Feeding America, se consolida como el principal banco de alimentos estatal mediante una red operativa de 650 comedores y despensas, tanto fijas como móviles.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Connecticut del 11 al 14 de mayo
LUNES 11 DE MAYO
|Organización
|Lugar de entrega
|Horario
|The Universalist Church
|The Universalist Church, 433 Fern St, West Hartford
|8:45 a 9:30 a.m.
|SS Hockanum Park
|SS Hockanum Park75 Hamilton Rd, East Hartford
|9 a 9:30 a.m.
|Holy Name of Jesus Church
|Holy Name of Jesus Church, 1950 Barnum Ave, Stratford
|9:15 a 10:15 a.m.
|Abundant Life
|195 N Main St, Ansonia
|9:15 a 10:15 a.m.
|Bethel Christian Church
|106 South Street, West Hartford
|10:45 a 11:15 a.m.
|St. Isaac Jogues Church – Mayberry Village
|7 Highview St, East Hartford
|12:30 a 1:15 p.m.
|Building 1 Community
|417 Shippan Ave, Stamford
|12:45 a 1:45 p.m.
|First Church of Christ
|689 Hopmeadow St, Simsbury
|1 a 1:30 p.m.
|Victory Church
|191 Meriden Rd., Middlefield
|1 a 1:45 p.m.
MARTES 12 DE MAYO
|Organización
|Lugar de entrega
|Horario
|Park City Initiative @Klein Memorial
|910 Fairfield Ave, Bridgeport
|9 a 9:45 a.m.
|St. Ann Church
|101 North St, New Britain
|9 a 9:45 a.m.
|The Tabernacle
|1445 West St, Southington
|9 a 9:45 a.m.
|Food for Friends@ Duggan School
|38 W Porter St, Waterbury
|9:15 a 10 a.m.
|HA Scarlett Drive
|43 Scarlett Dr, New Britain
|10:15 a 10:45 a.m.
|Clinton Avenue School
|293 Clinton Ave, New Haven
|10:45 a 11:30 a.m.
|Burlington Social Services
|200 Spielman Hwy, Burlington
|11 a 11:30 a.m.
|Northwest Comm College
|119 N Main St, Winsted
|12:30 a 1:15 p.m.
|Bloomfield Senior Center
|330 Park Ave, Bloomfield
|12:45 a 1:30 p.m.
|Waste Not Want Not – South Congregational Church
|242 Salmon Brook St, Granby
|1 a 1:30 p.m.
|FRC@ St. Pio of Pietrelcina Parish
|355 Foxon Road, East Haven
|2 a 2:45 p.m.
MIÉRCOLES 13 DE MAYO
|Organización
|Lugar de entrega
|Horario
|Wethersfield SS: Lancaster Road
|55 Lancaster Rd, Wethersfield
|9 a 9:30 a.m.
|Pope Park
|30 Pope Park Dr, Hartford
|9 a 9:45 a.m.
|First Church of Christ Congregational
|2183 Main St, Glastonbury
|10 a 10:45 a.m.
|Cathedral of St. Joseph
|140 Farmington Ave, Hartford
|11:30 a.m. a 12:15 p.m.
|New Hope Baptist Church
|10 Dr Aaron B Samuels Blvd, Danbury
|11:45 a.m. a 12:45 p.m.
|New River Community Church
|314 Woodbridge St, Manchester
|12 a 12:30 p.m.
|Salem Elementary School
|124 Meadow St, Naugatuck
|12 a 1 p.m.
|Windsor Food & Fuel - Hopewell Baptist Church
|280 Windsor Ave, Windsor
|2 a 2:30 p.m.
|Bridgeport Hospital
|200 Mill Hill Ave, Bridgeport
|4:30 a 5:15 p.m.
|Faith Church
|600 Danbury Rd, New Milford
|4:30 a 5:30 p.m.
JUEVES 14 DE MAYO
|Organización
|Lugar de entrega
|Horario
|SS Market Square
|84 Market Square, Newington
|9 a 9:30 a.m.
|Ellington Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints
|2 Maple St, Ellington
|9 a 9:30 a.m.
|Vertical Church
|225 Meloy Rd, West Haven
|9:30 a 10:30 a.m.
|Central Assembly of God
|350 Putnam Rd, Wauregan
|9:45 a 10:45 a.m.
|United Congregational Church of Tolland
|45 Tolland Grn, Tolland
|10 a 10:30 a.m.
|New Mt. Moriah Baptist Church
|222 Barbour St, Hartford
|10:30 a 11:15 a.m.
|Mansfield Human Services
|309 Maple Rd, Storrs
|11:30 a.m. a 12 p.m.
|VAHF @ Our Lady of Fatima
|2071 Baldwin St, Waterbury
|12:30 a 1:30 p.m.
|Beckish Senior Center
|60 Heniquin Rd., Columbia
|1 a 1:30 p.m.
|St. Mary Star of the Sea
|10 Huntington St, New London
|1 a 2 p.m.
