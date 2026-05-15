Encontrar alimentos gratis en Connecticut puede marcar una gran diferencia para muchas familias que buscan aliviar gastos y asegurar comida en casa durante la semana. En medio del aumento de precios en productos básicos y la presión económica que enfrentan miles de hogares, distintas organizaciones continúan realizando jornadas de distribución de despensas en varias ciudades del estado. Estas entregas suelen incluir productos esenciales como frutas, verduras, enlatados, pan, leche y otros artículos de primera necesidad.

¿Cómo recibir alimentos gratis en Connecticut?

La despensa móvil de Connecticut Foodshare ofrece alimentos en más de 100 ubicaciones en todo el estado. El sistema es sencillo: funciona como un mercado al aire libre, donde puedes recibir comida sin necesidad de registrarte previamente.

Los productos varían cada semana, pero generalmente incluyen:

Frutas y verduras frescas

Pan

Snacks y alimentos perecederos

Además, puedes recibir alrededor de 20 libras de alimentos por persona, así que es una gran ayuda para el hogar.

Puedes acceder a alimentos gratis en Connecticut sin necesidad de presentar identificación. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Requisitos para recibir alimentos gratis en Connecticut

Los requisitos pueden variar según el punto de distribución, pero generalmente las organizaciones recomiendan:

Presentar una identificación con foto.

con foto. Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.

o cajas para transportar los alimentos. Respetar el horario asignado.

asignado. Cumplir con el límite de entrega por familia, si aplica.

Además, algunos centros podrían pedir comprobante de domicilio o registro previo, especialmente en entregas con alta demanda.

Recomendaciones antes de ir por alimentos gratis en Connecticut

Antes de acudir a cualquiera de estos puntos de entrega de alimentos gratis en Connecticut, es importante verificar si hubo cambios de horario debido al clima o alta asistencia.

También se aconseja llegar con anticipación, ya que varios eventos tienen cupos limitados y atienden hasta agotar existencias.

Los alimentos gratis en Connecticut incluyen productos frescos y de alta calidad. | Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Dónde dan alimentos gratis en Connecticut del 15 al 17 de mayo

En la mayoría de los casos, las entregas de alimentos gratis en Estados Unidos se realizan por orden de llegada y algunas organizaciones pueden solicitar identificación o comprobante de residencia local.

Por ello, se recomienda llegar temprano y revisar las indicaciones de cada lugar. A continuación, Connecticut Foodshare comparte las ubicaciones de los puntos de entrega de alimentos gratis en Connecticut del 15 al 17 de mayo:

Día Ciudad y lugar Dirección Horario Viernes 15 de mayo Hamden – Hasan Islamic Center 870 Dixwell Ave, Hamden 8:45 a.m. – 9:30 a.m. Bristol – First Congregational Church 31 Maple Street, Bristol 8:45 a.m. – 9:30 a.m. Clinton – Town Annex Clinton 48 E Main St, Clinton 9:00 a.m. – 9:45 a.m. Branford – St. Therese Church 105 Leets Island Rd., Branford 9:30 a.m. – 10:15 a.m. New Britain – Wheeler Clinic 40 Hart Street, New Britain 10:45 a.m. – 11:30 a.m. Hartford – Bible Way Temple Nation 3053 Main St, Hartford 11:00 a.m. – 11:45 a.m. West Hartford – Crossroads Plaza 740 N Main St, West Hartford 1:00 p.m. – 1:45 p.m. Bridgeport – St. Vincent’s Hospital 2800 Main St., Bridgeport 1:00 p.m. – 2:00 p.m. Hartford – St. Augustine Church: Webster Theater 31 Webster St, Hartford 1:15 p.m. – 2:00 p.m. Meriden – Mount Hebron 84 Franklin St, Meriden 1:15 p.m. – 2:15 p.m. Sábado 16 de mayo No habrá distribución — — Domingo 17 de mayo No habrá distribución — —

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