Encontrar alimentos gratis en Connecticut puede marcar una gran diferencia para muchas familias que buscan aliviar gastos y asegurar comida en casa durante la semana. En medio del aumento de precios en productos básicos y la presión económica que enfrentan miles de hogares, distintas organizaciones continúan realizando jornadas de distribución de despensas en varias ciudades del estado. Estas entregas suelen incluir productos esenciales como frutas, verduras, enlatados, pan, leche y otros artículos de primera necesidad.
¿Cómo recibir alimentos gratis en Connecticut?
La despensa móvil de Connecticut Foodshare ofrece alimentos en más de 100 ubicaciones en todo el estado. El sistema es sencillo: funciona como un mercado al aire libre, donde puedes recibir comida sin necesidad de registrarte previamente.
Los productos varían cada semana, pero generalmente incluyen:
- Frutas y verduras frescas
- Pan
- Snacks y alimentos perecederos
Además, puedes recibir alrededor de 20 libras de alimentos por persona, así que es una gran ayuda para el hogar.
Requisitos para recibir alimentos gratis en Connecticut
Los requisitos pueden variar según el punto de distribución, pero generalmente las organizaciones recomiendan:
- Presentar una identificación con foto.
- Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.
- Respetar el horario asignado.
- Cumplir con el límite de entrega por familia, si aplica.
Además, algunos centros podrían pedir comprobante de domicilio o registro previo, especialmente en entregas con alta demanda.
Recomendaciones antes de ir por alimentos gratis en Connecticut
Antes de acudir a cualquiera de estos puntos de entrega de alimentos gratis en Connecticut, es importante verificar si hubo cambios de horario debido al clima o alta asistencia.
También se aconseja llegar con anticipación, ya que varios eventos tienen cupos limitados y atienden hasta agotar existencias.
Dónde dan alimentos gratis en Connecticut del 15 al 17 de mayo
En la mayoría de los casos, las entregas de alimentos gratis en Estados Unidos se realizan por orden de llegada y algunas organizaciones pueden solicitar identificación o comprobante de residencia local.
Por ello, se recomienda llegar temprano y revisar las indicaciones de cada lugar. A continuación, Connecticut Foodshare comparte las ubicaciones de los puntos de entrega de alimentos gratis en Connecticut del 15 al 17 de mayo:
|Día
|Ciudad y lugar
|Dirección
|Horario
|Viernes 15 de mayo
|Hamden – Hasan Islamic Center
|870 Dixwell Ave, Hamden
|8:45 a.m. – 9:30 a.m.
|Bristol – First Congregational Church
|31 Maple Street, Bristol
|8:45 a.m. – 9:30 a.m.
|Clinton – Town Annex Clinton
|48 E Main St, Clinton
|9:00 a.m. – 9:45 a.m.
|Branford – St. Therese Church
|105 Leets Island Rd., Branford
|9:30 a.m. – 10:15 a.m.
|New Britain – Wheeler Clinic
|40 Hart Street, New Britain
|10:45 a.m. – 11:30 a.m.
|Hartford – Bible Way Temple Nation
|3053 Main St, Hartford
|11:00 a.m. – 11:45 a.m.
|West Hartford – Crossroads Plaza
|740 N Main St, West Hartford
|1:00 p.m. – 1:45 p.m.
|Bridgeport – St. Vincent’s Hospital
|2800 Main St., Bridgeport
|1:00 p.m. – 2:00 p.m.
|Hartford – St. Augustine Church: Webster Theater
|31 Webster St, Hartford
|1:15 p.m. – 2:00 p.m.
|Meriden – Mount Hebron
|84 Franklin St, Meriden
|1:15 p.m. – 2:15 p.m.
|Sábado 16 de mayo
|No habrá distribución
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|Domingo 17 de mayo
|No habrá distribución
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