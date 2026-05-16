En las jornadas señaladas, las familias de Connecticut podrán disfrutar de alimentos gratuitos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Marcelo López Chavez
Cientos de familias de podrán aliviar sus gastos semanales al confirmarse una nueva entrega de para este inicio de semana. Durante las jornadas que corresponden del 18 del al 21 de mayo, los habitantes con escasos recursos económicos se beneficiarán de distintos productos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar. En caso resides en el estado mencionado y deseas aprovechar esta iniciativa, conoce los puntos de entrega y los horarios disponibles en la siguiente nota.

Si bien este programa prioriza a los hogares de bajos ingresos económicos, todos los residentes de Connecticut pueden adquirir estos alimentos gratuitos, siempre y cuando cada interesado compruebe su domicilio legal dentro del estado.

Habitualmente, se encarga de la distribución de estos alimentos a las decenas de despensas situadas en el estado. Cada una entregará dichos suministros a los solicitantes.

Entonces, si pretendes aprovechar este beneficio, deberás acudir antes de la hora señalada, ya que existe la posibilidad de que se registre una gran presencia de personas.

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Connecticut del 18 al 21 de mayo

LUNES 18 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Watertown

61 Echo Lake Road, Watertown, CT

8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Salvation Army - Waterbury Corps Community Center74 Central Ave, Waterbury, CT 067029 a.m. a 4 p.m.
Casa del Alfarero62 E Farm St #2, Waterbury, CT 067045 a 7 p.m.
Middlebury, Town Of - Elderly/Social ServicesThe Forest Oasis, Whittemore Rd, Middlebury, CT 067629 a.m. a 1 p.m.
Community Services Council Of Woodbury, Inc.Project Graphics, Woodbury, CT 067988 a.m. a 4 p.m

MARTES 19 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Watertown

61 Echo Lake Road, Watertown, CT

8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Family Worship Center Waterbury258 Montoe Road, Waterbury, CT 0670410 a.m. a 12 p.m.
Salvation Army - Waterbury Corps Community Center74 Central Ave, Waterbury, CT 067029 a.m. a 4 p.m.
Middlebury, Town Of - Elderly/Social ServicesThe Forest Oasis, Whittemore Rd, Middlebury, CT 067629 a.m. a 1 p.m.
Community Services Council Of Woodbury, Inc.Project Graphics, Woodbury, CT 067988 a.m. a 4 p.m
MIÉRCOLES 20 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Watertown

61 Echo Lake Road, Watertown, CT

8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Family Worship Center Waterbury84 Crown Street, Waterbury, CT 067043 a 5 p.m.
Shalom Seventh Day Adventist Food Pantry84 Crown St, Waterbury, CT 067046:45 a 8 p.m.
Salvation Army - Waterbury Corps Community Center74 Central Ave, Waterbury, CT 067029 a.m. a 4 p.m.
Hopeville Church Food PantryHopeville Church, 160 Piedmont St, Waterbury, CT 067064 a 6 p.m.

JUEVES 21 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Watertown

61 Echo Lake Road, Watertown, CT

8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Evangelical Christian Church Food Pantry

1325 Watertown Avenue, Waterbury, CT

5 a 6:30 p.m.
Salvation Army - Waterbury Corps Community Center74 Central Ave, Waterbury, CT 067029 a.m. a 4 p.m.
Middlebury, Town Of - Elderly/Social ServicesThe Forest Oasis, Whittemore Rd, Middlebury, CT 067629 a.m. a 1 p.m.
Community Services Council Of Woodbury, Inc.Project Graphics, Woodbury, CT 067988 a.m. a 4 p.m

¿No ubicaste una despensa cercana a tu domicilio? Entonces, puedes contactarte al 211 o ingresar a este ; con solo introducir tu código postal o dirección, este sistema te arrojará los centros de distribución más cercanos a ti.

También puedes consultar los horarios actualizados enviando un mensaje de texto con la palabra “COMIDA” o “FOODSHARE” al número 85511, así lo explica el .

