Cientos de familias de Connecticut podrán aliviar sus gastos semanales al confirmarse una nueva entrega de alimentos gratis para este inicio de semana. Durante las jornadas que corresponden del 18 del al 21 de mayo, los habitantes con escasos recursos económicos se beneficiarán de distintos productos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar. En caso resides en el estado mencionado y deseas aprovechar esta iniciativa, conoce los puntos de entrega y los horarios disponibles en la siguiente nota.
Si bien este programa prioriza a los hogares de bajos ingresos económicos, todos los residentes de Connecticut pueden adquirir estos alimentos gratuitos, siempre y cuando cada interesado compruebe su domicilio legal dentro del estado.
Habitualmente, Connecticut Foodshare se encarga de la distribución de estos alimentos a las decenas de despensas situadas en el estado. Cada una entregará dichos suministros a los solicitantes.
Entonces, si pretendes aprovechar este beneficio, deberás acudir antes de la hora señalada, ya que existe la posibilidad de que se registre una gran presencia de personas.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Connecticut del 18 al 21 de mayo
LUNES 18 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Watertown
61 Echo Lake Road, Watertown, CT
|8:30 a.m. a 4:30 p.m.
|Salvation Army - Waterbury Corps Community Center
|74 Central Ave, Waterbury, CT 06702
|9 a.m. a 4 p.m.
|Casa del Alfarero
|62 E Farm St #2, Waterbury, CT 06704
|5 a 7 p.m.
|Middlebury, Town Of - Elderly/Social Services
|The Forest Oasis, Whittemore Rd, Middlebury, CT 06762
|9 a.m. a 1 p.m.
|Community Services Council Of Woodbury, Inc.
|Project Graphics, Woodbury, CT 06798
|8 a.m. a 4 p.m
MARTES 19 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Watertown
61 Echo Lake Road, Watertown, CT
|8:30 a.m. a 4:30 p.m.
|Family Worship Center Waterbury
|258 Montoe Road, Waterbury, CT 06704
|10 a.m. a 12 p.m.
|Salvation Army - Waterbury Corps Community Center
|74 Central Ave, Waterbury, CT 06702
|9 a.m. a 4 p.m.
|Middlebury, Town Of - Elderly/Social Services
|The Forest Oasis, Whittemore Rd, Middlebury, CT 06762
|9 a.m. a 1 p.m.
|Community Services Council Of Woodbury, Inc.
|Project Graphics, Woodbury, CT 06798
|8 a.m. a 4 p.m
MIÉRCOLES 20 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Watertown
61 Echo Lake Road, Watertown, CT
|8:30 a.m. a 4:30 p.m.
|Family Worship Center Waterbury
|84 Crown Street, Waterbury, CT 06704
|3 a 5 p.m.
|Shalom Seventh Day Adventist Food Pantry
|84 Crown St, Waterbury, CT 06704
|6:45 a 8 p.m.
|Salvation Army - Waterbury Corps Community Center
|74 Central Ave, Waterbury, CT 06702
|9 a.m. a 4 p.m.
|Hopeville Church Food Pantry
|Hopeville Church, 160 Piedmont St, Waterbury, CT 06706
|4 a 6 p.m.
JUEVES 21 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Watertown
61 Echo Lake Road, Watertown, CT
|8:30 a.m. a 4:30 p.m.
|Evangelical Christian Church Food Pantry
1325 Watertown Avenue, Waterbury, CT
|5 a 6:30 p.m.
|Salvation Army - Waterbury Corps Community Center
|74 Central Ave, Waterbury, CT 06702
|9 a.m. a 4 p.m.
|Middlebury, Town Of - Elderly/Social Services
|The Forest Oasis, Whittemore Rd, Middlebury, CT 06762
|9 a.m. a 1 p.m.
|Community Services Council Of Woodbury, Inc.
|Project Graphics, Woodbury, CT 06798
|8 a.m. a 4 p.m
¿No ubicaste una despensa cercana a tu domicilio? Entonces, puedes contactarte al 211 o ingresar a este ENLACE; con solo introducir tu código postal o dirección, este sistema te arrojará los centros de distribución más cercanos a ti.
También puedes consultar los horarios actualizados enviando un mensaje de texto con la palabra “COMIDA” o “FOODSHARE” al número 85511, así lo explica el portal Connecticut Public.
