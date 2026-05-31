En medio del aumento en los precios de la comida y los gastos básicos, varias organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en Florida del 01 al 04 de junio. Estas distribuciones buscan apoyar a familias, adultos mayores y personas que atraviesan dificultades económicas, ofreciendo productos esenciales para el hogar sin costo alguno. Los eventos se llevarán a cabo en distintas ciudades del estado, con horarios específicos y acceso limitado según disponibilidad.

Distribución de alimentos gratis en Florida del 01 al 04 de junio

A continuación, el calendario de Farm Share para encontrar distribución de alimentos gratis en Florida del 01 al 04 de junio:

Fecha Organización / Evento Horario Lugar Lunes 1 de junio de 2026 No se registra distribución de alimentos gratis en Florida — — Martes 2 de junio de 2026 NMB-CG Bethel High School 9:00 a.m. – 12:00 p.m. C. G. Bethel High School, 16150 NE 17th Ave, North Miami Beach, FL 33162 Miércoles 3 de junio de 2026 Miami – The City of Miami Mayor Eileen Higgins 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Liberty Square Head Start, 6304 NW 14th Ave, Miami, FL 33147 City of Opa-Locka 9:30 a.m. – 12:30 p.m. Sherbondy Park, 777 Sharazad Blvd, Opa-locka, FL 33054 Jueves 4 de junio de 2026 Miami – Commissioner Miguel Angel Gabela 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Robert King High Towers, 1405 NW 7th St, Miami, FL 33125

Cómo conseguir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones de alimentos gratis en Estados Unidos, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

Uso obligatorio de la aplicación Farm Share: Play Store o App Store.

Generar un código QR diario desde la app.

Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.

No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.

El código QR solo es válido por 24 horas.

Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varias ciudades del estado entre el 01 y el 04 de junio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona necesitada es bienvenida.

¿Qué debo esperar en un reparto de alimentos gratis en Florida?

Los alimentos se distribuyen por orden de llegada hasta agotar existencias.

En algunos condados, Farm Share proporciona alimentos que se obtienen gracias al programa de alimentos del USDA (TEFAP), por lo que es posible que deba completar un formulario de registro. Si reside en un condado donde se distribuirán alimentos de TEFAP, descargar la aplicación de Farm Share y registrarse puede ahorrarle tiempo en la fila.

¿Existe algún requisito para acceder a alimentos gratis en Florida?

No, no hay requisitos de elegibilidad. La distribución de alimentos de Farm Share está abierta al público.

Miles de familias buscan alimentos gratis en Florida ante el aumento del costo de vida. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Existe algún requisito para acceder a los alimentos gratis en Florida?

No, no hay requisitos de elegibilidad. La distribución de alimentos de Farm Share está abierta al público.

¿Qué tipo de comida recibiré en la distribución de alimentos gratis en Florida?

La oferta de alimentos varía según la distribución, pero suele incluir frutas y verduras frescas, además de productos básicos de supermercado. La disponibilidad depende del suministro y la ubicación.

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