Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos de distribución durante esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos de distribución durante esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Las familias y residentes que necesitan apoyo para acceder a productos básicos del hogar tendrán nuevas oportunidades durante los próximos días. Del 03 al 05 de julio, distintas organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de distribución de alimentos gratis en en varios puntos del estado. Los eventos ya cuentan con horarios y direcciones confirmados, lo que permitirá a los interesados planificar su visita y aprovechar este importante recurso comunitario.

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Alimentos gratis en Florida del 03 al 05 de julio

A continuación, el calendario de para encontrar distribución de alimentos gratis en Florida del 03 al 05 de julio:

Viernes 3 de julioThe Salvation Army Miami FP + SK1907 NW 38th St, Miami, FL 331429:30 a. m. – 11:30 a. m.(305) 456-5850, ext. 180
St. Matthews Free Will Baptist Church6715 NW 2nd Ct, Miami, FL 3315012:00 p. m. – 2:00 p. m.(786) 271-8994
First Haitian COG7140 N Miami Ave, Miami, FL 331506:00 p. m. – 7:00 p. m.(305) 758-7891
Sábado 4 de julio de 2026Grove Outreach3749 Grand Ave, Miami, FL 331336:00 a. m. -7:30 a. m.305-458-1086
Ebenezer Fort Myers3065 Broadway, Fort Myers, FL, 3390112:00 p. m. – 2:00 p. m.239-850-2029
Domingo 5 de julio de 2026No se registra entrega de alimentos gratis en Florida---

Si no hay una distribución de alimentos gratis en Florida cerca de ti, puedes acudir a una despensa de alimentos de la red de socios de Feed South Florida. Se recomienda llamar antes para confirmar horarios y disponibilidad de productos. Encuentra un banco de alimentos .

  • Paso 1: Introduce tu código postal en el cuadro de búsqueda a continuación.
  • Paso 2: Consulta las agencias cercanas en la lista o en el mapa.
  • Paso 3: Comuníquese directamente con la agencia para confirmar la disponibilidad de alimentos.
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varias ciudades del estado entre el 03 al 05 de julio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varias ciudades del estado entre el 03 al 05 de julio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cómo conseguir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones de alimentos gratis en Estados Unidos, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

  • Uso obligatorio de la aplicación Farm Share: Play Store o App Store.
  • Generar un código QR diario desde la app.
  • Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.
  • No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.
  • El código QR solo es válido por 24 horas.
  • Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona necesitada es bienvenida.

Diversas organizaciones ofrecerán alimentos gratis en Florida para apoyar a familias y personas que lo necesiten. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Diversas organizaciones ofrecerán alimentos gratis en Florida para apoyar a familias y personas que lo necesiten. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué debo esperar en un reparto de alimentos gratis en Florida?

Los alimentos se distribuyen por orden de llegada hasta agotar existencias.

En algunos condados, Farm Share proporciona alimentos que se obtienen gracias al programa de alimentos del USDA (TEFAP), por lo que es posible que deba completar un formulario de registro. Si reside en un condado donde se distribuirán alimentos de TEFAP, descargar la aplicación de Farm Share y registrarse puede ahorrarle tiempo en la fila.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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