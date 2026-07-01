Las familias y residentes que necesitan apoyo para acceder a productos básicos del hogar tendrán nuevas oportunidades durante los próximos días. Del 03 al 05 de julio, distintas organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de distribución de alimentos gratis en Florida en varios puntos del estado. Los eventos ya cuentan con horarios y direcciones confirmados, lo que permitirá a los interesados planificar su visita y aprovechar este importante recurso comunitario.

Alimentos gratis en Florida del 03 al 05 de julio

A continuación, el calendario de Feeding South Florida para encontrar distribución de alimentos gratis en Florida del 03 al 05 de julio:

Viernes 3 de julio The Salvation Army Miami FP + SK 1907 NW 38th St, Miami, FL 33142 9:30 a. m. – 11:30 a. m. (305) 456-5850, ext. 180 St. Matthews Free Will Baptist Church 6715 NW 2nd Ct, Miami, FL 33150 12:00 p. m. – 2:00 p. m. (786) 271-8994 First Haitian COG 7140 N Miami Ave, Miami, FL 33150 6:00 p. m. – 7:00 p. m. (305) 758-7891 Sábado 4 de julio de 2026 Grove Outreach 3749 Grand Ave, Miami, FL 33133 6:00 a. m. -7:30 a. m. 305-458-1086 Ebenezer Fort Myers 3065 Broadway, Fort Myers, FL, 33901 12:00 p. m. – 2:00 p. m. 239-850-2029 Domingo 5 de julio de 2026 No se registra entrega de alimentos gratis en Florida - - -

Si no hay una distribución de alimentos gratis en Florida cerca de ti, puedes acudir a una despensa de alimentos de la red de socios de Feed South Florida. Se recomienda llamar antes para confirmar horarios y disponibilidad de productos. Encuentra un banco de alimentos AQUÍ.

Paso 1: Introduce tu código postal en el cuadro de búsqueda a continuación.

Introduce tu código postal en el cuadro de búsqueda a continuación. Paso 2: Consulta las agencias cercanas en la lista o en el mapa.

Consulta las agencias cercanas en la lista o en el mapa. Paso 3: Comuníquese directamente con la agencia para confirmar la disponibilidad de alimentos.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varias ciudades del estado entre el 03 al 05 de julio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cómo conseguir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones de alimentos gratis en Estados Unidos, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

Uso obligatorio de la aplicación Farm Share: Play Store o App Store.

Generar un código QR diario desde la app.

Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.

No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.

El código QR solo es válido por 24 horas.

Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona necesitada es bienvenida.

Diversas organizaciones ofrecerán alimentos gratis en Florida para apoyar a familias y personas que lo necesiten. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué debo esperar en un reparto de alimentos gratis en Florida?

Los alimentos se distribuyen por orden de llegada hasta agotar existencias.

En algunos condados, Farm Share proporciona alimentos que se obtienen gracias al programa de alimentos del USDA (TEFAP), por lo que es posible que deba completar un formulario de registro. Si reside en un condado donde se distribuirán alimentos de TEFAP, descargar la aplicación de Farm Share y registrarse puede ahorrarle tiempo en la fila.

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